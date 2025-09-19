Pecheziții CNA în capitală. În vizor este un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul unor formațiuni politice

15:10

Deși în 2023, s-a fotografiat și a anunțat alături de Evghenia Guțul, acolita fugarului Șor, că urmează să furnizeze gaz mai ieftin din Turcia pentru locuitorii din Găgăuzia, acum avocatul Alexandru Grosu, care se vrea deputat de pe lista Partidului „Noua Opțiune Istorică” susține că „nu a avut niciodată contracte sau angajamente cu Ilan Șor...