Cursuri de beauty ilegale în Moldova: ce riscuri există și cum te protejezi
Ziarul de Garda, 19 septembrie 2025 12:00
În R. Moldova, peisajul cursurilor de beauty este plin de oferte tentante, dar multe dintre ele nu sunt acreditate legal. Aceasta nu e doar o problemă de imagine — este o vulnerabilitate reală pentru cei care investesc timp și bani, sperând la o carieră stabilă. Ce spune legea și ce arată statisticile • Conform Metodologiei...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
12:00
În R. Moldova, peisajul cursurilor de beauty este plin de oferte tentante, dar multe dintre ele nu sunt acreditate legal. Aceasta nu e doar o problemă de imagine — este o vulnerabilitate reală pentru cei care investesc timp și bani, sperând la o carieră stabilă. Ce spune legea și ce arată statisticile • Conform Metodologiei...
12:00
Pecheziții CNA în capitală. În vizor este un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul unor formațiuni politice # Ziarul de Garda
Centrul Național Anticorupție (CNA) operează percheziții în capitală. În vizor este un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice, contra cost, în interesul unor formațiuni politice, se arată în comunicatul de presă emis de CNA. Ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, efectuează astăzi percheziții...
Acum o oră
11:50
Transport redirecționat în acest weekend în centrul capitalei, unde va avea loc Festivalul Etniilor # Ziarul de Garda
Primăria Municipiului Chișinău a anunțat că în perioada 20 septembrie, ora 08:00 – 21 septembrie, ora 23:59, va fi sistată circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între strada Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și strada Sfatul Țării, inclusiv intersecțiile cu stradela Teatrală, strada Tricolorului și strada Maria Cebotari, cu redirecționarea transportului...
11:50
Aprecierea oamenilor este cea mai prețioasă recunoaștere pe care o poate primi un brand, iar studiul independent LOVEMARK 2025 confirmă: Orange este cel mai iubit brand din țară. Realizat pe un eșantion reprezentativ, studiul a analizat peste 7 800 de opinii referitoare la produse și servicii din 15 categorii. Orange Moldova a obținut 75,5 pe...
11:50
Procuratura Generală (PG) confirmă vineri, 19 septembrie, faptul că Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. „Ca urmare a demersurilor și eforturilor susținute ale Procuraturii Republicii Moldova, situația privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc a fost deblocată În urma discuțiilor purtate cu diferite nivele...
11:40
Într-o piață dominată de produse tradiționale, compania MOTI din Republica Moldova a reușit să aducă o inovație surprinzătoare – desertul japonez mochi. În doar câțiva ani, acest produs exotic a devenit un adevărat ambasador al Moldovei pe mesele europenilor. De la o idee curajoasă la prima fabrică de mochi care exportă în Europa Totul a...
11:40
LIVE TEXT/ Atacurile rusești au ucis 5 persoane și au rănit 7 în Ucraina în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1304 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:30 Atacurile rusești au ucis cel puțin cinci civili și au rănit cel puțin șapte în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 19 septembrie, scrie presa ucraineană. Cinci persoane au fost ucise și una a fost rănită în timpul unui atac aerian rusesc asupra orașului Kostiantynivka din regiunea Donețk, pe 18 septembrie, a declarat...
11:30
Un bărbat din capitală a fost plasat în arest după ce și-a transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de droguri. Cu antecedente penale pentru infracțiuni similare, acesta riscă până la 7 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Polițiștii Inspectoratului Ciocana, în comun cu procurorii, au destructurat activitatea ilegală a unui bărbat din Chișinău, care și-a transformat apartamentul într-un spațiu destinat consumului de substanțe narcotice. La domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat 4 persoane cu vârste cuprinse între 30 și 62 de ani, se arată în comunicatul de presă al Inspectoratului General al...
Acum 2 ore
11:20
Crimă în familie: un tânăr a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru omorul bunicii sale # Ziarul de Garda
Un tânăr în vârstă de 27 de ani, originar din orașul Fălești, a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de omor intenționat asupra unui membru de familie, anunță vineri, 19 septembrie, Procuratura Generală (PG). Astfel, inculpatul a fost condamnat la 17 ani de închisoare, pedeapsă ce urmează a fi executată într-un penitenciar de tip închis. „La această pedeapsă...
11:00
ULTIMA ORĂ/ Plahotniuc revine în R. Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care procesul de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Astfel, acesta urmează să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie, așa cum fusese stabilit anterior. Informația a fost confirmată pentru ZdG de reprezentanți ai mai multor instituții ale statului. Decizia de revocare a suspendării...
10:50
Israelul a efectuat un val masiv de atacuri aeriene în sudul Libanului, susținând că a vizat poziții ale grupării armate Hezbollah, susținute de Iran, scrie BBC. Atacurile au avut loc după ce au fost emise avertismente de evacuare pentru mai multe locații. Nu au existat încă raportări despre victime. Israelul a efectuat aproape zilnic atacuri...
10:40
Două persoane din capitală, cercetate penal pentru trafic de influență cu o mită de 16000 de euro # Ziarul de Garda
Un cuplu din capitală este vizat într-un cauză penală de trafic de influență. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Chișinău desfășoară astăzi acțiuni de urmărire penală, se arată într-un comunicat de presă emis de CNA. Persoanele sunt bănuite că ar fi pretins și primit remunerații ilicite de la doi figuranți într-o cauză penală,...
10:40
Încă 10 profiluri de integritate ale candidaților, publicate în campania de informare „Pentru un Parlament Curat 2025” # Ziarul de Garda
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlament și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști de investigație profesioniști, în...
10:30
WaPo: Trump a blocat ajutorul militar acordat Taiwanului pentru un acord comercial cu China. # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump a refuzat să aprobe un pachet de ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan din cauza negocierilor privind un acord comercial cu China și a unei posibile întâlniri cu președintele chinez Xi Jinping, au declarat cinci surse familiarizate cu situația pentru Washington Post (WaPo). Acestea au spus că...
Acum 4 ore
10:20
Profil de integritate: Vladimir Voronin. Cariera, averea și controversele fostului președinte, acum candidat pe lista Blocului Electoral „Patriotic” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
10:00
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a fost lansat în anul 2023, declarându-se un continuator al vechiului Partid Național Moldovenesc, fondat în 1917. PNM se declară un partid politic conservator de dreapta, care militează pentru reunificarea R. Moldova cu România. Președintele partidului este Dragoș Galbur, de profesie medic stomatolog și fost șef al Direcției Relații Internaționale și...
09:50
GRT amendat cu 30000 lei pentru difuzare de falsuri, etichetare și instigare la discriminare, într-un discurs ținut de Ilan Șor # Ziarul de Garda
Consiliului Audiovizualului (CA) a aplicat în ședința de ieri, 19 septembrie, o amendă de 30 de mii de lei pentru furnizorul public regional de servicii media Compania „Găgăuziya Radio Televizionu”, deținător al serviciului media audiovizual neliniar GRT, pentru încălcarea pentru „difuzare de falsuri, etichetare și instigare la discriminare, într-un discurs ținut de Ilan Șor”. Conform...
09:50
LIVE TEXT/ Noaptea trecută, Ucraina a fost atacată cu peste 80 de drone, iar unele regiuni au fost lovite. Război în Ucraina, ziua 1304 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:35 În noaptea de 19 septembrie, armata rusă a atacat cu 86 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile: Kursk, Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, anunță Forțele Aeriene de Apărare. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile...
09:40
Peste 250 de mii de persoane au fost strămutate din orașul Gaza în ultima lună. „Ne îndreptăm să dormim pe străzi spre plajă, așa, desculți. Nu știm unde să mergem” # Ziarul de Garda
Peste 250 de mii de persoane au fost strămutate din orașul Gaza în ultima lună, potrivit cifrelor ONU. Alte zeci de mii sunt forțate să părăsească zilnic casele și adăposturile improvizate în fața unei noi ofensive israeliene, scrie The Guardian. Atacurile artileriei, tancurilor și avioanelor de război israeliene au lovit din nou orașul Gaza joi,...
09:30
Profil de integritate: Vasile Costiuc. De la activism civic la colaborări cu AUR, liderul Partidului „Democrația Acasă”, primul pe lista electorală # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
08:50
Polonia efectuează inspecții masive ale adăposturilor antiaeriene după recentele incursiuni ale dronelor rusești # Ziarul de Garda
Autoritățile poloneze efectuează inspecții ample ale adăposturilor antiaeriene din întreaga țară pentru a evalua gradul lor de pregătire ca facilități temporare de protecție, a relatat The Kyiv Independent. Reatenția acordată infrastructurii de protecție vine la scurt timp după atacul cu dronă al Rusiei asupra Poloniei, din 10 septembrie, în care majoritatea dronelor au intrat din Belarus. Deși Moscova...
Acum 6 ore
08:20
Președintele american Donald Trump într-un interviu difuzat pe 18 septembrie la Fox News, a declarat că Statele Unite vor contribui la asigurarea păcii după încheierea războiului Rusiei în Ucraina, scrie The Kyiv Independent. „Când am spus «ajutor pe calea aerului», mă refer la securitate după ce războiul se va rezolva. Așadar, după ce războiul se...
Acum 24 ore
22:00
LIVE TEXT/ Ucraina a eliberat 160 de kilometri pătrați într-o „operațiune de contraofensivă” în regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1303 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Forțele ucrainene au eliberat 160 de kilometri pătrați de teritoriu în timpul unei „operațiuni de contraofensivă” în curs de desfășurare în estul regiunii Donețk, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 18 septembrie, potrivit Kyiv Independent.. Forțele ucrainene au petrecut ultima lună respingând trupele ruse după ce acestea au avansat 15-20 de kilometri spre...
21:30
Comisarul UE pentru apărare va convoca discuții privind crearea unui „zid al dronelor” pentru a se proteja împotriva Rusiei # Ziarul de Garda
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat pe 18 septembrie că intenționează să convoace săptămâna viitoare discuții cu miniștrii apărării privind crearea unui „zid al dronelor” de-a lungul frontierei de est a UE – un proiect insuflat de urgență de o incursiune a dronelor rusești în Polonia, scrie Reuters. Andrius Kubilius a declarat pentru...
21:00
Trump recunoaște că a supraestimat capacitatea sa de a opri războiul ruso-ucrainean și se declară dezamăgit de Putin # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump s-a declarat joi la Londra dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reușit, relatează agențiile AFP și EFE, citate de Agerpres. „Mă onorează mult să vă spun că am soluționat șapte războaie, șapte războaie de...
20:30
Liderul LOC, Alexandru Bujorean răspunde acuzațiilor privind legăturile cu persoane afiliate grupării Șor # Ziarul de Garda
Invitat în cadrul dezbaterilor electorale organizate de ProTV, liderul LOC, Alexandru Bujorean a răspuns la o întrebare adresată de reportera ZdG, privind acuzațiile că ar avea legături cu gruparea Șor și alți politicieni fugari. În iulie 2025, când Liga Orașelor și Comunelor anunța retragerea din blocul „Împreună”, Ștefan Gligor, liderul Partidului Schimbării vă acuza că...
20:00
Caz de spionaj în favoarea Federației Ruse: trei suspecți au fost arestați în Marea Britanie # Ziarul de Garda
Poliția britanică a arestat joi, 18 septembrie, trei persoane suspectate că ar fi sprijinit un serviciu de informații străin, într-o anchetă care, potrivit autorităților, are legătură cu Rusia. Cei trei suspecți – doi bărbați de 41 și 46 de ani și o femeie de 35 de ani – au fost reținuți în Essex, la est...
20:00
Profil de integritate: Petru Burduja. Candidatul Blocului „Patriotic”: afaceri, politică și dosarul „Exclusiv Media” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
19:20
LIVE TEXT/ Volodimir Zelenski anunță că a vizitat frontul din regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1303 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:15 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că i-a vizitat pe soldați în regiunea Donețk (est), epicentrul luptelor contra forțelor ruse, informează AFP, citat de Agerpres. Rusia, care a lansat în februarie 2022 o invazie pe scară largă în Ucraina, încearcă să ocupe întreaga regiune Donețk, unde trupele sale continuă să avanseze încet,...
18:50
Implicarea Bisericii Ortodoxe în alegeri în Republica Moldova reflectă complexitatea relațiilor dintre religie și politică. Deși există apeluri din partea autorităților și a unor ierarhi religioși pentru ca Biserica să se abțină de la implicarea în campanii electorale, istoricul și contextul actual sugerează că influența religioasă asupra procesului electoral rămâne un subiect de actualitate și...
18:30
Profil de integritate: Ion Cojocari. Fost președinte de raion pe lista PDM, a cărui naș câștiga licitații de milioane în raion # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
18:00
SINTEZA ELECTORALĂ/ Jurământ cu mâna pe Biblie, Furtună pierde cetățenia română? Investigație ZdG sub acoperire # Ziarul de Garda
O nouă investigație sub acoperire a Ziarului de Gardă arată cum funcționează „Armata digitală a Kremlinului” în campania electorală pentru parlamentare. Sute de oameni sunt plătiți de la Moscova pentru a ataca partidul de guvernare pe rețelele de socializare. ZdG a mai dezvăluit că, după ce grupul activase în favoarea blocului „Victorie”, acum, în plină...
18:00
Consiliul Audiovizualului a examinat cel de-al doilea raport pe reflectarea alegerilor la TV: 7 avertizări publice și amenzi totale de 16000 lei # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au pus azi, 18 septembrie, câte o avertizare publică pentru 9 posturi TV și amenzi totale de 16000 lei, pentru încălcarea legislației electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale. Sancțiunile au fost date pentru încălcarea normelor din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către...
17:50
Sediul Centrului de sănătate publică Bălți a fost reparat. Valoarea investiției este de aproximativ 47,9 milioane de lei, bani veniți de la Banca Mondială # Ziarul de Garda
Centrul de sănătate publică Bălți a fost inaugurat astăzi, 18 septembrie, după o reparație capitală. Reabilitarea instituției face parte dintr-un proces de modernizare a infrastructurii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), inițiat în anul 2022 de Ministerul Sănătății. Valoarea investiției este de aproximativ 47,9 milioane de lei. Suplimentar, din bugetul de stat au fost alocate...
17:50
Un președinte de raion din partea PSRM, depistat la volanul mașinii în stare de ebrietate: „Eprubeta era unsă cu spirt” # Ziarul de Garda
Iurie Plopa, președintele raionului Ocnița, din partea Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), a fost depistat la volan fiind în stare de ebrietate, spun sursele Ziarului de Gardă. Șefa departamentului de comunicare al Inspectoratul General al Poliției (IGP), Diana Fetco, a confirmat informațiile. Totuși, președintele de raion neagă acuzațiile și spune că va contesta. Potrivit...
17:40
46 de percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor și implicarea grupării criminale „Șor” # Ziarul de Garda
46 de percheziții au fost descinse joi, 18 septembrie, în mai multe localități din R. Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). „Investigațiile oamenilor legii au arătat că un grup de persoane cu roluri bine determinate,...
17:30
Specialiști din subdiviziunile și instituțiile medicale ale Armatei Naționale au participat la exerciții practice # Ziarul de Garda
Specialiști din subdiviziunile și instituțiile medicale ale Armatei Naționale au participat, în perioada 16–18 septembrie, la exercițiul aplicativ „MedEx 2025”. Instruirea a fost găzduită de Spitalul Clinic Militar Central. Potrivit comunicatului de presă emis de Ministerul Apărării, antrenamentele au avut ca obiectiv testarea nivelului de pregătire al echipelor medicale în situații de urgență și funcționalitatea unităților de tehnică medicale și utilajelor moderne, recepționate prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Astfel, potrivit scenariului,...
17:30
Profil de integritate: Lilian Carp. A trecut de la PL la PAS, a semnat în 2016 pentru Plahotniuc și este interzis în Rusia # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
17:20
Președinta Maia Sandu a participat la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”, desfășurat la Chișinău # Ziarul de Garda
Maia Sandu a participat, pe 18 septembrie, la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”, desfășurat la Chișinău, cu participarea a peste 200 de autorități publice locale din R. Moldova, peste 50 de primari și președinți de consilii județene din România, precum și de delegații ale autorităților regionale și locale din Ucraina și Polonia, potrivit Președinției. În...
17:00
Analiză The Guardian: Cum a profitat extrema dreaptă a UE de uciderea lui Charlie Kirk. „Ne numesc fasciști ca să ne omoare” # Ziarul de Garda
Liderii partidelor de extremă dreapta din Europa, care până la asasinarea lui Charlie Kirk nu l-au menționat aproape niciodată, se folosesc de incident pentru a-și justifica convingerile și pentru a da vina pe partidele de stânga, se arată într-o analiză publicată de The Guardian. Înainte de asasinarea lui Charlie Kirk, puțini, dacă nu chiar niciunul,...
16:50
Victoria Furtună spune că nu a fost informată oficial privind o posibilă retragere a cetățeniei române # Ziarul de Garda
Victoria Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, a oferit prima reacție după ce Euronews România a scris că i-ar putea fi retrasă cetățenia română. Aceasta neagă acuzațiile și spune că nu a fost informată oficial despre posibila retragere a cetățeniei. Contactată de jurnaliștii de la Euronews România, Victoria Furtună a declarat că nu a fost informată...
16:40
Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, ambele direcții fiind aglomerate. Poliția de Frontieră recomandă alternative # Ziarul de Garda
Poliția de Frontieră atenționează despre trafic intens la punctul de trecere a frontierei (PTF) Palanca-Maiaki-Udobnoe, ambele direcții fiind aglomerate. La fel, Poliția de Frontieră scrie că de către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă. „Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea...
16:20
LIVE TEXT/ Soldații ucraineni au eliberat 160 de kilometri pătrați în regiunea Donețk, spune Zelenski. Orașul Kosteantînivka, lovit de o rachetă, care a luat viața a cinci persoane. Război în Ucraina, ziua 1303 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:17 Cinci persoane au murit în urma atacului rus de astăzi asupra orașului Kosteantînivka, a anunțat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin. Regiunea a fost vizitată joi de către liderul de la Kiev. „Dimineață, rușii au aruncat o bombă aeriană de 250 de kilograme asupra unui cartier rezidențial, ucigând cinci localnici cu vârste cuprinse între...
16:00
Europarlamentar: Ingerința Rusiei în alegerile din R. Moldova e ca începutul unei pandemii. Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa # Ziarul de Garda
„Ingerința Rusiei în alegerile din R. Moldova e ca începutul unei pandemii. Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa”, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan. Potrivit acestuia, Kremlinul investește resurse fără precedent și folosește tehnologie de ultimă generație pentru a influența rezultatul scrutinului din 28 septembrie „se face conținut creat cu inteligență...
16:00
Profil de integritate: Roman Cojuhari. Ex-director general la APP și fost consilier în CMC din partea PAS # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
15:50
Kremlinul a confirmat demisia „din proprie inițiativă” a lui Dmitri Kozak din funcția de șef adjunct al administrației prezidențiale # Ziarul de Garda
Kremlinul a confirmat demisia lui Kozak. Presa rusă a relatat acest lucru, citându-l pe secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov. „Pot confirma că Dmitri Nikolaevici Kozak a demisionat. Din proprie inițiativă”, a declarat el într-o conferință de presă. Decretul corespunzător nu a fost încă publicat, a adăugat Peskov, scrie Novaya Gazeta Europa. Dmitri...
15:50
Starmer și Trump se întâlnesc în Marea Britanie și vor discuta despre afaceri externe și despre mai multe investiții americane # Ziarul de Garda
Donald Trump a sosit joi, 18 septembrie, la reședința de țară a prim-ministrului britanic Keir Starmer pentru discuții menite să concentreze cea de-a doua vizită de stat fără precedent a liderului american pe afacerile globale, transmite Reuters . După o zi de fast și ceremonii în care Trump a călătorit într-o trăsură alături de Regele Charles și s-a bucurat de...
15:40
„Am plătit mulți bani pentru război”. Israelul a început discuțiile cu SUA privind dezvoltarea imobiliară în Gaza după ocupație # Ziarul de Garda
Israelul negociază cu SUA utilizarea comună a Fâșiei Gaza după încheierea ostilităților, a declarat ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich. „Am plătit mulți bani pentru acest război. Trebuie să vedem cum distribuim terenul în valoare procentuală”, a spus Smotrich la o conferință din Tel Aviv, scrie The Moscow Times. Potrivit acestuia, prima etapă a renovării...
15:30
„Soarta bugetului se va decide în stradă”. Nouă grevă în Franța, autoritățile se așteaptă la proteste masive # Ziarul de Garda
Joi, 18 septembrie, în Franța vor avea loc din nou proteste împotriva politicii bugetare a președintelui Emmanuel Macron. Profesorii, mecanicii de tren, farmaciștii și angajații din spitale au anunțat grevă, iar adolescenții au blocat școlile în cadrul unei zile de proteste împotriva viitoarelor reduceri bugetare, scrie BBC. Spre deosebire de protestele recente organizate de mișcarea...
15:10
„Avocatul lui Șor”, care vrea în Parlament, spune de ce „gazul de 10 de lei” nu a mai ajuns în R. Moldova: „Deci, gazul unde și a stat, acolo și a fost – în subterane” # Ziarul de Garda
Deși în 2023, s-a fotografiat și a anunțat alături de Evghenia Guțul, acolita fugarului Șor, că urmează să furnizeze gaz mai ieftin din Turcia pentru locuitorii din Găgăuzia, acum avocatul Alexandru Grosu, care se vrea deputat de pe lista Partidului „Noua Opțiune Istorică” susține că „nu a avut niciodată contracte sau angajamente cu Ilan Șor...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.