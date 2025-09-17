Cernăuțeanu: „Alegerile sunt tratate ca risc de securitate națională. Vrem ordine și democrație”
Democracy.md, 17 septembrie 2025 11:40
Poliția Națională va activa în regim sporit pe întreaga perioadă electorală, inclusiv în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie și în perioada imediat următoare, pentru a garanta desfășurarea unui scrutin corect și lipsit de provocări sau corupere a alegătorilor. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a precizat că scrutinul este tratat ca un risc […] Articolul Cernăuțeanu: „Alegerile sunt tratate ca risc de securitate națională. Vrem ordine și democrație” apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 5 minute
12:00
Andrei Oțel: Modernizarea educației și sprijinirea tinerilor – priorități ale Blocului Electoral ALTERNATIVA # Democracy.md
Candidatul Blocului electoral ALTERNATIVA la funcția de deputat, Andrei Oțel, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că modernizarea educației și sprijinirea tinerilor reprezintă o prioritate pentru programul electoral al blocului.„Educația trebuie să fie la nivel european. Vom moderniza campusurile universitare și sălile de curs, iar căminele studențești vor fi reabilitate.” Un alt punct […] Articolul Andrei Oțel: Modernizarea educației și sprijinirea tinerilor – priorități ale Blocului Electoral ALTERNATIVA apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 30 minute
11:40
Cernăuțeanu: „Alegerile sunt tratate ca risc de securitate națională. Vrem ordine și democrație” # Democracy.md
Poliția Națională va activa în regim sporit pe întreaga perioadă electorală, inclusiv în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie și în perioada imediat următoare, pentru a garanta desfășurarea unui scrutin corect și lipsit de provocări sau corupere a alegătorilor. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a precizat că scrutinul este tratat ca un risc […] Articolul Cernăuțeanu: „Alegerile sunt tratate ca risc de securitate națională. Vrem ordine și democrație” apare prima dată în DemocracyMD.
Acum o oră
11:10
Candidatul PAS la alegerile parlamentare, Lilian Carp, a lansat acuzații dure la adresa Irinei Vlah, în contextul în care aceasta a fost vizată de o interdicție de intrare pe teritoriul Lituaniei. Carp susține că această decizie ar reflecta legăturile fostei bașcane cu serviciile rusești și implicarea sa în acțiuni ce ar amenința securitatea națională. Potrivit […] Articolul Carp: „Vlah acționează în interesele Rusiei” apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
10:50
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu tinerii din Chișinău, discutând despre provocările și oportunitățile pentru generația tânără, investițiile în domeniul tineretului și rolul tinerilor în dezvoltarea țării. „Dacă este să vorbim de domeniul tineretului, la Chișinău, alocațiile au fost majorate, în ultimii cinci ani, de mai multe ori. […] Articolul Ion Ceban: „Blocul ALTERNATIVA promovează implicarea tinerilor în dezvoltarea țării” apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Andrei Năstase și-a lansat campania electorală ca independent cu promisiunea de a aduce în Legislativ vocea celor care nu se regăsesc în marile partide. El spune că, de prea mult timp, politica moldovenească este dominată de interesele de partid și de oligarhie, iar alegătorii sunt lăsați să voteze fără să aibă cu adevărat opțiuni. Printre […] Articolul „Vocea ta, nu a partidelor”: mesajul lui Năstase pentru alegătorii dezamăgiți apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Încurajare de la Bruxelles: antreprenorii din Moldova, invitați să construiască viitorul european # Democracy.md
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, le-a transmis antreprenorilor moldoveni că Uniunea Europeană îi primește cu deschidere și interes, dar subliniază că sprijinul va fi condiționat de implementarea unor reforme concrete. În cadrul unei întâlniri recente, ea a precizat că finanțările și granturile se vor acorda pe baza proiectelor clare, eficiente și bine gestionate.Kos a […] Articolul Încurajare de la Bruxelles: antreprenorii din Moldova, invitați să construiască viitorul european apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 4 ore
09:40
Cetățenii unguri pot vizita SUA fără viză: restricții ridicate după verificări de securitate # Democracy.md
Autoritățile din Statele Unite au decis să restabilească statutul complet al Ungariei în cadrul Programului Visa Waiver, permițând astfel ca cetățenii unguri să călătorească în SUA fără viză pentru perioade scurte (până la 90 de zile) pentru turism sau afaceri. Această decizie vine după ce Ungaria a rezolvat mai multe vulnerabilități de securitate identificate de […] Articolul Cetățenii unguri pot vizita SUA fără viză: restricții ridicate după verificări de securitate apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
CEC trebuie să ia în discuție plângerea privind folosirea funcției de premier — decizia Curții de Apel # Democracy.md
Curtea de Apel Chișinău a emis o hotărâre prin care obligă Comisia Electorală Centrală (CEC) să examineze sesizarea depusă de Irina Vlah, liderul partidului “Inima Moldovei”, împotriva premierului Dorin Recean. Vlah îl acuză pe Recean că a folosit funcția sa publică pentru a-i afecta drepturile electorale într-un mod care nu respectă principiile egalității și neutralității […] Articolul CEC trebuie să ia în discuție plângerea privind folosirea funcției de premier — decizia Curții de Apel apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
18:10
Politicianul Petru Zastavnitchii a făcut un apel către tinerii din Republica Moldova să participe activ la alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe care le descrie drept un moment decisiv pentru generația lor. Potrivit declarațiilor sale, aceste alegeri oferă o oportunitate unică de a alege între continuitate sau schimbare, între stagnare și progres. Zastavnitchii subliniază că […] Articolul Zastavnitchii: Alegerile din 28 septembrie sunt cruciale pentru generația tânără apare prima dată în DemocracyMD.
17:50
Din octombrie, toate importurile din India trebuie testate de Ucraina pentru componente din petrolul rusesc # Democracy.md
Ucraina va impune restricții asupra importurilor de motorină din India, începând cu 1 octombrie, din cauza îngrijorărilor că anumite loturi ar putea conține componente obținute din petrol rusesc. Autoritățile ucrainene solicită ca toate transporturile de motorină de origine indiană să fie supuse testelor de laborator pentru a detecta prezența unor astfel de componente. Decizia a […] Articolul Din octombrie, toate importurile din India trebuie testate de Ucraina pentru componente din petrolul rusesc apare prima dată în DemocracyMD.
17:00
Alegerile prezidențiale din România, anulate din cauza unui atac hibrid orchestrat din exterior # Democracy.md
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost determinată de o serie de atacuri cibernetice coordonate și de o amplă campanie de manipulare online, care au afectat grav integritatea procesului electoral. Potrivit acestuia, operațiunea face parte dintr-un război hibrid desfășurat cu scopul de a destabiliza țara și […] Articolul Alegerile prezidențiale din România, anulate din cauza unui atac hibrid orchestrat din exterior apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Fostul viceprim‑ministru Muravschi: programul „MOLDOVENII” oferă soluții concrete, nu lozinci electorale # Democracy.md
Alexandr Muravschi, fost viceprim‑ministru și ex‑ministru al Economiei al Republicii Moldova, a susținut public programul politic al Alianței „MOLDOVENII”, spunând că este probabil singurul participant la alegerile parlamentare care are propuneri detaliate pentru aproape fiecare sector al economiei, al sferei sociale și al securității. Muravschi a apreciat faptul că toate propunerile partidului sunt însoțite de […] Articolul Fostul viceprim‑ministru Muravschi: programul „MOLDOVENII” oferă soluții concrete, nu lozinci electorale apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Mesaj ferm de la ALTERNATIVA: Europa nu e o lozincă, e singura direcție pentru Moldova # Democracy.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 16 septembrie, programul ”Moldova Europeană”. Candidatul la funcția de deputat din partea blocului, Olga Ursu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că integrarea europeană trebuie tratată ca un proiect național real, nu ca un instrument de propagandă electorală. „Republica Moldova se află în fața unei etape cruciale […] Articolul Mesaj ferm de la ALTERNATIVA: Europa nu e o lozincă, e singura direcție pentru Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Ghimpu: „N‑am semnat pentru Plahotniuc și nu voi semna” la candidatura pentru premier # Democracy.md
Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, a declarat că nu va susține candidatura lui Vladimir Plahotniuc pentru funcția de premier al Republicii Moldova. Întrebat dacă s-ar alătura din nou unei majorități care l‑ar propune pe Plahotniuc, Ghimpu a afirmat clar că nu a semnat și nu intenționează să semneze pentru o asemenea susținere. Ghimpu a spus […] Articolul Ghimpu: „N‑am semnat pentru Plahotniuc și nu voi semna” la candidatura pentru premier apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat lucrările de reabilitare realizate la Grădinița nr. 54 din capitală. Clădirea, care anterior era abandonată, a fost reconstruită și transformată într-un bloc modern, cu săli și dormitoare amenajate pentru copii. „Astăzi avem condiții noi și moderne, inclusiv un centru medical, un centru de resurse și spații pentru logopezi. […] Articolul Ion Ceban: „Chișinăul este singura entitate unde se construiesc grădinițe” apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – prioritate a Partidului Nostru! # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că una dintre prioritățile formațiunii în noul Parlament este construcția Canalului „Dunărea Moldovei”, un proiect menit să dezvolte infrastructura portuară, să reducă costurile importurilor, să sporească exporturile și să stimuleze turismul. „Toate țările bogate, China, SUA, toți împrumută bani. Diferența este că atunci când împrumuți, o parte trebuie să […] Articolul Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” pentru dezvoltarea infrastructurii portuare, ieftinirea importurilor, creșterea exporturilor și stimularea turismului – prioritate a Partidului Nostru! apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Bancă de stat: soluția Partidului Nostru pentru controlarea capitalului străin din Moldova # Democracy.md
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, și-a propus crearea unei bănci de stat ca parte din agenda sa electorală și programul pentru viitorul Parlament. Conform formațiunii, o astfel de instituție ar funcționa cu scopul de a oferi credite mai accesibile atât populației, cât și agenților economici, și de a reduce dependența sistemului bancar moldovenesc de capitalul străin. În prezent, […] Articolul Bancă de stat: soluția Partidului Nostru pentru controlarea capitalului străin din Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Nicușor Dan: Alegerile parlamentare din Moldova reprezintă o alegere între Est și Vest # Democracy.md
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că alegerile parlamentare care urmează în Republica Moldova reprezintă o adevărată dispută între două direcții: una pro‑occidentală și alta care ar înclina spre apropierea de Rusia. Potrivit lui, cetățenii moldoveni sunt confruntați cu o decizie esențială, care va defini orientarea politică, economică și geopolitică a țării pentru următorii ani. […] Articolul Nicușor Dan: Alegerile parlamentare din Moldova reprezintă o alegere între Est și Vest apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Alegeri decisive, spune Plahotniuc: „Continuăm sărăcia sau alegem libertatea și bunăstarea” # Democracy.md
„După patru ani, le propun cetățenilor să-i întrebe pe cei de la PAS: în afară de teroare și dictatură, ce au construit ei?”. Este una dintre întrebările care se regăsesc într-un nou mesaj al lui Vlad Plahotniuc transmis din Grecia. Fostul lider al Partidului Democrat a venit cu o scurtă analiză a situației economice și […] Articolul Alegeri decisive, spune Plahotniuc: „Continuăm sărăcia sau alegem libertatea și bunăstarea” apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Presiune la Spitalul din Nisporeni: personal medical forțat să accepte muncă neremunerată # Democracy.md
La Spitalul Raional Nisporeni, asistentele medicale și infirmierele se plâng că sunt obligate să semneze că sunt de acord să lucreze ture suplimentare fără remunerare. Se spune că una din patru ture nu este salarizată, iar personalul medical este informat că este opțional, deși condițiile sugerează că refuzul ar putea avea consecințe serioase, inclusiv riscul […] Articolul Presiune la Spitalul din Nisporeni: personal medical forțat să accepte muncă neremunerată apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Tudor Ulianovschi a răspuns recent acuzațiilor potrivit cărora ar fi implicat în finanțare ilegală, calificând aceste afirmații drept un „fals absolut”. Potrivit lui, nu există niciun temei real pentru acuzațiile lansate, ele fiind motivate politic și menite să-l discrediteze în campania electorală. El a declarat că toate finanțările campaniei sale au fost efectuate în conformitate […] Articolul Finanțarea ilegală? Ulianovschi spune că acuzațiile sunt nefondate și politice apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
11:40
Discuții aprinse despre gazul rusesc în campania electorală: promisiuni și scepticism # Democracy.md
Blocul Patriotic a făcut o promisiune răsunătoare în campania electorală, afirmând că va aduce gazul rusesc la un preț mult redus, între 6 și 8 lei pe metru cub. Potrivit reprezentanților blocului, acest lucru ar fi posibil prin negocieri directe cu Gazprom, eliminând intermediarii care, în prezent, cresc costurile pentru consumatori. De asemenea, Blocul Patriotic […] Articolul Discuții aprinse despre gazul rusesc în campania electorală: promisiuni și scepticism apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Moldova și Ucraina lansează un model inovator de colaborare în învățământul profesional tehnic # Democracy.md
Republica Moldova și Ucraina au lansat un nou model de colaborare în învățământul profesional tehnic, vizând consolidarea legăturii dintre educație și piața muncii. Începând cu anul 2025, 18 instituții de învățământ din ambele țări vor implementa acest proiect, care include introducerea rolului de „coordonator de afaceri” în școlile profesionale, colegii și centrele de excelență. Acești […] Articolul Moldova și Ucraina lansează un model inovator de colaborare în învățământul profesional tehnic apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!”, Serghei Afanasenco, candidat al Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru alegerile parlamentare, a subliniat că fiecare cetățean al Republicii Moldova trebuie să aibă acces la o viață demnă. „Astăzi suntem împreună, aici, în parc, lângă copii, bunici și părinți. Aici respirăm liber, fără bariere și fără ziduri. […] Articolul Serghei Afanasenco: Schimbarea începe cu respectul față de oameni apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei vede țara ca un model de dezvoltare europeană # Democracy.md
Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, a declarat recent că țara noastră dispune de toate caracteristicile necesare pentru a deveni „copilul minune al Europei”. Aceasta a subliniat stabilitatea sectorului bancar, progresul în digitalizare și integrarea în sistemele financiare europene, precum aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Dragu a evidențiat importanța dezvoltării […] Articolul Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei vede țara ca un model de dezvoltare europeană apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Autoritățile moldovenești continuă demersurile pentru extrădarea fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, reținut recent în Grecia. Surse apropiate cazului susțin că procedura de extrădare ar putea fi finalizată în jurul datei de 18 septembrie, însă această informație nu a fost confirmată oficial. Plahotniuc este cercetat pentru acuzații grave, printre care crearea și conducerea unei […] Articolul Extradarea lui Vladimir Plahotniuc ar putea avea loc pe 18 septembrie apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
Serviciul Rus de Informaţii Externe (SVR) afirmă că Uniunea Europeană se află în spatele protestelor din Serbia, pregătind un “Maidan” – adică o mișcare de stradă care să schimbe conducerea prin presiune publică și mobilizare populară. Potrivit comunicatului SVR, Bruxelles‑ul ar finanța ONG-uri și mass‑media locale pentru a amplifica nemulțumirile sociale și a încuraja tineretul […] Articolul Rusia acuză UE că orchestrează un „Maidan” în Serbia: protestele ar fi subversive apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, avertizează că Federația Rusă urmărește să atragă Republica Moldova în războiul împotriva Ucrainei. Potrivit acestuia, Moscova nu mai are răbdare să aștepte schimbări politice prin alegeri și încearcă să forțeze controlul asupra țării prin alte metode. „Rusia nu-și mai poate permite jocul de-a democrația. Nu va aștepta patru ani […] Articolul Avertisment: Moldova, ținta planurilor Rusiei de destabilizare și militarizare apare prima dată în DemocracyMD.
15 septembrie 2025
18:10
Propunere legislativă: pensionarii trebuie să primească compensații majore pentru pierderile financiare # Democracy.md
Andrei Năstase a propus ca statul să aloce zece miliarde de lei pentru despăgubirea pensionarilor, ca formă de compensare pentru pierderile suferite din cauza neindexării pensiilor în perioada guvernării actuale. El consideră că această sumă ar reflecta corect diferențele dintre inflație și indexările anuale insuficiente. Năstase a subliniat că în ultimii trei ani, pensiile au […] Articolul Propunere legislativă: pensionarii trebuie să primească compensații majore pentru pierderile financiare apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Republica Moldova va deţine preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei în noiembrie 2025 ‒ mai 2026 # Democracy.md
Republica Moldova se pregătește să preia președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei începând cu luna noiembrie 2025. Mandatul se va întinde până în mai 2026 și va marca o etapă importantă în consolidarea rolului Moldovei în structurile europene. În această perioadă, autoritățile moldovenești vor coordona activitatea principalului organ decizional al Consiliului Europei, contribuind la promovarea […] Articolul Republica Moldova va deţine preşedinţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei în noiembrie 2025 ‒ mai 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Ministerul Afacerilor Externe transmite că Republica Moldova este pregătită să susțină un dialog constructiv cu Uniunea Europeană, în spiritul cooperării și al integrării continue. Oficialii afirmă că statele membre UE și instituțiile europene primesc atenabil progresul țării noastre în alinierea la standardele europene și la cerințele pentru aderare. În contextul acestui angajament, autorităţile de la […] Articolul MAE anunță angajament ferm pentru dialog constructiv cu Uniunea Europeană apare prima dată în DemocracyMD.
16:30
Moldova pe drumul integrării globale: Recean promite reforme și investiții pentru o economie modernă # Democracy.md
Republica Moldova avansează constant spre integrarea în economia globală, datorită reformelor structurale, parteneriatelor internaționale și sprijinului din partea instituțiilor externe. Premierul Dorin Recean afirmă că acest proces este vizibil în toate domeniile-cheie: infrastructură, digitalizare, investiții și comerț. Guvernul urmărește modernizarea instituțiilor statului și crearea unui mediu economic predictibil, favorabil afacerilor și investițiilor. Reforma administrației publice, […] Articolul Moldova pe drumul integrării globale: Recean promite reforme și investiții pentru o economie modernă apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
Viceprim‑ministrul ucrainean pentru integrare europeană, Taras Kachka, a declarat că Moldova este pe cale să finalizeze procesul tehnic de screening în negocierile cu Uniunea Europeană într‑un ritm mai accelerat decât Ucraina. El a subliniat progresele semnificative făcute de Chișinău în ceea ce privește conformitatea cu cerințele UE, inclusiv în domeniile legislativ, instituțional și de reglementare. […] Articolul Kachka spune că Moldova va încheia tehnic screening‑ul mai rapid decât Ucraina apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Blocul Electoral ALTERNATIVA atenționează opinia publică, misiunile de observare și propriii membri din teritoriu asupra unor provocări îndreptate împotriva sa. Potrivit formațiunii, în ultimele zile au fost semnalate cazuri în care persoane necunoscute s-au apropiat de corturile de campanie, pretinzând că sunt reprezentanți ai blocului și discutând despre sume de bani sau recompense. De asemenea, […] Articolul Blocul Electoral ALTERNATIVA denunță provocări și tentative de manipulare electorală apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Chișinăul transmite calm și vigilență: „Suntem pregătiți pentru orice scenariu din Transnistria” # Democracy.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova declară că autoritățile urmăresc cu atenție evoluțiile din regiunea Transnistria și nu exclud niciun scenariu, oricât ar fi de grav. Oficialii afirmă că statul este pregătit să răspundă inclusiv situațiilor de criză, dacă acestea se materializează, pentru a proteja integritatea teritorială, siguranța cetățenilor și securitatea națională. Potrivit declarației, nu […] Articolul Chișinăul transmite calm și vigilență: „Suntem pregătiți pentru orice scenariu din Transnistria” apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a precizat că această bancă va oferi credite mai accesibile populației și agenților economici. Azi, toate băncile din Republica Moldova sunt controlate de capital străin, ceea ce […] Articolul Partidul Nostru promite crearea unei bănci de stat în noul Parlament apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Victoria Furtună: „Moldova Mare apără interesele tuturor cetățenilor, indiferent de etnie” # Democracy.md
Liderul partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a avut o întâlnire cu locuitorii din raionul Cantemir, în cadrul campaniei electorale. Evenimentul s-a desfășurat fără materiale tipărite, organizatorii invocând faptul că nu le-a fost deschis contul bancar electoral, însă accentul a fost pus pe dialogul direct cu oamenii. Printre întrebările adresate s-au regăsit teme legate de direcția […] Articolul Victoria Furtună: „Moldova Mare apără interesele tuturor cetățenilor, indiferent de etnie” apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Victoria Grigorcea: „Moldova nu mai poate fi țara care își plimbă tinerii prin aeroporturi” # Democracy.md
În cadrul unui eveniment electoral desfășurat sub genericul „ALTERNATIVA este!”, Victoria Grigorcea, candidat al Blocului Electoral ALTERNATIVA pentru alegerile parlamentare, a transmis un mesaj puternic dedicat tinerilor Republicii Moldova. „Este o mare fericire și onoare să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră. Acest loc minunat, oamenii frumoși pe care îi văd în fața mea și […] Articolul Victoria Grigorcea: „Moldova nu mai poate fi țara care își plimbă tinerii prin aeroporturi” apare prima dată în DemocracyMD.
13:50
Ceban: „Moldova are nevoie de profesioniști și de rezultate, nu de promisiuni sterile” # Democracy.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat un eveniment electoral cu genericul „ALTERNATIVA este!”, la care au participat candidații la funcția de deputat, zeci de susținători și membri ai formațiunilor componente. În cadrul evenimentului, primarul capitalei și unul dintre liderii blocului, Ion Ceban, a adresat un mesaj mobilizator către cetățeni, amintind realizările din Chișinău și promițând că […] Articolul Ceban: „Moldova are nevoie de profesioniști și de rezultate, nu de promisiuni sterile” apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, efectuează o vizită diplomatică în Israel, ca răspuns la tensiunile generate de un atac aerian israelian asupra liderilor Hamas aflaţi în Qatar. Vizita are loc într-un moment delicat, când relaţiile dintre Washington şi Tel Aviv sunt puse la încercare dar şi când negocierile pentru pace se află într-o […] Articolul Rubio pleacă în Israel: „Trebuie să discutăm” după atacul controversat din Qatar apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Produse alimentare autentice și ambalaje ecologice: planul legislativ al Alianței „Moldovenii” # Democracy.md
Alianța „Moldovenii” a prezentat un proiect de lege menit să protejeze consumatorii și să reformeze standardele din industria alimentară. Inițiativa urmărește să limiteze sever utilizarea aditivilor și coloranților artificiali, să prevină comercializarea produselor falsificate și să reducă impactul ambalajelor de plastic asupra mediului. Printre măsurile propuse se numără: Potrivit estimărilor făcute de Alianța „Moldovenii”, aceste […] Articolul Produse alimentare autentice și ambalaje ecologice: planul legislativ al Alianței „Moldovenii” apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Respect propune desființarea serviciului militar obligatoriu în Moldova: „Timpul cer contract cu opțiune” # Democracy.md
Partidul Respect a lansat recent o propunere politică importantă: renunțarea la serviciul militar obligatoriu și trecerea la un model bazat pe militari profesioniști, selecționați pe bază de contract. Potrivit liderilor partidului, tinerii trebuie să aibă libertatea de a alege să facă armata doar dacă o doresc. Propunerea include un plan treptat de eliminare a recrutării […] Articolul Respect propune desființarea serviciului militar obligatoriu în Moldova: „Timpul cer contract cu opțiune” apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Adrian Băluțel, fost şef al administrației prezidențiale, explică decizia formării alianței dintre PAS și PSRM la nivelul Consiliului raional Drochia printr-o abordare pragmatică: potrivit lui, unii locuitori au solicitat colaborare politică pentru ca proiectele să meargă înainte și rezultatele să fie vizibile. Băluțel subliniază că la nivel raional alegerile au o semnificație importantă — după […] Articolul Băluțel justifică alianța PAS–PSRM la Drochia: „Am făcut ceea ce au cerut cetățenii” apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Vladimir Cebotari, lider al Partidului Democrat Modern din Moldova, afirmă că există persoane care se temi doar la gândul că fostul lider oligarh Vladimir Plahotniuc ar putea reveni în viața politică. Cebotari susține că ideea revenirii lui Plahotniuc provoacă neliniște în rândul unor factori politici, care se anticipează efecte din partea publicului și a instituțiilor […] Articolul Cebotari: „Unii tremură noaptea la simpla idee a revenirii lui Plahotniuc” apare prima dată în DemocracyMD.
11:10
Locuințe, salarii și oportunități – prioritățile ALTERNATIVEI pentru tinerii din Moldova # Democracy.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA și-a anunțat astăzi, 15 septembrie, prioritățile sale pentru tinerii din Moldova. Programul, elaborat cu experții din cadrul echipei și consultat cu cetățenii, a fost prezentat de unul dintre candidații blocului, Andrei Oțel, care a precizat că dacă vrem să avem un viitor aici, acasă, trebuie să investim în tineri, să le oferim […] Articolul Locuințe, salarii și oportunități – prioritățile ALTERNATIVEI pentru tinerii din Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Putin nu e dispus să renunţe: Politico explică de ce războiul împotriva Occidentului va continua # Democracy.md
Rusia condusă de Vladimir Putin nu pare să fie dispusă să pună capăt războiului cu Occidentul în viitorul apropiat. Incidentul recent cu drone trimise în Polonia arată că acest conflict nu este doar militar, ci și o componentă esențială a politicii Kremlinului. Imaginea lui Putin ca lider al războiului și apărător al Rusiei împotriva influenței […] Articolul Putin nu e dispus să renunţe: Politico explică de ce războiul împotriva Occidentului va continua apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
România va doborî dronele rusești care îi încalcă spațiul aerian, declară ministrul Apărării # Democracy.md
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a făcut o declarație fermă cu privire la securitatea spațiului aerian al țării, în contextul intensificării tensiunilor din zona graniței cu Ucraina. Oficialul a anunțat că orice dronă de proveniență rusească care pătrunde în spațiul aerian al României va fi interceptată și doborâtă fără ezitare. Avertismentul vine după mai […] Articolul România va doborî dronele rusești care îi încalcă spațiul aerian, declară ministrul Apărării apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Schimb de replici între candidați: Spatari cere retragere dacă blocul „Împreună” nu trece pragul de 7% # Democracy.md
Marcel Spatari, candidat PAS la alegerile parlamentare, a declarat că dacă blocul „Împreună” nu va obține 7% din voturi, atunci voturile sale vor fi redistribuite în favoarea partidelor cu influență rusă. Spatari își exprimă speranța ca liderii blocului „Împreună” să ia o decizie responsabilă înainte de 28 septembrie. Sergiu Tofilat, lider în blocul „Împreună”, respinge […] Articolul Schimb de replici între candidați: Spatari cere retragere dacă blocul „Împreună” nu trece pragul de 7% apare prima dată în DemocracyMD.
09:10
„Rușii vizează diaspora” — acuzațiile președintei Sandu privind interferența electorală # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, lansează acuzații grave la adresa Federației Ruse, susținând că Moscova desfășoară o campanie coordonată de influențare a alegerilor din țară prin intermediul unor instrumente hibride: preoți loiali Kremlinului și rețele sofisticate de boți, denumite „Matryoshka”. Într-un interviu acordat prestigioasei publicații Financial Times, Sandu a atras atenția că Rusia utilizează atât elemente […] Articolul „Rușii vizează diaspora” — acuzațiile președintei Sandu privind interferența electorală apare prima dată în DemocracyMD.
14 septembrie 2025
17:00
Primarul Capitalei și liderul Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a publicat un video de la Gimnaziul din satul Dolna, raionul Strășeni, care a fost închis în acest an școlar. Părinții povestesc că sunt nevoiți să-și ducă zilnic copiii cu mașinile personale la zeci de kilometri distanță, spre localitatea Vorniceni, în lipsa unui transport organizat. El […] Articolul Școala din Dolna, Strășeni, închisă: 90 de copii obligați să facă naveta apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.