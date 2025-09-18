Motorina se scumpește. Noile tarife pentru 18 septembrie

08:00

Alegerile pe care le facem în fiecare zi ne afectează sănătatea. Află cum pot fi folosite alimentele ca și medicament, potrivit specialiștilor. Tot ce trebuie să știi se regăsește în acest articol, potrivit catine.ro. Alimentele nu înlocuiesc medicina convențională care rămâne fără doar și poate esențială atunci când vine vorba despre boli pe care hrana [...] Articolul Cum pot fi folosite alimentele ca și medicament, potrivit specialiștilor. Tot ce trebuie să știi apare prima dată în NordNews.