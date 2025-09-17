Lucrări în desfășurare pe podurile peste Nistru și Prut: circulația afectată temporar
Provincial, 17 septembrie 2025 16:20
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în perioada septembrie – octombrie 2025, au fost demarate și se execută lucrări planificate de întreținere a rosturilor de dilatație, pe mai multe poduri importante din rețeaua națională de drumuri, cu prioritate pe podurile mari. De asemenea, vor fi executate lucrări pentru asigurarea esteticii podurilor, precum și pentru compensarea
• • •
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședintele Blocului Patriotic, Igor Dodon, s-a întâlnit cu angajații centrului de medici de familie din Anenii Noi. Liderul PSRM a vorbit despre principalele inițiative ale Blocului Patriotic, prezentate în platforma electorală. El a subliniat că Blocul Patriotic nu va permite închiderea spitalelor raionale, a policlinicilor și a centrelor de medici de familie.
(FOTO) Serviciul de asistență medicală specializată din Ungheni, modernizat cu sprijinul CNAM # Provincial
Pacienții din raionul Ungheni beneficiază de condiții îmbunătățite pentru consultațiile medicilor specialiști, ca urmare a finalizării lucrărilor de renovare a spațiilor destinate Serviciului de asistență medicală specializată de ambulatoriu (AMSA) al Spitalului Raional (SR) Ungheni. Modernizarea a fost posibilă datorită sprijinului financiar oferit de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), prin intermediul fondului de
Imnul de campanie al lui Andrei Năstase: Cu Credință, Curaj, Demnitate, voi fi vocea ta în Parlament! # Provincial
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, și-a lansat imnul de campanie – „Independent, cu Credință, Curaj și Demnitate, Voi fi vocea Oamenilor în Parlament!". Versurile imnului lui Andrei Năstase au fost scrise de fratele său Vasile Năstase, jurnalist și deputat în primul Parlament: Cu Credință, Curaj,
Viceprimarul orașului Drochia a participat la lansarea proiectului „Direcția verde” în Săveni # Provincial
La data de 17 septembrie 2025, Vitalie Postovan, viceprimar al orașului Drochia, a efectuat o vizită oficială la Săveni, România, unde a participat la Conferința de deschidere a proiectului „Direcția verde a dezvoltării urbane în Drochia (MD) și Săveni (RO)" – cod ROMD00638. Evenimentul, organizat în Amfiteatrul Liceului Teoretic „Dr. Mihai Ciucă" din Săveni, a
Un nou proiect important a fost lansat astăzi, 17 septembrie, la Ungheni. Este vorba de „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene", grație căruia Palatul de Cultură din Ungheni va avea o nouă față, clădirea fiind termoizolată. Totodată, va fi modernizat Muzeul de Istorie și Etnografie din Ungheni,
Ministerul Culturii organizează Conferința Internațională „Valoarea universală excepțională a Complexului cultural Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia” # Provincial
Ministerul Culturii al Republicii Moldova, în parteneriat cu Ministerul Culturii al României și Ministerul Culturii și al Comunicațiilor Strategice al Ucrainei, organizează la Chișinău, în perioada 18–19 septembrie 2025, conferința internațională cu tema „Valoarea universală excepțională a Complexului cultural Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia". Evenimentul va reuni oficiali guvernamentali, diplomați, cercetători și specialiști de prestigiu din cele trei state
Blocul ALTERNATIVA propune un plan concret pentru a transforma R. Moldova într-o țară curată, sănătoasă și prietenoasă cu natura # Provincial
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 17 septembrie, programul "Moldova Verde – teritoriu al vieții". Ana-Maria Păunescu, unul dintre candidații la funcția de deputat, a anunțat că ALTERNATIVA propune un plan concret pentru a transforma Republica Moldova într-o țară curată, sănătoasă și prietenoasă cu natura. „Moldova verde este o necesitate urgentă, care nu mai așteaptă
Astăzi, 17.09.2025, se prevăd ploi puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-30 l/m2), iar mâine, 18.09.2025, meteorologii avertizează despre intensificări ale vântului în rafale de până la 15-20 m/s. Recomandări: În caz de vânt puternic și ploi abundente, adăpostiți-vă în mod de urgență într-o clădire sau mașină, departe de fire electrice
La data de 20 septembrie 2025, în municipiul Bălți se va desfășura tradiționala cursă de ciclism „Toamna de Aur 2025", organizată de AO Clubul sportiv „Cycling team Bălți", cu scopul de a promova ciclismul social și un mod de viață activ și sănătos printre cetățeni. Evenimentul se va desfășura în două etape: Etapa I (5,48
Mai mult sprijin pentru energia verde: statul extinde termenele și majorează capacitățile alocate # Provincial
Statul reconfirmă intenția de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile prin extinderea termenului de aplicare și majorarea capacităților alocate mecanismelor de sprijin. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul hotărârii privind limitele de capacitate, cotele maxime și categoriile de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până la data de 31 decembrie
Igor Grosu – atenționare pentru cetățeni: Vă rugăm să fim vigilenți și să nu cădem în capcana lor! # Provincial
Igor Grosu, președinte al Parlamentului și președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, a lansat o atenționare pentru cetățeni. „Atenție! Avem informații că în următoarele zile vor fi lansate în spațiul public pretinse capturi de ecran – false! – pe care propaganda rusă le desenează acum împreună cu rețeaua criminală Șor. Ca să dea o percepție
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare, construit pe principiul „cea mai apropiată patrulă". Această schimbare va permite reacții mai rapide la urgențe și intervenții mai prompte în sprijinul oamenilor, dar și întărirea capacităților de prevenire a infracționalității. Reorganizarea introduce nivelul regional în structura Poliției, prin instituirea a trei direcții Nord, Centru
Ieri, 16 septembrie 2025 în incinta Liceului Teoretic „Alexei Mateevici" din orașul Căușeni, a avut loc evenimentul de inaugurare a sălii de sport renovate, după finalizarea lucrărilor de reparație finanțate de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în comun cu Consiliul raional Căușeni. La festivitate au participat, parteneri de dezvoltare, Verena ZELL, șefa
Autoritățile din Baimaclia au recepționat noile pubele pentru colectarea deșeurilor menajere. Astfel, începând de mâine, acestea pot fi ridicate de la sediul Primăriei Baimaclia, transmite PROVINCIAL. "Începând cu sâmbătă, după orele 13:00, pubelele vor fi disponibile și la Casa de Cultură din satul Surchiceni," a menționat Primăria Baimaclia. Condiții pentru ridicare: prezentarea contractului cu colectarea deseurilor
La Primăria Bălți a avut loc prezentarea proiectului „MINOR+ – platformă pentru participare interetnică și implicare consultativă” # Provincial
La 16 septembrie 2025, în incinta Primăriei municipiului Bălți a avut loc prezentarea proiectului „MINOR+ – platformă pentru participare interetnică și implicare consultativă", implementat de Centrul de Inițiative Civice pentru Minoritățile Naționale, în colaborare cu Agenția Relații Interetnice și organizația People in Need, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Scopul proiectului este de a implica reprezentanții
În urma declarațiilor făcute în spațiul public de către un candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, referitoare la presupusa excludere nejustificată a orașului Leova din graficul de circulație a rutei regulate Chișinău–Cahul, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) face următoarele precizări: Modificarea serviciilor regulate se efectuează exclusiv în baza legislației în vigoare, ca urmare
Cinci școli din Republica Moldova vor implementa programul internațional de leadership educațional „Școala viitorului". Inițiativa, sprijinită de PNUD Moldova și Norvegia, își propune să modernizeze managementul școlar și să transforme școlile în instituții inovatoare și incluzive, care răspund mai bine nevoilor elevilor și comunităților. Procesul de transformare va fi ghidat de mentori – directori cu
Ofițerii de investigație ai Inspectoratului de Poliție Centru au reținut un bărbat de 61 de ani, originar din Chișinău, suspectat de comiterea mai multor pungășii în transportul public. Acesta acționa preponderent în troleibuzele de pe rutele nr. 22 și nr. 8. Profitând de aglomerația creată la coborârea pasagerilor, individul sustrăgea portmoneele din gențile victimelor, majoritatea
Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național pe termen lung pentru perioada 2025 – 2050, aprobată de Guvern # Provincial
Republica Moldova are o strategie pentru renovarea fondului imobiliar ceea ce va permite mobilizarea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor. Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național pe termen lung pentru perioada 2025 – 2050 a fost aprobată în ședința de astăzi a Guvernului. Strategia și Foaia de parcurs au fost elaborate cu sprijinul PNUD
Primăria Municipiului Chișinău informează că duminică, 21 septembrie 2025, (orele 10:00-17:00), în Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală, se va desfășura cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Etniilor în municipiul Chișinău, cu genericul „Unitate prin diversitate" – sărbătoarea multiculturalismului și toleranței interetnice. Participanții la eveniment vor avea posibilitatea să cunoască cultura comunităților
Guvernul sprijină reabilitarea râului Bîc și contribuie la reducerea presiunii asupra bugetului capitalei # Provincial
Importul și livrarea de mărfuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor în Chișinău" vor fi scutite de taxa pe valoare adăugată și alte plăți aferente. Regulamentul care stabilește modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale, a fost aprobat de Executiv. Realizarea proiectului va contribui la crearea de noi oportunități economice și
Omor intenționat în urma unui conflict provocat de consumul de alcool – bărbat condamnat la 18 ani de închisoare # Provincial
Procuratura municipiului Bălți informează că un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de omor intenționat, faptă prevăzută de art. 145 alin. (2) lit. j) din Codul penal. Prin hotărârea Judecătoriei Bălți, inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă de 18 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis. Potrivit
CNA și Procuratura Bălți desfășoară peste 70 de percheziții în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice # Provincial
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară
Modificări pentru facilitarea construcției Liniei Independenței Energetice de 400 kV Vulcănești–Chișinău # Provincial
Guvernul a aprobat modificări care facilitează dezvoltarea infrastructurii de transport a energiei electrice și elimină blocajele procedurale în procesul de construcție a Liniei Independenței Energetice de 400 kV Vulcănești-Chișinău. Modificările prevăd transferarea în proprietatea statului a aproximativ 1,84 hectare de terenuri agricole din comuna Bacioi, necesare pentru fundațiile stâlpilor liniei de înaltă tensiune, iar alte 1,22 hectare […] Post-ul Modificări pentru facilitarea construcției Liniei Independenței Energetice de 400 kV Vulcănești–Chișinău apare prima dată în Provincial.
Cimișlia-gaz extinde rețeaua: noi conducte și racordări în patru localități din sudul țării # Provincial
Cel puțin 195 de consumatori noi (gospodării) din patru localități din raioanele Cimișlia și Leova, deservite de întreprinderea „Cimișlia-gaz”, vor fi racordați la rețeaua de distribuție a gazelor după finalizarea lucrărilor de extindere a acesteia, în cadrul Programului investițional pentru anul 2025. De menționat că în trei sate procesul a fost deja finisat, inclusiv construcția […] Post-ul Cimișlia-gaz extinde rețeaua: noi conducte și racordări în patru localități din sudul țării apare prima dată în Provincial.
Salvatorii desfășoară activități de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în gospodăriile cetățenilor, în perioada fermentării vinului # Provincial
Perioada fermentării vinului de casă este asociată cu un risc sporit de intoxicații cu dioxid de carbon. În scopul prevenirii situațiilor care pot duce la cazuri tragice, salvatorii și pompierii din întreaga țară desfășoară vizite în gospodăriile populației pentru a reaminti regulile esențiale de securitate în timpul procesului de producere a vinului. Astăzi, 17 septembrie […] Post-ul Salvatorii desfășoară activități de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în gospodăriile cetățenilor, în perioada fermentării vinului apare prima dată în Provincial.
Curtea de Conturi și Inspectoratul Control Financiar de Stat au semnat un Memorandum de cooperare # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Inspectoratul Control Financiar de Stat (ICFS), în calitate de Unitate Antifraudă, au semnat la data de 15 septembrie un Memorandum privind instituirea cadrului interinstituțional de comunicare, interacțiune și cooperare, în vederea consolidării mecanismului național de protecție a intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de […] Post-ul Curtea de Conturi și Inspectoratul Control Financiar de Stat au semnat un Memorandum de cooperare apare prima dată în Provincial.
La ședință cu administratorii întreprinderilor municipale Bălți, reprezentantul Centrului de adăpost pentru animale fără stăpân a prezentat raportul de activitate al instituției și a vorbit detaliat despre campania de sterilizare a 150 de câini, care se va desfășura în perioada 24–26 septembrie 2025. Potrivit reprezentantului Centrului, pe 23 septembrie curent, la Bălți vor veni medici […] Post-ul La Bălți va avea loc o campanie de sterilizare a câinilor apare prima dată în Provincial.
La Ungheni, discuțiile cu polițiștii, salvatorii și pompierii, precum și cu polițiștii de frontieră s-au concentrat pe siguranța oamenilor și prevenirea situațiilor de risc. Vizita a oferit oportunitatea de a observa direct cum investițiile în echipamente și instruire răspund nevoilor comunității. Cei peste 160 de polițiști care deservesc 33 de localități sunt bine instruiți și […] Post-ul Conducerea MAI în vizită de lucru la Ungheni apare prima dată în Provincial.
70 de saltele au fost donate IMSP Spitalul Clinic Bălți de Asociația Obștească „Altair-Help”. Bunurile au fost repartizate în Secția traumatologie și chirurgie generală nr. 2. ”Ne exprimăm recunoștința pentru donația oferită, care este importantă pentru instituția noastră. În acest sens, vom contribui nu doar la calitatea actului medical oferit, dar și la confortul pacienților.”, […] Post-ul 70 de saltele, donate Spitalului Clinic Bălți de Asociația „Altair-Help” apare prima dată în Provincial.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) are un nou șef. Este vorba despre Aurel Baciu, informează PROVINCIAL. Aurel Baciu a fost numit în funcție astăzi de Guvern și își va începe activitatea din 17 septembrie. Înainte de aceasta, Guvernul a aprobat eliberarea lui Alexandru Oprea din funcția de șef a IGSU din 17 septembrie. Totodată, […] Post-ul IGSU are un nou șef apare prima dată în Provincial.
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședintele Blocului Patriotic, Igor Dodon, se află astăzi într-o vizită în raionul Leova, unde, împreună cu colegii săi, are întâlniri cu alegătorii. „Am discutat cu oamenii la piața din Leova. Aici, ca și în toată țara, cetățenii sunt preocupați de o singură întrebare principală: când vom începe să trăim mai bine? I-am […] Post-ul Igor Dodon a discutat cu cetățenii din Leova apare prima dată în Provincial.
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședintele Blocului Patriotic, Igor Dodon, s-a întâlnit cu locuitorii din Cantemir. S-a discutat despre principalele probleme cu care se confruntă oamenii și despre soluțiile posibile pentru acestea. Igor Dodon a prezentat principalele puncte ale platformei electorale și i-a îndemnat să susțină Blocul Patriotic pe 28 septembrie. Post-ul Liderul PSRM le-a vorbit locuitorilor din Cantemir despre programul Blocului Patriotic apare prima dată în Provincial.
Fii parte din atmosfera spectaculoasă a UEFA Under-19 Futsal EURO 2025, competiție găzduită pentru prima dată în Republica Moldova. Selecționata noastră va debuta pe 28 septembrie, într-un meci contra Ucrainei, programat la Chișinău Arena, cu începere de la ora 13:00. BILETE – AICI (Clic) Fă-ți loc în calendar, intrarea la meciurile fazei grupelor este liberă, […] Post-ul UEFA Under-19 Futsal EURO 2025 începe la Chișinău apare prima dată în Provincial.
Dorin Recean: cu o investiție în valoare de 130 de milioane de dolari a Guvernului SUA, vom construi linia de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș # Provincial
Premierul Dorin Recean a anunțat, astăzi, investiția Guvernului SUA în construcția integrală a liniei energetice Strășeni-Gutinaș, informează PTOVINCIAL. „Astăzi anunț un pas important pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Datorită parteneriatului pentru investiții cu Statele Unite ale Americii, vom construi linia Strășeni-Gutinaș – o nouă conexiune care înseamnă eliminarea șantajului energetic și garanția energiei electrice. […] Post-ul Dorin Recean: cu o investiție în valoare de 130 de milioane de dolari a Guvernului SUA, vom construi linia de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș apare prima dată în Provincial.
Un bărbat a fost reținut pentru trafic de influență. Ar fi pretins 60 de mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal # Provincial
În dimineața zilei de astăzi, Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, a reținut un bărbat bănuit de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi pretins de la un învinuit de comiterea infracțiunii de corupere pasivă suma de 60 000 de euro, susținând că poate influența organul de urmărire penală să-l scoată de […] Post-ul Un bărbat a fost reținut pentru trafic de influență. Ar fi pretins 60 de mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal apare prima dată în Provincial.
Fermierii afectați de înghețuri și furtuni în 2025 pot solicita sprijin financiar de la stat # Provincial
A fost lansată procedura de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar fermierilor care au avut de suferit în urma înghețurilor târzii din primăvara 2025 la cultura de sfeclă de zahăr, plantațiile perene, precum și pentru compensarea pierderilor provocate viței-de-vie în urma furtunii din raionul Cahul. Condiții specifice pentru cultura de sfeclă de zahăr: să […] Post-ul Fermierii afectați de înghețuri și furtuni în 2025 pot solicita sprijin financiar de la stat apare prima dată în Provincial.
La Ungheni a fost inaugurată cea de-a doua Companie Mobilă de Intervenție din Republica Moldova, parte a Regimentului 1 de Carabinieri „Mihai Viteazul” din cadrul Direcției regionale „Centru”. Aceasta vine după experiența primei companii de la Edineț și face parte din planul de a avea cinci astfel de structuri active pe întreg teritoriul țării. Noua […] Post-ul Compania Mobilă de Intervenție, lansată la Ungheni apare prima dată în Provincial.
Dmitri Torner: Pentru ca Republica Moldova să devină un veritabil stat de drept e nevoie ca: instituţiile publice să fie scoase de sub control politic # Provincial
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” și-a prezentat viziunea privind lupta cu corupția, în cadrul unei conferințe de presă. Reprezentanții formațiunii consideră că astăzi Republica Moldova nu întruneşte condiţiile minime pentru a fi considerată stat de drept. „Nu este un secret că astăzi Republica Moldova nu întruneşte condiţiile minime pentru a fi considerată stat […] Post-ul Dmitri Torner: Pentru ca Republica Moldova să devină un veritabil stat de drept e nevoie ca: instituţiile publice să fie scoase de sub control politic apare prima dată în Provincial.
Meci de fotbal amical la Ialoveni. Organizația Teritorială a PSDE invită omologii din PAS # Provincial
Echipa Organizației Teritoriale Ialoveni a Partidului Social Democrat European (PSDE) invită echipa Organizației Teritoriale Ialoveni a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) să participe la un meci de fotbal amical. Meciul este organizat cu scopul de a promova dialogul, colaborarea și spiritul de fair-play dincolo de competiția politică. „Vă așteptăm cu un răspuns, în cel mai scurt timp” […] Post-ul Meci de fotbal amical la Ialoveni. Organizația Teritorială a PSDE invită omologii din PAS apare prima dată în Provincial.
În municipiul Bălți vor fi instalate camere video pentru prevenirea actelor de vandalism și a depozitării ilegale a deșeurilor # Provincial
Astăzi, la Bălți, în cadrul ședinței cu administratorii întreprinderilor municipale, reprezentantul Î.M. „AT și SV” a raportat din nou despre cazurile de vandalism înregistrate în parcurile orașului. „Din păcate, imediat ce apar elemente de joacă noi sau se instalează ceva nou, unii locuitori le deteriorează sau le mâzgălesc. Acest lucru provoacă o mare dezamăgire. Pentru […] Post-ul În municipiul Bălți vor fi instalate camere video pentru prevenirea actelor de vandalism și a depozitării ilegale a deșeurilor apare prima dată în Provincial.
La 11 septembrie 2025, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a efectuat o vizită de monitorizare pe șantierul de la grădinița de copii Nr. 4 din municipiul Cahul, în cadrul proiectului „Reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii Nr. 4″. Au participat reprezentanți ai ADR Sud, ai Primăriei municipiului Cahul, precum și ai antreprenorului responsabil […] Post-ul ADR Sud a monitorizat șantierul Grădiniței Nr. 4 din Cahul apare prima dată în Provincial.
Comitetul Executiv al Federaţiei Moldovenești de Fotbal a aprobat, marți, 16 septembrie, cu unanimitate de voturi, numirea antrenorului Lilian Popescu în postura de selecţioner al echipei Naţionale a Moldovei. Lilian Popescu s-a născut la 15 noiembrie 1973, în satul Fălești Noi, raionul Fălești. A debutat în fotbalul mare la formația Cristalul Fălești. A jucat ulterior […] Post-ul Lilian Popescu, noul selecționer al Moldovei apare prima dată în Provincial.
La solicitarea locuitorilor, Primăria Chișinău a efectuat lucrări de reparație a aleii pietonale care face legătura între str. Constantin Stere de Parcul „Valea Morilor”. Totodată, au fost curățați arborii de-a lungul traseului și a fost restabilit iluminatul public. Infrastructura pietonală rămâne prioritatea municipalității, care încurajează plimbatul în aer liber, promovează sportul și amenajează spațiile verzi […] Post-ul Primăria Chișinău a renovat aleea pietonală spre Parcul „Valea Morilor” apare prima dată în Provincial.
Ala Nemerenco, la Glodeni: Investițiile în sănătate trebuie să se simtă în fiecare localitate, pentru fiecare pacient # Provincial
Sistemul medical din raionul Glodeni a cunoscut, în ultimii patru ani, o transformare datorită investițiilor realizate de Ministerul Sănătății și partenerii săi de dezvoltare, în valoare de circa 13 milioane de lei. În cadrul vizitei de lucru la spitalul raional și la centrul de sănătate din Glodeni, efectuată astăzi, 16 septembrie, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, […] Post-ul Ala Nemerenco, la Glodeni: Investițiile în sănătate trebuie să se simtă în fiecare localitate, pentru fiecare pacient apare prima dată în Provincial.
100 de proiecte de dezvoltare locală au fost finalizate în cadrul Programului Național „Satul European”, ediția a II-a. În jur de 145.000 de oameni din 115 localități beneficiază deja de rezultatele acestor proiecte, care aduc apă potabilă, iluminat stradal modern, clădiri și instituții publice renovate, parcuri și terenuri de joacă, precum și sisteme fotovoltaice instalate. […] Post-ul Peste 3,3 milioane de lei investiți în comuna Lipoveni prin Programul „Satul European” apare prima dată în Provincial.
Municipiul Strășeni a semnat două contracte majore de finanțare, în valoare totală de 93 milioane de lei # Provincial
Astăzi, 16 septembrie 2025, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Strășeni, au fost semnate două contracte de finanțare majore din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în valoare totală de 93 milioane lei – o sumă aproape echivalentă cu bugetul anual al municipiului: 66 000 000 lei – pentru proiectul „Regionalizarea serviciilor de […] Post-ul Municipiul Strășeni a semnat două contracte majore de finanțare, în valoare totală de 93 milioane de lei apare prima dată în Provincial.
Astăzi, la Cahul, au demarat instruirile destinate antreprenorilor începători din regiunea Sud. Activitatea este organizată de Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu Proiectul «Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE», Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și P.P. «Monitorul Fiscal FISC.md», și se desfășoară în perioada 16–18 septembrie 2025. Evenimentul este moderat de dna […] Post-ul La Cahul au început instruirile pentru antreprenorii începători din regiunea Sud apare prima dată în Provincial.
Forţa de muncă în Republica Moldova este în continuă scădere, la fel ca şi numărul populaţiei ocupate, iar majoritatea întreprinderilor, indiferent de forma de proprietate sau de specificul activităţii, raportează insuficienţa forţei de muncă drept unul din impedimentele de bază în procesul de dezvoltare. Şi în acest context e vorba nu doar de forţa de […] Post-ul Deficitul forţei de muncă: explicaţii şi acţiuni ce se impun apare prima dată în Provincial.
