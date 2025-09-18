LIVE TEXT/ Ucraina a eliberat 160 de kilometri pătrați într-o „operațiune de contraofensivă” în regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1303
Ziarul de Garda, 18 septembrie 2025 22:00
UPDATE 22:00 Forțele ucrainene au eliberat 160 de kilometri pătrați de teritoriu în timpul unei „operațiuni de contraofensivă” în curs de desfășurare în estul regiunii Donețk, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 18 septembrie, potrivit Kyiv Independent.. Forțele ucrainene au petrecut ultima lună respingând trupele ruse după ce acestea au avansat 15-20 de kilometri spre...
Acum 30 minute
22:00
Acum o oră
21:30
Comisarul UE pentru apărare va convoca discuții privind crearea unui „zid al dronelor” pentru a se proteja împotriva Rusiei # Ziarul de Garda
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat pe 18 septembrie că intenționează să convoace săptămâna viitoare discuții cu miniștrii apărării privind crearea unui „zid al dronelor” de-a lungul frontierei de est a UE – un proiect insuflat de urgență de o incursiune a dronelor rusești în Polonia, scrie Reuters. Andrius Kubilius a declarat pentru...
Acum 2 ore
21:00
Trump recunoaște că a supraestimat capacitatea sa de a opri războiul ruso-ucrainean și se declară dezamăgit de Putin # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump s-a declarat joi la Londra dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reușit, relatează agențiile AFP și EFE, citate de Agerpres. „Mă onorează mult să vă spun că am soluționat șapte războaie, șapte războaie de...
20:30
Liderul LOC, Alexandru Bujorean răspunde acuzațiilor privind legăturile cu persoane afiliate grupării Șor # Ziarul de Garda
Invitat în cadrul dezbaterilor electorale organizate de ProTV, liderul LOC, Alexandru Bujorean a răspuns la o întrebare adresată de reportera ZdG, privind acuzațiile că ar avea legături cu gruparea Șor și alți politicieni fugari. În iulie 2025, când Liga Orașelor și Comunelor anunța retragerea din blocul „Împreună”, Ștefan Gligor, liderul Partidului Schimbării vă acuza că...
Acum 4 ore
20:00
Caz de spionaj în favoarea Federației Ruse: trei suspecți au fost arestați în Marea Britanie # Ziarul de Garda
Poliția britanică a arestat joi, 18 septembrie, trei persoane suspectate că ar fi sprijinit un serviciu de informații străin, într-o anchetă care, potrivit autorităților, are legătură cu Rusia. Cei trei suspecți – doi bărbați de 41 și 46 de ani și o femeie de 35 de ani – au fost reținuți în Essex, la est...
20:00
Profil de integritate: Petru Burduja. Candidatul Blocului „Patriotic”: afaceri, politică și dosarul „Exclusiv Media” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
19:20
LIVE TEXT/ Volodimir Zelenski anunță că a vizitat frontul din regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1303 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:15 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi că i-a vizitat pe soldați în regiunea Donețk (est), epicentrul luptelor contra forțelor ruse, informează AFP, citat de Agerpres. Rusia, care a lansat în februarie 2022 o invazie pe scară largă în Ucraina, încearcă să ocupe întreaga regiune Donețk, unde trupele sale continuă să avanseze încet,...
18:50
Implicarea Bisericii Ortodoxe în alegeri în Republica Moldova reflectă complexitatea relațiilor dintre religie și politică. Deși există apeluri din partea autorităților și a unor ierarhi religioși pentru ca Biserica să se abțină de la implicarea în campanii electorale, istoricul și contextul actual sugerează că influența religioasă asupra procesului electoral rămâne un subiect de actualitate și...
18:30
Profil de integritate: Ion Cojocari. Fost președinte de raion pe lista PDM, a cărui naș câștiga licitații de milioane în raion # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Acum 6 ore
18:00
SINTEZA ELECTORALĂ/ Jurământ cu mâna pe Biblie, Furtună pierde cetățenia română? Investigație ZdG sub acoperire # Ziarul de Garda
O nouă investigație sub acoperire a Ziarului de Gardă arată cum funcționează „Armata digitală a Kremlinului” în campania electorală pentru parlamentare. Sute de oameni sunt plătiți de la Moscova pentru a ataca partidul de guvernare pe rețelele de socializare. ZdG a mai dezvăluit că, după ce grupul activase în favoarea blocului „Victorie”, acum, în plină...
18:00
Consiliul Audiovizualului a examinat cel de-al doilea raport pe reflectarea alegerilor la TV: 7 avertizări publice și amenzi totale de 16000 lei # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au pus azi, 18 septembrie, câte o avertizare publică pentru 9 posturi TV și amenzi totale de 16000 lei, pentru încălcarea legislației electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale. Sancțiunile au fost date pentru încălcarea normelor din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către...
17:50
Sediul Centrului de sănătate publică Bălți a fost reparat. Valoarea investiției este de aproximativ 47,9 milioane de lei, bani veniți de la Banca Mondială # Ziarul de Garda
Centrul de sănătate publică Bălți a fost inaugurat astăzi, 18 septembrie, după o reparație capitală. Reabilitarea instituției face parte dintr-un proces de modernizare a infrastructurii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), inițiat în anul 2022 de Ministerul Sănătății. Valoarea investiției este de aproximativ 47,9 milioane de lei. Suplimentar, din bugetul de stat au fost alocate...
17:50
Un președinte de raion din partea PSRM, depistat la volanul mașinii în stare de ebrietate: „Eprubeta era unsă cu spirt” # Ziarul de Garda
Iurie Plopa, președintele raionului Ocnița, din partea Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), a fost depistat la volan fiind în stare de ebrietate, spun sursele Ziarului de Gardă. Șefa departamentului de comunicare al Inspectoratul General al Poliției (IGP), Diana Fetco, a confirmat informațiile. Totuși, președintele de raion neagă acuzațiile și spune că va contesta. Potrivit...
17:40
46 de percheziții într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor și implicarea grupării criminale „Șor” # Ziarul de Garda
46 de percheziții au fost descinse joi, 18 septembrie, în mai multe localități din R. Moldova. Acțiunile au avut loc în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP). „Investigațiile oamenilor legii au arătat că un grup de persoane cu roluri bine determinate,...
17:30
Specialiști din subdiviziunile și instituțiile medicale ale Armatei Naționale au participat la exerciții practice # Ziarul de Garda
Specialiști din subdiviziunile și instituțiile medicale ale Armatei Naționale au participat, în perioada 16–18 septembrie, la exercițiul aplicativ „MedEx 2025”. Instruirea a fost găzduită de Spitalul Clinic Militar Central. Potrivit comunicatului de presă emis de Ministerul Apărării, antrenamentele au avut ca obiectiv testarea nivelului de pregătire al echipelor medicale în situații de urgență și funcționalitatea unităților de tehnică medicale și utilajelor moderne, recepționate prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Astfel, potrivit scenariului,...
17:30
Profil de integritate: Lilian Carp. A trecut de la PL la PAS, a semnat în 2016 pentru Plahotniuc și este interzis în Rusia # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
17:20
Președinta Maia Sandu a participat la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”, desfășurat la Chișinău # Ziarul de Garda
Maia Sandu a participat, pe 18 septembrie, la Forumul Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”, desfășurat la Chișinău, cu participarea a peste 200 de autorități publice locale din R. Moldova, peste 50 de primari și președinți de consilii județene din România, precum și de delegații ale autorităților regionale și locale din Ucraina și Polonia, potrivit Președinției. În...
17:00
Analiză The Guardian: Cum a profitat extrema dreaptă a UE de uciderea lui Charlie Kirk. „Ne numesc fasciști ca să ne omoare” # Ziarul de Garda
Liderii partidelor de extremă dreapta din Europa, care până la asasinarea lui Charlie Kirk nu l-au menționat aproape niciodată, se folosesc de incident pentru a-și justifica convingerile și pentru a da vina pe partidele de stânga, se arată într-o analiză publicată de The Guardian. Înainte de asasinarea lui Charlie Kirk, puțini, dacă nu chiar niciunul,...
16:50
Victoria Furtună spune că nu a fost informată oficial privind o posibilă retragere a cetățeniei române # Ziarul de Garda
Victoria Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, a oferit prima reacție după ce Euronews România a scris că i-ar putea fi retrasă cetățenia română. Aceasta neagă acuzațiile și spune că nu a fost informată oficial despre posibila retragere a cetățeniei. Contactată de jurnaliștii de la Euronews România, Victoria Furtună a declarat că nu a fost informată...
16:40
Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, ambele direcții fiind aglomerate. Poliția de Frontieră recomandă alternative # Ziarul de Garda
Poliția de Frontieră atenționează despre trafic intens la punctul de trecere a frontierei (PTF) Palanca-Maiaki-Udobnoe, ambele direcții fiind aglomerate. La fel, Poliția de Frontieră scrie că de către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă. „Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea...
Acum 8 ore
16:20
LIVE TEXT/ Soldații ucraineni au eliberat 160 de kilometri pătrați în regiunea Donețk, spune Zelenski. Orașul Kosteantînivka, lovit de o rachetă, care a luat viața a cinci persoane. Război în Ucraina, ziua 1303 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:17 Cinci persoane au murit în urma atacului rus de astăzi asupra orașului Kosteantînivka, a anunțat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin. Regiunea a fost vizitată joi de către liderul de la Kiev. „Dimineață, rușii au aruncat o bombă aeriană de 250 de kilograme asupra unui cartier rezidențial, ucigând cinci localnici cu vârste cuprinse între...
16:00
Europarlamentar: Ingerința Rusiei în alegerile din R. Moldova e ca începutul unei pandemii. Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa # Ziarul de Garda
„Ingerința Rusiei în alegerile din R. Moldova e ca începutul unei pandemii. Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa”, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan. Potrivit acestuia, Kremlinul investește resurse fără precedent și folosește tehnologie de ultimă generație pentru a influența rezultatul scrutinului din 28 septembrie „se face conținut creat cu inteligență...
16:00
Profil de integritate: Roman Cojuhari. Ex-director general la APP și fost consilier în CMC din partea PAS # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
15:50
Kremlinul a confirmat demisia „din proprie inițiativă” a lui Dmitri Kozak din funcția de șef adjunct al administrației prezidențiale # Ziarul de Garda
Kremlinul a confirmat demisia lui Kozak. Presa rusă a relatat acest lucru, citându-l pe secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov. „Pot confirma că Dmitri Nikolaevici Kozak a demisionat. Din proprie inițiativă”, a declarat el într-o conferință de presă. Decretul corespunzător nu a fost încă publicat, a adăugat Peskov, scrie Novaya Gazeta Europa. Dmitri...
15:50
Starmer și Trump se întâlnesc în Marea Britanie și vor discuta despre afaceri externe și despre mai multe investiții americane # Ziarul de Garda
Donald Trump a sosit joi, 18 septembrie, la reședința de țară a prim-ministrului britanic Keir Starmer pentru discuții menite să concentreze cea de-a doua vizită de stat fără precedent a liderului american pe afacerile globale, transmite Reuters . După o zi de fast și ceremonii în care Trump a călătorit într-o trăsură alături de Regele Charles și s-a bucurat de...
15:40
„Am plătit mulți bani pentru război”. Israelul a început discuțiile cu SUA privind dezvoltarea imobiliară în Gaza după ocupație # Ziarul de Garda
Israelul negociază cu SUA utilizarea comună a Fâșiei Gaza după încheierea ostilităților, a declarat ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich. „Am plătit mulți bani pentru acest război. Trebuie să vedem cum distribuim terenul în valoare procentuală”, a spus Smotrich la o conferință din Tel Aviv, scrie The Moscow Times. Potrivit acestuia, prima etapă a renovării...
15:30
„Soarta bugetului se va decide în stradă”. Nouă grevă în Franța, autoritățile se așteaptă la proteste masive # Ziarul de Garda
Joi, 18 septembrie, în Franța vor avea loc din nou proteste împotriva politicii bugetare a președintelui Emmanuel Macron. Profesorii, mecanicii de tren, farmaciștii și angajații din spitale au anunțat grevă, iar adolescenții au blocat școlile în cadrul unei zile de proteste împotriva viitoarelor reduceri bugetare, scrie BBC. Spre deosebire de protestele recente organizate de mișcarea...
15:10
„Avocatul lui Șor”, care vrea în Parlament, spune de ce „gazul de 10 de lei” nu a mai ajuns în R. Moldova: „Deci, gazul unde și a stat, acolo și a fost – în subterane” # Ziarul de Garda
Deși în 2023, s-a fotografiat și a anunțat alături de Evghenia Guțul, acolita fugarului Șor, că urmează să furnizeze gaz mai ieftin din Turcia pentru locuitorii din Găgăuzia, acum avocatul Alexandru Grosu, care se vrea deputat de pe lista Partidului „Noua Opțiune Istorică” susține că „nu a avut niciodată contracte sau angajamente cu Ilan Șor...
15:00
Adjunctul procurorului general, Sergiu Russu a promovat evaluarea externă. CSP a aprobat decizia Comisiei de evaluare a procurorilor # Ziarul de Garda
Adjunctul procurorului general, Sergiu Russu a promovat evaluarea externă, după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a examinat astăzi, 18 septembrie, raportul de evaluare emis de către Comisia de evaluare a procurorilor, privind activitatea procurorului. CSP scrie că hotărârea motivată urmează să fie expediată atât subiectului vizat, cât și Comisiei de evaluare, în termen de...
14:40
Cazul copilului care ar fi primit un tratament greșit, prescris de un medic pediatru, ajuns la spital cu intoxicație severă cu un medicament. Ministerul Sănătății explică DE CE medicul nu poate fi sancționat # Ziarul de Garda
Ministerul Sănătății afirmă că după demisia medicului acuzat că ar fi prescris un tratament greșit unui copil de 7 ani, nu pot fi aplicate sancțiuni disciplinare. Într-un răspuns pentru ZdG, instituția afirmă că în acest caz „poate interveni răspunderea civilă sau penală dacă se dovedește prejudiciul adus pacientului”. ZdG a scris la 30 august curent...
14:30
Liderul CUB, Igor Munteanu s-a jurat cu mâna pe Biblie și „în fața lui Dumnezeu” că nu are „nicio legătură cu grupuri sau interese ostile democrației” # Ziarul de Garda
Președintele CUB, Igor Munteanu a depus astăzi un jurământ public pe Biblie prin care „respinge ferm acuzațiile false privind legăturile sale cu interese ostile Republicii Moldova. În cadrul dezbaterilor electorale desfășurate la PRO TV Chișinău, ZdG a adresat o întrebare pentru candidata pe lista CUB, Rodica Gramma, în legătură cu acuzațiile care sunt aduse partidului în spațiul...
Acum 12 ore
14:20
VIDEO/ Vezi că Poți! În afaceri – lent, dar sigur. Povestea tânărului care crește melci în Moldova # Ziarul de Garda
Cine s-ar fi gândit că în țara noastră sunt oameni care, în loc să crească oi sau vite, și-ar dori să crească… melci? Și mai puțini ar investi într-o asemenea afacere. Gheorghe Chetrușca a îndrăznit să pornească un asemenea business în satul Ratuș din raionul Criuleni, deși inițial ideea lui părea fără sorți de izbândă. ...
14:00
Partidul Social Democrat European, prescurtat PSDE, este succesorul fostului Partid Democrat al lui Vlad Plahotniuc. PSDE se declară un partid pro-european de centru-stânga. Liderul formațiunii este un fost ministru al Afacerilor Externe, Tudor Ulianovschi, care a preluat conducerea, în decembrie 2024, de la un alt fost ministru – Ion Sula. Ziarul de Gardă vă propune...
13:50
Ambasadorul R. Moldova în România: Este un război total, nemilos împotriva R. Moldova declanșat de Federația Rusă # Ziarul de Garda
Ambasadorul R. Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat, într-un interviu acordat pentru Agerpres, că există „un război hibrid total, nemilos”, declanșat de Federația Rusă împotriva Moldovei, în care se folosesc „toate pârghiile și mai multe instituții care nu ar trebui să se implice în astfel de acțiuni”, a menționat oficialul. „Da, este un război...
13:40
13:30
Rusia anunță modificări bugetare menite să reducă dependența de veniturile din petrol # Ziarul de Garda
Ministerul Finanțelor din Rusia a anunțat joi, 18 septembrie, o nouă măsură care, potrivit acestuia, are ca scop protejarea bugetului de stat împotriva fluctuațiilor prețului petrolului și a sancțiunilor occidentale care vizează exporturile rusești de energie, scrie Reuters. În cadrul noii inițiative, care urmează să fie implementată anul viitor, guvernul va reduce prețul de referință...
13:30
„A fost racheta noastră.” Polonia a confirmat că o rachetă interceptoare a avariat o clădire rezidențială în timpul atacului dronelor ruse # Ziarul de Garda
O clădire rezidențială din Wyryki, în voievodatul Lublin al Poloniei, a fost lovită nu de un fragment de dronă, ci de o rachetă interceptoare lansată de un avion de vânătoare F-16, a declarat Tomasz Siemoniak, ministru și coordonator al Serviciilor de Informații Poloneze. „Totul indică faptul că a fost o rachetă lansată de aeronavele noastre...
13:20
Două blocuri de studii ale Colegiului „Alexei Mateevici” vor fi reabilitate energetic # Ziarul de Garda
Două blocuri de studii ale Colegiului „Alexei Mateevici” din capitală urmează a fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE. Ceremonia de semnare a acordului de colaborare a avut loc joi, 18 septembrie, anunță într-un comunicat Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Cele două clădiri ale Colegiului „Alexei Mateevici” vor beneficia de izolarea termică, modernizarea sistemelor de...
13:20
Spania va investiga „încălcările drepturilor omului în Gaza” pentru a aduna probe şi a le prezenta Curţii Penale Internaţionale # Ziarul de Garda
Spania va investiga „încălcările drepturilor omului în Gaza” pentru a aduna probe şi a le prezenta Curţii Penale Internaţionale (CPI), a anunţat joi, 18 septembrie, procurorul general al ţării, relatează agenția de știri AFP, citată G4Media. „Procurorul general a emis un decret prin care se înfiinţează un grup de lucru pentru a investiga încălcările drepturilor...
13:00
Moldovenii care muncesc în Franța vor putea beneficia de prestații sociale. CNAS: „Avem angajamentul de a proteja cetățenii, indiferent unde aleg să trăiască” # Ziarul de Garda
Cetățenii moldoveni care muncesc legal în Franța vor putea beneficia de prestații sociale. Cererile pot fi depuse în ambele țări, fără a fi necesar ca beneficiarii să se deplaseze în statul care va oferi plata. Astăzi, 18 septembrie, directoarea generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), Elena Țîbîrnă, și Dominique Waag, Ambasadoarea Extraordinară și...
12:50
Victoria Furtună ar putea rămâne fără cetățenie românească: Autoritatea pentru Cetățenie din România analizează retragerea documentului # Ziarul de Garda
Autoritatea pentru Cetățenie din România analizează retragerea cetățeniei românești Victoriei Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, care candidează la alegerile parlamentare din 28 septembrie, scrie Euronews România cu referire la sursele sale. Sursele Euronews lasă de înțeles că ar putea fi vorba despre articolul 25, litera B, care prevede: „Cetățenia română se poate retrage persoanei care...
12:30
VIDEO/ „Omisiuni legislative” în cazul numirii judecătorilor constituționali? Decizia Curții pe marginea contestației depuse de un deputat # Ziarul de Garda
Președinta Curții Constituționale a R. Moldova (CC), Domnica Manole, a susținut joi, 18 septembrie, un briefing de presă în care a informat despre faptul că CC a respins ca inadmisibilă o sesizare cu referire la „omisiunile legislative” în cazul numirii judecătorilor constituționali în iunie 2025. Sesizarea a fost depusă în august 2025 de către un...
12:30
LIVE TEXT/ Teritoriul Ucrainei, atacat cu 75 de drone în ultima noapte. 26 dintre ele au lovit în șase locații. Război în Ucraina, ziua 1303 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:28 În noaptea de 18 septembrie (începând cu ora 21:00 pe 17 septembrie), armata rusă a atacat Ucraina cu 75 de drone. Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/„suprimat” 48 de drone în nordul, estul și centrul țării. Au fost înregistrate 26 de lovituri ale drone de atac în...
12:20
AUDIO/ Peste 50 de percheziții domiciliare și la sediile unei formațiuni politice, vizând 32 de persoane: CNA și procurorii municipiului Bălți desfășoară acțiuni în nordul țării, într-un dosar de corupere electorală # Ziarul de Garda
În timp ce Poliția face percheziții în mai multe locații, și Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice, potrivit unui comunicat de presă. UPDATE 12:10 CNA a publicat interceptări audio...
12:00
Politico: Rețelele de boți ale Rusiei și Chinei au răspândit teorii false legate de asasinarea lui Charlie Kirk, pentru a polariza scena politică occidentală # Ziarul de Garda
Rețelele de boți ale Rusiei și Chinei au răspândit teorii false legate de asasinarea lui Charlie Kirk, pentru a polariza scena politică occidentală. În același timp, presa americană semnalează că Trump se pregătește „să limiteze libertatea de exprimare, în numele lui Charlie Kirk”. O analiză Politico semnalează un val de informații false, pe rețelele de...
11:50
BNM a redus rata de bază la principale operațiuni de politică monetară. „Efectele se vor resimți treptat în scăderea ratelor de dobândă la credite” # Ziarul de Garda
Rata de bază la principalele operațiuni de politică monetară a fost redusă de la 6,25% la 6,00%. Decizia a fost luată astăzi de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și face parte dintr-o serie de măsuri de relaxare a politicii monetare, menite să sprijine economia națională, transmite MOLDPRES. Potrivit BNM, decizia urmărește să...
11:50
Slovacia şi Ungaria se opun încercării lui Donald Trump de a opri importurile de energie din Rusia # Ziarul de Garda
Slovacia şi Ungaria au semnalat că vor rezista presiunilor exercitate de preşedintele SUA, Donald Trump, de a reduce importurile de petrol şi gaze ruseşti, până când statele membre ale Uniunii Europene vor găsi suficiente surse alternative, transmite G4Media. „Înainte de a ne putea angaja în totalitate, trebuie să avem condiţiile potrivite, altfel riscăm să ne...
11:40
LIVE TEXT/ Regiunea Kiev, vizată de drone rusești în timpul nopții. Război în Ucraina, ziua 1303 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:24 Armata rusă a atacat localitățile din comunele Bucea și Borîspil din regiunea Kiev în noaptea de astăzi. În orașul Bucea, în urma atacului cu drone, a izbucnit un incendiu într-o clădire privată neocupată. Au fost avariate o casă privată și o mașină aflate în apropiere. Nu au existat victime sau răniți. În Borîspil,...
11:30
CEC va tipări circa 2,8 milioane buletine de vot pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, astăzi, 18 septembrie, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară. Potrivit CEC, tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba rusă, 3400...
11:30
VIDEO/ George Simion, sprijinit de „armata digitală a Kremlinului”. „Oamenii votează pentru unul, dar altul câștigă” # Ziarul de Garda
Trollii din rețeaua „InfoLider”, coordonată și finanțată „direct de la Moscova”, pe care ZdG a documentat-o în investigația „Armata digitală a Kremlinului”, au primit indicația de a-l sprijini pe George Simion, după ce acesta a fost înfrânt în cadrul alegerilor prezidențiale din România. „Simion nu a fost un candidat prezidențial convenabil pentru UE și globaliști....
