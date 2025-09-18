Eurodeputatul Siegried Mureșan: R. Moldova și Ucraina sunt doar teren de testare pentru ingerința Rusiei. Ținta finală este Europa
18 septembrie 2025
Ingerințele Rusiei în alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă o amenințare nu doar pentru Chișinău, ci și pentru întreaga Europă. Europarlamentarul Siegried Mureșan susține că R. Moldova și Ucraina sunt doar „teren de testare”, iar ținta Kremlinului este clară: să influențeze alegeri, să împingă în față politicieni proruși și să submineze democrațiile europene.
• • •
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis reducerea ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară: de la 6.25% la 6%. Un comunicat de presă al instituției precizează că această decizie, adoptată în unanimitate, face parte dintr-o serie de măsuri de relaxare a politicii monetare, menite să sprijine economia națională.
R. Moldova deschide pentru prima oară o secție de votare la Luxemburg. Noi secții organizate și în Belgia, spune ambasadorul Viorel Ciubotaru # Moldova1
Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, Republica Moldova va deschide pentru prima dată o secție de votare în Marele Ducat al Luxemburgului, în contextul extinderii facilităților de vot pentru diaspora. În Belgia, numărul secțiilor de vot va fi, de asemenea, majorat, în urma creșterii interesului cetățenilor moldoveni din regiune pentru procesele electorale, a declarat Viorel Ciubotaru, ambasadorul R. Moldova în Regatul Belgiei și în Marele Ducat al Luxemburgului, pentru Moldova 1.
Rusia, a cărei populație scade în mod natural cu jumătate de milion de persoane pe an, se pregătește să înăsprească și mai mult politica migrațională. „Vom aborda migrația după principiul „a venit – a câștigat – a plecat””, a declarat ministrul Dezvoltării Economice, Maxim Reșetnikov, scrie publicația The Moscow Imes, cu referire la Interfax.
Dmitri Kozak, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale a Rusiei, părăsește Kremlinul # Moldova1
Dmitri Kozak, adjunctul șefului Administrației Prezidențiale a Rusiei, își depune mandatul. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, ar putea rămâne fără cetățenia română. Autoritățile de la București analizează dosarul # Moldova1
Președinta Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, riscă să rămână fără cetățenia română. Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România analizează dosarul său, iar procedura este deja în lucru, scriu Euronews România și TVR Moldova, care fac referire la „surse oficiale”.
Învinsă, însă mai bogată cu aproape 17 mii de dolari americani: Sorana Cîrstea a fost eliminată de la turneul de la Seul # Moldova1
Tenismena româncă Sorana Cîrstea și-a încheiat evoluția la turneul WTA de la Seul. Într-o partidă din optimile de finală, Sorana a fost, previzibil, învinsă de poloneza Iga Świątek, scor 3:6, 2:6. În capitala Coreii de Sud, Sorana Cîrstea s-a înclinat în fața principalei favorite a turneului, dar nu a cedat fără a opune rezistență, confruntarea durând o oră și 33 de minute.
Interes crescut pentru specialitățile „verzi”: 167 de elevi înmatriculați la noile calificări # Moldova1
Popularitatea specialităților „verzi” în Republica Moldova este în creștere: 167 de elevi au ales să urmeze în anul curent de studii noile programe în domeniul energiei regenerabile, lansate de cinci instituții de învățământ profesional tehnic din țară.
Includerea persoanelor afiliate lui Șor pe lista sancțiunilor nu este o pedeapsă penală, ci o măsură de securitate: CC a respins solicitarea lui Viorel Melnic # Moldova1
Curtea Constituțională (CC) a respins miercuri, 17 septembrie, ca fiind inadmisibile excepțiile de neconstituționalitate depuse de fostul deputat Viorel Melnic, care a fost inclus de Serviciul de Informații și Securitate în lista persoanelor în privința cărora există probe și informații documentate că sunt asociate condamnatului Ilan Șor. Melnic a contestat mai multe prevederi din Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, invocând încălcarea dreptului la viață privată, la proprietate, la un proces echitabil și a prezumției de nevinovăție, precum și lipsa de claritate a legii și riscul discriminării.
ELECTORALA 2025 // Ministrul Sergiu Lazarencu, atenționat de CEC pentru că nu și-a suspendat activitatea # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) l-a sancționat prin atenționare pe candidatul la funcția de deputat Sergiu Lazarencu, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în urma unei contestații depuse de Blocul electoral „Alternativa”.
Ambasadorul Victor Chirilă: „Pe 28 septembrie, decidem viitorul pentru decenii. Votați cu inima pentru cei dragi, dar votați și cu mintea” # Moldova1
Ziua de 28 septembrie va fi una „foarte importantă” pentru Republica Moldova, fiindcă vom merge la alegeri să „decidem viitorul pentru decenii”, afirmă ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă. Într-un interviu pentru agenția Agerpres, diplomatul a declarat că, dacă reușim să avem, după alegeri, „din nou un parlament proeuropean și o guvernare proeuropeană stabilă”, atunci „avem toate șansele” să semnăm, până la sfârșitul anului 2028, acordul de aderare la Uniunea Europeană.
ELECTORALA 2025 // A început tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile electorale de pe teritoriul R. Moldova # Moldova1
Peste 2.772 de milioane de buletine de vot sunt tipărite pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Procesul a început joi dimineață, 18 septembrie, la Combinatul Poligrafic din strada Mitropolit Petru Movilă.
ZdG: „Armata digitală a Kremlinului”, partea II - trolli plătiți „direct de la Moscova” pentru a promova propaganda rusă și Partidul „Moldova Mare” # Moldova1
Sute de persoane, împărțite pe „batalioane nord, sud și centru”, au fost plătite „direct de la Moscova” cu salarii între 600 și 3.000 de lei – în ruble prin Promsviazbank, în euro pe carduri moldovenești sau în criptomonede – pentru a răspândi mesaje propagandistice pe rețelele sociale. Rețeaua, numită „InfoLider”, a intensificat atacurile informaționale în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, vizând în special partidul de guvernământ și promovând grupări politice apropiate Moscovei, arată o nouă investigație a Ziarului de Gardă.
Centrul de Sănătate Publică Bălți a fost redeschis după lucrări ample de reparație capitală, care au transformat complet clădirea administrativă și laboratoarele, oferind angajaților condiții moderne de muncă. Investiția, estimată la aproape 48 de milioane de lei, a inclus, pe lângă lucrări de renovare, și dotări cu echipamente și sisteme moderne de ventilație, încălzire și eficiență energetică, marcând un pas important în modernizarea rețelei instituțiilor de sănătate publică din țară.
ELECTORALA 2025 // Patru județe sau „moratoriu geopolitic” în dosarul transnistrean: propunerile concurenților electorali pentru modernizarea și reintegrarea statului (Partea II) # Moldova1
Concurenții înscriși în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie propun măsuri concrete pentru reformarea administrației publice și reintegrarea R. Moldova. În programele electorale regăsim propuneri privind desființarea raioanelor și trecerea la județe, reducerea numărului de ministere și deputați sau digitalizarea totală a serviciilor publice. Cât privește subiectul reintegrării regiunii transnistrene, soluțiile includ acordarea unui statut juridic special, integrare economică graduală prin fiscalizarea companiilor din zonă, crearea de locuri de muncă comune, sau, dimpotrivă, izolarea regimului separatist și instituirea de puncte de control pe Nistru. Alte viziuni leagă reintegrarea de Unirea cu România, de retragerea trupelor ruse și de integrarea în NATO și UE.
ELECTORALA 2025 // Reducerea numărului de deputați și ministere sau statut special pentru regiunea transnistreană: reformele administrative, propuse de concurenți (Partea I) # Moldova1
Concurenții electorali de la alegerile din 28 septembrie propun o transformare radicală a administrației publice și soluții diverse pentru reintegrarea regiunii transnistrene. Printre promisiunile incluse în programele electorale se regăsesc reducerea numărului de ministere și deputați, desființarea consiliilor raionale sau transformarea raioanelor în județe, digitalizarea completă a serviciilor publice și descentralizarea reală prin transfer de competențe către autoritățile locale. Cât despre soarta regiunii transnistrene, propunerile variază de la integrare economică treptată și stimulente pentru companii, până la acordarea unui statut special, consolidarea dialogului pașnic sau chiar măsuri de securitate și control pe Nistru.
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a coborât cu două trepte în clasamentul FIFA # Moldova1
După înfrângerile usturătoare de la începutul lunii - cele cu Israelul și cu Norvegia -, "tricolorii" au ajuns acum, în ierarhia mondială, pe locul 156. În ultima lună, echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a jucat două meciuri, ambele în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. "Tricolorii" au pierdut și cu Israelul, acasă, scor 0:4, și cu Norvegia, în deplasare, unde au suferit cea mai dură înfrângere din toate timpurile - 1:11.
ELECTORALA 2025 // PAS avertizează: o guvernare prorusă ar opri finanțările europene și libera circulație în UE. Opoziția acuză guvernarea de „rusofobie” # Moldova1
Dacă guvernarea Republicii Moldova ar fi preluată, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, de o majoritate prorusă, țara riscă să piardă sprijinul financiar european, ceea ce înseamnă stagnarea proiectelor de dezvoltare, iar compensațiile și investițiile în școli, drumuri și spitale - să dispară. În același timp, cetățenii moldoveni ar putea pierde libertatea de a circula liber în Uniunea Europeană. Avertismentul a fost lansat joi, 18 septembrie, de reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), într-o conferință de presă. De cealaltă parte, opoziția acuză guvernarea că promovează o politică externă „rusofobă și agresivă”, care nu ar fi în interesul cetățenilor.
ELECTORALA 2025 // Experți: Alegerile din 28 septembrie – un test decisiv pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană # Moldova1
Scrutinul din 28 septembrie reprezintă mai mult decât o simplă competiție politică — el va defini direcția geopolitică a Republicii Moldova și va influența decisiv capacitatea de a valorifica oportunitatea istorică de aderare la Uniunea Europeană. Într-un context geopolitic tensionat și marcat de dezinformare externă, scrutinul devine o miză istorică, avertizează directorul IPRE, Iulian Groza, și fostul ambasador al Republicii Moldova în Estonia, Victor Guzun, în declarații oferite pentru Radio Moldova. Potrivit acestora, un parlament fragmentat sau antieuropean ar putea frâna procesele deja inițiate, iar cetățenii trebuie să conștientizeze că votul din această toamnă este despre viitorul țării: despre siguranță, prosperitate și revenirea în Europa unită.
Proiectul INSPIREE: Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău, prima instituție de învățământ profesional-tehnic care își îmbunătățește eficiența energetică # Moldova1
Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău a devenit prima instituție de învățământ profesional-tehnic din Republica Moldova inclusă în Proiectul INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică. Acordul de colaborare între instituție și Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică a fost semnat joi, 18 septembrie.
Atacurile rusești au ucis trei civili și au rănit 22 în Ucraina: infrastructura feroviară, Harkov, Donețk și Herson printre țintele vizate # Moldova1
Cel puțin trei civili au murit și alți 22 au fost răniți în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei, în ultimele 24 de ore, au anunțat autoritățile regionale pe 18 septembrie. Forțele Aeriene din țara vecină au raportat că au interceptat 48 din cele 75 de drone lansate de Rusia peste noapte, inclusiv aparate de tip Shahed. Douăzeci și șase de drone au lovit șase locații diferite, scrie The Kyiv Independent.
Femeile din Republica Moldova câștigă în medie cu 16.6% mai puțin decât bărbații. Iar acest lucru înseamnă că trebuie să lucreze cu două luni mai mult pentru a ajunge la aceeași remunerație. Comunitatea internațională marchează pe 18 septembrie Ziua salarizării echitabile, pentru a readuce în discuție problema disparității salariale și a încuraja autoritățile statelor să promoveze politici care ar asigură principiul „plată egală pentru muncă egală”.
Nicio zi fără percheziții: 50 de descinderi ale oamenilor legii și 32 de persoane documentate la Bălți, într-un dosar de corupere a alegătorilor # Moldova1
Peste 50 de percheziții au loc, în dimineață zilei de 18 septembrie, în nordul Republicii Moldova, într-un dosar complex instrumentat de Centrul Național Anticorupție (CNA) împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți. Descinderile vizează 32 de persoane, dar și sediile unei formațiuni politice, fiind legate de suspiciuni de spălare de bani, corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor politice.
Schemă de contrabandă cu țigări, descoperită în nordul R. Moldova: 12 persoane, documentate de oamenii legii # Moldova1
Douăsprezece persoane din nordul R. Moldova sunt cercetate pentru contrabandă, după ce oamenii legii au efectuat 18 percheziții în localități din raioanele Edineț și Briceni, inclusiv în orașul Lipcani. Descinderile, desfășurate cu sprijinul Brigăzii „Fulger”, au avut loc inclusiv la o spălătorie auto și un depozit unde au fost depistate cantități mari de țigări și muniții deținute ilegal.
De ce a fost suspendată extrădarea lui Vladimir Plahotniuc: fostul lider democrat urmează să dea explicații într-un dosar instrumentat în România # Moldova1
Vladimir Plahotniuc este cercetat în România pentru fals, iar acesta este motivul pentru care Ministerul elen al Justiției a decis să suspende extrădarea sa în Republica Moldova. O sursă juridică din Grecia a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că fostul lider al Partidului Democrat din Moldova urmează să ofere explicații și unui procuror grec în legătură cu acest dosar.
Fiscul a încasat impozite de 60 de milioane de lei de la persoane care își închiriază locuințele # Moldova1
Persoanele fizice care dau în chirie spații locative au plătit, în primele opt luni ale anului, impozite în mărime de 60 de milioane de lei. Serviciul Fiscal de Stat precizează că încasările sunt în creștere cu 26.8% comparativ cu perioada similară a anului trecut.
Nicio zi fără percheziții: noi descinderi ale oamenilor legii în dosarul coruperii electorale și al finanțării ilegale a partidelor # Moldova1
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, au efectuat în dimineața zilei de joi, 18 septembrie, percheziții în mai multe localități din R. Moldova. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar ce vizează fapte de corupere electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, informează Inspectoratul General al Poliției.
Aproape 75 la sută dintre blocurile rezidențiale, școlile și spitalele din Republica Moldova au fost construite cu peste 40 de ani în urmă și sunt ineficiente energetic. Pierderile la energie termică pot depăși și 60%, ceea ce înseamnă și facturi mai mari. Pentru a reduce pierderile, Guvernul își propune să implementeze o strategie de renovare graduală a clădirilor, care va fi implementată până în anul 2050.
A început perioada de fermentare a vinului de casă, iar primele zile sunt cele mai periculoase din cauza degajării intense de dioxid de carbon. Acest gaz, deși nu se vede și nu miroase, poate fi periculos și poate provoca intoxicații grave, dacă nu sunt respectate măsurile de siguranță. Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă cetățenilor să aerisească spațiile și să nu intre singuri în beciuri, pentru ca vinul să-i bucure, nu să le aducă probleme de sănătate.
Noi percheziții pentru coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor. Autoritățile investighează un grup criminal organizat # Moldova1
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger” au descins în dimineața zilei de joi, 18 septmebrie, cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile vizează fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, săvârșite în proporții mari, precum și spălare de bani comisă de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, anunță Inspectoratul General al Poliției.
Primele două pachete de ajutor militar pentru Ucraina, în cadrul noului program PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Lista de cerințe prioritare ale Ucrainei), vor include rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot și pentru lansatoarele de rachete HIMARS. Anunțul a fost făcut miercuri, 17 septembrie, la Kiev, de președintele Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.
Corespondență Dan Alexe // Sancțiuni UE împotriva Israelului… iar Luxemburgul va recunoaște Palestina # Moldova1
Comisia Europeană a propus suspendarea parțială a legăturilor comerciale cu Israelul, taxarea bunurilor importate și blocarea unor fonduri, introducerea de sancțiuni contra a doi miniștri extremiști, dar și împotriva coloniștilor violenți. Simultan, UE aplică teoretic și sancțiuni asupra membrilor Hamas, cerând din nou eliberarea ultimilor ostatici. Comisia mai propune și suspendarea colaborării bilaterale cu guvernul israelian.
FC Liverpool și Atletico Madrid au oferit un meci spectaculos cu deznodământ dramatic în prima etapă a grupei unice a Ligii Campionilor # Moldova1
"Cormoranii" au condus cu 2-0 la pauză, apoi s-au văzut egalați, însă au smuls victoria în prelungiri. FC Liverpool a început furibund partida de pe teren propriu cu Atletico Madrid și deja în minutul 6 conducea cu 2-0.
17 septembrie 2025
Ucraina condamnă „ingerință gravă” a Rusiei în afacerile interne ale R. Moldova, înaintea alegerilor parlamentare # Moldova1
Ucraina avertizează asupra încercărilor Rusiei de a destabiliza R. Moldova înaintea alegerilor de la sfârșitul lunii septembrie. Heorhii Tykhyi, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Ucrainei, a subliniat, într-o conferință de presă, că acțiunile Moscovei constituie o ingerință gravă în afacerile interne ale R. Moldova și a reiterat sprijinul Kievului pentru desfășurarea unor alegeri democratice și transparente.
Europarlamentar: Alegerile din 28 septembrie decid dacă R. Moldova rămâne pe drumul său european sau cade în sfera de influență a Rusiei # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi decisive pentru direcția geopolitică a Republicii Moldova și viitorul său în Uniunea Europeană, declară eurodeputatul român Eugen Tomac. Într-un interviu acordat postului Radio Moldova, oficialul european a declarat că rezultatul scrutinului poate bloca sau accelera procesul de integrare europeană, în condițiile în care Federația Rusă urmărește destabilizarea țării și menținerea acesteia într-o zonă de influență controlabilă politic și strategic.
Luptătoarea moldoveancă Irina Rîngaci și-a adăugat o nouă medalie în palmares. Compatrioata noastră a cucerit „bronzul” la Campionatele Mondiale care se desfășoară la Zagreb, capitala Croației.
„A decis să meargă prin pădure”. Un ciclist francez, arestat pentru intrare ilegală în Rusia # Moldova1
Ciclistul francez Sofiane Sehili, reținut în Primorie, a fost trimis în izolatorul de detenție preventivă din Ussuriisk, a declarat pentru „Interfax” serviciul de presă unificat al instanțelor din regiune. Cetățeanul străin este suspectat de trecerea ilegală a frontierei ruse. El va rămâne în arest până pe 4 octombrie, scrie publicația The Moscow Times.
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) informează despre răspândirea unor mesaje de tip phishing pe WhatsApp, Signal și Telegram. Unele mesaje includ adresări personalizate și linkuri sau documente care pot părea credibile. Atenție! Scopul acestora este accesarea de către utilizator a link-urilor compromise și preluarea controlului de către atacatori.
Președintele american Donald Trump a ajuns miercuri în jurul prânzului la castelul Windsor, fiind primit de familia regală în a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, care se derulează la adăpost de public și de manifestații, relatează presa internațională.
Nevoia unei mai mari implicări în educația ecologică devine tot mai evidentă în contextul provocărilor de mediu cu care se confruntă Republica Moldova. Specialiștii atenționează că protecția naturii nu trebuie să rămână doar o temă opțională, ci să devină o prioritate în procesul de formare a noilor generații. În unele școli, centre educaționale și organizații de tineret prind contur inițiative care demonstrează că elevii pot fi agenți ai schimbării, dacă li se oferă instrumentele și sprijinul necesar.
Expert: Linia electrică Strășeni–Gutinaș va rupe dependența de Est și va conecta R. Moldova la rețeaua europeană # Moldova1
Construcția liniei electrice de 400 kV Strășeni–Gutinaș va asigura o legătură directă între Republica Moldova, România și rețeaua energetică europeană, marcând un pas strategic spre reducerea dependenței de Est. Potrivit expertului în politici energetice Eugen Muravschi, proiectul va consolida securitatea energetică a țării și va crea premise pentru atragerea de investiții în sectorul energetic, în special în producția de energie regenerabilă.
