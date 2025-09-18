UE, un nou pas pentru a elimina taxele vamale pentru prunele, strugurii, merele, cireșele, sucul de struguri, roșiile și usturoiul din R. Moldova

12:30

Dacă guvernarea Republicii Moldova ar fi preluată, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, de o majoritate prorusă, țara riscă să piardă sprijinul financiar european, ceea ce înseamnă stagnarea proiectelor de dezvoltare, iar compensațiile și investițiile în școli, drumuri și spitale - să dispară. În același timp, cetățenii moldoveni ar putea pierde libertatea de a circula liber în Uniunea Europeană. Avertismentul a fost lansat joi, 18 septembrie, de reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), într-o conferință de presă. De cealaltă parte, opoziția acuză guvernarea că promovează o politică externă „rusofobă și agresivă”, care nu ar fi în interesul cetățenilor.