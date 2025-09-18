Fiscul a încasat în buget impozite de 60 de milioane de lei de la persoane care își închiriază locuințele
Moldova1, 18 septembrie 2025 09:30
Persoanele fizice care dau în chirie spații locative au plătit, în primele opt luni ale anului, impozite în mărime de 60 de milioane de lei. Serviciul Fiscal de Stat precizează că încasările sunt în creștere cu 26.8% comparativ cu perioada similară a anului trecut.
• • •
Acum 5 minute
09:50
Moldova este UE! Victor Micușa, stilist și antreprenor: „Europa pentru mine înseamnă șansa de a construi un viitor bun în R. Moldova” # Moldova1
Victor Micușa este stilist și antreprenor din Chișinău, inspirat de oamenii care prețuiesc munca și creativitatea. Prin activitatea sa, el promovează standarde moderne de profesionalism și încurajează tinerii să creadă în propriile abilități.
Acum 15 minute
09:40
De ce a fost suspendată extrădarea lui Vladimir Plahotniuc: fostul lider democrat urmează să dea explicații într-un dosar instrumentat în România # Moldova1
Vladimir Plahotniuc este cercetat în România pentru fals, iar acesta este motivul pentru care Ministerul elen al Justiției a decis să suspende extrădarea sa în Republica Moldova. O sursă juridică din Grecia a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că fostul lider al Partidului Democrat din Moldova urmează să ofere explicații și unui procuror grec în legătură cu acest dosar.
09:40
09:40
Acum 30 minute
09:30
Acum o oră
09:20
09:20
Nicio zi fără percheziții: noi descinderi ale oamenilor legii în dosarul coruperii electorale și al finanțării ilegale a partidelor # Moldova1
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, au efectuat în dimineața zilei de joi, 18 septembrie, percheziții în mai multe localități din R. Moldova. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar ce vizează fapte de corupere electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, informează Inspectoratul General al Poliției.
09:00
Aproape 75 la sută dintre blocurile rezidențiale, școlile și spitalele din Republica Moldova au fost construite cu peste 40 de ani în urmă și sunt ineficiente energetic. Pierderile la energie termică pot depăși și 60%, ceea ce înseamnă și facturi mai mari. Pentru a reduce pierderile, Guvernul își propune să implementeze o strategie de renovare graduală a clădirilor, care va fi implementată până în anul 2050.
Acum 2 ore
08:40
A început perioada de fermentare a vinului de casă, iar primele zile sunt cele mai periculoase din cauza degajării intense de dioxid de carbon. Acest gaz, deși nu se vede și nu miroase, poate fi periculos și poate provoca intoxicații grave, dacă nu sunt respectate măsurile de siguranță. Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă cetățenilor să aerisească spațiile și să nu intre singuri în beciuri, pentru ca vinul să-i bucure, nu să le aducă probleme de sănătate.
08:40
Acum 4 ore
07:50
Noi percheziții pentru coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor. Autoritățile investighează un grup criminal organizat # Moldova1
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger” au descins în dimineața zilei de joi, 18 septmebrie, cu percheziții în mai multe locații din țară. Acțiunile vizează fapte de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, săvârșite în proporții mari, precum și spălare de bani comisă de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, anunță Inspectoratul General al Poliției.
07:40
Primele două pachete de ajutor militar pentru Ucraina, în cadrul noului program PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Lista de cerințe prioritare ale Ucrainei), vor include rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot și pentru lansatoarele de rachete HIMARS. Anunțul a fost făcut miercuri, 17 septembrie, la Kiev, de președintele Volodimir Zelenski, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.
07:20
Corespondență Dan Alexe // Sancțiuni UE împotriva Israelului… iar Luxemburgul va recunoaște Palestina # Moldova1
Comisia Europeană a propus suspendarea parțială a legăturilor comerciale cu Israelul, taxarea bunurilor importate și blocarea unor fonduri, introducerea de sancțiuni contra a doi miniștri extremiști, dar și împotriva coloniștilor violenți. Simultan, UE aplică teoretic și sancțiuni asupra membrilor Hamas, cerând din nou eliberarea ultimilor ostatici. Comisia mai propune și suspendarea colaborării bilaterale cu guvernul israelian.
Acum 12 ore
01:00
FC Liverpool și Atletico Madrid au oferit un meci spectaculos cu deznodământ dramatic în prima etapă a grupei unice a Ligii Campionilor # Moldova1
"Cormoranii" au condus cu 2-0 la pauză, apoi s-au văzut egalați, însă au smuls victoria în prelungiri. FC Liverpool a început furibund partida de pe teren propriu cu Atletico Madrid și deja în minutul 6 conducea cu 2-0.
17 septembrie 2025
21:30
Ucraina condamnă „ingerință gravă” a Rusiei în afacerile interne ale R. Moldova, înaintea alegerilor parlamentare # Moldova1
Ucraina avertizează asupra încercărilor Rusiei de a destabiliza R. Moldova înaintea alegerilor de la sfârșitul lunii septembrie. Heorhii Tykhyi, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Ucrainei, a subliniat, într-o conferință de presă, că acțiunile Moscovei constituie o ingerință gravă în afacerile interne ale R. Moldova și a reiterat sprijinul Kievului pentru desfășurarea unor alegeri democratice și transparente.
21:10
Ucraina avertizează asupra încercărilor Rusiei de a destabiliza R. Moldova înaintea alegerilor de la sfârșitul lunii septembrie. Heorhii Tykhyi, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, a subliniat în cadrul unei conferințe de presă că toate aceste acțiuni constituie o ingerință gravă în afacerile interne ale Moldovei și a reiterat sprijinul Kievului pentru desfășurarea unor alegeri democratice și transparente.
21:10
Europarlamentar: Alegerile din 28 septembrie decid dacă R. Moldova rămâne pe drumul său european sau cade în sfera de influență a Rusiei # Moldova1
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi decisive pentru direcția geopolitică a Republicii Moldova și viitorul său în Uniunea Europeană, declară eurodeputatul român Eugen Tomac. Într-un interviu acordat postului Radio Moldova, oficialul european a declarat că rezultatul scrutinului poate bloca sau accelera procesul de integrare europeană, în condițiile în care Federația Rusă urmărește destabilizarea țării și menținerea acesteia într-o zonă de influență controlabilă politic și strategic.
21:00
Luptătoarea moldoveancă Irina Rîngaci și-a adăugat o nouă medalie în palmares. Compatrioata noastră a cucerit „bronzul” la Campionatele Mondiale care se desfășoară la Zagreb, capitala Croației.
Acum 24 ore
19:50
19:40
19:00
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) informează despre răspândirea unor mesaje de tip phishing pe WhatsApp, Signal și Telegram. Unele mesaje includ adresări personalizate și linkuri sau documente care pot părea credibile. Atenție! Scopul acestora este accesarea de către utilizator a link-urilor compromise și preluarea controlului de către atacatori.
18:20
Președintele american Donald Trump a ajuns miercuri în jurul prânzului la castelul Windsor, fiind primit de familia regală în a doua sa vizită de stat în Regatul Unit, care se derulează la adăpost de public și de manifestații, relatează presa internațională.
18:00
Nevoia unei mai mari implicări în educația ecologică devine tot mai evidentă în contextul provocărilor de mediu cu care se confruntă Republica Moldova. Specialiștii atenționează că protecția naturii nu trebuie să rămână doar o temă opțională, ci să devină o prioritate în procesul de formare a noilor generații. În unele școli, centre educaționale și organizații de tineret prind contur inițiative care demonstrează că elevii pot fi agenți ai schimbării, dacă li se oferă instrumentele și sprijinul necesar.
17:40
Expert: Linia electrică Strășeni–Gutinaș va rupe dependența de Est și va conecta R. Moldova la rețeaua europeană # Moldova1
Construcția liniei electrice de 400 kV Strășeni–Gutinaș va asigura o legătură directă între Republica Moldova, România și rețeaua energetică europeană, marcând un pas strategic spre reducerea dependenței de Est. Potrivit expertului în politici energetice Eugen Muravschi, proiectul va consolida securitatea energetică a țării și va crea premise pentru atragerea de investiții în sectorul energetic, în special în producția de energie regenerabilă.
17:30
Tot mai multe localități din nordul țării se dezvoltă și oferă condiții mai bune pentru locuitori. În satul Chetrosu, raionul Drochia, viitorul începe chiar de la grădiniță. Aici se desfășoară lucrări de termoizolare a instituției preșcolare, un pas important pentru a asigura un mediu cald și sigur pentru cei mai mici membri ai comunității.
17:30
ELECTORALA 2025 // CEC va sesiza Ministerul Justiției privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei” și i-a aplicat un avertisment BEP-ului. Reacția Irinei Vlah # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a aplicat miercuri, 17 septembrie, un avertisment Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) pentru încălcarea Regulamentului privind finanțarea campaniei electorale și a decis inițierea unui control complex asupra finanțării activității partidului „Inima Moldovei”, precum și a concurentului electoral BEP. Totodată, CEC decis să sesizeze Ministerul Justiției privind limitarea activității Partidului „Inima Moldovei”.
17:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, admite că tariful pe care îl plătește populația pentru gaze ar putea să scadă, dar spune că decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Oficialul a făcut declarațiile în contextul prețurilor mai mici de achiziție anunțate de Energocom pentru anul gazier 2025-2026.
17:10
16:50
16:50
Persoanele care țintesc să investească în Republica Moldova au acces la o nouă platformă digitală cu informații detaliate și actualizate despre oportunitățile investiționale din fiecare regiune a țării. Este vorba de Harta Interactivă a Investițiilor – una dintre noutățile importante ale ediției din acest an a forumului Moldova Business Week.
16:40
Danemarca va achiziționa arme de precizie cu rază lungă pentru a contracara amenințarea Rusiei # Moldova1
Guvernul danez a anunțat miercuri că va achiziționa pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acțiune pentru a-și consolida capacitatea de descurajare, considerând că amenințarea rusă va continua să apese asupra Europei mulți ani de acum înainte, relatează Reuters.
16:40
Tenismena britanică cu origini românești Emma Răducanu a înfruntat-o pe românca Jaqueline Cristian la turneul WTA de la Seul. Răducanu a câștigat partida cu 6:3, 6:4 și s-a calificat în optimile de finală.
16:30
Evreii hasidici, sfătuiți să aleagă rute alternative. Dorin Recean: Organizăm tranzitul în măsura posibilităților # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău au recomandat evreilor hasidici să utilizeze rute alternative în pelerinajul lor anual spre Uman, Ucraina. Premierul Dorin Recean spune că Republica Moldova respectă toate comunitățile religioase, dar, în condițiile logistice limitate de care dispune, acordă prioritate necesităților propriilor cetățeni.
16:30
Duma de Stat a votat pentru ieșirea Rusiei din Convenția Europeană împotriva torturii. Deputații au adoptat în unanimitate legea privind denunțarea Convenției Europene pentru prevenirea torturii, se arată pe site-ul Dumei de Stat.
16:00
Yandex, asistentul vocal „Alisa” și alte platforme rusești, riscuri majore pentru siguranța digitală a cetățenilor R. Moldova: Datele pot ajunge la FSB # Moldova1
Utilizatorii de aplicații rusești din Republica Moldova sunt expuși unor riscuri majore privind securitatea și confidențialitatea datelor personale, avertizează Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). Platforme precum Yandex, Odnoklassniki sau asistentul vocal „Alisa” colectează informații private - de la date bancare și locație, până la contacte și istoricul călătoriilor, acestea fiind stocate pe servere din Federația Rusă. În acest context, instituția recomandă cetățenilor să fie prudenți, să citească politicile de confidențialitate înainte de a instala aplicațiile și să evite transmiterea datelor cu caracter personal care ar putea fi exploatate în detrimentul lor.
16:00
Văduva lui Navalnîi afirmă că două laboratoare străine au confirmat otrăvirea politicianului și cere publicarea rezultatelor # Moldova1
Laboratoarele a două țări occidentale au confirmat independent faptul că opozantul Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în colonia de maximă siguranță „Lupul Polar”, a declarat văduva politicianului, Iulia Navalnaia. Ea a povestit că mostre de biomateriale ale soțului său au fost scoase din Rusia imediat după moartea acestuia, în februarie 2024. „Cu câteva luni în urmă am aflat că rezultatele au fost obținute, iar două laboratoare din două țări diferite au ajuns independent la concluzia că Aleksei a fost otrăvit”, a spus Navalnaia, citată de publicația The Moscow Times.
16:00
Accident la Sângerei: Două persoane au ajuns la spital, iar un camion plin cu pietriș s-a răsturnat # Moldova1
Un bărbat de 57 de ani și pasagera sa, în vârstă de 66 de ani, au fost transportați la spital, după ce automobilul în care se aflau a fost implicat într-un grav accident rutier, produs miercuri, 17 septembrie, în raionul Sângerei.
15:40
UE își consolidează prezența în Ucraina: Roberta Metsola a anunțat deschiderea biroului Parlamentului European la Kiev # Moldova1
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află la Kiev pentru a transmite sprijinul solid al Uniunii Europene pentru Ucraina, care de 1300 de zile luptă cu agresiunea Rusiei. Aceasta a reiterat mesajul de susținere în plenul Parlamentului Ucrainei și a anunțat oficial deschiderea reprezentanței oficiale a Parlamentului European la Kiev.
15:30
Activități suspecte la Iași: 13 moldoveni, acuzați că desfășurau campanie pentru Igor Dodon. Reacția PSRM # Moldova1
Un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova, suspectați că desfășurau activități electorale în favoarea Partidului Socialiștilor (PSRM) condus de Igor Dodon, a fost legitimat de polițiști într-un hotel din centrul Iașiului. Autoritățile române au precizat că fac schimb de informații cu instituțiile din Republica Moldova și că verificările sunt în desfășurare, în vederea dispunerii măsurilor legale. La rândul său, PSRM califică acuzațiile drept „o invenție ieftină” și acuză presa de speculații.
15:30
De unde se informează moldovenii? Între televiziune, rețele sociale și avalanșa de fake news # Moldova1
Majoritatea moldovenilor se informează de pe rețele sociale, iar televiziunea clasică pierde teren. Totuși, televiziunea rămâne în top atunci când vine vorba de încredere. Concluziile aparțin unui studiu realizat pentru Consiliul Europei și au fost dezbătute miercuri, 17 septembrie, în cadrul emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova.
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de intensificări ale vântului pentru ziua de 18 septembrie, valabil între orele 06:00 și 18:00. Avertizarea vizează întreg teritoriul Republicii Moldova.
15:30
Darwin Nunez a marcat la debutul său în Liga Campionilor Asiei. Atacantul uruguayan, fost jucător la FC Liverpool, a înscris pentru echipa saudită Al-Hilal în meciul cu formația qatareză Al-Duhail, câștigat cu 2-1.
15:10
Părinții a circa 90% din elevii claselor I - IX au ridicat cei 1.000 de lei oferiți de stat pentru pregătirea de școală # Moldova1
Peste 263.000 de copii din clasele I - IX, sau circa 90% din numărul total al acestora, au beneficiat, până în prezent, de sprijinul financiar de 1.000 de lei, acordat de stat pentru pregătirea de școală, a anunțat miercuri, 17 septembrie, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.
14:50
ELECTORALA 2025 //Gruparea „Șor” și propaganda rusă pregătesc capturi de ecran false înainte de alegeri, avertizează Igor Grosu # Moldova1
Membrii grupării criminale „Șor”, sprijiniți de propaganda rusă, ar pregăti noi tentative de manipulare a opiniei publice în ajunul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, a anunțat președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu. Oficialul a avertizat că, în următoarele zile, în spațiul public ar urma să fie lansate diverse capturi de ecran false cu pretinse conversații ale unor politicieni și demnitari.
14:40
Proiectul privind reabilitarea râului Bâc: Guvernul scutește bugetul Chișinăului de cheltuieli în valoare de 1.6 milioane de euro # Moldova1
Guvernul sprijină reabilitarea râului Bâc și contribuie la reducerea presiunii asupra bugetului capitalei. Mai exact, importul și livrarea de mărfuri, precum și serviciile destinate proiectului „Reabilitarea râului Bâc și protecția împotriva inundațiilor din Chișinău” vor fi scutite de Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) și alte plăți aferente.
14:30
Ambasada SUA la Chișinău: Linia electrică Strășeni–Gutinaș, construită pe bani americani, va spori independența energetică a R. Moldova # Moldova1
Proiectul de construire a liniei electrice Strășeni–Gutinaș, sprijinită financiar cu 130 de milioane de dolari de către Guvernul SUA, va oferi oportunități pentru întreprinderile americane, va consolida rețeaua electrică a R. Moldova și va spori securitatea energetică a țării. Potrivit Ambasadei SUA în Republica Moldova, proiectul va permite, de asemenea, țării noastre să adopte și să utilizeze tehnologii americane moderne, cu impact asupra mai multor sectoare – de la infrastructura energetică și transport, la TIC, energie nucleară și stocare în baterii.
14:20
ELECTORALA 2025 // La mijloc de campanie, CALC atenționează asupra riscurilor de manipulare coordonată din exterior # Moldova1
Reziliența democratică a instituțiilor și a societății este testată de factori interni și externi înaintea scrutinului parlamentar din 28 septembrie. Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) – platformă a societății civile care, de peste două decenii, monitorizează procesele electorale din Republica Moldova – menționează că, deși organizarea alegerilor se desfășoară, în linii generale, într-un cadru legal și instituțional consolidat împotriva corupției electorale și a ingerinței străine, persistă în continuare riscuri majore de manipulare informațională coordonată din exterior și de utilizare a resurselor financiare netransparente.
14:20
ELECTORALA 2025 // Concurenții electorali mai au doar o zi la dispoziție pentru a efectua modificări în listele de candidați # Moldova1
Concurenții electorali de la alegerile parlamentare din 28 septembrie mai pot efectua schimbări în listele de candidați până pe 18 septembrie.
14:00
Procesul de înmatriculare în învățământul superior devine mai simplu și mai sigur datorită platformei digitale „e-Admitere”, lansată în 2024. Guvernul a aprobat miercuri, 17 septembrie, proiectul privind instituirea Sistemului informațional „e-Admitere” pentru învățământul superior, precum și a Regulamentului resursei informaționale asociate acestui sistem.
13:50
Adjunctul interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Octavian Iachimovschi, pleacă din sistem. Acesta i-a prezentat procurorului general, Alexandru Machidon, cererea sa de demisie, începând cu data de 1 octombrie.
