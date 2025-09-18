20 de elevi romi din Mingir au primit ghiozdane și rechizite școlare
Provincial, 18 septembrie 2025 15:50
20 de elevi romi de la Gimnaziul din satul Mingir, raionul Hîncești, au primit ghiozdane și rechizite școlare noi, în cadrul unei inițiative care încurajează școlarizarea acestora. Evenimentul dedicat incluziunii copiilor romi a reunit elevi, părinți, dar și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Asociației Naționale a Mediatorilor Comunitari din Moldova, Oficiului ONU pentru Drepturile […] Post-ul 20 de elevi romi din Mingir au primit ghiozdane și rechizite școlare apare prima dată în Provincial.
• • •
Acum 30 minute
15:50
15:40
PAS avertizează asupra unui fals: sms-urile vin de pe un număr de telefon clonat, care imită numărul oficial al partidului # Provincial
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) atenționează în privința unui „nou fals”. „Mai mulți cetățeni au primit sms-uri în care, din partea PAS, li se promite remunerație financiară pentru vot. Sms-urile vin de pe un număr de telefon clonat, care imită numărul oficial al partidului. Sms-urile sunt un FALS grosolan. PAS nu oferă bani pentru voturi!! […] Post-ul PAS avertizează asupra unui fals: sms-urile vin de pe un număr de telefon clonat, care imită numărul oficial al partidului apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
15:30
Festivalul Loziei revine la Lozova: două zile de tradiții, meșteșuguri și spectacole de excepție # Provincial
Comuna Lozova se pregătește să îmbrace straie de sărbătoare: în zilele de 20 și 21 septembrie, publicul este invitat la Festivalul Loziei – Meșteșugul Strămoșesc, un eveniment mult așteptat, cu energii noi și o agendă bogată. Potrivit unui comunicat, festivalul va reuni două zile de activități, dedicate atât tinerilor și familiilor cu copii, cât și […] Post-ul Festivalul Loziei revine la Lozova: două zile de tradiții, meșteșuguri și spectacole de excepție apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
14:40
La postul vamal de frontieră Criva–Mămăliga s-au desfășurat exerciții comune de intervenție în caz de urgență, cu participarea reprezentanților autorităților vamale și de frontieră din Republica Moldova și Ucraina, alături de polițiști și unități de salvare de urgență. Evenimentul a fost organizat sub coordonarea Misiunea UE de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina […] Post-ul Exerciții comune la frontiera Criva–Mămăliga pentru gestionarea situațiilor de urgență apare prima dată în Provincial.
14:20
Astăzi, 18 septembrie, a fost inaugurat primul Centru de intervenție timpurie în copilărie, integrat într-o instituție medicală publică din municipiul Chișinău, în cadrul Asociației Medicale Teritoriale Centru. Centrul are menirea de a identifica din timp eventualele dificultăți de dezvoltare și de a oferi sprijin adecvat în primii ani de viață, perioadă decisivă pentru recuperare și […] Post-ul Primul Centru public de intervenție timpurie în copilărie, deschis la Chișinău apare prima dată în Provincial.
14:10
„Ungheni Fest” revine pe 20 septembrie cu tradiții, vinuri și un concert Carla’s Dreams # Provincial
Orașul Ungheni se pregătește pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente ale toamnei – „Ungheni Fest”. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 20 septembrie, în Piața Independenței, cu începere de la ora 11:00, și este organizat de Consiliul Raional Ungheni, în parteneriat cu Primăria municipiului Ungheni. „Ungheni Fest” este Festivalul Recoltei, Vinului și Tradițiilor Naționale. Vizitatorii […] Post-ul „Ungheni Fest” revine pe 20 septembrie cu tradiții, vinuri și un concert Carla’s Dreams apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
13:40
Două blocuri de studii ale Colegiului „Alexei Mateevici” vor fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE # Provincial
Două blocuri de studii ale Colegiului „Alexei Mateevici” din capitală – blocul principal și blocul B – urmează a fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică. Ceremonia de semnare a acordului de colaborare în acest sens a avut loc astăzi, cu participarea tuturor părților […] Post-ul Două blocuri de studii ale Colegiului „Alexei Mateevici” vor fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE apare prima dată în Provincial.
13:10
Moldova a coborât două poziții în Clasamentul FIFA, publicat astăzi, 18 septembrie 2025, în urma rezultatelor obținute de selecționata națională în meciurile disputate în luna septembrie. Echipa noastră a suferit o înfrângere, 0-4, în fața Israelului, pe 5 septembrie, în cel de al patrulea meci din grupa I a preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Câteva zile mai […] Post-ul Moldova a coborât două poziții în Clasamentul FIFA apare prima dată în Provincial.
13:00
Chișinăul a fost transformat într-un oraș al tinerilor – a declarat Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA. Politicianul a precizat că investițiile municipale în crearea Centrelor de tineret, a Incubatorului de Afaceri, precum și în programe și activități dedicate tinerilor au fost majorate de 400 de ori. „Astfel de obiective pot și […] Post-ul Ion Ceban: Chișinăul a fost transformat într-un oraș al tinerilor apare prima dată în Provincial.
12:50
293 de proiecte privind elaborarea, actualizarea, modificarea și/sau digitalizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) ale localităților din țară, depuse în cadrul celei de-a doua ediții a Programului „Satul European”, au fost transmise, la data de 15 septembrie 2025, către MIDR, pentru etapa de avizare privind oportunitatea finanțării. Proiectele au fost selectate în urma evaluării administrative realizate […] Post-ul „Satul European”, ediția a II-a: 293 de proiecte PUG, transmise spre avizare la MIDR apare prima dată în Provincial.
12:40
(FOTO) Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Vorniceni, restaurată integral # Provincial
Ministerul Culturii, în parteneriat cu Consiliul Raional Strășeni și Fundația pentru Dezvoltarea și Susținerea Inițiativelor Sociale „ALT”, anunță finalizarea lucrărilor de restaurare a Bisericii de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Vorniceni, raionul Strășeni. Evenimentul de inaugurare a monumentului restaurat a avut loc miercuri, 17 septembrie 2025. Ridicată, potrivit unor surse, în anul […] Post-ul (FOTO) Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Vorniceni, restaurată integral apare prima dată în Provincial.
12:10
Premieră medicală în orașul Chișinău: Centru de Somnologie, deschis la Spitalul „Sfântul Arhanghel Mihail” # Provincial
În premieră La Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” a fost inaugurat Centrul Municipal de Somnologie, dedicat diagnosticării și monitorizării tulburărilor de somn. Cu sprijinul companiei Cidelec, centrul va utiliza aparatul modern de poligrafie respiratorie Hypnea3, destinat pacienților care suferă de apnee în somn. Acesta permite monitorizarea respirației, depistarea episoadelor de apnee, hipopnee și a […] Post-ul Premieră medicală în orașul Chișinău: Centru de Somnologie, deschis la Spitalul „Sfântul Arhanghel Mihail” apare prima dată în Provincial.
12:10
ADR Sud: consolidăm potențialul de dezvoltare a municipiului Cahul în calitate de oraș-pol de creștere regională # Provincial
Luni, 15 septembrie 2025, la sediul Agenției de Dezvoltare Regionale (ADR) Sud, s-a desfășurat o ședință de discuții între reprezentanții Agenției și ai Unității de implementare a proiectelor (UIP) din cadrul primăriei mun. Cahul. UIP a fost constituită pentru operaționalizarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere (PNDOPC) din RM în perioada 2021-2027, iar […] Post-ul ADR Sud: consolidăm potențialul de dezvoltare a municipiului Cahul în calitate de oraș-pol de creștere regională apare prima dată în Provincial.
Acum 6 ore
12:00
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședinte al Blocului Patriotic, Igor Dodon, împreună cu colegii săi, s-a întâlnit cu locuitorii din Balabanești, raionul Anenii Noi. Socialiștii au îndemnat cetățenii să susțină Blocul Patriotic la alegerile care urmează: „Noi credem în Moldova și vom reuși să redăm această încredere și concetățenilor noștri!” Post-ul Igor Dodon s-a întâlnit cu locuitorii din Balabanești, raionul Anenii Noi apare prima dată în Provincial.
11:40
Primăria municipiului Bălți informează că, începând cu 19 septembrie 2025, în oraș va fi pusă în funcțiune o nouă rută de troleibuz – ruta nr. 5. Aceasta va conecta cartierul 8 cu Gara de Nord, circulând pe str. Victoriei. Noua rută de troleibuz va asigura o legătură de transport comodă și accesibilă între zonele importante […] Post-ul La Bălți va fi lansată ruta de troleibuz nr. 5 apare prima dată în Provincial.
11:20
Pe 18 septembrie marcăm Ziua Mondială a Monitorizării Apei, o inițiativă globală care ne reamintește cât de importantă este protejarea apelor și rolul esențial al monitorizării lor pentru sănătatea oamenilor și a mediului. În Republica Moldova, apele de suprafață și cele subterane sunt surse vitale de apă potabilă. Monitorizarea urmărește atât calitatea, cât și cantitatea […] Post-ul Ziua internațională a monitorizării calității apei – acțiuni de protejare a apei apare prima dată în Provincial.
11:20
Un gest simbolic de încărcătură culturală a unit Chișinăul și Iașul prin plantarea, la 17 septembrie 2025, a unui lăstar din Teiul lui Mihai Eminescu în curtea Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău. Lăstarul, crescut din rădăcinile arborelui secular din Grădina Copou și îngrijit la Grădina Botanică din Iași, a fost adus pentru a […] Post-ul Un lăstar din Teiul lui Eminescu, plantat la Muzeul Literaturii Române din Chișinău apare prima dată în Provincial.
11:20
CEC va tipări circa 2,8 milioane buletine de vot pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare # Provincial
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară. Tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba rusă, 3 400 în limba găgăuză, 1 827 în limba bulgară […] Post-ul CEC va tipări circa 2,8 milioane buletine de vot pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare apare prima dată în Provincial.
11:10
În raionul Nisporeni a avut loc cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național al Prunei # Provincial
În raionul Nisporeni a avut loc cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național al Prunei, eveniment dedicat promovării tradițiilor agricole și valorificării produselor autohtone. Festivalul a reunit producători și meșteșugari, care au prezentat vizitatorilor o gamă variată de produse pe bază de prune. Programul a inclus expoziții, degustări și activități culturale, menite să susțină și […] Post-ul În raionul Nisporeni a avut loc cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național al Prunei apare prima dată în Provincial.
10:50
Angela Cutasevici : Profesorii respectați și bine plătiți, prioritate în reforma educațională # Provincial
Blocul electoral ALTERNATIVA propune o serie de măsuri pentru susținerea cadrelor didactice, considerate esențiale pentru schimbarea sistemului educațional din Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputată din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a evidențiat principalele inițiative pe care le propune blocul. „Salarii competitive, reducerea normei didactice pentru profesorii cu […] Post-ul Angela Cutasevici : Profesorii respectați și bine plătiți, prioritate în reforma educațională apare prima dată în Provincial.
10:50
Astăzi, 18 septembrie 2025, noul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, domnul Aurel Baciu, a fost prezentat efectivului de către ministra Afacerilor Interne, doamna Daniella Misail-Nichitin. Conducerea MAI a adus mulțumiri și recunoștință fostului șef al IGSU, colonelului serviciului intern Oprea Alexandru, pentru activitatea desfășurată și proiectele realizate. Ministra a subliniat […] Post-ul Noul șef al IGSU – prezentat efectivului de conducerea Ministerului Afacerilor Interne apare prima dată în Provincial.
10:50
Pe 24 septembrie, Netflix va difuza Flavours of Moldova („Aromele Moldovei”), primul documentar care prezintă autentic cultura, gastronomia, vinurile și tradițiile Moldovei. Producția este realizată de aceeași echipă care a creat Flavours of Romania. „Este o mare bucurie să fiu astăzi aici, la evenimentul de prelansare Flavours of the Republic of Moldova. Cultura noastră nu […] Post-ul Primul documentar despre Republica Moldova, pe Netflix! apare prima dată în Provincial.
10:50
Ședința Consiliului Fondului Rutier. Recean: 1 miliard de lei a fost valorificat în prima jumătate a anului # Provincial
Premierul Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului rutier, la care a fost prezentat raportul privind valorificarea mijloacelor destinate drumurilor publice naționale în prima jumătate a anului. De asemenea, au fost examinate redistribuiri de fonduri. Prim-ministrul Dorin Recean a subliniat că infrastructura drumurilor din Republica Moldova se modernizează continuu. „Sper să creștem în continuare capacitatea […] Post-ul Ședința Consiliului Fondului Rutier. Recean: 1 miliard de lei a fost valorificat în prima jumătate a anului apare prima dată în Provincial.
10:40
Primăria orașului Cimișlia a realizat cu succes proiectul „Creșterea transparenței decizionale a consiliului orășenesc Cimișlia, prin instalarea unui sistem modern de sonorizare și vot automatizat în sala de ședințe”, în valoare de 614 226,00 lei, implementat de compania „Genial Invest” SRL. Scopul proiectului este modernizarea procesului decizional la nivel local și creșterea transparenței, accesibilității și […] Post-ul (FOTO) Vot automatizat și sonorizare modernă în sala de ședințe a Primăriei Cimișlia apare prima dată în Provincial.
10:40
Angela Cutaseivci: Profesorii respectați și bine plătiți, prioritate în reforma educațională # Provincial
10:40
Informăm șoferii despre instituirea restricțiilor de circulație în sectorul Buiucani al capitalei. În baza dispoziției emise de Primăria municipiului Chișinău, privind necesitatea executării lucrărilor de reparație pe strada Nicolae Costin, pe tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu, în perioada 18–30 septembrie curent, traficul rutier va fi suspendat parțial (pe benzi). Poliția Națională […] Post-ul Poliția: restricții de circulație în sectorul Buiucani al capitalei apare prima dată în Provincial.
10:30
Elevii din UTA Găgăuzia și Taraclia au explorat istoria represiunilor politice în cadrul unei vizite de studiu la Chișinău # Provincial
70 de elevi din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au vizitat Muzeul Național de Istorie a Moldovei, unde au explorat expozițiile dedicate represiunilor politice și deportărilor staliniste. Totodată, în cadrul unei lecții publice desfășurate la Universitatea de Stat din Moldova, aceștia au participat la discuții interactive cu istorici și cercetători. Pe parcursul vizitei de studiu, […] Post-ul Elevii din UTA Găgăuzia și Taraclia au explorat istoria represiunilor politice în cadrul unei vizite de studiu la Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:20
Pregătirile pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și combaterea dezinformării – în centrul unui club de presă la Cahul # Provincial
Pregătirile pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, dar și combaterea celor mai frecvente dezinformări care apar în preajma unui scrutin, au fost subiectele centrale ale unui club de presă, la care a participat președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angela Caraman. Evenimentul desfășurat ieri, la Cahul și organizat de Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, a reunit mass-media din […] Post-ul Pregătirile pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și combaterea dezinformării – în centrul unui club de presă la Cahul apare prima dată în Provincial.
10:20
Intervenție IGSU la un accident rutier în Valea Mare: persoană descarcerată și transportată la spital # Provincial
În dimineața zilei de 17 septembrie 2025, salvatorii Unității de Pompieri și Salvatori Ungheni au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare în urma producerii unui accident rutier. Cazul a avut loc pe traseul Ungheni–Nisporeni, la ieșirea din satul Valea Mare. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:31. Potrivit informațiilor […] Post-ul Intervenție IGSU la un accident rutier în Valea Mare: persoană descarcerată și transportată la spital apare prima dată în Provincial.
10:20
Captură de aproape 200000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în Nordul republicii # Provincial
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, și polițiștii de Frontieră, anunță o captură de aproape 200000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în Nordul republicii. Potrivit oamenilor legii, țigările ar fi urmat să treacă Prutul ilegal spre România, pentru comercializare. Prin urmare, în baza dosarelor penale din ambele state, […] Post-ul Captură de aproape 200000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în Nordul republicii apare prima dată în Provincial.
10:10
O soluţie pentru o autonomie locală reală – propusă de Petr Vlah, candidat la funcția de deputat pe lista AUR # Provincial
Petr Vlah, candidatul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la funcția de deputat, are soluția pentru asigurarea unei autonomii locale reale. „În cadrul întâlnirilor pe care le am cu cetăţenii Republicii Moldova din diferite localităţi, deseori sunt întrebat: De ce se vorbeşte atât de mult despre necesitatea asigurării unei autonomii locale reale, iar tentativele care […] Post-ul O soluţie pentru o autonomie locală reală – propusă de Petr Vlah, candidat la funcția de deputat pe lista AUR apare prima dată în Provincial.
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar complex care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Investigațiile aflate în derulare au în vizor o schemă infracțională, pusă în aplicare în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din data de 28 […] Post-ul Percheziții în nordul țării: 32 de persoane, vizate într-un dosar de corupție politică apare prima dată în Provincial.
Acum 8 ore
09:10
În municipiul Bălți va avea loc Festivalul culturilor etnice „Unitate prin diversitate”, ediția a XXI-a # Provincial
În municipiul Bălți se va desfășura Festivalul Etniilor „Unitate prin diversitate”, ediția a XXI-a. Evenimentul va avea loc pe 19 septembrie 2025, cu scopul de a promova armonia interetnică, păstrarea culturii, tradițiilor și obiceiurilor comunităților etnice din municipiu, transmite PROVINCIAL. Programul activităților culturale: 10:00 – ZIUA ETNIILOR Atelier de lectură și creație „Etnicii din Moldova […] Post-ul În municipiul Bălți va avea loc Festivalul culturilor etnice „Unitate prin diversitate”, ediția a XXI-a apare prima dată în Provincial.
Acum 12 ore
07:40
Acum 24 ore
17:00
Renato Usatîi: Orice încercare de a mă intimida sau de a mă presa se va termina foarte dureros pentru ei, chiar în aceeași zi! Nu poate nimeni să mă „pună la zid”! # Provincial
Partidul de la guvernare a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV. ”Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare a […] Post-ul Renato Usatîi: Orice încercare de a mă intimida sau de a mă presa se va termina foarte dureros pentru ei, chiar în aceeași zi! Nu poate nimeni să mă „pună la zid”! apare prima dată în Provincial.
16:50
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 18-30 septembrie 2025, va fi suspendat parțial traficul rutier pe str. Nicolae Costin (pe benzi), tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de reparație a drumului. De asemenea, informăm că în perioada 22-30 septembrie 2025, va fi suspendat parțial traficul rutier […] Post-ul Suspendarea parțială a traficului rutier pe anumite străzi din capitală apare prima dată în Provincial.
16:50
Concursul pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei” se va desfășura în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei”, aprobat prin hotărârea Consiliului Societății din 15 septembrie 2025. Cerințe față de candidați: este cetățean al RM; cunoaște limba română; deține studii […] Post-ul Concurs pentru funcția de director al S.A. “Drumuri Orhei” apare prima dată în Provincial.
16:50
Astăzi, 17 septembrie, imediat după obținerea autorizației din partea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în instituțiile de învățământ din municipiul Bălți a început procesul de trecere la alimentația caldă. Despre aceasta a anunțat primarul Alexandr Petkov, precizând că trecerea la alimentația caldă a fost deja inițiată în trei licee mari din oraș: școala primară […] Post-ul În școlile municipiului Bălți se reia alimentația caldă apare prima dată în Provincial.
16:40
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședintele Blocului Patriotic, Igor Dodon, s-a întâlnit cu angajații centrului de medici de familie din Anenii Noi. Liderul PSRM a vorbit despre principalele inițiative ale Blocului Patriotic, prezentate în platforma electorală. El a subliniat că Blocul Patriotic nu va permite închiderea spitalelor raionale, a policlinicilor și a centrelor de medici de familie. […] Post-ul Blocul Patriotic nu va permite închiderea spitalelor raionale apare prima dată în Provincial.
16:40
(FOTO) Serviciul de asistență medicală specializată din Ungheni, modernizat cu sprijinul CNAM # Provincial
Pacienții din raionul Ungheni beneficiază de condiții îmbunătățite pentru consultațiile medicilor specialiști, ca urmare a finalizării lucrărilor de renovare a spațiilor destinate Serviciului de asistență medicală specializată de ambulatoriu (AMSA) al Spitalului Raional (SR) Ungheni. Modernizarea a fost posibilă datorită sprijinului financiar oferit de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), prin intermediul fondului de […] Post-ul (FOTO) Serviciul de asistență medicală specializată din Ungheni, modernizat cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
16:20
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în perioada septembrie – octombrie 2025, au fost demarate și se execută lucrări planificate de întreținere a rosturilor de dilatație, pe mai multe poduri importante din rețeaua națională de drumuri, cu prioritate pe podurile mari. De asemenea, vor fi executate lucrări pentru asigurarea esteticii podurilor, precum și pentru compensarea […] Post-ul Lucrări în desfășurare pe podurile peste Nistru și Prut: circulația afectată temporar apare prima dată în Provincial.
16:10
Imnul de campanie al lui Andrei Năstase: Cu Credință, Curaj, Demnitate, voi fi vocea ta în Parlament! # Provincial
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, și-a lansat imnul de campanie – „Independent, cu Credință, Curaj și Demnitate, Voi fi vocea Oamenilor în Parlament!”. Versurile imnului lui Andrei Năstase au fost scrise de fratele său Vasile Năstase, jurnalist și deputat în primul Parlament: Cu Credință, Curaj, […] Post-ul Imnul de campanie al lui Andrei Năstase: Cu Credință, Curaj, Demnitate, voi fi vocea ta în Parlament! apare prima dată în Provincial.
Ieri
16:00
Viceprimarul orașului Drochia a participat la lansarea proiectului „Direcția verde” în Săveni # Provincial
La data de 17 septembrie 2025, Vitalie Postovan, viceprimar al orașului Drochia, a efectuat o vizită oficială la Săveni, România, unde a participat la Conferința de deschidere a proiectului „Direcția verde a dezvoltării urbane în Drochia (MD) și Săveni (RO)” – cod ROMD00638. Evenimentul, organizat în Amfiteatrul Liceului Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” din Săveni, a […] Post-ul Viceprimarul orașului Drochia a participat la lansarea proiectului „Direcția verde” în Săveni apare prima dată în Provincial.
15:50
Un nou proiect important a fost lansat astăzi, 17 septembrie, la Ungheni. Este vorba de „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene”, grație căruia Palatul de Cultură din Ungheni va avea o nouă față, clădirea fiind termoizolată. Totodată, va fi modernizat Muzeul de Istorie și Etnografie din Ungheni, […] Post-ul 1,6 milioane de euro pentru revitalizarea culturală a municipiului Ungheni apare prima dată în Provincial.
15:50
Ministerul Culturii organizează Conferința Internațională „Valoarea universală excepțională a Complexului cultural Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia” # Provincial
Ministerul Culturii al Republicii Moldova, în parteneriat cu Ministerul Culturii al României și Ministerul Culturii și al Comunicațiilor Strategice al Ucrainei, organizează la Chișinău, în perioada 18–19 septembrie 2025, conferința internațională cu tema „Valoarea universală excepțională a Complexului cultural Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia”. Evenimentul va reuni oficiali guvernamentali, diplomați, cercetători și specialiști de prestigiu din cele trei state […] Post-ul Ministerul Culturii organizează Conferința Internațională „Valoarea universală excepțională a Complexului cultural Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia” apare prima dată în Provincial.
15:30
Blocul ALTERNATIVA propune un plan concret pentru a transforma R. Moldova într-o țară curată, sănătoasă și prietenoasă cu natura # Provincial
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 17 septembrie, programul ”Moldova Verde – teritoriu al vieții”. Ana-Maria Păunescu, unul dintre candidații la funcția de deputat, a anunțat că ALTERNATIVA propune un plan concret pentru a transforma Republica Moldova într-o țară curată, sănătoasă și prietenoasă cu natura. „Moldova verde este o necesitate urgentă, care nu mai așteaptă […] Post-ul Blocul ALTERNATIVA propune un plan concret pentru a transforma R. Moldova într-o țară curată, sănătoasă și prietenoasă cu natura apare prima dată în Provincial.
15:30
Astăzi, 17.09.2025, se prevăd ploi puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-30 l/m2), iar mâine, 18.09.2025, meteorologii avertizează despre intensificări ale vântului în rafale de până la 15-20 m/s. Recomandări: În caz de vânt puternic și ploi abundente, adăpostiți-vă în mod de urgență într-o clădire sau mașină, departe de fire electrice […] Post-ul Cod Galben de ploi puternice și intensificări ale vântului apare prima dată în Provincial.
15:20
La data de 20 septembrie 2025, în municipiul Bălți se va desfășura tradiționala cursă de ciclism „Toamna de Aur 2025”, organizată de AO Clubul sportiv „Cycling team Bălți”, cu scopul de a promova ciclismul social și un mod de viață activ și sănătos printre cetățeni. Evenimentul se va desfășura în două etape: Etapa I (5,48 […] Post-ul La Bălți se va desfășura cursa de ciclism „Toamna de Aur 2025” apare prima dată în Provincial.
15:10
Mai mult sprijin pentru energia verde: statul extinde termenele și majorează capacitățile alocate # Provincial
Statul reconfirmă intenția de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile prin extinderea termenului de aplicare și majorarea capacităților alocate mecanismelor de sprijin. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul hotărârii privind limitele de capacitate, cotele maxime și categoriile de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până la data de 31 decembrie […] Post-ul Mai mult sprijin pentru energia verde: statul extinde termenele și majorează capacitățile alocate apare prima dată în Provincial.
14:40
Igor Grosu – atenționare pentru cetățeni: Vă rugăm să fim vigilenți și să nu cădem în capcana lor! # Provincial
Igor Grosu, președinte al Parlamentului și președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, a lansat o atenționare pentru cetățeni. „Atenție! Avem informații că în următoarele zile vor fi lansate în spațiul public pretinse capturi de ecran – false! – pe care propaganda rusă le desenează acum împreună cu rețeaua criminală Șor. Ca să dea o percepție […] Post-ul Igor Grosu – atenționare pentru cetățeni: Vă rugăm să fim vigilenți și să nu cădem în capcana lor! apare prima dată în Provincial.
