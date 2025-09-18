Motorina se scumpește. Noile tarife pentru 18 septembrie
NordNews, 18 septembrie 2025 06:10
Prețul Benzinei 95 nu se schimbă. Carburantul costă 23,41 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,03 lei, atingând prețul de 19,89 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și [...] Articolul Motorina se scumpește. Noile tarife pentru 18 septembrie apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 5 minute
06:40
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, joi, 18 septembrie, de o zi cu cer variabil și temperaturi moderate de toamnă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla slab până la moderat din nord-vest, atingând viteze de până la 27 km/h. Umiditatea aerului va urca la 70 la sută. La Briceni, termometrele vor [...] Articolul Temperaturile nu vor depăși 18°C. Prognoza pentru 18 septembrie apare prima dată în NordNews.
Acum o oră
06:10
Prețul Benzinei 95 nu se schimbă. Carburantul costă 23,41 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,03 lei, atingând prețul de 19,89 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul și [...] Articolul Motorina se scumpește. Noile tarife pentru 18 septembrie apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
21:50
Nicolai Grigorișin, reprezentant al partidului Mișcarea Respect Moldova, a criticat dur modul în care sunt gestionate achizițiile de resurse energetice de către autoritățile centrale. Declarația a fost făcută în cadrul dezbaterilor electorale organizate de NordNews, înaintea alegerilor parlamentare din 2025. Grigorișin a subliniat necesitatea unor negocieri directe și transparente pe tema energetică, acuzând actualii guvernanți [...] Articolul VIDEO Grigorișin: Resursele energetice trebuie negociată direct, nu prin scheme bizare apare prima dată în NordNews.
21:10
Сегодня на дебаты в студию NordNews приглашены Национальная Молдавская Партия, Европейская Социал-Демократическая Партия и Партия Mișcarea Respect Moldova. Articolul NordNews LIVE ДЕБАТЫ 2025 || Стань нардепом: партии PNM, PSDE и Mișcarea Respect Moldova apare prima dată în NordNews.
21:00
VIDEO Aeroportul Mărculești, pe cale să devină hub logistic modern cu finanțare publică: modernizare pentru pasageri și marfă internațională # NordNews
Aeroportul Internațional Mărculești, la 120 km de Iași, în nordul R. Moldova, va fi modernizat din fonduri publice, după transferul din iunie sub administrarea Aeroportului Chișinău. Peste 4 milioane € vor reabilita pista de 2,5 km și infrastructura, pentru zboruri sezoniere de pasageri și curse internaționale de marfă. Fondat inițial ca bază militară, complexul de [...] Articolul VIDEO Aeroportul Mărculești, pe cale să devină hub logistic modern cu finanțare publică: modernizare pentru pasageri și marfă internațională apare prima dată în NordNews.
21:00
Spitalele din Republica Moldova trebuie administrate după modelul unui business și să beneficieze de descentralizare financiară. Declarația a fost făcută de Dragoș Galbur, președintele Partidului Național Moldovenesc, în cadrul dezbaterilor electorale organizate de NordNews înaintea alegerilor parlamentare. Potrivit acestuia, calitatea actului medical are de suferit din cauza politizării funcțiilor de conducere. Din cele 59 de [...] Articolul VIDEO Dragoș Galbur: Spitalele trebuie conduse ca un business, nu pe criterii politice apare prima dată în NordNews.
18:40
Șeful-adjunct al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, demisionează din funcția deținută la Kremlin. Anunțul a fost făcut de politologul rus Arkadii Dubnov și de jurnalistul Aleksei Venediktov, transmite IPN. Politologul Dubnov a comunicat, cu referire la surse de la Moscova, că Dmitri Kozak pleacă voluntar din funcția de adjunct al administrației prezidențiale. Acesta a adăugat [...] Articolul Kozak demisionează de la Kremlin apare prima dată în NordNews.
18:10
În apropierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Devino deputat la NordNews aduce în fața alegătorilor candidații și programele lor. În această ediție, invitată este candidatul independent, Andrei Năstase. Am discutat despre pensiile pierdute de 10 miliarde de lei, procurorul ales de popor, închisoare pe viață pentru corupție mare, dar și despre relația Moldovei cu diaspora [...] Articolul NordNews LIVE Devino deputat: Andrei Năstase, candidat independent apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
17:30
FOTO Cristian Leon Țurcanu: Spiritul european inseamna protejarea dreptului de a-ti alege liber viitorul si destinul # NordNews
Cristian Leon Țurcanu, ambasadorul României în Republica Moldova, a efectuat astăzi, pe data de 17 septembrie, o vizită în localitatea Grinăuți, unde a comentat situația comunității religioase din zonă. Potrivit postării diplomatului pe Facebook, comunitatea din Grinăuți, care monitorizare europeană cu speranță spre un viitor pașnic și, a ales revenirea bisericii și parohiei conduse de [...] Articolul FOTO Cristian Leon Țurcanu: Spiritul european inseamna protejarea dreptului de a-ti alege liber viitorul si destinul apare prima dată în NordNews.
17:20
„Europa pentru mine înseamnă șansa de a construi un viitor bun în Moldova”, Victor Micușa, stilist și antreprenor # NordNews
Victor Micușa este stilist și antreprenor din Chișinău, inspirat de oamenii care prețuiesc munca și creativitatea. Prin activitatea sa, el promovează standarde moderne de profesionalism și încurajează tinerii să creadă în propriile abilități. „Drumul spre Uniunea Europeană înseamnă pentru mine șansa de a construi un viitor bun în Moldova. Sprijinul Uniunii Europene ne oferă posibilitatea [...] Articolul „Europa pentru mine înseamnă șansa de a construi un viitor bun în Moldova”, Victor Micușa, stilist și antreprenor apare prima dată în NordNews.
17:00
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, suspendată de autoritățile elene. Recean: „Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea” # NordNews
Procuratura Generală a anunțat că procesul de extrădare al oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc a fost suspendat. Decizia aparține Ministerului Justiției din Grecia și a fost comunicată pe 17 septembrie 2025 prin canalele Interpol, fără a fi precizate motivele, scrie Agora.md. Plahotniuc a fost reținut pe teritoriul Greciei la 22 iulie 2025, iar ulterior autoritățile elene [...] Articolul Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, suspendată de autoritățile elene. Recean: „Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea” apare prima dată în NordNews.
16:50
Kamceatka, prima regiune din Rusia care va fi total deconectată de la internet pe câteva zile # NordNews
Autoritățile din regiunea rusă Kamceatka au avertizat despre o pană totală de internet, care va fi cauzată de lucrări pentru întreținere în perioada 25 și 29 septembrie, efectuate de cel mai mare provider din Rusia, Rostelecom, transmite IPN. Guvernul regional a comunicat că întreruperea va dura 48 de ore, însă începutul și sfârșitul operațiunii depind [...] Articolul Kamceatka, prima regiune din Rusia care va fi total deconectată de la internet pe câteva zile apare prima dată în NordNews.
16:40
INVESTIGAȚIE În numele Domnului și al „sfântului Telegram”, consultanții de la Moscova fac „drumul crucii” electorale în bisericile de la Soroca și Drochia # NordNews
Sub cupola bisericii, o operațiune complexă și orchestrată de la Kremlin se derulează în plină campanie electorală. Eparhia de Soroca și Drochia a Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse s-a transformat în această campanie electorală, pe care consultanții politici de la Moscova l-ar folosi pentru destabilizarea Republicii Moldova înainte de scrutinul din 28 septembrie. Surse apropiate [...] Articolul INVESTIGAȚIE În numele Domnului și al „sfântului Telegram”, consultanții de la Moscova fac „drumul crucii” electorale în bisericile de la Soroca și Drochia apare prima dată în NordNews.
16:30
Irina Vlah și partidul „Inima Moldovei”, în pericol de a fi eliminați din cursa electorală # NordNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis să sesizeze Ministerul Justiției pentru a examina posibilitatea restricționării activității partidului „Inima Moldovei”, condus de fostul bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah. Formațiunea este vizată în suspiciuni de finanțare ilegală, transmite Deschide.md. Hotărârea vine după sesizările depuse de Partidul Național Moldovenesc și Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa. În urma [...] Articolul Irina Vlah și partidul „Inima Moldovei”, în pericol de a fi eliminați din cursa electorală apare prima dată în NordNews.
16:10
O femeie de 66 de ani a fost transportată astăzi la spital, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit frontal cu un camion pe traseul R-6 Bălți – Chișinău. Incidentul a avut loc în jurul orei 13:20, iar la fața locului au intervenit polițiștii din Sîngerei. Preliminar, ancheta arată că șoferul Mercedesului, un [...] Articolul Accident pe traseul Bălți – Chișinău: o femeie de 66 de ani, transportată la spital apare prima dată în NordNews.
16:00
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare, construit pe principiul „cea mai apropiată patrulă”. Astfel, în cadrul Poliţiei vor fi instituite trei direcții: Nord, Centru și Sud. Astfel, Inspectoratul General al Poliției va avea o coordonare mai clară între nivelul central și cel local, cu delimitarea precisă a responsabilităților subdiviziunilor specializate, regionale și [...] Articolul Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare apare prima dată în NordNews.
15:00
Consumatorii ar putea plăti mai puțin pentru gazele naturale. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că există premise pentru o reducere a tarifului, după ce Energocom a reușit să procure gaze la prețuri mai avantajoase. Totuși, decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), scrie bani.md. „Energocom a publicat prețul mediu ponderat estimat [...] Articolul Tariful la gaz ar putea scădea în urma achizițiilor mai ieftine realizate de Energocom apare prima dată în NordNews.
14:20
Un transport ilicit de bunuri a fost descoperit de echipele mobile ale Serviciului Vamal, în urma unei operațiuni desfășurate în centrul țării. Incidentul a avut loc în apropierea localității Bujor, raionul Hîncești, unde inspectorii au oprit pentru verificări un microbuz de model Volkswagen Crafter, înmatriculat în Germania. La volan se afla un conațional în vârstă [...] Articolul VIDEO Depozit pe roți: vameșii au descoperit un lot comercial ascuns într-un microbuz apare prima dată în NordNews.
14:20
Cetățenii sunt atenționați că joi, 18 septembrie, a fost emis un Cod Galben de vânt puternic. Avertizarea este valabilă în intervalul 06:00 – 18:00. „În această perioadă, se prevăd intensificări ale vântului din sector nord-vestic, cu rafale de până la 15–20 m/s”, ne spun specialiștii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Potrivit meteorologilor, aceste fenomene se [...] Articolul Cod Galben de vânt puternic pe 18 septembrie în toată Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
14:00
Rusia vizează în mod deliberat nodurile feroviare-cheie ale Ucrainei în încercarea de a distruge principala arteră de transport a ţării, acuză autorităţile ucrainene, scrie POLITICO. „Inamicul a încercat să dezactiveze substaţiile care alimentează reţeaua feroviară cu un atac masiv cu drone în această noapte”, a declarat viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba într-o postare pe Facebook publicată miercuri [...] Articolul După infrastructura energetică, Rusia lovește rețeaua feroviară a Ucrainei apare prima dată în NordNews.
12:50
VIDEO De la pensii de 5 mii de lei până la colete fără taxe vamale: Ce promite «Partidul Nostru» # NordNews
Am analizat promisiunile și programul electoral al Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi, formațiune care se prezintă cu o viziune pro-moldovenească și promovează ideea unei politici externe echilibrate între Est și Vest. Partidul a fost fondat la 20 mai 1994 sub denumirea „Partidul Țărănesc Creștin Democrat din Moldova”, iar în 2014 și-a schimbat numele în [...] Articolul VIDEO De la pensii de 5 mii de lei până la colete fără taxe vamale: Ce promite «Partidul Nostru» apare prima dată în NordNews.
12:30
FOTO Descinderi masive CNA: 70 de percheziții în dosarul finanțării ilegale a partidelor politice # NordNews
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, a desfășurat marți dimineață peste 70 de percheziții la nivel național, inclusiv în capitală, într-un dosar penal ce vizează suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante. Potrivit anchetatorilor, există bănuieli rezonabile că un grup de persoane ar fi pus la cale un [...] Articolul FOTO Descinderi masive CNA: 70 de percheziții în dosarul finanțării ilegale a partidelor politice apare prima dată în NordNews.
12:10
Un bărbat de 37 de ani, originar din satul Zastânca, raionul Soroca, a fost găsit marți, 16 septembrie curent, decedat, cu semne de moarte violentă. Poliția a deschis o anchetă pentru omor. Potrivit oamenilor legii, în urma măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că victima ar fi fost agresată de doi tineri din satul Ocolina, [...] Articolul Bărbat de 37 de ani, găsit mort la nord: Doi tineri, reținuți apare prima dată în NordNews.
11:40
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are un nou șef. Este vorba despre Aurel Baciu, care a fost numit astăzi în funcție de către Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, transmite IPN. Ministra Daniella Misail-Nichitin a declarat că Aurel Baciu este numit la conducerea IGSU pentru o perioadă de cinci ani. Ministra a subliniat că [...] Articolul Șef nou la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență apare prima dată în NordNews.
11:40
Anatol Moraru || „Mai degrabă va curge Prutul înapoi” sau propaganda rusă și dezbinarea pro‑europenilor în Moldova # NordNews
În această campanie electorală asistăm, din nou, la un atac masiv, bine orchestrat, al Federației Ruse. Întreaga mașină de propagandă a Kremlinului – armata sa de experți în manipulare și tehnologii electorale, funcționează la turație maximă încă de la alegerile din toamna anului 2024. Pentru prima dată, Moscova a reușit să unească toate forțele ostile [...] Articolul Anatol Moraru || „Mai degrabă va curge Prutul înapoi” sau propaganda rusă și dezbinarea pro‑europenilor în Moldova apare prima dată în NordNews.
10:40
În timp ce locuitorii de rând din Drochia așteaptă trei-patru ani pentru a obține un lot de casă, primărița Nina Cereteu, actuală candidată la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova a parcurs acest drum într-un timp record: mai puțin de doi ani. Documentele analizate de NordNews arată cum un teren de pe strada Mihail [...] Articolul VIDEO Peste gard de primărie „era loc liber”. Cum Nina Cereu și-a găsit loc de casă apare prima dată în NordNews.
09:40
Administrația condusă de Donald Trump ar fi dat undă verde primelor pachete de ajutor militar destinate Ucrainei, care ar putea fi livrate „în curând”, potrivit unor surse citate de Reuters. Este vorba despre prima utilizare a noului mecanism creat de SUA împreună cu aliații NATO pentru a transfera arme din stocurile Pentagonului, folosind bani puși [...] Articolul Administrația Trump aprobă primul lot de arme pentru Ucraina, finanțat de aliații NATO apare prima dată în NordNews.
08:00
Cum pot fi folosite alimentele ca și medicament, potrivit specialiștilor. Tot ce trebuie să știi # NordNews
Alegerile pe care le facem în fiecare zi ne afectează sănătatea. Află cum pot fi folosite alimentele ca și medicament, potrivit specialiștilor. Tot ce trebuie să știi se regăsește în acest articol, potrivit catine.ro. Alimentele nu înlocuiesc medicina convențională care rămâne fără doar și poate esențială atunci când vine vorba despre boli pe care hrana [...] Articolul Cum pot fi folosite alimentele ca și medicament, potrivit specialiștilor. Tot ce trebuie să știi apare prima dată în NordNews.
07:40
Experții în curățenie spun că există unele lucruri pe care nu e recomandat să le depozitezi sub pat. Păstrarea acestor obiecte în acel spațiu ar putea chiar atrage dăunători nedoriți în dormitorul tău, potrivit catine.ro. Dacă ai un loc de depozitare sub pat, atunci ar trebui să fii atentă la ceea ce pui acolo. [...] Articolul Lucruri pe care nu e recomandat să le depozitezi sub pat. Sfaturi simple și utile apare prima dată în NordNews.
07:20
Raionul Briceni, situat în extremitatea nord-vestică a Republicii Moldova, se învecinează la nord cu Ucraina și la sud-vest cu România, fiind o zonă cu un potențial turistic aparte. Printre cele mai inedite atracții din raion se numără o copie fidelă a celebrului Turn Eiffel din Paris, amplasată chiar în centrul satului Corjeuți. Monumentul, devenit un [...] Articolul Briceni, colțul R. Moldova unde descoperi Franța și mister subterane apare prima dată în NordNews.
07:10
Energia nativilor îi ajută să îmbrățișeze situațiile necunoscute. Citește horoscopul zilei de 17 septembrie 2025 și vezi despre ce este vorba. Gândurile și acțiunile sunt coordonate în acest moment, potrivit catine.ro. Este un moment ideal pentru ca energiile pozitive să-și spună cuvântul. Oamenii care au încredere în ceea ce le rezervă astrele încep să [...] Articolul Capricornii se bucură de fiecare zi. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:50
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,01 lei. Carburantul costă 23,41 de lei per litru. Motorina se scumpește cu 0,03 lei, atingând prețul de 19,86 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Carburanții, mai scumpi. Noile tarife pentru 17 septembrie apare prima dată în NordNews.
Ieri
06:30
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o zi mohorâtă pe 17 septembrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi acoperit de nori și sunt prognozate ploi. Vântul va sufla slab până la moderat, din nord-vest, cu viteze de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va fi de 80 de procente. La [...] Articolul Nu uitați umbrela! Prognoza pentru 17 septembrie apare prima dată în NordNews.
06:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 17 septembrie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.4925 lei, mai scump cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.5065 lei, mai ieftin cu 0,07 lei; Leul românesc: 3.8500lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: 0.4011 [...] Articolul Dolarul se ieftinește. Curs valutar oficial, 17 septembrie apare prima dată în NordNews.
16 septembrie 2025
21:20
Republica Moldova nu dispune de resurse financiare suficiente pentru a moderniza infrastructura energetică, iar soluția poate veni doar prin sprijinul Uniunii Europene. Declarația a fost făcută în cadrul dezbaterilor electorale organizate de NordNews înaintea alegerilor parlamentare, de reprezentantul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Iurie Serafimovici. „Noi trebuie să rezolvăm problema liniilor electrice de [...] Articolul VIDEO Problemele din energetică, rezolvate doar cu bani europeni, susține ALDE apare prima dată în NordNews.
20:10
Continuăm dezbaterile electorale în contextul alegerilor parlamentare 2025. La masa discuțiilor sunt invitați Andrei Năstase, candidat independent, Olesea Stamate, candidată independentă, și reprezentantul partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE). Articolul DEZBATERI 2025 || Devino deputat – Andrei Năstase, Olesea Stamate, ALDE apare prima dată în NordNews.
19:00
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o rachetă lansată de un F-16 polonez # NordNews
Acoperișul casei avariate în timpul incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei a fost probabil distrus nu de o dronă doborâtă, ci de o rachetă trasă de un F-16 al fiecărui sistem de ghidare a cedat, potrivit publicației poloneză Rzeczpospolita , care citează surse statului de securitate, scrie Digi24.ro. Parchetul polonez nu a dezvăluit [...] Articolul Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o rachetă lansată de un F-16 polonez apare prima dată în NordNews.
18:30
Și în această campanie electorală asistăm la un atac masiv, bine orchestrat, din partea Federației Ruse. Întreaga mașină propagandistică, armata de experți în manipulare și tehnologii electorale a Kremlinului funcționează la turații maxime încă de la alegerile din toamna lui 2024. Putem observa că Moscova a reușit în premieră să unească toate forțele potrivnice acestui [...] Articolul EDITORIAL Anatol Moraru // Mai degrabă va curge Prutul înapoi apare prima dată în NordNews.
17:50
Locuitorii de pe toate străzile din cartierul Bălțiul Noi vor rămâne fără apă potabilă pe 17 septembrie 2025, în intervalul 08:00–17:00. Potrivit companiei „Apă-Canal Bălți”, sistența este cauzată de lucrările de spălare a rezervorului. Reprezentanții întreprinderii îndeamnă oamenii să-și facă din timp rezervele necesare de apă și cer scuze pentru eventualele incomodități. Notă: Pe pliantul [...] Articolul Cartierul Bălțiul Noi rămâne fără apă pe 17 septembrie apare prima dată în NordNews.
17:30
Armata israeliană a atacat marți portul Hodeidah din Marea Roșie, în Yemen, a raportat marți postul de televiziune Al Masirah TV, afiliat mișcării Houthi, la câteva ore după ce Israelul a emis un ordin de evacuare pentru port, potrivit Digi24. Houthiții, un grup politic și militar care controlează cele mai populate zone din Yemen, au [...] Articolul Armata israeliană a atacat portul Hodeidah din Yemen apare prima dată în NordNews.
17:10
13 activiști pro-ruși, surprinși la Iași în timp ce îndemnau moldovenii să voteze cu Igor Dodon # NordNews
Incident inedit petrecut ieri la Hotelul Internațional din Iași: polițiștii au fost sesizați despre activități suspecte desfășurate de un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova cazați în cadrul acestei unități hoteliere, o sursă de la vârful Inspectoratului Județean de Poliție declarând, pentru G4Media.ro, că persoanele respective ar fi fost organizate pentru a suna în [...] Articolul 13 activiști pro-ruși, surprinși la Iași în timp ce îndemnau moldovenii să voteze cu Igor Dodon apare prima dată în NordNews.
16:50
În cadrul dezbaterilor electorale organizate de NordNews înaintea alegerilor parlamentare, reprezentantul Partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS), Vladimir Rusu, a răspuns criticilor aduse partidului, menționând că, în ciuda încercărilor grele din ultimii ani, PAS a reușit să împiedice prăbușirea țării și să asigure mersul ei înainte. Moderatorul a adresat o întrebare privind scăderea încrederii în stat [...] Articolul VIDEO Vladimir Rusu: în pofida crizelor, țara s-a menținut și continuă să se dezvolte apare prima dată în NordNews.
14:40
FOTO Dezinformare cu sutana pe Telegram. Cum manipulează propaganda rusă credința și societatea din R. Moldova # NordNews
Propaganda pro-rusă folosește din nou biserica pentru a dezbina societatea. De această dată, structurile finanțate de Kremlin au creat site-uri și canale de Telegram în care promovează narative agresive privind necesitatea limitării activității Mitropoliei Basarabiei și introducerea lecțiilor de Ortodoxie în școli. Totodată, aceștia cheamă cetățenii la acțiuni violente pentru a „apăra Biserica”, scrie Deschide.md. [...] Articolul FOTO Dezinformare cu sutana pe Telegram. Cum manipulează propaganda rusă credința și societatea din R. Moldova apare prima dată în NordNews.
14:10
Republica Moldova s-a constituit, încă de la începuturile sale, ca un proiect suveranist în toată puterea cuvântului. Declarația de suveranitate din 1990, urmată un an mai târziu de proclamarea independenței, nu au fost doar acte juridice, ci simboluri ale unei rupturi istorice: desprinderea de un imperiu aflat în colaps și încercarea de a construi o [...] Articolul EDITORIAL Republica Moldova între iluzia suveranității și ultima șansă europeană apare prima dată în NordNews.
14:10
VIDEO Minor de 15 ani, prins cu droguri de 2,5 milioane lei: Rețeaua era coordonată din penitenciar # NordNews
Un adolescent de 15 ani a fost reținut în flagrant în timp ce ridica un lot de droguri ascunse într-o fâșie forestieră din Chișinău. Potrivit anchetatorilor, tânărul făcea parte dintr-un grup infracțional coordonat de un deținut din Penitenciarul nr. 9 Pruncul, închis pentru fapte similare. Cazul a fost anunțat marți, 16 septembrie 2025. Inspectoratul Național [...] Articolul VIDEO Minor de 15 ani, prins cu droguri de 2,5 milioane lei: Rețeaua era coordonată din penitenciar apare prima dată în NordNews.
13:00
Partidul Nostru propune înființarea unei bănci de stat, pentru a reduce costul creditelor și al comisioanelor bancare din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul unor întâlniri cu cetățenii pe 15 septembrie 2025. Potrivit lui Usatîi, o instituție financiară de stat ar oferi împrumuturi mai accesibile pentru populație și [...] Articolul VIDEO Renato Usatîi promite o bancă de stat, pentru credite mai ieftine apare prima dată în NordNews.
12:10
VIDEO Altarul nu e tribună electorală. Preotul Maxim Melinti despre rolul Bisericii în politică # NordNews
În Republica Moldova, campaniile electorale nu se limitează la partide și candidați, ci ajung adesea și în spațiul bisericesc, prin predicile sau mesajele transmise de preoți către credincioși. Fenomenul ridică întrebări esențiale: care este rolul real al Bisericii în viața politică a țării, unde se trasează linia dintre credință și propagandă și cât de mult [...] Articolul VIDEO Altarul nu e tribună electorală. Preotul Maxim Melinti despre rolul Bisericii în politică apare prima dată în NordNews.
11:00
Un bărbat de 44 de ani din satul Vărvăreuca, raionul Florești, a fost descoperit fără viață în noaptea de 13 septembrie 2025, în apropierea unei stații PECO aflate la ieșirea din oraș, spre satul Gura Camencii, transmite Realitatea.md. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 00:05, iar la fața locului au intervenit imediat [...] Articolul Moarte misterioasă la Florești. Un bărbat găsit mort lângă o stație PECO apare prima dată în NordNews.
10:30
Oleg Chisnicean, fost șef al administrației raionale Camenca din regiunea transnistreană și persoană cu legături strânse la Moscova, a fost surprins la Chișinău făcând campanie electorală pentru blocul „Alternativa”, condus de primarul capitalei, Ion Ceban. Recent, acesta a fost observat într-un cort electoral al formațiunii, unde împărțea materiale de propagandă și ziare, potrivit Deschide.md. Chisnicean, [...] Articolul Demnitar separatist în campanie electorală pentru „Alternativa” lui Ion Ceban apare prima dată în NordNews.
10:20
Dronă interceptată deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. Doi belaruși, reținuți # NordNews
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat luni seara că Serviciul de Protecție a Statului a interceptat și neutralizat o dronă care survola clădirile guvernamentale și Palatul Belweder din Varșovia. Oficialul a precizat că doi cetățeni belaruși au fost reținuți în legătură cu acest incident, iar forțele de ordine continuă să investigheze circumstanțele evenimentului, transmite IPN. [...] Articolul Dronă interceptată deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia. Doi belaruși, reținuți apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.