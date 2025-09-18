(FOTO) Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Vorniceni, restaurată integral
Provincial, 18 septembrie 2025 12:40
Ministerul Culturii, în parteneriat cu Consiliul Raional Strășeni și Fundația pentru Dezvoltarea și Susținerea Inițiativelor Sociale „ALT", anunță finalizarea lucrărilor de restaurare a Bisericii de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din satul Vorniceni, raionul Strășeni. Evenimentul de inaugurare a monumentului restaurat a avut loc miercuri, 17 septembrie 2025. Ridicată, potrivit unor surse, în anul […]
• • •
Acum 10 minute
12:50
293 de proiecte privind elaborarea, actualizarea, modificarea și/sau digitalizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) ale localităților din țară, depuse în cadrul celei de-a doua ediții a Programului „Satul European", au fost transmise, la data de 15 septembrie 2025, către MIDR, pentru etapa de avizare privind oportunitatea finanțării. Proiectele au fost selectate în urma evaluării administrative realizate […]
Acum 30 minute
12:40
(FOTO) Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Vorniceni, restaurată integral # Provincial
Ministerul Culturii, în parteneriat cu Consiliul Raional Strășeni și Fundația pentru Dezvoltarea și Susținerea Inițiativelor Sociale „ALT", anunță finalizarea lucrărilor de restaurare a Bisericii de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din satul Vorniceni, raionul Strășeni. Evenimentul de inaugurare a monumentului restaurat a avut loc miercuri, 17 septembrie 2025. Ridicată, potrivit unor surse, în anul […]
Acum o oră
12:10
Premieră medicală în orașul Chișinău: Centru de Somnologie, deschis la Spitalul „Sfântul Arhanghel Mihail” # Provincial
În premieră La Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail" a fost inaugurat Centrul Municipal de Somnologie, dedicat diagnosticării și monitorizării tulburărilor de somn. Cu sprijinul companiei Cidelec, centrul va utiliza aparatul modern de poligrafie respiratorie Hypnea3, destinat pacienților care suferă de apnee în somn. Acesta permite monitorizarea respirației, depistarea episoadelor de apnee, hipopnee și a […]
12:10
ADR Sud: consolidăm potențialul de dezvoltare a municipiului Cahul în calitate de oraș-pol de creștere regională # Provincial
Luni, 15 septembrie 2025, la sediul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud, s-a desfășurat o ședință de discuții între reprezentanții Agenției și ai Unității de implementare a proiectelor (UIP) din cadrul primăriei mun. Cahul. UIP a fost constituită pentru operaționalizarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere (PNDOPC) din RM în perioada 2021-2027, iar […]
12:00
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședinte al Blocului Patriotic, Igor Dodon, împreună cu colegii săi, s-a întâlnit cu locuitorii din Balabanești, raionul Anenii Noi. Socialiștii au îndemnat cetățenii să susțină Blocul Patriotic la alegerile care urmează: „Noi credem în Moldova și vom reuși să redăm această încredere și concetățenilor noștri!"
Acum 2 ore
11:40
Primăria municipiului Bălți informează că, începând cu 19 septembrie 2025, în oraș va fi pusă în funcțiune o nouă rută de troleibuz – ruta nr. 5. Aceasta va conecta cartierul 8 cu Gara de Nord, circulând pe str. Victoriei. Noua rută de troleibuz va asigura o legătură de transport comodă și accesibilă între zonele importante […]
11:20
Pe 18 septembrie marcăm Ziua Mondială a Monitorizării Apei, o inițiativă globală care ne reamintește cât de importantă este protejarea apelor și rolul esențial al monitorizării lor pentru sănătatea oamenilor și a mediului. În Republica Moldova, apele de suprafață și cele subterane sunt surse vitale de apă potabilă. Monitorizarea urmărește atât calitatea, cât și cantitatea […]
11:20
Un gest simbolic de încărcătură culturală a unit Chișinăul și Iașul prin plantarea, la 17 septembrie 2025, a unui lăstar din Teiul lui Mihai Eminescu în curtea Muzeului Național al Literaturii Române din Chișinău. Lăstarul, crescut din rădăcinile arborelui secular din Grădina Copou și îngrijit la Grădina Botanică din Iași, a fost adus pentru a […]
11:20
CEC va tipări circa 2,8 milioane buletine de vot pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare # Provincial
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară. Tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba rusă, 3 400 în limba găgăuză, 1 827 în limba bulgară […]
11:10
În raionul Nisporeni a avut loc cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național al Prunei # Provincial
În raionul Nisporeni a avut loc cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național al Prunei, eveniment dedicat promovării tradițiilor agricole și valorificării produselor autohtone. Festivalul a reunit producători și meșteșugari, care au prezentat vizitatorilor o gamă variată de produse pe bază de prune. Programul a inclus expoziții, degustări și activități culturale, menite să susțină și […]
Acum 4 ore
10:50
Angela Cutasevici : Profesorii respectați și bine plătiți, prioritate în reforma educațională # Provincial
Blocul electoral ALTERNATIVA propune o serie de măsuri pentru susținerea cadrelor didactice, considerate esențiale pentru schimbarea sistemului educațional din Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputată din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a evidențiat principalele inițiative pe care le propune blocul. „Salarii competitive, reducerea normei didactice pentru profesorii cu […]
10:50
Astăzi, 18 septembrie 2025, noul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, domnul Aurel Baciu, a fost prezentat efectivului de către ministra Afacerilor Interne, doamna Daniella Misail-Nichitin. Conducerea MAI a adus mulțumiri și recunoștință fostului șef al IGSU, colonelului serviciului intern Oprea Alexandru, pentru activitatea desfășurată și proiectele realizate. Ministra a subliniat […]
10:50
Pe 24 septembrie, Netflix va difuza Flavours of Moldova („Aromele Moldovei"), primul documentar care prezintă autentic cultura, gastronomia, vinurile și tradițiile Moldovei. Producția este realizată de aceeași echipă care a creat Flavours of Romania. „Este o mare bucurie să fiu astăzi aici, la evenimentul de prelansare Flavours of the Republic of Moldova. Cultura noastră nu […]
10:50
Ședința Consiliului Fondului Rutier. Recean: 1 miliard de lei a fost valorificat în prima jumătate a anului # Provincial
Premierul Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului rutier, la care a fost prezentat raportul privind valorificarea mijloacelor destinate drumurilor publice naționale în prima jumătate a anului. De asemenea, au fost examinate redistribuiri de fonduri. Prim-ministrul Dorin Recean a subliniat că infrastructura drumurilor din Republica Moldova se modernizează continuu. „Sper să creștem în continuare capacitatea […]
10:40
Primăria orașului Cimișlia a realizat cu succes proiectul „Creșterea transparenței decizionale a consiliului orășenesc Cimișlia, prin instalarea unui sistem modern de sonorizare și vot automatizat în sala de ședințe", în valoare de 614 226,00 lei, implementat de compania „Genial Invest" SRL. Scopul proiectului este modernizarea procesului decizional la nivel local și creșterea transparenței, accesibilității și […]
10:40
Angela Cutaseivci: Profesorii respectați și bine plătiți, prioritate în reforma educațională # Provincial
Blocul electoral ALTERNATIVA propune o serie de măsuri pentru susținerea cadrelor didactice, considerate esențiale pentru schimbarea sistemului educațional din Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputată din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, a evidențiat principalele inițiative pe care le propune blocul. „Salarii competitive, reducerea normei didactice pentru profesorii cu […]
10:40
Informăm șoferii despre instituirea restricțiilor de circulație în sectorul Buiucani al capitalei. În baza dispoziției emise de Primăria municipiului Chișinău, privind necesitatea executării lucrărilor de reparație pe strada Nicolae Costin, pe tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu, în perioada 18–30 septembrie curent, traficul rutier va fi suspendat parțial (pe benzi). Poliția Națională […]
10:30
Elevii din UTA Găgăuzia și Taraclia au explorat istoria represiunilor politice în cadrul unei vizite de studiu la Chișinău # Provincial
70 de elevi din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au vizitat Muzeul Național de Istorie a Moldovei, unde au explorat expozițiile dedicate represiunilor politice și deportărilor staliniste. Totodată, în cadrul unei lecții publice desfășurate la Universitatea de Stat din Moldova, aceștia au participat la discuții interactive cu istorici și cercetători. Pe parcursul vizitei de studiu, […]
10:20
Pregătirile pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și combaterea dezinformării – în centrul unui club de presă la Cahul # Provincial
Pregătirile pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, dar și combaterea celor mai frecvente dezinformări care apar în preajma unui scrutin, au fost subiectele centrale ale unui club de presă, la care a participat președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angela Caraman. Evenimentul desfășurat ieri, la Cahul și organizat de Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte, a reunit mass-media din […]
10:20
Intervenție IGSU la un accident rutier în Valea Mare: persoană descarcerată și transportată la spital # Provincial
În dimineața zilei de 17 septembrie 2025, salvatorii Unității de Pompieri și Salvatori Ungheni au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare în urma producerii unui accident rutier. Cazul a avut loc pe traseul Ungheni–Nisporeni, la ieșirea din satul Valea Mare. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:31. Potrivit informațiilor […]
10:20
Captură de aproape 200000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în Nordul republicii # Provincial
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, și polițiștii de Frontieră, anunță o captură de aproape 200000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în Nordul republicii. Potrivit oamenilor legii, țigările ar fi urmat să treacă Prutul ilegal spre România, pentru comercializare. Prin urmare, în baza dosarelor penale din ambele state, […]
10:10
O soluţie pentru o autonomie locală reală – propusă de Petr Vlah, candidat la funcția de deputat pe lista AUR # Provincial
Petr Vlah, candidatul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la funcția de deputat, are soluția pentru asigurarea unei autonomii locale reale. „În cadrul întâlnirilor pe care le am cu cetăţenii Republicii Moldova din diferite localităţi, deseori sunt întrebat: De ce se vorbeşte atât de mult despre necesitatea asigurării unei autonomii locale reale, iar tentativele care […]
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar complex care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. Investigațiile aflate în derulare au în vizor o schemă infracțională, pusă în aplicare în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din data de 28 […]
09:10
În municipiul Bălți va avea loc Festivalul culturilor etnice „Unitate prin diversitate”, ediția a XXI-a # Provincial
În municipiul Bălți se va desfășura Festivalul Etniilor „Unitate prin diversitate", ediția a XXI-a. Evenimentul va avea loc pe 19 septembrie 2025, cu scopul de a promova armonia interetnică, păstrarea culturii, tradițiilor și obiceiurilor comunităților etnice din municipiu, transmite PROVINCIAL. Programul activităților culturale: 10:00 – ZIUA ETNIILOR Atelier de lectură și creație „Etnicii din Moldova […]
Acum 6 ore
07:40
Primăria orașului Cimișlia a realizat cu succes proiectul „Creșterea transparenței decizionale a consiliului orășenesc Cimișlia, prin instalarea unui sistem modern de sonorizare și vot automatizat în sala de ședințe", în valoare de 614 226,00 lei, implementat de compania „Genial Invest" SRL. Scopul proiectului este modernizarea procesului decizional la nivel local și creșterea transparenței, accesibilității și […]
Acum 24 ore
17:00
Renato Usatîi: Orice încercare de a mă intimida sau de a mă presa se va termina foarte dureros pentru ei, chiar în aceeași zi! Nu poate nimeni să mă „pună la zid”! # Provincial
Partidul de la guvernare a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii "Vocile puterii" de la Exclusiv TV. "Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare a […]
16:50
Primăria Municipiului Chișinău inform
16:50
Concursul pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei” se va desfășura în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei”, aprobat prin hotărârea Consiliului Societății din 15 septembrie 2025. Cerințe față de candidați: este cetățean al RM; cunoaște limba română; deține studii […] Post-ul Concurs pentru funcția de director al S.A. “Drumuri Orhei” apare prima dată în Provincial.
16:50
Astăzi, 17 septembrie, imediat după obținerea autorizației din partea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în instituțiile de învățământ din municipiul Bălți a început procesul de trecere la alimentația caldă. Despre aceasta a anunțat primarul Alexandr Petkov, precizând că trecerea la alimentația caldă a fost deja inițiată în trei licee mari din oraș: școala primară […] Post-ul În școlile municipiului Bălți se reia alimentația caldă apare prima dată în Provincial.
16:40
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședintele Blocului Patriotic, Igor Dodon, s-a întâlnit cu angajații centrului de medici de familie din Anenii Noi. Liderul PSRM a vorbit despre principalele inițiative ale Blocului Patriotic, prezentate în platforma electorală. El a subliniat că Blocul Patriotic nu va permite închiderea spitalelor raionale, a policlinicilor și a centrelor de medici de familie. […] Post-ul Blocul Patriotic nu va permite închiderea spitalelor raionale apare prima dată în Provincial.
16:40
(FOTO) Serviciul de asistență medicală specializată din Ungheni, modernizat cu sprijinul CNAM # Provincial
Pacienții din raionul Ungheni beneficiază de condiții îmbunătățite pentru consultațiile medicilor specialiști, ca urmare a finalizării lucrărilor de renovare a spațiilor destinate Serviciului de asistență medicală specializată de ambulatoriu (AMSA) al Spitalului Raional (SR) Ungheni. Modernizarea a fost posibilă datorită sprijinului financiar oferit de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), prin intermediul fondului de […] Post-ul (FOTO) Serviciul de asistență medicală specializată din Ungheni, modernizat cu sprijinul CNAM apare prima dată în Provincial.
16:20
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în perioada septembrie – octombrie 2025, au fost demarate și se execută lucrări planificate de întreținere a rosturilor de dilatație, pe mai multe poduri importante din rețeaua națională de drumuri, cu prioritate pe podurile mari. De asemenea, vor fi executate lucrări pentru asigurarea esteticii podurilor, precum și pentru compensarea […] Post-ul Lucrări în desfășurare pe podurile peste Nistru și Prut: circulația afectată temporar apare prima dată în Provincial.
16:10
Imnul de campanie al lui Andrei Năstase: Cu Credință, Curaj, Demnitate, voi fi vocea ta în Parlament! # Provincial
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, și-a lansat imnul de campanie – „Independent, cu Credință, Curaj și Demnitate, Voi fi vocea Oamenilor în Parlament!”. Versurile imnului lui Andrei Năstase au fost scrise de fratele său Vasile Năstase, jurnalist și deputat în primul Parlament: Cu Credință, Curaj, […] Post-ul Imnul de campanie al lui Andrei Năstase: Cu Credință, Curaj, Demnitate, voi fi vocea ta în Parlament! apare prima dată în Provincial.
16:00
Viceprimarul orașului Drochia a participat la lansarea proiectului „Direcția verde” în Săveni # Provincial
La data de 17 septembrie 2025, Vitalie Postovan, viceprimar al orașului Drochia, a efectuat o vizită oficială la Săveni, România, unde a participat la Conferința de deschidere a proiectului „Direcția verde a dezvoltării urbane în Drochia (MD) și Săveni (RO)” – cod ROMD00638. Evenimentul, organizat în Amfiteatrul Liceului Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” din Săveni, a […] Post-ul Viceprimarul orașului Drochia a participat la lansarea proiectului „Direcția verde” în Săveni apare prima dată în Provincial.
15:50
Un nou proiect important a fost lansat astăzi, 17 septembrie, la Ungheni. Este vorba de „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene”, grație căruia Palatul de Cultură din Ungheni va avea o nouă față, clădirea fiind termoizolată. Totodată, va fi modernizat Muzeul de Istorie și Etnografie din Ungheni, […] Post-ul 1,6 milioane de euro pentru revitalizarea culturală a municipiului Ungheni apare prima dată în Provincial.
15:50
Ministerul Culturii organizează Conferința Internațională „Valoarea universală excepțională a Complexului cultural Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia” # Provincial
Ministerul Culturii al Republicii Moldova, în parteneriat cu Ministerul Culturii al României și Ministerul Culturii și al Comunicațiilor Strategice al Ucrainei, organizează la Chișinău, în perioada 18–19 septembrie 2025, conferința internațională cu tema „Valoarea universală excepțională a Complexului cultural Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia”. Evenimentul va reuni oficiali guvernamentali, diplomați, cercetători și specialiști de prestigiu din cele trei state […] Post-ul Ministerul Culturii organizează Conferința Internațională „Valoarea universală excepțională a Complexului cultural Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia” apare prima dată în Provincial.
15:30
Blocul ALTERNATIVA propune un plan concret pentru a transforma R. Moldova într-o țară curată, sănătoasă și prietenoasă cu natura # Provincial
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 17 septembrie, programul ”Moldova Verde – teritoriu al vieții”. Ana-Maria Păunescu, unul dintre candidații la funcția de deputat, a anunțat că ALTERNATIVA propune un plan concret pentru a transforma Republica Moldova într-o țară curată, sănătoasă și prietenoasă cu natura. „Moldova verde este o necesitate urgentă, care nu mai așteaptă […] Post-ul Blocul ALTERNATIVA propune un plan concret pentru a transforma R. Moldova într-o țară curată, sănătoasă și prietenoasă cu natura apare prima dată în Provincial.
15:30
Astăzi, 17.09.2025, se prevăd ploi puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-30 l/m2), iar mâine, 18.09.2025, meteorologii avertizează despre intensificări ale vântului în rafale de până la 15-20 m/s. Recomandări: În caz de vânt puternic și ploi abundente, adăpostiți-vă în mod de urgență într-o clădire sau mașină, departe de fire electrice […] Post-ul Cod Galben de ploi puternice și intensificări ale vântului apare prima dată în Provincial.
15:20
La data de 20 septembrie 2025, în municipiul Bălți se va desfășura tradiționala cursă de ciclism „Toamna de Aur 2025”, organizată de AO Clubul sportiv „Cycling team Bălți”, cu scopul de a promova ciclismul social și un mod de viață activ și sănătos printre cetățeni. Evenimentul se va desfășura în două etape: Etapa I (5,48 […] Post-ul La Bălți se va desfășura cursa de ciclism „Toamna de Aur 2025” apare prima dată în Provincial.
15:10
Mai mult sprijin pentru energia verde: statul extinde termenele și majorează capacitățile alocate # Provincial
Statul reconfirmă intenția de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile prin extinderea termenului de aplicare și majorarea capacităților alocate mecanismelor de sprijin. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul hotărârii privind limitele de capacitate, cotele maxime și categoriile de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până la data de 31 decembrie […] Post-ul Mai mult sprijin pentru energia verde: statul extinde termenele și majorează capacitățile alocate apare prima dată în Provincial.
14:40
Igor Grosu – atenționare pentru cetățeni: Vă rugăm să fim vigilenți și să nu cădem în capcana lor! # Provincial
Igor Grosu, președinte al Parlamentului și președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, a lansat o atenționare pentru cetățeni. „Atenție! Avem informații că în următoarele zile vor fi lansate în spațiul public pretinse capturi de ecran – false! – pe care propaganda rusă le desenează acum împreună cu rețeaua criminală Șor. Ca să dea o percepție […] Post-ul Igor Grosu – atenționare pentru cetățeni: Vă rugăm să fim vigilenți și să nu cădem în capcana lor! apare prima dată în Provincial.
14:20
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare, construit pe principiul „cea mai apropiată patrulă”. Această schimbare va permite reacții mai rapide la urgențe și intervenții mai prompte în sprijinul oamenilor, dar și întărirea capacităților de prevenire a infracționalității. Reorganizarea introduce nivelul regional în structura Poliției, prin instituirea a trei direcții Nord, Centru […] Post-ul Reorganizarea Poliției: mai multe echipaje în teren și intervenții rapide apare prima dată în Provincial.
14:10
Ieri, 16 septembrie 2025 în incinta Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din orașul Căușeni, a avut loc evenimentul de inaugurare a sălii de sport renovate, după finalizarea lucrărilor de reparație finanțate de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în comun cu Consiliul raional Căușeni. La festivitate au participat, parteneri de dezvoltare, Verena ZELL, șefa […] Post-ul Sala de sport a Liceului „Alexei Mateevici” din Căușeni – renovată cu sprijinul UNHCR apare prima dată în Provincial.
14:10
Autoritățile din Baimaclia au recepționat noile pubele pentru colectarea deșeurilor menajere. Astfel, începând de mâine, acestea pot fi ridicate de la sediul Primăriei Baimaclia, transmite PROVINCIAL. “Începând cu sâmbătă, după orele 13:00, pubelele vor fi disponibile și la Casa de Cultură din satul Surchiceni,” a menționat Primăria Baimaclia. Condiții pentru ridicare: prezentarea contractului cu colectarea deseurilor […] Post-ul Locuitorii din Baimaclia și Surchiceni pot ridica noile pubele pentru deșeuri menajere apare prima dată în Provincial.
13:50
La Primăria Bălți a avut loc prezentarea proiectului „MINOR+ – platformă pentru participare interetnică și implicare consultativă” # Provincial
La 16 septembrie 2025, în incinta Primăriei municipiului Bălți a avut loc prezentarea proiectului „MINOR+ – platformă pentru participare interetnică și implicare consultativă”, implementat de Centrul de Inițiative Civice pentru Minoritățile Naționale, în colaborare cu Agenția Relații Interetnice și organizația People in Need, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Scopul proiectului este de a implica reprezentanții […] Post-ul La Primăria Bălți a avut loc prezentarea proiectului „MINOR+ – platformă pentru participare interetnică și implicare consultativă” apare prima dată în Provincial.
13:20
În urma declarațiilor făcute în spațiul public de către un candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, referitoare la presupusa excludere nejustificată a orașului Leova din graficul de circulație a rutei regulate Chișinău–Cahul, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) face următoarele precizări: Modificarea serviciilor regulate se efectuează exclusiv în baza legislației în vigoare, ca urmare […] Post-ul ANTA respinge acuzațiile privind excluderea orașului Leova din traseul Chișinău–Cahul apare prima dată în Provincial.
13:20
Cinci școli din Republica Moldova vor implementa programul internațional de leadership educațional „Școala viitorului”. Inițiativa, sprijinită de PNUD Moldova și Norvegia, își propune să modernizeze managementul școlar și să transforme școlile în instituții inovatoare și incluzive, care răspund mai bine nevoilor elevilor și comunităților. Procesul de transformare va fi ghidat de mentori – directori cu […] Post-ul Programul „Școala viitorului” va fi implementat în cinci instituții din țară apare prima dată în Provincial.
13:10
Ofițerii de investigație ai Inspectoratului de Poliție Centru au reținut un bărbat de 61 de ani, originar din Chișinău, suspectat de comiterea mai multor pungășii în transportul public. Acesta acționa preponderent în troleibuzele de pe rutele nr. 22 și nr. 8. Profitând de aglomerația creată la coborârea pasagerilor, individul sustrăgea portmoneele din gențile victimelor, majoritatea […] Post-ul Hoț de buzunare în troleibuzele din Chișinău: bărbat de 61 de ani, reținut de poliție apare prima dată în Provincial.
Ieri
12:50
Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național pe termen lung pentru perioada 2025 – 2050, aprobată de Guvern # Provincial
Republica Moldova are o strategie pentru renovarea fondului imobiliar ceea ce va permite mobilizarea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor. Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național pe termen lung pentru perioada 2025 – 2050 a fost aprobată în ședința de astăzi a Guvernului. Strategia și Foaia de parcurs au fost elaborate cu sprijinul PNUD […] Post-ul Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național pe termen lung pentru perioada 2025 – 2050, aprobată de Guvern apare prima dată în Provincial.
12:40
Primăria Municipiului Chișinău informează că duminică, 21 septembrie 2025, (orele 10:00-17:00), în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală, se va desfășura cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Etniilor în municipiul Chișinău, cu genericul „Unitate prin diversitate” – sărbătoarea multiculturalismului și toleranței interetnice. Participanții la eveniment vor avea posibilitatea să cunoască cultura comunităților […] Post-ul Festivalul Etniilor în municipiul Chișinău revine pe 21 septembrie apare prima dată în Provincial.
