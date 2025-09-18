VIDEO Curtea Constituțională a respins sesizările privind lista SIS – măsurile sunt preventive, nu penale
Realitatea.md, 18 septembrie 2025 15:50
Curtea Constituțională (CCM) a declarat inadmisibile mai multe excepții de neconstituționalitate care vizau Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, în special prevederile care permit Serviciului de Informații și Securitate să includă persoane fizice sau juridice pe lista celor asociați subiecților sancțiunilor internaționale. Autorii excepțiilor au invocat încălcarea unor drepturi fundamentale, printre care dreptul la viață privată, […] Articolul VIDEO Curtea Constituțională a respins sesizările privind lista SIS – măsurile sunt preventive, nu penale apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
15:50
VIDEO Curtea Constituțională a respins sesizările privind lista SIS – măsurile sunt preventive, nu penale # Realitatea.md
Curtea Constituțională (CCM) a declarat inadmisibile mai multe excepții de neconstituționalitate care vizau Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, în special prevederile care permit Serviciului de Informații și Securitate să includă persoane fizice sau juridice pe lista celor asociați subiecților sancțiunilor internaționale. Autorii excepțiilor au invocat încălcarea unor drepturi fundamentale, printre care dreptul la viață privată, […] Articolul VIDEO Curtea Constituțională a respins sesizările privind lista SIS – măsurile sunt preventive, nu penale apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Poliția britanică a deschis o anchetă privind moartea lui Anatol Fedoruța, fiul primarului din Cotiujenii Mici, după ce din camera tânărului, aflată la Londra, au dispărut toate lucrurile personale, inclusiv laptopul pe care acesta îl folosea la locul de muncă. Rudele cred că Anatol ar fi fost atras într-o capcană. Tatăl său, Ion Fedoruța, a […] Articolul Primarul din Cotiujenii Mici: Poliția britanică investighează moartea fiului apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Vineri, 19 septembrie, în Bălți va fi lansată o nouă rută de troleibuz – nr.5 . Aceasta va lega cartierul 8 de Gara de Nord, circulând pe strada Victoriei, și va asigura o conexiune comodă și accesibilă între zonele importante ale orașului. „Bălți devine și mai mobil! Pentru a nu întârzia lansarea și a oferi […] Articolul FOTO De vineri, locuitorii din Bălți vor avea o rută nouă de troleibuz apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Transportatorii, avertizați: frontiera Polonia–Belarus rămâne închisă pe termen nelimitat # Realitatea.md
Frontiera dintre Polonia și Belarus rămâne închisă până la noi ordine, anunță Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Decizia aparține autorităților poloneze și este motivată de riscurile de securitate apărute în contextul exercițiilor militare ruso-belaruse. Potrivit comunicărilor oficiale, autoritățile poloneze au decis ca restricția să rămână în vigoare până la o nouă notificare. Măsura este motivată […] Articolul Transportatorii, avertizați: frontiera Polonia–Belarus rămâne închisă pe termen nelimitat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
15:30
O femeie din Chișinău a căzut de la geam, în timp ce întindea rufe. S-ar afla inconștientă în reanimare # Realitatea.md
O femeie a căzut de la geamul apartamentului. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 18 septembrie, în sectorul Ciocana al Capitalei. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de către ofițera de presă a Poliției Capitalei, Svetlana Scripnic. Potrivit ei, victima are 39 de ani și a căzut de la etajul 5. Pentru cele mai […] Articolul O femeie din Chișinău a căzut de la geam, în timp ce întindea rufe. S-ar afla inconștientă în reanimare apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Cum a influențat miliardul furat politica economică? Natalia Bejan: Sistemul bancar de azi, extrem de rezilient # Realitatea.md
Natalia Bejan, directoarea Agenției pentru Investiții a Republicii Moldova, conduce din ianuarie 2024 instituția responsabilă cu atragerea capitalului străin și promovarea imaginii economice a țării. Într-un interviu acordat Adevărul.ro, specialista vorbește despre situația economică actuală a Republicii Moldova. Natalia Bejan, directoarea Agenției pentru Investiții a Republicii Moldova, conduce din ianuarie 2024 instituția responsabilă cu atragerea […] Articolul Cum a influențat miliardul furat politica economică? Natalia Bejan: Sistemul bancar de azi, extrem de rezilient apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
FOTO, VIDEO Franța, zguduită de proteste masive împotriva reducerilor bugetare. Ciocniri violente între protestatari și polițiști # Realitatea.md
Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciștii și personalul medical se numără printre categoriile profesionale care au declanșat joi o grevă națională și au ieșit în stradă, în cadrul unei zile de mobilizare împotriva planurilor de austeritate, relatează Reuters, AFP și Le Figaro, citate de Antena 3 CNN. La Paris, marșul a fost marcat de incidente violente: […] Articolul FOTO, VIDEO Franța, zguduită de proteste masive împotriva reducerilor bugetare. Ciocniri violente între protestatari și polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Caz tragic în Italia: Un moldovean a murit după ce a fost lovit de o mașină în timp ce mergea pe drum # Realitatea.md
Un tânăr moldovean de 30 de ani a murit marți seara în Italia, după ce a fost lovit de o mașină. Tragedia s-a produs pe o șosea intens circulată din apropierea orașului Mondragone, în sudul țării, scrie Casertanews.it. Potrivit presei locale, bărbatul se deplasa pe jos pe marginea drumului atunci când a fost izbit puternic […] Articolul Caz tragic în Italia: Un moldovean a murit după ce a fost lovit de o mașină în timp ce mergea pe drum apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
15:00
Ne așteaptă o iarnă geroasă și cu ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează deasupra Polului Nord # Realitatea.md
Un nou vortex polar, sistemul uriaș de vânturi reci care se formează în stratosfera de deasupra Polului Nord, începe să se contureze și ar putea influența semnificativ iarna 2025-2026 în Europa, inclusiv în România, transmite Antena3.ro. Datele satelitare arată că temperaturile și presiunea în zona arctică au început deja să scadă, semn al formării vortexului […] Articolul Ne așteaptă o iarnă geroasă și cu ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează deasupra Polului Nord apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Pregătiți vacanța de toamnă! O companie aeriană vinde bilete cu 15 €, de la Chișinău, spre destinații de vis # Realitatea.md
Bilete de la 15 euro spre mai multe destinații. Oferta a fost lansată de SkyUp, este valabilă doar pe 18 septembrie, iar biletele pot fi procurate la preț promoțional pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 24 octombrie 2026. Zborurile pot fi rezervate pentru călătorii Spania, Grecia, Franța, Italia, Irlanda, Elveția și Georgia. În același timp, […] Articolul Pregătiți vacanța de toamnă! O companie aeriană vinde bilete cu 15 €, de la Chișinău, spre destinații de vis apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Lucrări pe podurile mari din țară. Trafic restricționat temporar la Gura Bîcului, Lipcani și Răscăieți # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor anunță că, în septembrie și octombrie 2025, se fac lucrări de reparație și întreținere pe mai multe poduri importante din țară. Scopul este ca infrastructura să fie pregătită pentru iarnă și circulația să fie mai sigură. Muncitorii intervin acum pe: podul peste Nistru de pe traseul M5, la Gura Bîcului – […] Articolul Lucrări pe podurile mari din țară. Trafic restricționat temporar la Gura Bîcului, Lipcani și Răscăieți apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a declarat că „popoarele care nu-și cunosc trecutul riscă să nu aibă viitor”, subliniind importanța păstrării și promovării patrimoniului cultural al țării. Declarația a fost făcută în urma vizitei sale la Muzeul „Galerie Istorică” din Briceni, fondat de doctorul Valentin Cojocari. Muzeul găzduiește o colecție valoroasă de obiecte istorice, […] Articolul Patrimoniul cultural este cheia viitorului Republicii Moldova, spune Marian Lupu apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Zilele Filmului Românesc încep în Republica Moldova. Focus Radu Jude la ZFR Chişinău 2025 # Realitatea.md
Cunoscutul regizor român Radu Jude, unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi cineaşti ai momentului, va fi celebrat în secţiunea FOCUS la Zilele Filmului Românesc la Chişinău. Ediţia 11 a evenimentului va avea loc între 16 şi 19 octombrie la Cineplex „Loteanu”, iar intrarea, ca şi până acum, va fi liberă, cu rezervarea prealabilă a […] Articolul Zilele Filmului Românesc încep în Republica Moldova. Focus Radu Jude la ZFR Chişinău 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Polonia: Casa avariată în timpul atacului cu drone rusești a fost, cel mai probabil, lovită de apărarea occidentală # Realitatea.md
Obiectul care a lovit la începutul lunii o locuință din satul Wyryki-Wola, în estul Poloniei, ar fi fost cel mai probabil o rachetă trasă de un avion militar polonez în cadrul unei misiuni de interceptare a dronelor rusești, a declarat miercuri un ministru de la Varșovia, scrie Reuters. Inițial, autoritățile poloneze au anunțat că imobilul […] Articolul Polonia: Casa avariată în timpul atacului cu drone rusești a fost, cel mai probabil, lovită de apărarea occidentală apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Liderii PAS îi îndeamnă pe cetățeni să „cântărească bine” votul: „Este între trecut și viitor” # Realitatea.md
Liderii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au lansat joi, în cadrul unei conferințe de presă, un apel către alegători să-și „cântărească bine” opțiunea la alegerile parlamentare din 28 septembrie, prezentând scrutinul ca pe o alegere între „trecut” și „viitor”. „Mai sunt 10 zile de gândit. Iar pericolele, din păcate, nu sunt o invenție a noastră, […] Articolul Liderii PAS îi îndeamnă pe cetățeni să „cântărească bine” votul: „Este între trecut și viitor” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
14:00
Kremlinul confirmă demisia șefului adjunct al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak # Realitatea.md
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat astăzi demisia șefului-adjunct al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak, menționând că este din proprie inițiativă. Informația despre demisia lui Kozak a fost făcută publică miercuri de către politologul rus Arkadii Dubnov și de jurnalistul Aleksei Venediktov. Dubnov a adăugat că lui Kozak i-ar fi fost promisă funcția de […] Articolul Kremlinul confirmă demisia șefului adjunct al administrației prezidențiale ruse, Dmitri Kozak apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Ambasadorul moldovean de la București: Probabil că sunt și alții ca fostul adjunct de la SIS. Nu știu # Realitatea.md
Ambasadorul moldovean la București, Victor Chirilă, nu exclude că sunt și alte persoane care colaborează cu servicii secrete ale unor state străine. Diplomatul a făcut referire, într-un interviu acordat pentru Agerpres, la cazul fostului șef al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, dar și la ex-funcționarul Ion Creangă din Parlamentul Moldovei, ambii acuzați de […] Articolul VIDEO Ambasadorul moldovean de la București: Probabil că sunt și alții ca fostul adjunct de la SIS. Nu știu apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Arabia Saudită și Pakistanul au semnat miercuri un „acord strategic de apărare mutuală”, prin care cele două state se angajează să se sprijine reciproc în cazul unui atac, relatează AFP. Potrivit agenției oficiale saudite de presă (SPA), documentul stipulează că „orice agresiune împotriva uneia dintre cele două țări va fi considerată o agresiune împotriva ambelor”. […] Articolul Arabia Saudită a semnat un acord de apărare reciprocă cu o putere nucleară apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
VIDEO Curtea Constituțională a respins sesizarea privind mandatele consecutive ale judecătorilor constituționali # Realitatea.md
Președinta Curții Constituționale (CCM), Domnica Manole, a prezentat joi, 18 septembrie curent, concluziile referitoare la o sesizare și mai multe excepții de neconstituționalitate examinate. Hotărârile au vizat atât durata mandatelor judecătorilor constituționali, cât și procedura de selecție a acestora și reglementările legate de aplicarea măsurilor restrictive internaționale. Sesizarea a fost depusă în luna august de […] Articolul VIDEO Curtea Constituțională a respins sesizarea privind mandatele consecutive ale judecătorilor constituționali apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
„Drept mi-au spus copiii – mama, cașcaval gratis doar în capcană.” AUDIO publicat după perchezițiile de la nord # Realitatea.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat interceptări audio ale discuțiilor celor vizați în dosarul privind spălarea de bani, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Joi dimineața, 18 septembrie, ofițerii CNA, împreună cu procurorii de la Bălți, au desfășurat peste 50 de percheziții în nordul țării. „Au dat 15.000 – au luat, ba au […] Articolul „Drept mi-au spus copiii – mama, cașcaval gratis doar în capcană.” AUDIO publicat după perchezițiile de la nord apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
68 milioane de euro pentru eficiență energetică. Două blocuri ale Colegiului „Alexei Mateevici” vor fi reabilitate # Realitatea.md
Două blocuri de studii ale Colegiului „Alexei Mateevici” din Chișinău vor fi modernizate pentru a reduce consumul de energie cu până la 50%. Lucrările fac parte dintr-un proiect de eficiență energetică finanțat cu peste 68 de milioane de euro de către Agenția Franceză pentru Dezvoltare și Guvernul Germaniei, prin intermediul Băncii KfW, scrie Ministerul Educației. […] Articolul 68 milioane de euro pentru eficiență energetică. Două blocuri ale Colegiului „Alexei Mateevici” vor fi reabilitate apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Doar 37% din banii pentru drumuri cheltuiți la jumătate de an – restul zac în conturi # Realitatea.md
În cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, prezidate de prim-ministrul Dorin Recean, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a prezentat raportul privind utilizarea fondurilor destinate infrastructurii rutiere. Potrivit datelor, în primele șase luni ale anului 2025 au fost valorificate peste 1 miliard de lei pentru lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale. Suma reprezintă aproximativ […] Articolul Doar 37% din banii pentru drumuri cheltuiți la jumătate de an – restul zac în conturi apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Centrul rus Cultural își va sista activitatea, odată cu încetarea efectelor juridice ale Acordului de denunțare # Realitatea.md
Centrul rus Cultural din Chișinău funcționează în continuare, deși autoritățile au decis sistarea activității încă din luna februarie a acestui an. În prezent instituția desfășoară procesul de admitere pentru studenții moldoveni la universitățile din Federația Rusă. După cum explică Ministerul Afacerilor Externe (MAE), centrul își va înceta activitatea odată cu finalizarea procedurii de denunțare a […] Articolul Centrul rus Cultural își va sista activitatea, odată cu încetarea efectelor juridice ale Acordului de denunțare apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Victor Chirilă: În România se vor deschide cele mai multe secții, de când se organizează alegeri democratice în Moldova # Realitatea.md
În România se vor deschide cele mai multe secții de votare, de când se organizează alegeri democratice în Republica Moldova, afirmă ambasadorul Victor Chirilă într-un interviu pentru Agerpres. Pe 28 septembrie, cetățenii moldoveni își vor putea exprima opțiunea politică în 14 orașe de peste Prut. Diplomatul a precizat că la București vor fi cinci secții […] Articolul Victor Chirilă: În România se vor deschide cele mai multe secții, de când se organizează alegeri democratice în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Mesaje false din numele PAS: „Remunerație financiară” pentru cei care votează partidul # Realitatea.md
Un jurnalist de la Realitatea a primit un SMS fals, expediat în numele PAS. În mesaj, acesta era îndemnat să meargă la o filială a partidului și să prezinte fotografia buletinului de vot pentru a primi o „remunerație financiară”, dacă votează pentru PAS. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că […] Articolul Mesaje false din numele PAS: „Remunerație financiară” pentru cei care votează partidul apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
În anul de studii 2025/2026, 167 de elevi au ales să urmeze noile programe în domeniul energiei regenerabile lansate de cinci instituții de învățământ profesional tehnic din țară. Treizeci de elevi s-au înmatriculat la specialitatea „Tehnician pentru instalații de producere a energiei din surse regenerabile”, iar ceilalți au ales meseria conexă „Electrician în construcții – […] Articolul 167 de elevi au fost înmatriculați la noile specialități verzi din ÎPT apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare” de la Chișinău, este vizată de procedura de retragere a cetățeniei române, scrie Euronews. Potrivit surselor citate, Autoritatea pentru Cetățenie analizează cazul, iar dosarul se află deja în procedură. Legea prevede că cetățenia română poate fi retrasă persoanelor aflate în străinătate dacă se implică în activități ce contravin intereselor […] Articolul Victoria Furtună riscă să piardă cetățenia română? Autoritățile verifică cazul apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Cuplul Macron va prezenta dovezi că Brigitte este într-adevăr femeie, după acuzațiile din SUA # Realitatea.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte, vor prezenta dovezi fotografice și științifice într-un proces din Statele Unite pentru a demonstra că Brigitte este femeie. Informația a fost făcută publică de avocatul lor, Tom Clare, într-un interviu la BBC. Procesul a fost intentat influenceriței Candace Owens, care a răspândit ideea că soția președintelui francez […] Articolul Cuplul Macron va prezenta dovezi că Brigitte este într-adevăr femeie, după acuzațiile din SUA apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
VIDEO Traian Băsescu, despre îngrijorările unui posibil atac rusesc din Republica Moldova: Nu este realist # Realitatea.md
Fostul președinte al României Traian Băsescu a participat la o ediție a emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV în care au fost discutate teme legate de securitate regională, riscuri de interferență externă și contextul politic intern din Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Moderatorul a deschis discuţia cu o întrebare legată […] Articolul VIDEO Traian Băsescu, despre îngrijorările unui posibil atac rusesc din Republica Moldova: Nu este realist apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Statul încasează tot mai mult din chirii. Peste 60 de milioane de lei, colectați în opt luni # Realitatea.md
Veniturile obținute de stat din chirii sunt în creștere. În perioada ianuarie–august 2025, persoanele fizice care dau în chirie locuințe sau alte bunuri imobile au achitat peste 60 de milioane de lei sub formă de impozit pe venit – cu aproape 27% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea se datorează atât […] Articolul Statul încasează tot mai mult din chirii. Peste 60 de milioane de lei, colectați în opt luni apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
11:50
CEC a dat start tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat start tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, care vor fi utilizate în secțiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova. Tirajul total al buletinelor este de 2. 772.255, dintre care 2. 117. 039 în limba română, 649.573 în limba rusă, 3.400 în limba găgăuză, 1.827 […] Articolul CEC a dat start tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
”Alege filtre în loc de plastic” de la Moldindconbank, la final: 114 grădinițe, 3 câștigători și sute de copii implicați # Realitatea.md
Moldindconbank și showroom-ul de electronice și electrocasnice ULTRA anunță cu bucurie finalizarea celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Alege filtre în loc de plastic”, dedicată grădinițelor din întreaga țară și organizată în perioada 14 iulie – 15 septembrie 2025. La această ediție au participat 114 grădinițe care au pregătit materiale creative – desene, colaje […] Articolul ”Alege filtre în loc de plastic” de la Moldindconbank, la final: 114 grădinițe, 3 câștigători și sute de copii implicați apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Nu s-au urcat în autobuz, dar au ajuns la poliție. Ceartă între trei bărbați, oprită de carabinieri # Realitatea.md
Trei bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 31 de ani, au fost implicați într-un conflict izbucnit la o stație de transport public de pe strada Alba Iulia din Chișinău, în seara zilei de ieri. Incidentul a fost sesizat de un trecător, care a alertat echipajul de carabinieri aflat în patrulare. Potrivit informațiilor oferite de […] Articolul Nu s-au urcat în autobuz, dar au ajuns la poliție. Ceartă între trei bărbați, oprită de carabinieri apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Avocatul lui Vlad Plahotniuc: Nu există nicio cerere prin care clientul meu refuză extrădarea # Realitatea.md
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat că nu există nicio cerere prin care fostul lider democrat ar fi solicitat să nu fie extrădat în Republica Moldova. Potrivit lui, clientul său a aflat despre acest presupus document din presă. Noile declarații vin să reconfirmă și ce a spus cu o zi înainte. „Extrădarea a […] Articolul VIDEO Avocatul lui Vlad Plahotniuc: Nu există nicio cerere prin care clientul meu refuză extrădarea apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
În perioada 19–21 septembrie, la Chișinău vor fi proiectate peliculele producătorilor ucraineni de film, ulterior, acestea vor putea fi vizionate şi de către locuitorii din Bălţi, Cahul şi Căuşeni. Publicul este invitat să se bucure de arta cinematografică, accesul la toate proiecţiile fiind liber. Publicul din Republica Moldova va avea ocazia să vizioneze cinci producții […] Articolul Moldova va găzdui Zilele Cinematografiei Ucrainene apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Astăzi, 18 septembrie 2025, Aurel Baciu a fost prezentat în funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne. Prezentarea a fost făcută în fața efectivului de către ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Cu această ocazie, conducerea MAI a exprimat mulțumiri și recunoștință fostului șef al IGSU, colonelul serviciului […] Articolul Aurel Baciu, prezentat oficial efectivului IGSU de ministra Afacerilor Interne apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Ion Ceban a discutat cu asistenții sociali problemele sărăciei din Moldova: Bătrânii își iau 6 cartofi pentru trei zile # Realitatea.md
Primarul degrevat al municipiului Chișinău și unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, Ion Ceban, a declarat că fiecare a treia persoană din Republica Moldova trăiește la limita sărăciei. Mesajul a fost transmis printr-o postare pe rețelele sociale, în contextul campaniei pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit lui Ceban, numărul persoanelor aflate în sărăcie a crescut […] Articolul Ion Ceban a discutat cu asistenții sociali problemele sărăciei din Moldova: Bătrânii își iau 6 cartofi pentru trei zile apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Sportiva Irina Rîngaci adaugă o nouă medalie în palmares: Bronz la Mondialele de lupte # Realitatea.md
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de lupte, desfășurate la Zagreb, Croația. În finala mică a categoriei de până la 65 kg, sportiva noastră a învins-o pe ucraineanca Irina Koliadenko, cu scorul de 6-3. Până a intra în posesia medaliei de bronz, Irina Rîngaci le-a mai învins […] Articolul Sportiva Irina Rîngaci adaugă o nouă medalie în palmares: Bronz la Mondialele de lupte apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO O mașină a intrat într-o stație de așteptare și a lovit un pieton. Cum s-a întâmplat # Realitatea.md
Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit, miercuri seara, 17 septembrie, de o mașină la intersecția străzilor Ion Creangă și Calea Ieșilor din Capitală. Aceasta a intrat într-o stație de așteptare a transportului public. Potrivit poliției, șoferul unei Dacia, un bărbat de 62 de ani, deplasându-se pe traseu, a pierdut controlul […] Articolul VIDEO O mașină a intrat într-o stație de așteptare și a lovit un pieton. Cum s-a întâmplat apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Un tânăr de 21 de ani a fost salvat de pompieri, după ce mașina sa s-a izbit violent de un copac, în dimineața zilei de 17 septembrie. Accidentul a avut loc la ieșirea din satul Valea Mare, pe traseul Ungheni–Nisporeni. Șoferul a rămas blocat în vehicul, fiind nevoie de intervenția salvatorilor. Potrivit informațiilor oferite de […] Articolul A intrat cu mașina în copac pe traseul Ungheni–Nisporeni. Tânăr salvat de pompieri apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Pelicula „Parking” de Tudor Giurgiu este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Filmul transpune pe sticlă povestea lui Adrian, poet din Sângeorz-Băi care emigrează ilegal în Spania și devine paznic de noapte într-un parc auto. Sentimentele lui oscilează între o poveste de dragoste imposibilă cu […] Articolul CineMADE in Romania: Filmul „Parking” de Tudor Giurgiu, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Peste 50 de percheziții în nordul țării: Dosar complex de corupere electorală și finanțare ilegală a paridelor # Realitatea.md
Ofițerii CNA, împreună cu procurorii de la Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar complex ce vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. La această oră, în zona de nord a țării au loc peste 50 de percheziții domiciliare și la sediile unei formațiuni politice, vizând 32 de persoane. Investigațiile […] Articolul Peste 50 de percheziții în nordul țării: Dosar complex de corupere electorală și finanțare ilegală a paridelor apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
„Aș putea pune mâna pe Biblie”. Igor Munteanu neagă vreo legătură cu Victoria Furtună și apără vicepreședintele CUB # Realitatea.md
Liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Igor Munteanu, a negat categoric orice legătură cu Victoria Furtună de la „Moldova Mare” și a apărat integritatea vicepreședintelui formațiunii, Adrian Dulgher, în cadrul primei dezbateri electorale în limba română organizate de RLIVE TV pe 17 septembrie. Dezbatere electorală la RLIVE TV. CUB: Suntem europeni nu doar prin […] Articolul „Aș putea pune mâna pe Biblie”. Igor Munteanu neagă vreo legătură cu Victoria Furtună și apără vicepreședintele CUB apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:00
Coborâtă din mașină defectă, o tânără a fost lovită în plin pe traseul Chișinău–Bălți # Realitatea.md
O tânără de 20 de ani a ajuns la spital, după ce a fost lovită violent de un automobil pe traseul R-6, în apropiere de Orhei. Femeia coborâse din mașina sa defectă și se afla pe marginea carosabilului când s-a produs tragedia. Accidentul a avut loc în seara zilei de 17 septembrie, în jurul orei […] Articolul Coborâtă din mașină defectă, o tânără a fost lovită în plin pe traseul Chișinău–Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Partidul AUR are 62 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc ingineri, pedagogi, juriști, mecanici, arhitecți, psihologi și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Unire. Adevăr. Familie. Tradiție. Credință Orientare geopolitcă: Oficial formațiunea optează pentru unire cu România. În spațiul public din România partidul este acuzat de promovarea intereselor Rusiei. […] Articolul Dosarul candidatului: Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
VIDEO Țigări peste Prut? Suspecții, prinși cu peste 200.000 de bucăți ascunse în spălătorii și depozite # Realitatea.md
Oamenii legii au descoperit o cantitate de aproape 200.000 de țigări în urma a 18 percheziții desfășurate în nordul Republicii Moldova. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul operațiunii „Tabachera”, cu implicarea polițiștilor de frontieră, ofițerilor Direcției combaterea criminalității organizate a INI și procurorilor PCCOCS. Țigările ar fi urmat să fie transportate ilegal peste Prut, spre România. […] Articolul VIDEO Țigări peste Prut? Suspecții, prinși cu peste 200.000 de bucăți ascunse în spălătorii și depozite apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, are cancer de piele, a confirmat miercuri unul dintre medicii săi, la câteva zile după ce a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, relatează AFP, citată de Agerpres. Medicul Claudio Birolini a precizat că o biopsie efectuată asupra unor leziuni cutanate […] Articolul Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost diagnosticat cu cancer apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Extradarea fostului lider democrat Vlad Plahotniuc din Grecia către Republica Moldova a fost suspendată, decizia survenind în contextul în care autoritățile române au deschis o anchetă privind presupusa falsificare de documente, scrie Reuters cu referire la surse judiciare. Un tribunal elen decisese inițial extrădarea lui Plahotniuc, care este căutat de Chișinău pentru implicarea sa în […] Articolul Extradarea lui Vladimir Plahotniuc ar fi suspendată în urma unei anchete în România apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Mii de consumatori vor rămâne astăzi, 18 septembrie, fără lumină. Premier Energy informează vor fi efectuate lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelei electrice. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Calea Ieşilor, Ion Pruncul parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:00 pentru manevre operative de scurtă durata str. Vasile Lupu 18 parțial, în intervalul de timp […] Articolul Fără lumină: Lista localităților care vor rămâne astăzi fără curent electric apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Bolivia devine cea de-a 14-a țară din regiune care interzice oficial căsătoriile infantile și uniunile timpurii. Miercuri după-amiază, Adunarea Legislativă a aprobat o lege care elimină complet excepția din Codul Familiei ce permitea căsătoria minorilor de 16 ani cu acordul părinților sau prin autorizație judecătorească. Reforma are ca scop „eradicarea căsătoriilor și uniunilor forțate, multe […] Articolul Încă o țară spune „nu” căsătoriei infantile: Nu este tradiție, este violență apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.