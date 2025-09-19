Un atlet kenyan ar fi fost păcălit şi înrolat cu forţa în armata rusă. „Mi-au spus că voi lupta sau voi muri”

Armata ucraineană a dat publicităţii recent mărturia unui kenyan capturat pe front, care spune că a fost înrolat fără voia sa în timpul unei vacanţe la Sankt Petersburg. Evans este atlet de peste 10 ani şi ar fi semnat un contract în limba rusă, sub promisiunea unui loc de muncă. Totul ar fi început în timpul unei […] Articolul Un atlet kenyan ar fi fost păcălit şi înrolat cu forţa în armata rusă. „Mi-au spus că voi lupta sau voi muri” apare prima dată în SafeNews.

