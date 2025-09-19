Igor Dodon il amenință cu judecata pe Igor Grosu
Noi.md, 19 septembrie 2025 09:00
Fostul șef de stat, Igor Dodon, îl va acționa în judecată pe liderul PAS, Igor Grosu, pentru acuzații false și defăimare. Acesta cere dezmințirea declarațiilor privind datoria transnistriei prin aceleași mijloace prin care a fost răspîndită.Conflictul vine în urma unei postări pe rețelele de socializare în care Igor Grosu a declarat că „Dodon i-a promis lui Putin să ia de la moldoveni miliarde
Acum 30 minute
09:00
Noii ambasadori ai Suediei și Italiei în Republica Moldova, Petra Lärke și Giuseppe Maria Perricone, au avut joi întrevederi cu premierul Dorin Recean, la Guvern. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale și cooperarea în diverse domenii de interes comun.În cadrul întîlnirii cu Petra Lärke, șefa misiunii diplomatice suedeze, au fost menționate sprijinul acordat Republicii Moldova
09:00
Acum o oră
08:30
Construcția noului pod rutier peste Prut, la Ungheni, înaintează conform planului. Pe malul stîng, 15 dintre cei 18 piloți necesari sînt deja în curs de execuție, iar pe malul drept a fost turnat primul radier la calea 1. Totodată, toți piloții necesari pentru culee și pile au fost finalizați.Progresul a fost evaluat joi, direct pe șantier, de secretarul de stat în domeniul transporturilor din
08:30
Practica unor concurenți electorali actuali de a implica Biserica pentru a acumula capital electoral este la fel de răspîndită ca și în alte alegeri.Deși există apeluri din partea autorităților și a unor ierarhi religioși ca Biserica să se abțină de la implicarea în campanii electorale, observatorii Promo-LEX au semnalat cel puțin patru cazuri de atragere a cultelor religioase în actuala campa
Acum 2 ore
08:00
Biserica sărbătoreşte la 6 /19 septembrie Minunea Sfîntului Arhanghel Mihail făcută de el lîngă cetatea Colose, în Frigia.Se spune, că Sfinţii Apostoli Ioan şi Filip fuseseră să propovăduiască dreapta credinţă, unul în Efes şi celălalt în Ierapole. Înainte de a pleca spre alte locuri, s-au oprit la Herotop, lîngă Colose. Atunci au prorocit că Sfîntul Arhanghel va face minuni în acel loc. Îndat
08:00
Realizarea acțiunilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026 a fost examinată în ședința Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026, prezidată de premierul Dorin Recean.„Vreau să apreciez munca echipelor care au asigurat achiziția a peste 90% din necesitățile de gaze naturale pentru următorul sezon. Astfel, la ziua de azi, a
08:00
La sfîrșitul săptămînii de muncă, leul moldovenesc a slăbit față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene 1 ban, iar dolarului american – circa 0,7 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 19 septembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,4978 lei pentru un euro (+0,98 bani) și 16,4733 lei pentru u
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:19 septembrie, 2022 sau anul 7530(de la Crearea Lumii)19 septembrie — a 262-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 103 de zile. Evenimente 1944 (7452) — Se înfiinţează prima întrep
07:30
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil, fără precipitații.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din nord-vest.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +23...+25°C.În centru se așteaptă +21...+23°C, iar în nord termometrele vor indica +18...+20°C.
Acum 4 ore
07:00
Ian Lisnevschi: „Dacă un politician ajunge la guvernare, el trebuie să aibă un plan de guvernare a statului” # Noi.md
Sociologul și politologul Ian Lisnevschi, în cadrul emisiunii „Федорова SHOW”, a vorbit despre ceea cu ce trebuie să vină un politician la putere și de ce este important ca cetățenii să participe la viitoarele alegeri.În opinia lui Lisnevschi, candidații la alegerile parlamentare trebuie să prezinte un plan strategic deja pregătit pentru dezvoltarea viitoare a țării.{{837059}}„Pentru a con
06:30
Victor Marahovschi: „Noi propunem mecanisme concrete pentru rezolvarea problemelor aici și acum” # Noi.md
Alianța „MOLDOVENII” este un partid politic pro-moldovenesc în plină ascensiune, a cărui prioritate principală este dezvoltarea economică rapidă a Republicii Moldova.Despre acest lucru a declarat secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi, în cadrul dezbaterilor electorale de la RLIVE TV.Potrivit acestuia, în timp ce ceilalți politicieni fac promisiuni deșart
06:00
Bat pe la uși de ani, dar fără rezultat: Locuitorii unei străzi din capitală cer să li se repare drumul de acces către bloc # Noi.md
În adresa redacției Noi.md au venit cîteva scrisori din partea unor locuitori de pe strada Cuza-Vodă 25/4 din capitală, care spun că au ajuns la capătul răbdării, întrucît cer de ani să le fie reparat drumul de acces către bloc, dar autoritățile nu se grăbesc să rezolve problema.Problema locatarilor de pe adresa Cuza-Vodă 25/4 durează de vreo 7 ani, timp în care oamenii s-au adresat atît cu de
05:30
Angelina Jolie și Jennifer Lawrence, printre starurile care vor străluci la Festivalul de la San Sebastian # Noi.md
Începînd de vineri, Festivalul de Film de la San Sebastian va primi vedete internaţionale precum Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Colin Farrell şi Louis Garrel, pentru cea de-a 73-a ediţie, în care vor fi prezentate în special filme argentiniene şi spaniole.Angelina Jolie va participa pentru prima dată la festivalul de la San Sebastian, însoţită de Louis Garrel şi Garance Marillier, pentru a
Acum 6 ore
05:00
Nicolae Eșanu: "Disfuncționalitatea statului și sărăcia în masă nu se datorează corupției electorale" # Noi.md
"Corupția electorală este un pericol grav pentru statul de drept și trebuie să facem tot ce este posibil pentru a o combate. Dar este fundamental greșit să ne lăsăm victima tentației de a concluziona că aceasta este cea mai gravă problemă a Republicii Moldova". De această părere este juristul Nicolae Eșanu, fost viceministru al Justiției și reprezentant al țării noastre în Comisia de la Veneția, n
04:30
Un nou vortex polar a început să se formeze: Semnele care ne arată că ne așteaptă o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente # Noi.md
Un nou vortex polar, sistemul uriaș de vînturi reci care se formează în stratosfera de deasupra Polului Nord, începe să se contureze și ar putea influența semnificativ iarna 2025/2026 în Europa.Datele satelitare arată că temperaturile și presiunea în zona arctică au început deja să scadă, semn al formării acestui fenomen. Vortexul polar este monitorizat atent de meteorologi, deoarece modul în
03:30
În perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2025, Republica Moldova se alătură inițiativei Comisiei Europene „Săptămîna Europeană a Sportului”, care promovează mișcarea, sportul și un stil de viață sănătos.Anul acesta, evenimentul marchează un deceniu de la lansare și are ca temă „Sport pentru toți”, cu accent pe incluziune și eliminarea barierelor în practicarea activităților fizice.Ministeru
Acum 8 ore
02:30
Copiii cu tulburări de dezvoltare și dizabilități din capitală beneficiază, începînd de 18 septembrie de servicii gratuite de intervenție timpurie în cadrul unei instituții medicale publice.Primul Centru de acest fel a fost inaugurat în incinta Asociației Medicale Teritoriale Centru și are scopul de a identifica din timp eventualele dificultăți de dezvoltare și de a sprijini recuperarea în pri
01:30
La Budapesta, una dintre cele mai importante atracții ale capitalei Ungariei, băile Gellert, va fi închisă pentru renovare capitală.Budapesta își închide una dintre principalele atracții turistice timp de trei ani, transmite point.md„Băile se vor închide începînd cu 1 octombrie 2025 și este planificată redeschiderea în 2028”, se arată într-un comunicat, transmite unian.net.Băile Geller
Acum 12 ore
01:00
Un hotel cu 82 de etaje își va deschide porțile în Dubai în noiembrie 2025. Acesta va deveni cel mai înalt din lume.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat guvernul din Dubai pe pagina sa de socializare X.Conform comunicatului, clădirea va deveni un nou simbol al orașului. Înălțimea complexului, situat în zona Dubai Marina, ajunge la 377 de metri. În prezent, cel mai înalt hotel di
00:30
În 1831, Soarele a căpătat o nuanță albastră, recolta a fost distrusă, iar temperatura pe continente a scăzut brusc.Timp de aproape 200 de ani, cauza acestor anomalii a rămas necunoscută, pînă cînd o echipă de oameni de știință a descoperit o erupție vulcanică puțin cunoscută a vulcanului Zav-1 pe insula Simushir din arhipelagul Kurile al Rusiei. Rezultatele cercetării arată că erupția a avut
00:00
Un turist a fost salvat din turnul cu clopot al catedralei San Giusto Martire din Trieste, nord-estul Italiei, capitala regiunii Friuli-Venezia Giulia și a provinciei cu același nume, după ce a suferit o urgență medicală, relatează Nordest24. Incidentul a avut loc pe 13 septembrie. Pompierii au fost chemați la fața locului pentru a ajuta la evacuarea turistului de pe monumentul emblematic
00:00
Astăzi, la 94 de ani de la Incidentul din 18 septembrie 1931, a avut loc la Shenyang, provincia chineză Liaoning, o ceremonie de comemorare a acestui eveniment istoric, scrie romanian.cgtn.comÎn cadrul ceremoniei, clopotul a răsunat în memoria celor care au suferit în acele vremuri. În urmă cu 94 de ani, acest incident a șocat atît China, cît și întreaga lume.Evenimentul nu a fost doar înc
18 septembrie 2025
23:30
Un avion a zburat în cerc deasupra orașului Ajaccio, din Franța, pentru că dormea controlorul aerian. După Bordeaux, Basel-Mulhouse și acum Ajaccio, turnul de control francez "se clatină", scrie publicația franceză Le Point.După cum transmite Noi.md cu referire la Europa Press, zborul între Paris-Orly și Ajaccio, operat luni, 15 septembrie, a avut o aterizare cel puțin neobișnuită: timp de apr
23:00
Băutorii de bere sînt magneți pentru țînțari. E o scenă familiară pentru mulți dintre noi: o seară caldă de vară, o adiere plăcută și apoi inevitabilul bîzîit ascuțit al unui țînțar lîngă ureche. Pentru unii, e doar o enervare trecătoare, dar pentru alții urmează o noapte plină de mîncărimi.După cum transmite Noi.md cu referire la Descoperă, există persoane care par a fi adevărați „magneți pen
23:00
Ministrul chinez al Apărării: Armata este pregătită să înfrîngă orice intervenție armată externă # Noi.md
Reunificarea Taiwanului cu China este o parte fundamentală a ordinii internaționale postbelice, iar faptul că Taiwanul aparține Chinei este o realitate istorică și juridică incontestabilă, a declarat joi ministrul chinez al Apărării, Dong Jun, la ceremonia de deschidere a celei de-a 12-a ediții a Forumului Xiangshan de la Beijing, scrie romanian.cgtn.comEl a subliniat că Armata de Eliberare a
22:30
În SUA se răspîndesc rapid ploșnițe triatomice, capabile să transmită boala periculoasă Chagas.Anterior, aceste insecte erau caracteristice pentru America Centrală și Mexic, însă acum au fost descoperite în 32 de state americane.{{828869}}Ploșnițele triatomice, cunoscute și sub numele de „ploșnițe sărutătoare”, atacă țesuturile moi — buzele și ochii — în special în timpul somnului. După mu
22:00
Sectorul Rîșcani a rămas în întuneric: locuitorii se plîng de întreruperea curentului electric # Noi.md
În sectorul Rîșcani al capitalei a fost întreruptă energia electrică.Locuitorii spun că nu este lumină nici în farmacii, nici în magazine și nici în apartamentele lor.
22:00
În mai multe școli italiene au fost instituite noi reguli privind codul vestimentar, care interzic elevilor să poarte haine „excentrice”.Restricțiile se referă la fuste prea scurte, abdomenul descoperit, pălării, hanorace, unghii excesiv de lungi și pantofi cu platformă înaltă. {{833539}}Dispozițiile au fost trimise școlilor sub formă de circulare și broșuri, în care se specifică în detali
22:00
Curg medaliile pe bandă rulantă pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de Armwrestling și Para Armwrestling # Noi.md
Moldova la Campionatul Mondial de Armwrestling și Para Armwrestling demonstrează un rezultat remarcabil.Alte șase distincții au fost cucerite de lotul "tricolorilor", care a ajuns la un total de 21 de medalii, transmite tvrmoldova.{{834976}}Maxim Pogor și Nicolai Ticaliuc au obținut titlurile de vicecampioni mondiali, iar Ion Cernei, Vadim Cornițel, Gheorghe Spînu și Vadim Pogor au cucerit
22:00
Consiliul UE a adoptat joi, 18 septembrie, decizia de a elimina taxele vamale pentru șapte produse agricole din Moldova.Decizia vizează extinderea accesului pe piață pentru anumite produse care nu fuseseră încă liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri, transmite "Европейская правда".{{835785}}Pînă acum, aceste produse erau incluse în măsurile u
22:00
Reprezentanții Centrului Național Anticorupție au participat, în perioada 16–17 septembrie, la Conferința „Bunele Practici în Utilizarea Investigațiilor Financiar-Paralele”, desfășurată la Procuratura Generală a Republicii Moldova, transmite Noi.md.Potrivit unui comunicat al Centrului Națioal Anticorupție (CNA), evenimentul a reunit procurori, reprezentanți ai instituțiilor de aplicare a legii
21:30
Un show popular a fost scos din grila de emisie după declarațiile prezentatorului despre uciderea lui Kirk # Noi.md
Difuzarea show-ului de seară Jimmy Kimmel Live! cu comicul Jimmy Kimmel va fi suspendată pe termen nelimitat după declarațiile sale despre uciderea activistului american de dreapta Charlie Kirk.{{836276}}Despre acest lucru a anunțat un reprezentant al canalului de televiziune ABC, unde era difuzată emisiunea, relatează Deadline. „Emisiunea Jimmy Kimmel Live! va fi suspendată pe termen neli
21:30
Dezvoltarea cooperării moldo-suedeze, colaborarea în diverse sectoare și proiectele concrete, cu impact direct asupra cetățenilor, au fost discutate de premierul Dorin Recean și noua ambasadoare a Regatului Suedez, Petra Lärke.Șeful Executivului a apreciat sprijinul constant în realizarea reformelor democratice și aspirațiilor europene ale țării noastre, accentuînd că Suedia este unul dintre c
21:30
În ultima rundă a negocierilor comerciale China-SUA, desfășurată recent la Madrid, Spania, ambele părți au ajuns la un consens privind securitatea datelor utilizatorilor TikTok din SUA și licențele de utilizare a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv algoritmii platformei, scrie romanian.cgtn.comPentru prima dată, TikTok a fost inclus ca subiect de negociere în discuțiile bilateral
21:00
Soprana Valentina Nafornița, devenită de curînd mamă pentru a doua oară, a fost externată din maternitate.Artista a împărtășit primele imagini cu gemenii săi, Rafael și Carol. Amintim că la 15 septembrie, pentru Valentina Nafornița s-a deschis o nouă etapă în viață – ea a adus pe lume al doilea copil.
21:00
CFM accelerează reabilitarea liniei feroviare Văleni pentru redeschiderea legăturii spre Giurgiulești # Noi.md
Reabilitarea tronsonului feroviar Văleni din raionul Cahul intră într-o etapă decisivă, transmite Noi.md.Potrivit unui mesaj al ÎS „Calea Ferată din Moldova”, lucrările avansează rapid, iar pe șantier a fost pusă în funcțiune o instalație modernă care forează găuri de pînă la 25 de metri adîncime, ulterior umplute cu beton. Această metodă tehnică consolidează malul rîului Prut și garantează st
21:00
Astăzi, Tamia, fiica Marinei și a lui Teodor Cîrnaț, a sărbătorit împlinirea a 7 ani.Expertul în drept constituțional, Teodor Cîrnaț, a transmis un mesaj emoționant fiicei sale, Tamia, care astăzi a împlinit 7 ani.{{683353}}„La mulți ani, prințesa tatei, Tamia! 7 anișori azi împlinești. Dumnezeu te-a înzestrat cu înțelepciune deosebită, frumusețe rară, cu un zîmbet fermecător și cu o energ
21:00
Uniunea Europeană nu a reușit să găsească o soluție la criza penuriilor de medicamente, deși a identificat cauzele principale, precum dependența de producția din Asia. {{835555}}Reacția celor 27 de state membre nu este „la înălțime”, avertizează Curtea de Conturi a UE, care recomandă consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente pentru a preveni și gestiona mai eficient situați
21:00
Moldova și Italia discută noi oportunități de cooperare economică și promovare a brandului de țară # Noi.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Italia, Oleg Nica, a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Italiei Mario Cospito, Consilier Diplomatic în cadrul Ministerului Întreprinderilor și al „Made in Italy”, transmite Noi.md.Pe agenda discuțiilor s-au aflat perspectivele de relansare a cooperării sectoriale, promovarea brandurilor naționale „Made in Moldova” și „Made in Italy”, schimbul de experien
20:30
Sectorul agroalimentar din Republica Moldova a fost informat despre noile cerințe europene pentru controalele oficiale # Noi.md
La data de 18 septembrie 2025, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a găzduit întrunirea mai multor autorități, antreprenori, operatori din sectorul agroalimentar și experți internaționali.În discuție au fost puse noile cerințe ale Uniunii Europene(UE) privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar, introduse prin Legea nr. 82/2024.Totodată, participanții au vorbit
20:30
În instituțiile de învățămînt din municipiul Bălți, a început procesul de trecere la alimentația caldă.Trecerea la alimentația caldă a fost deja inițiată în trei licee mari din oraș: școala primară a liceului „M. Eminescu”, liceul „N. Gogol” (clasele I–VI) și liceul „G. Coșbuc” (clasele I–IV).{{836558}}Calitatea bucatelor oferite într-unul dintre liceele orașului a fost verificată de repre
Acum 24 ore
20:00
Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal s-a reunit pe 16 septembrie la Casa Fotbalului din Chișinău, într-o ședință de lucru la care au participat cei 7 membri desemnați de Adunarea Generală a FMF.După cum transmite Noi.md cu referire la FOTBAL.click, în cadrul întîlnirii, oficialii au aprobat o hotărîre cu impact direct asupra denumirii principalei competiții interne. Concret,
20:00
Pe măsură ce temperaturile scad și toamna devine o realitate, o abundență de legume de sezon, delicioase și nutritive, ajung la maturitate.Asta înseamnă, potrivit today.com, că e timpul să ne luăm la revedere de la produsele proaspete de vară, cum ar fi roșiile și porumbul dulce, și să întîmpinăm recolta de toamnă, care aduce o varietate de legume gustoase și colorate, perfecte pentru a fi con
19:30
În fiecare an, pe 18 septembrie, este marcată Ziua Mondială a Monitorizării Apei, notează Noi.md.În această zi, în special, cetățenii sînt încurajați să participe la acțiuni de monitorizare a calității apei din rîuri, lacuri, fîntîni sau izvoare.{{837010}}Astfel, nu doar specialiștii, ci și comunitățile locale contribuie la evaluarea sănătății ecosistemelor acvatice și la identificarea sur
19:30
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a fost vizitată de către Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Indiei în Republica Moldova, cu sediul la București, România, notează Noi.md.Vizita a inclus o întrevedere cu prim-prorectorul Olga Cernețchi, prorector pentru activitate didactică și management academic, Mircea Bețiu, decan al Facultății de Medicină nr. 2, Evelina Gh
19:00
CEC anunță termenul-limită pentru acreditarea observatorilor la alegerile parlamentare din 2025 # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că termenul-limită pentru depunerea cererilor de acreditare a observatorilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 este 21 septembrie, transmite Noi.md.Potrivit instituției, pot solicita acreditarea asociațiile obștești, instituțiile de instruire și cercetare din Republica Moldova, autoritățile electorale din străinătate, organizațiile intern
19:00
Vameșii moldoveni și cei ucraineni au desfășurat exerciții comune de intervenție în caz de urgență # Noi.md
La postul vamal de frontieră Criva–Mămăliga, s-au desfășurat exerciții comune de intervenție în caz de urgență, cu participarea reprezentanților autorităților vamale și de frontieră din Moldova și Ucraina, alături de polițiști și unități de salvare de urgență, notează Noi.md.Evenimentul a avut drept scop testarea disponibilității instituțiilor de a acționa rapid în situații de criză la frontie
19:00
Rezultatele Chinei în domeniul inovației tehnico-științifice din perioada 2021-2025 și programul privind construcția unei mari puteri în domeniu pentru anii 2026-2030 au fost prezentate joi de Yin Hejun, Ministrul chinez al Științei și Tehnologiei, scrie romanian.cgtn.comYin a arătat că investițiile în cercetarea și dezvoltarea tehnico-științifică din China au depășit 3,6 trilioane yuani în 20
18:30
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a inițiat un control tematic privind activitatea unităților de schimb valutar.Acțiunea are ca scop verificarea modului în care acestea respectă cerințele legale legate de informarea corectă a consumatorilor, în special prin prisma practicilor comerciale înșelătoare prevăzute de Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor. Controlul se va des
18:30
Două blocuri de studii ale Colegiului „Alexei Mateevici” din capitală urmează a fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică. {{836920}}Ceremonia de semnare a acordului de colaborare a avut loc astăzi, cu participarea tuturor părților implicate și a partenerilor proiectului.
