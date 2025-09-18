„Ungheni Fest” revine pe 20 septembrie cu tradiții, vinuri și un concert Carla’s Dreams

17:00

Partidul de la guvernare a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV. ”Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare a […] Post-ul Renato Usatîi: Orice încercare de a mă intimida sau de a mă presa se va termina foarte dureros pentru ei, chiar în aceeași zi! Nu poate nimeni să mă „pună la zid”! apare prima dată în Provincial.