AND: 60% din banii pentru drumuri, valorificați în primele opt luni ale anului
Moldova1, 18 septembrie 2025 21:40
Republica Moldova a reușit să valorifice, în primele opt luni ale anului, aproximativ 60% din cele 2,68 de miliarde de lei alocați pentru întreținerea, reparația și construcția drumurilor, din bugetul planificat, au declarat pentru Radio Moldova reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor (AND). În linii mari, aceștia afirmă că lucrările se desfășoară conform programului, iar până la sfârșitul anului fondurile vor fi valorificate în proporție de 100%. Totuși, o problemă esențială rămâne insuficiența resurselor financiare pentru a putea schimba semnificativ starea drumurilor din țară, fiind necesar un buget de cel puțin 4 miliarde de lei anual, mai semnalează AND.
• • •
Acum o oră
21:40
Acum 2 ore
21:00
Franța a fost joi scena unor proteste de amploare și greve. Sindicatele și mii de manifestanți printre care profesori, mecanici de tren, medici și farmaciști au ieșit în stradă, nemulțumiți de planurile de austeritate anunțate de guvernul francez. De cealaltă parte, autoritățile avertizează că statul are cheltuielile prea mari, iar deficitul bugetar este cel mai ridicat din zona euro. În urma manifestațiilor, 140 de persoane au fost arestate.
Acum 4 ore
20:20
Biserica de lemn din Vorniceni, care risca să se ruineze, restaurată cu cinci milioane de lei # Moldova1
Biserica de lemn din satul Vorniceni, raionul Strășeni, și-a deschis din nou ușile după restaurare. Ridicată încă în anul 1685, lăcașul este unul dintre cele mai vechi și valoroase expresii ale arhitecturii ecleziastice din lemn din Republica Moldova. După zeci de ani în care clădirea a fost lăsată să se degradeze, specialiștii care au intervenit au reușit să readucă la viață elemente originale de altă dată.
19:40
Premierul britanic Keir Starmer a declarat joi, la o conferință de presă comună cu președintele SUA Donald Trump, că este necesară intensificarea presiunii asupra lui Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Starmer a acuzat Rusia de cele mai mari atacuri de la începutul invaziei și de încălcarea fără precedent a spațiului aerian NATO. Trump, la rândul său a spus că Putin „l-a dezamăgit”, relatează serviciul rus al BBC.
19:00
Uniunea Europeană a decis joi, 18 septembrie, să susțină eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova, în cadrul eforturilor de aprofundare a relațiilor comerciale bilaterale. Este vorba despre prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri – produse care, deși exportate deja către piața comunitară, nu beneficiază încă de liberalizare completă.
19:00
R. Moldova, pregătită pentru sezonul de încălzire 2025-2026: Stocurile de cărbune au fost completate, iar gazele - procurate. Urmează achizițiile de energie electrică # Moldova1
Republica Moldova este pregătită pentru sezonul de încălzire 2025–2026, a declarat premierul Dorin Recean, subliniind că țara are deja asigurată livrarea neîntreruptă de gaze naturale. „Avem asigurată certitudinea securității livrărilor de gaze naturale”, a spus șeful Executivului în cadrul ședinței Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru iarnă.
18:50
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Artiom Deleanu păstrează șanse să urce pe podium la Campionatele Mondiale # Moldova1
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Artiom Deleanu rămâne în cărți pentru a cuceri medalia de bronz la Campionatele Mondiale, ce se desfășoară la Zagreb, în capitala Croației. În categoria de greutate de până la 55 de kilograme, Deleanu a cedat în sferturile de finală cu 0:8 în fața iranianului Payam Ahmadi. Ulterior, Ahmadi a ajuns în finală, iar Deleanu va intra în recalificări. Primul său adversar va fi uzbecul Ulan Muratbek Uulu.
Acum 6 ore
18:20
ELECTORALA 2025 // Lider separatist, surprins la Chișinău făcând agitație pentru Blocul „Alternativa” # Moldova1
Un lider separatist din regiunea transnistreană, Oleg Chisnicean, ar face campanie electorală pentru Blocul „Alternativa” la Chișinău. Potrivit redacției Zona de Securitate, acesta a fost surprins într-un cort electoral al formațiunii, unde împărțea materiale de agitație.
18:10
Ce fac moldovenii cu medicamentele expirate: peste o tonă de pastile, colectată anual în R. Moldova # Moldova1
Gestionarea incorectă a medicamentelor expirate rămâne o provocare pentru sănătatea publică și pentru mediul înconjurător în Republica Moldova. Deși în unele farmacii există containere speciale pentru colectarea lor, mulți cetățeni încă le dau la tomberon, le îngroapă sau chiar le ard.
18:10
Jurnalistă DW, la Moldova 1: Dronele rusești provoacă o criză de securitate în Europa de Est și reprezintă un test de coeziune pentru NATO # Moldova1
Recentele incidente de violare a spațiului aerian al Poloniei, României și Bulgariei de către drone rusești au amplificat tensiunile în regiune și pun la încercare capacitatea NATO de a răspunde coordonat și eficient la provocări. Într-un interviu acordat postului Moldova 1, jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel a subliniat că aceste acțiuni nu sunt incidente izolate, ci parte a unei strategii hibride deliberate a Moscovei de a sonda vulnerabilitățile flancului estic al NATO.
17:50
Un lider separatist din regiunea transnistreană, Oleg Chisnicean, ar face campanie electorală pentru Blocul „Alternativa” la Chișinău. Potrivit redacției platformei Zona de Securitate, acesta a fost surprins într-un cort electoral al formațiunii, unde împărțea materiale de agitație.
17:20
Uniunea Europeană a decis astăzi să susțină eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova, în cadrul eforturilor de aprofundare a relațiilor comerciale bilaterale. Este vorba despre prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri – produse care, deși exportate deja către piața comunitară, nu beneficiază încă de liberalizare completă.
17:10
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: R. Moldova și Ucraina sunt doar teren de testare pentru ingerința Rusiei. Ținta finală este Europa # Moldova1
Ingerințele Rusiei în alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă o amenințare nu doar pentru Chișinău, ci și pentru întreaga Europă. Europarlamentarul Siegried Mureșan susține că R. Moldova și Ucraina sunt doar „teren de testare”, iar ținta Kremlinului este clară: să influențeze alegeri, să împingă în față politicieni proruși și să submineze democrațiile europene.
17:10
Percheziții la grupul afiliat organizației criminale „Șor”: transferuri prin PSB și instrucțiuni din Rusia pe Telegram # Moldova1
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, iar mai multe sume de bani, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare și înscrisuri de ciornă au fost ridicate în urma celor 46 de percheziții efectuate joi, 18 septembrie, de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii PCCOCS și mascații „Fulger”.
17:10
Lupta cu fraudele online: Reguli mai stricte pentru cartelele preplătite - identificare obligatorie și arhivarea datelor # Moldova1
Autoritățile discută introducerea unor reguli noi pentru vânzarea cartelelor preplătite de telefonie mobilă. Acestea ar urma să fie eliberate doar în baza unui act de identitate, iar datele să fie păstrate pentru o perioadă de cinci ani. Măsură este prezentată drept una necesară pentru a preveni fraudele și a identifica mai ușor infracțiunile comise online.
17:10
Ce fac moldovenii cu medicamentele expirate: de la practici periculoase la soluții sustenabile # Moldova1
Gestionarea incorectă a medicamentelor expirate rămâne o provocare pentru sănătatea publică și pentru mediul înconjurător în Republica Moldova. Deși în unele farmacii există containere speciale pentru colectarea lor, mulți cetățeni încă le dau la tomberon, le îngroapă sau chiar le ard.
16:40
Forum la Chișinău: Primari din patru state pun bazele creării unei noi Grupări Europene de Cooperare Teritorială # Moldova1
Peste 320 de primari și lideri regionali din Republica Moldova, România, Ucraina și Polonia s-au reunit la Chișinău pentru a dezbate oportunitățile oferite de fondurile de preaderare și a pune bazele creării unei noi Grupări Europene de Cooperare Teritorială, care să contribuie la accelerarea integrării europene a țării.
16:30
Judecătorii Curții Constituționale nu sunt obligați să treacă vetting-ul. Sesizarea deputatului Gaik Vartanean, respinsă de Înalta Curte # Moldova1
Judecătorii Curții Constituționale nu vor fi supuși procedurii de vetting – evaluarea externă a integrității prin care trec magistrații din instanțele obișnuite. Înalta Curte a constatat că obligativitatea acestei proceduri nu este prevăzută în Constituție și a respins o sesizare depusă de deputatul Gaik Vartanean.
Acum 8 ore
16:10
Plată inegală pentru muncă egală: Femeile din R. Moldova salarizate mai prost decât bărbații # Moldova1
Femeile din Republica Moldova câștigă în medie cu 16.6% mai puțin decât bărbații, iar acest lucru înseamnă că trebuie să lucreze cu două luni mai mult pentru a ajunge la aceeași remunerație.
15:50
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis reducerea ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară: de la 6.25% la 6%. Un comunicat de presă al instituției precizează că această decizie, adoptată în unanimitate, face parte dintr-o serie de măsuri de relaxare a politicii monetare, menite să sprijine economia națională.
15:50
Ingerințele Rusiei în alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă o amenințare nu doar pentru Chișinău, ci și pentru întreaga Europă. Europarlamentarul Siegried Mureșan susține că R. Moldova și Ucraina sunt doar „teren de testare”, iar ținta Kremlinului este clară: să influențeze alegeri, să împingă în față politicieni proruși și să submineze democrațiile europene.
15:40
R. Moldova deschide pentru prima oară o secție de votare la Luxemburg. Noi secții organizate și în Belgia, spune ambasadorul Viorel Ciubotaru # Moldova1
Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, Republica Moldova va deschide pentru prima dată o secție de votare în Marele Ducat al Luxemburgului, în contextul extinderii facilităților de vot pentru diaspora. În Belgia, numărul secțiilor de vot va fi, de asemenea, majorat, în urma creșterii interesului cetățenilor moldoveni din regiune pentru procesele electorale, a declarat Viorel Ciubotaru, ambasadorul R. Moldova în Regatul Belgiei și în Marele Ducat al Luxemburgului, pentru Moldova 1.
15:40
Rusia, a cărei populație scade în mod natural cu jumătate de milion de persoane pe an, se pregătește să înăsprească și mai mult politica migrațională. „Vom aborda migrația după principiul „a venit – a câștigat – a plecat””, a declarat ministrul Dezvoltării Economice, Maxim Reșetnikov, scrie publicația The Moscow Imes, cu referire la Interfax.
15:10
Dmitri Kozak, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale a Rusiei, părăsește Kremlinul # Moldova1
Dmitri Kozak, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale a Rusiei, își depune mandatul. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
14:50
Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, ar putea rămâne fără cetățenia română. Autoritățile de la București analizează dosarul # Moldova1
Președinta Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, riscă să rămână fără cetățenia română. Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România analizează dosarul său, iar procedura este deja în lucru, scriu Euronews România și TVR Moldova, care fac referire la „surse oficiale”.
14:40
Învinsă, însă mai bogată cu aproape 17 mii de dolari americani: Sorana Cîrstea a fost eliminată de la turneul de la Seul # Moldova1
Tenismena româncă Sorana Cîrstea și-a încheiat evoluția la turneul WTA de la Seul. Într-o partidă din optimile de finală, Sorana a fost, previzibil, învinsă de poloneza Iga Świątek, scor 3:6, 2:6. În capitala Coreii de Sud, Sorana Cîrstea s-a înclinat în fața principalei favorite a turneului, dar nu a cedat fără a opune rezistență, confruntarea durând o oră și 33 de minute.
14:40
Interes crescut pentru specialitățile „verzi”: 167 de elevi înmatriculați la noile calificări # Moldova1
Popularitatea specialităților „verzi” în Republica Moldova este în creștere: 167 de elevi au ales să urmeze în anul curent de studii noile programe în domeniul energiei regenerabile, lansate de cinci instituții de învățământ profesional tehnic din țară.
14:30
Includerea persoanelor afiliate lui Șor pe lista sancțiunilor nu este o pedeapsă penală, ci o măsură de securitate: CC a respins solicitarea lui Viorel Melnic # Moldova1
Curtea Constituțională (CC) a respins miercuri, 17 septembrie, ca fiind inadmisibile excepțiile de neconstituționalitate depuse de fostul deputat Viorel Melnic, care a fost inclus de Serviciul de Informații și Securitate în lista persoanelor în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate condamnatului Ilan Șor. Melnic a contestat mai multe prevederi din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, invocând încălcarea dreptului la viață privată, la proprietate, la un proces echitabil și a prezumției de nevinovăție, precum și lipsa de claritate a legii și riscul discriminării.
Acum 12 ore
14:10
ELECTORALA 2025 // Ministrul Sergiu Lazarencu, atenționat de CEC pentru că nu și-a suspendat activitatea # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) l-a sancționat prin atenționare pe candidatul la funcția de deputat Sergiu Lazarencu, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în urma unei contestații depuse de Blocul electoral „Alternativa”.
14:00
Ambasadorul Victor Chirilă: „Pe 28 septembrie, decidem viitorul pentru decenii. Votați cu inima pentru cei dragi, dar votați și cu mintea” # Moldova1
Ziua de 28 septembrie va fi una „foarte importantă” pentru Republica Moldova, fiindcă vom merge la alegeri să „decidem viitorul pentru decenii”, afirmă ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă. Într-un interviu pentru agenția Agerpres, diplomatul a declarat că, dacă reușim să avem, după alegeri, „din nou un parlament proeuropean și o guvernare proeuropeană stabilă”, atunci „avem toate șansele” să semnăm, până la sfârșitul anului 2028, acordul de aderare la Uniunea Europeană.
13:20
ELECTORALA 2025 // A început tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile electorale de pe teritoriul R. Moldova # Moldova1
Peste 2.772 de milioane de buletine de vot sunt tipărite pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Procesul a început joi dimineață, 18 septembrie, la Combinatul Poligrafic din strada Mitropolit Petru Movilă.
13:00
Sute de persoane, împărțite pe „batalioane nord, sud și centru”, au fost plătite „direct de la Moscova” cu salarii între 600 și 3.000 de lei – în ruble prin Promsviazbank, în euro pe carduri moldovenești sau în criptomonede – pentru a răspândi mesaje propagandistice pe rețelele sociale. Rețeaua, numită „InfoLider”, a intensificat atacurile informaționale în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, vizând în special partidul de guvernământ și promovând grupări politice apropiate Moscovei, arată o nouă investigație a Ziarului de Gardă.
12:50
Centrul de Sănătate Publică Bălți a fost redeschis după lucrări ample de reparație capitală, care au transformat complet clădirea administrativă și laboratoarele, oferind angajaților condiții moderne de muncă. Investiția, estimată la aproape 48 de milioane de lei, a inclus, pe lângă lucrări de renovare, și dotări cu echipamente și sisteme moderne de ventilație, încălzire și eficiență energetică, marcând un pas important în modernizarea rețelei instituțiilor de sănătate publică din țară.
12:50
ELECTORALA 2025 // Patru județe sau „moratoriu geopolitic” în dosarul transnistrean: propunerile concurenților electorali pentru modernizarea și reintegrarea statului (Partea II) # Moldova1
Concurenții înscriși în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie propun măsuri concrete pentru reformarea administrației publice și reintegrarea R. Moldova. În programele electorale regăsim propuneri privind desființarea raioanelor și trecerea la județe, reducerea numărului de ministere și deputați sau digitalizarea totală a serviciilor publice. Cât privește subiectul reintegrării regiunii transnistrene, soluțiile includ acordarea unui statut juridic special, integrare economică graduală prin fiscalizarea companiilor din zonă, crearea de locuri de muncă comune, sau, dimpotrivă, izolarea regimului separatist și instituirea de puncte de control pe Nistru. Alte viziuni leagă reintegrarea de Unirea cu România, de retragerea trupelor ruse și de integrarea în NATO și UE.
12:30
ELECTORALA 2025 // Reducerea numărului de deputați și ministere sau statut special pentru regiunea transnistreană: reformele administrative, propuse de concurenți (Partea I) # Moldova1
Concurenții electorali de la alegerile din 28 septembrie propun o transformare radicală a administrației publice și soluții diverse pentru reintegrarea regiunii transnistrene. Printre promisiunile incluse în programele electorale se regăsesc reducerea numărului de ministere și deputați, desființarea consiliilor raionale sau transformarea raioanelor în județe, digitalizarea completă a serviciilor publice și descentralizarea reală prin transfer de competențe către autoritățile locale. Cât despre soarta regiunii transnistrene, propunerile variază de la integrare economică treptată și stimulente pentru companii, până la acordarea unui statut special, consolidarea dialogului pașnic sau chiar măsuri de securitate și control pe Nistru.
12:30
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a coborât cu două trepte în clasamentul FIFA # Moldova1
După înfrângerile usturătoare de la începutul lunii - cele cu Israelul și cu Norvegia -, "tricolorii" au ajuns acum, în ierarhia mondială, pe locul 156. În ultima lună, echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a jucat două meciuri, ambele în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. "Tricolorii" au pierdut și cu Israelul, acasă, scor 0:4, și cu Norvegia, în deplasare, unde au suferit cea mai dură înfrângere din toate timpurile - 1:11.
12:30
ELECTORALA 2025 // PAS avertizează: o guvernare prorusă ar opri finanțările europene și libera circulație în UE. Opoziția acuză guvernarea de „rusofobie” # Moldova1
Dacă guvernarea Republicii Moldova ar fi preluată, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, de o majoritate prorusă, țara riscă să piardă sprijinul financiar european, ceea ce înseamnă stagnarea proiectelor de dezvoltare, iar compensațiile și investițiile în școli, drumuri și spitale - să dispară. În același timp, cetățenii moldoveni ar putea pierde libertatea de a circula liber în Uniunea Europeană. Avertismentul a fost lansat joi, 18 septembrie, de reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), într-o conferință de presă. De cealaltă parte, opoziția acuză guvernarea că promovează o politică externă „rusofobă și agresivă”, care nu ar fi în interesul cetățenilor.
11:50
ELECTORALA 2025 // Experți: Alegerile din 28 septembrie – un test decisiv pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană # Moldova1
Scrutinul din 28 septembrie reprezintă mai mult decât o simplă competiție politică — el va defini direcția geopolitică a Republicii Moldova și va influența decisiv capacitatea de a valorifica oportunitatea istorică de aderare la Uniunea Europeană. Într-un context geopolitic tensionat și marcat de dezinformare externă, scrutinul devine o miză istorică, avertizează directorul IPRE, Iulian Groza, și fostul ambasador al Republicii Moldova în Estonia, Victor Guzun, în declarații oferite pentru Radio Moldova. Potrivit acestora, un parlament fragmentat sau antieuropean ar putea frâna procesele deja inițiate, iar cetățenii trebuie să conștientizeze că votul din această toamnă este despre viitorul țării: despre siguranță, prosperitate și revenirea în Europa unită.
11:20
Proiectul INSPIREE: Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău, prima instituție de învățământ profesional-tehnic care își îmbunătățește eficiența energetică # Moldova1
Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău a devenit prima instituție de învățământ profesional-tehnic din Republica Moldova inclusă în Proiectul INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică. Acordul de colaborare între instituție și Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică a fost semnat joi, 18 septembrie.
11:00
Atacurile rusești au ucis trei civili și au rănit 22 în Ucraina: infrastructura feroviară, Harkov, Donețk și Herson printre țintele vizate # Moldova1
Cel puțin trei civili au murit și alți 22 au fost răniți în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei, în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile regionale pe 18 septembrie. Forțele Aeriene din țara vecină au raportat că au interceptat 48 din cele 75 de drone lansate de Rusia peste noapte, inclusiv aparate de tip Shahed. Douăzeci și șase de drone au lovit șase locații diferite, scrie The Kyiv Independent.
10:50
Peste 2.7 milioane de buletine de vot sunt tipărite pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Procesul a început joi dimineață, 18 septembrie, la Combinatul Poligrafic din strada Mitropolit Petru Movilă.
10:40
Sute de persoane, împărțite pe batalioane nord, sud și centru, au fost plătite „direct de la Moscova” cu salarii între 600 și 3000 de lei – în ruble prin Promsviazbank, în euro pe carduri moldovenești sau în criptomonede – pentru a răspândi mesaje propagandistice pe rețelele sociale. Rețeaua, numită „InfoLider”, a intensificat atacurile informaționale în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, vizând în special partidul de guvernământ și promovând grupări politice apropiate Moscovei, arată o nouă investigație a Ziarului de Gardă.
10:30
Femeile din Republica Moldova câștigă în medie cu 16.6% mai puțin decât bărbații. Iar acest lucru înseamnă că trebuie să lucreze cu două luni mai mult pentru a ajunge la aceeași remunerație. Comunitatea internațională marchează pe 18 septembrie Ziua salarizării echitabile, pentru a readuce în discuție problema disparității salariale și a încuraja autoritățile statelor să promoveze politici care ar asigură principiul „plată egală pentru muncă egală”.
10:00
Nicio zi fără percheziții: 50 de descinderi ale oamenilor legii și 32 de persoane documentate la Bălți, într-un dosar de corupere a alegătorilor # Moldova1
Peste 50 de percheziții au loc, în dimineață zilei de 18 septembrie, în nordul Republicii Moldova, într-un dosar complex instrumentat de Centrul Național Anticorupție (CNA) împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți. Descinderile vizează 32 de persoane, dar și sediile unei formațiuni politice, fiind legate de suspiciuni de spălare de bani, corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor politice.
10:00
Schemă de contrabandă cu țigări, descoperită în nordul R. Moldova: 12 persoane, documentate de oamenii legii # Moldova1
Douăsprezece persoane din nordul R. Moldova sunt cercetate pentru contrabandă, după ce oamenii legii au efectuat 18 percheziții în localități din raioanele Edineț și Briceni, inclusiv în orașul Lipcani. Descinderile, desfășurate cu sprijinul Brigăzii „Fulger”, au avut loc inclusiv la o spălătorie auto și un depozit unde au fost depistate cantități mari de țigări și muniții deținute ilegal.
09:50
Moldova este UE! Victor Micușa, stilist și antreprenor: „Europa pentru mine înseamnă șansa de a construi un viitor bun în R. Moldova” # Moldova1
Victor Micușa este stilist și antreprenor din Chișinău, inspirat de oamenii care prețuiesc munca și creativitatea. Prin activitatea sa, el promovează standarde moderne de profesionalism și încurajează tinerii să creadă în propriile abilități.
09:40
De ce a fost suspendată extrădarea lui Vladimir Plahotniuc: fostul lider democrat urmează să dea explicații într-un dosar instrumentat în România # Moldova1
Vladimir Plahotniuc este cercetat în România pentru fals, iar acesta este motivul pentru care Ministerul elen al Justiției a decis să suspende extrădarea sa în Republica Moldova. O sursă juridică din Grecia a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că fostul lider al Partidului Democrat din Moldova urmează să ofere explicații și unui procuror grec în legătură cu acest dosar.
09:40
Fiscul a încasat impozite de 60 de milioane de lei de la persoane care își închiriază locuințele # Moldova1
Persoanele fizice care dau în chirie spații locative au plătit, în primele opt luni ale anului, impozite în mărime de 60 de milioane de lei. Serviciul Fiscal de Stat precizează că încasările sunt în creștere cu 26.8% comparativ cu perioada similară a anului trecut.
09:40
Victor Micușa este stilist și antreprenor din Chișinău, inspirat de oamenii care prețuiesc munca și creativitatea. Prin activitatea sa, el promovează standarde moderne de profesionalism și încurajează tinerii să creadă în propriile abilități.
09:30
Persoanele fizice care dau în chirie spații locative au plătit, în primele opt luni ale anului, impozite în mărime de 60 de milioane de lei. Serviciul Fiscal de Stat precizează că încasările sunt în creștere cu 26.8% comparativ cu perioada similară a anului trecut.
