Cuplul Macron va prezenta dovezi că Brigitte este într-adevăr femeie, după acuzațiile din SUA
Realitatea.md, 18 septembrie 2025 12:40
Președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte, vor prezenta dovezi fotografice și științifice într-un proces din Statele Unite pentru a demonstra că Brigitte este femeie. Informația a fost făcută publică de avocatul lor, Tom Clare, într-un interviu la BBC. Procesul a fost intentat influenceriței Candace Owens, care a răspândit ideea că soția președintelui francez
Acum 5 minute
13:00
Centrul rus Cultural își va sista activitatea, odată cu încetarea efectelor juridice ale Acordului de denunțare # Realitatea.md
Centrul rus Cultural din Chișinău funcționează în continuare, deși autoritățile au decis sistarea activității încă din luna februarie a acestui an. În prezent instituția desfășoară procesul de admitere pentru studenții moldoveni la universitățile din Federația Rusă. După cum explică Ministerul Afacerilor Externe (MAE), centrul își va înceta activitatea odată cu finalizarea procedurii de denunțare a
13:00
Victor Chirilă: În România se vor deschide cele mai multe secții, de când se organizează alegeri democratice în Moldova # Realitatea.md
În România se vor deschide cele mai multe secții de votare, de când se organizează alegeri democratice în Republica Moldova, afirmă ambasadorul Victor Chirilă într-un interviu pentru Agerpres. Pe 28 septembrie, cetățenii moldoveni își vor putea exprima opțiunea politică în 14 orașe de peste Prut. Diplomatul a precizat că la București vor fi cinci secții
13:00
Mesaje false din numele PAS: „Remunerație financiară” pentru cei care votează partidul # Realitatea.md
Un jurnalist de la Realitatea a primit un SMS fals, expediat în numele PAS. În mesaj, acesta era îndemnat să meargă la o filială a partidului și să prezinte fotografia buletinului de vot pentru a primi o „remunerație financiară", dacă votează pentru PAS. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Amintim că
Acum 10 minute
12:50
În anul de studii 2025/2026, 167 de elevi au ales să urmeze noile programe în domeniul energiei regenerabile lansate de cinci instituții de învățământ profesional tehnic din țară. Treizeci de elevi s-au înmatriculat la specialitatea „Tehnician pentru instalații de producere a energiei din surse regenerabile", iar ceilalți au ales meseria conexă „Electrician în construcții –
Acum 30 minute
12:40
Victoria Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare" de la Chișinău, este vizată de procedura de retragere a cetățeniei române, scrie Euronews. Potrivit surselor citate, Autoritatea pentru Cetățenie analizează cazul, iar dosarul se află deja în procedură. Legea prevede că cetățenia română poate fi retrasă persoanelor aflate în străinătate dacă se implică în activități ce contravin intereselor
12:40
12:30
VIDEO Traian Băsescu, despre îngrijorările unui posibil atac rusesc din Republica Moldova: Nu este realist # Realitatea.md
Fostul președinte al României Traian Băsescu a participat la o ediție a emisiunii „Secretele Puterii" de la Jurnal TV în care au fost discutate teme legate de securitate regională, riscuri de interferență externă și contextul politic intern din Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025. Moderatorul a deschis discuţia cu o întrebare legată
Acum o oră
12:20
Statul încasează tot mai mult din chirii. Peste 60 de milioane de lei, colectați în opt luni # Realitatea.md
Veniturile obținute de stat din chirii sunt în creștere. În perioada ianuarie–august 2025, persoanele fizice care dau în chirie locuințe sau alte bunuri imobile au achitat peste 60 de milioane de lei sub formă de impozit pe venit – cu aproape 27% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea se datorează atât
Acum 2 ore
11:50
CEC a dat start tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat start tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, care vor fi utilizate în secțiile de votare de pe teritoriul Republicii Moldova. Tirajul total al buletinelor este de 2. 772.255, dintre care 2. 117. 039 în limba română, 649.573 în limba rusă, 3.400 în limba găgăuză, 1.827
11:50
”Alege filtre în loc de plastic” de la Moldindconbank, la final: 114 grădinițe, 3 câștigători și sute de copii implicați # Realitatea.md
Moldindconbank și showroom-ul de electronice și electrocasnice ULTRA anunță cu bucurie finalizarea celei de-a doua ediții a campaniei naționale „Alege filtre în loc de plastic", dedicată grădinițelor din întreaga țară și organizată în perioada 14 iulie – 15 septembrie 2025. La această ediție au participat 114 grădinițe care au pregătit materiale creative – desene, colaje
11:40
Nu s-au urcat în autobuz, dar au ajuns la poliție. Ceartă între trei bărbați, oprită de carabinieri # Realitatea.md
Trei bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 31 de ani, au fost implicați într-un conflict izbucnit la o stație de transport public de pe strada Alba Iulia din Chișinău, în seara zilei de ieri. Incidentul a fost sesizat de un trecător, care a alertat echipajul de carabinieri aflat în patrulare. Potrivit informațiilor oferite de
11:30
VIDEO Avocatul lui Vlad Plahotniuc: Nu există nicio cerere prin care clientul meu refuză extrădarea # Realitatea.md
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat că nu există nicio cerere prin care fostul lider democrat ar fi solicitat să nu fie extrădat în Republica Moldova. Potrivit lui, clientul său a aflat despre acest presupus document din presă. Noile declarații vin să reconfirmă și ce a spus cu o zi înainte. „Extrădarea a
11:30
În perioada 19–21 septembrie, la Chișinău vor fi proiectate peliculele producătorilor ucraineni de film, ulterior, acestea vor putea fi vizionate şi de către locuitorii din Bălţi, Cahul şi Căuşeni. Publicul este invitat să se bucure de arta cinematografică, accesul la toate proiecţiile fiind liber. Publicul din Republica Moldova va avea ocazia să vizioneze cinci producții
Acum 4 ore
10:50
Astăzi, 18 septembrie 2025, Aurel Baciu a fost prezentat în funcția de șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne. Prezentarea a fost făcută în fața efectivului de către ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Cu această ocazie, conducerea MAI a exprimat mulțumiri și recunoștință fostului șef al IGSU, colonelul serviciului
10:40
Ion Ceban a discutat cu asistenții sociali problemele sărăciei din Moldova: Bătrânii își iau 6 cartofi pentru trei zile # Realitatea.md
Primarul degrevat al municipiului Chișinău și unul dintre liderii Blocului „Alternativa", Ion Ceban, a declarat că fiecare a treia persoană din Republica Moldova trăiește la limita sărăciei. Mesajul a fost transmis printr-o postare pe rețelele sociale, în contextul campaniei pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit lui Ceban, numărul persoanelor aflate în sărăcie a crescut
10:40
Sportiva Irina Rîngaci adaugă o nouă medalie în palmares: Bronz la Mondialele de lupte # Realitatea.md
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de lupte, desfășurate la Zagreb, Croația. În finala mică a categoriei de până la 65 kg, sportiva noastră a învins-o pe ucraineanca Irina Koliadenko, cu scorul de 6-3. Până a intra în posesia medaliei de bronz, Irina Rîngaci le-a mai învins
10:30
VIDEO O mașină a intrat într-o stație de așteptare și a lovit un pieton. Cum s-a întâmplat # Realitatea.md
Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit, miercuri seara, 17 septembrie, de o mașină la intersecția străzilor Ion Creangă și Calea Ieșilor din Capitală. Aceasta a intrat într-o stație de așteptare a transportului public. Potrivit poliției, șoferul unei Dacia, un bărbat de 62 de ani, deplasându-se pe traseu, a pierdut controlul
10:20
Un tânăr de 21 de ani a fost salvat de pompieri, după ce mașina sa s-a izbit violent de un copac, în dimineața zilei de 17 septembrie. Accidentul a avut loc la ieșirea din satul Valea Mare, pe traseul Ungheni–Nisporeni. Șoferul a rămas blocat în vehicul, fiind nevoie de intervenția salvatorilor. Potrivit informațiilor oferite de
10:20
Pelicula „Parking" de Tudor Giurgiu este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Filmul transpune pe sticlă povestea lui Adrian, poet din Sângeorz-Băi care emigrează ilegal în Spania și devine paznic de noapte într-un parc auto. Sentimentele lui oscilează între o poveste de dragoste imposibilă cu
10:10
Peste 50 de percheziții în nordul țării: Dosar complex de corupere electorală și finanțare ilegală a paridelor # Realitatea.md
Ofițerii CNA, împreună cu procurorii de la Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar complex ce vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice. La această oră, în zona de nord a țării au loc peste 50 de percheziții domiciliare și la sediile unei formațiuni politice, vizând 32 de persoane. Investigațiile
10:10
„Aș putea pune mâna pe Biblie”. Igor Munteanu neagă vreo legătură cu Victoria Furtună și apără vicepreședintele CUB # Realitatea.md
Liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Igor Munteanu, a negat categoric orice legătură cu Victoria Furtună de la „Moldova Mare" și a apărat integritatea vicepreședintelui formațiunii, Adrian Dulgher, în cadrul primei dezbateri electorale în limba română organizate de RLIVE TV pe 17 septembrie. Dezbatere electorală la RLIVE TV. CUB: Suntem europeni nu doar prin
10:00
Coborâtă din mașină defectă, o tânără a fost lovită în plin pe traseul Chișinău–Bălți # Realitatea.md
O tânără de 20 de ani a ajuns la spital, după ce a fost lovită violent de un automobil pe traseul R-6, în apropiere de Orhei. Femeia coborâse din mașina sa defectă și se afla pe marginea carosabilului când s-a produs tragedia. Accidentul a avut loc în seara zilei de 17 septembrie, în jurul orei
10:00
Partidul AUR are 62 de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. În listă se regăsesc ingineri, pedagogi, juriști, mecanici, arhitecți, psihologi și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Unire. Adevăr. Familie. Tradiție. Credință Orientare geopolitcă: Oficial formațiunea optează pentru unire cu România. În spațiul public din România partidul este acuzat de promovarea intereselor Rusiei.
09:40
VIDEO Țigări peste Prut? Suspecții, prinși cu peste 200.000 de bucăți ascunse în spălătorii și depozite # Realitatea.md
Oamenii legii au descoperit o cantitate de aproape 200.000 de țigări în urma a 18 percheziții desfășurate în nordul Republicii Moldova. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul operațiunii „Tabachera", cu implicarea polițiștilor de frontieră, ofițerilor Direcției combaterea criminalității organizate a INI și procurorilor PCCOCS. Țigările ar fi urmat să fie transportate ilegal peste Prut, spre România.
09:30
Fostul preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, are cancer de piele, a confirmat miercuri unul dintre medicii săi, la câteva zile după ce a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, relatează AFP, citată de Agerpres. Medicul Claudio Birolini a precizat că o biopsie efectuată asupra unor leziuni cutanate
09:30
Extradarea fostului lider democrat Vlad Plahotniuc din Grecia către Republica Moldova a fost suspendată, decizia survenind în contextul în care autoritățile române au deschis o anchetă privind presupusa falsificare de documente, scrie Reuters cu referire la surse judiciare. Un tribunal elen decisese inițial extrădarea lui Plahotniuc, care este căutat de Chișinău pentru implicarea sa în
Acum 6 ore
09:00
Mii de consumatori vor rămâne astăzi, 18 septembrie, fără lumină. Premier Energy informează vor fi efectuate lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelei electrice. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Calea Ieşilor, Ion Pruncul parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:00 pentru manevre operative de scurtă durata str. Vasile Lupu 18 parțial, în intervalul de timp
08:50
Bolivia devine cea de-a 14-a țară din regiune care interzice oficial căsătoriile infantile și uniunile timpurii. Miercuri după-ami
08:50
Președintele raionului Ocnița, prins în stare de ebrietate la volanul mașinii de serviciu. Ce spune INSP? # Realitatea.md
Un președinte de raion din partea Partidului Socialiștilor din R. Moldova a rămas fără mașina de serviciu, după ce a fost prins de agenții de patrulare în stare de ebrietate la volan. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:00, pe o stradă din orașul Ocnița, scrie Pulsmedia.md. Agenții de patrulare din cadrul […] Articolul Președintele raionului Ocnița, prins în stare de ebrietate la volanul mașinii de serviciu. Ce spune INSP? apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 18 septembrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 09:00 Ședința Consiliul Superior al Procurorilor din 18 septembrie 2025 09:30 Eveniment aniversar organizat de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Moldova 10:00 Evenimentul „7 lucruri pe care trebuie să le știi înainte de vot” organizat de Partidul Acțiune […] Articolul Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Guvernatoarea BNM: „Cine nu investește acum în Moldova, va regreta peste 5 ani. Cel mai bun exemplu este România” # Realitatea.md
Anca Dragu, guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), explică într-un interviu pentru Adevărul.ro diferențele-cheie dintre economiile Moldovei și României, statutul de țară candidată la UE și efectele sale asupra încrederii investitorilor, precum și cum funcționează „planul de creștere” al Moldovei (aprox. 1,9 mld. euro) ca pârghie de reforme și investiții. Anca Dragu, guvernator al Băncii […] Articolul Guvernatoarea BNM: „Cine nu investește acum în Moldova, va regreta peste 5 ani. Cel mai bun exemplu este România” apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Gluma făcută de Trump la banchetul dat de Regele Charles în cinstea sa: „Probabil e ultima mea vizită” # Realitatea.md
Regele Charles și Regina Camilla au găzduit miercuri seara, la Castelul Windsor, un banchet de stat în onoarea președintelui american Donald Trump și a soției sale, Melania. Atât suveranul britanic, cât și liderul de la Casa Albă au ținut discursuri, marcate de un ton oficial, dar presărate și cu note de umor. BBC notează că […] Articolul Gluma făcută de Trump la banchetul dat de Regele Charles în cinstea sa: „Probabil e ultima mea vizită” apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Joi, Franța se confruntă cu o amplă zi de greve și proteste, la care sunt așteptați să participe aproximativ 800.000 de oameni, potrivit Reuters. Printre categoriile profesionale implicate se numără profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciștii și personalul medical. Acțiunile vin ca reacție la planurile guvernului de a reduce cheltuielile bugetare. Sindicatele solicită creșterea investițiilor în […] Articolul Proteste de amploare în Franța din cauza reducerilor bugetare apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Percheziții matinale în Chișinău. Descinderi matinale într-un dosar de corupție electorală și spălare de bani # Realitatea.md
Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii din cadrul BPDS „Fulger” au efectuat în această dimineață percheziții în mai multe locații. Acțiunile au loc în cadrul unei anchete ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, comisă la scară largă, precum și spălarea de bani în proporții […] Articolul Percheziții matinale în Chișinău. Descinderi matinale într-un dosar de corupție electorală și spălare de bani apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Cursul valutar pentru 18 septembrie: Dolarul se ieftinește, iar euro își menține valoarea # Realitatea.md
Pentru data de 18 septembrie, leul moldovenesc s-a apreciat față de principalele valute internaționale, conform cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei. Astfel, noile cotații sunt următoarele: Euro: 19,4880 lei, în scădere cu 0,01 lei; Dolarul american: 16,4664 lei, în scădere cu 0,04 lei; Leul românesc: 3,8457 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna […] Articolul Cursul valutar pentru 18 septembrie: Dolarul se ieftinește, iar euro își menține valoarea apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Meteorologii au emis un cod galben de vânt valabil astăzi, 18 septembrie, până la ora 18:00. Temperaturile vor urca până la +22°C în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la +7°C. În nordul țării, temperaturile se vor încadra între +7°C și +17°C. În centrul țării și în Chișinău, valorile termice vor varia între +10°C […] Articolul Cod galben de vânt puternic în toată Moldova. Câte grade vor gi? apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Mai mulți locuitori ai Chișinăului vor rămâne fără apă potabilă astăzi, 18 septembrie, din cauza unor lucrări planificate la rețeaua de aprovizionare. Compania Apă-Canal Chișinău a anunțat sistări temporare ale furnizării apei în anumite zone ale orașului, necesare pentru realizarea intervențiilor programate. Str. Ialoveni 68 – 136 , 79 – 107, str. Speranței și str. […] Articolul Mai mulţi locuitori din capitală vor rămâne fără apă la robinet apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
06:30
Primele transporturi de armament din cadrul noului program convenit de Statele Unite şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor cuprinde rachete de înaltă valoare destinate sistemelor de apărare aeriană Patriot şi lansatoarelor de rachete HIMARS, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski. Ucraina a obţinut până în prezent peste 2 miliarde de dolari ca finanţare pentru arme produse […] Articolul Ajutor militar american: SUA trimit primele rachete pentru apărare aeriană Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Fostul președinte Barack Obama avertizează că SUA se află într-un „punct de cotitură”, după asasinarea lui Charlie Kirk # Realitatea.md
Fostul președinte democrat Barack Obama avertizează că SUA se află într-un „punct de cotitură”, dar că violența politică „nu este ceva nou” și „a avut loc în anumite perioade” ale istoriei țării. Declarația vine după asasinarea, săptămâna trecută, a activistului conservator Charlie Kirk, transmite adevărul.ro. Fostul președinte a adăugat că, în ciuda precedentelor istorice, violența politică […] Articolul Fostul președinte Barack Obama avertizează că SUA se află într-un „punct de cotitură”, după asasinarea lui Charlie Kirk apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
UE caută soluții la penuria de medicamente. Principala cauză identificată, vulnerabilităţile lanţului de aprovizionare # Realitatea.md
Uniunea Europeană nu a găsit încă o soluție la penuriile de medicamente și trebuie să întărească Agenția Europeană pentru Medicamente, arată un raport al Curții de Conturi a UE publicat miercuri, relatează agerpres.ro. Uniunea a identificat cauzele problemei, în special vulnerabilitățile lanțului de aprovizionare; o mare marte din producția de medicamente se realizează în Asia. […] Articolul UE caută soluții la penuria de medicamente. Principala cauză identificată, vulnerabilităţile lanţului de aprovizionare apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Vadim Ceban despre o posibilă candidatură la funcția de bașcan al Găgăuziei: „Prioritatea mea rămâne Moldovagaz” # Realitatea.md
Directorul „Moldovagaz”, Vadim Ceban, a evitat, în cadrul emisiunii „Территория свободы” de la RLIVE TV, să răspundă direct la întrebarea privind o posibilă candidatură la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. Acesta a declarat că, în prezent se concentrează exclusiv pe activitatea sa la „Moldovagaz”. Moderatoarea l-a întrebat pe Ceban dacă intenționează să rămână […] Articolul Vadim Ceban despre o posibilă candidatură la funcția de bașcan al Găgăuziei: „Prioritatea mea rămâne Moldovagaz” apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Ediția 2025 a programului „Moldova Eco Energetică”: apel pentru proiecte inovatoare din sectorul public # Realitatea.md
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) lansează Competiția Moldova Eco Energetică 2025, o inițiativă națională dedicată recunoașterii celor mai eficiente și inovatoare proiecte de eficiență energetică și energie regenerabilă din sectorul public. La ediția din acest an pot fi înscrise proiecte implementate de instituțiile publice și autoritățile publice locale, realizate începând cu 1 ianuarie 2023 […] Articolul Ediția 2025 a programului „Moldova Eco Energetică”: apel pentru proiecte inovatoare din sectorul public apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Serviciul de asistență medicală specializată de ambulatoriu al Spitalului din Ungheni a fost inaugurat miercuri, după renovare. De acum încolo, pacienții vor beneficia de consultații în spații modernizate, mai bine adaptate pentru îngrijiri medicale. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), valoarea totală a proiectului se ridică la peste 3 milioane de lei, iar […] Articolul Pacienții din raionul Ungheni vor beneficia de servicii ambulatorii modernizate apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Joi, 18 septembrie, va fi lansat procesul de tipărire a buletinelor de vot pentru secțiile de votare din țară # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală anunță că joi, 18 septembrie, va începe tipărirea buletinelor de vot care vor fi utilizate în secțiile din țară, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acestea vor fi tipărite la Combinatul Poligrafic din strada Mitropolit Petru Movilă, începând cu ora 10:00. „În conformitate cu prevederile Codului electoral, reprezentanții concurenților electorali, mass-media și […] Articolul Joi, 18 septembrie, va fi lansat procesul de tipărire a buletinelor de vot pentru secțiile de votare din țară apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Prima dezbatere electorală la RLIVE TV. CUB: Suntem europeni nu doar prin geografie și naștere, ci și prin convingere # Realitatea.md
„Suntem europeni nu doar din prin geografie și prin naștere, ci și prin convingere, prin model cultural. În societate bântuie foarte multe fantasme, foarte multă indignare, foarte multă nemulțumire, dar este clar pentru toți care își doresc ca viitorul lor să fie sigur că trebuie să găsim suficientă putere pentru ca să avem mai multă […] Articolul Prima dezbatere electorală la RLIVE TV. CUB: Suntem europeni nu doar prin geografie și naștere, ci și prin convingere apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
OpenAI a anunțat că va lansa o versiune dedicată a ChatGPT, cu controale parentale, pentru utilizatorii sub 18 ani, în contextul în care compania de inteligență artificială este presată să îmbunătățească măsurilor de siguranță pentru adolescenți. OpenAI dezvoltă și o tehnologie care să prezică mai bine vârsta utilizatorilor, însă ChatGPT va trece implicit la experiența […] Articolul ChatGPT lansează o versiune specială pentru minori apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
VIDEO Fiica unui agricultor a surprins Moldova, după ce a defilat cu mirele cu tractorul și nu cu limuzina # Realitatea.md
La etapa în care unii miri vin la nuntă cu elicopterul, prietenii mirelui se îmbracă și ei în rochii de mireasă, iar decorurile sunt din ce în ce mai sofisticate, este greu să impresionezi cumva oaspeții. Un cuplu de la noi însă a reușit! Întrucât mireasa e unica fiică a unui agricultor, proaspeții soț și […] Articolul VIDEO Fiica unui agricultor a surprins Moldova, după ce a defilat cu mirele cu tractorul și nu cu limuzina apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
VIDEO Maia Sandu, la Forumul economic România-R. Moldova: „Chem mediul de afaceri să ne fie în continuare alături” # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a participat miercuri, 17 septembrie curent, la Forumul economic România – Republica Moldova, eveniment care a reunit la Chișinău antreprenori, investitori și profesioniști dedicați dezvoltării economice de pe ambele maluri ale Prutului. Șefa statului a remarcat că în ultimii ani, legăturile economice dintre România și Republica Moldova s-au consolidat substanțial. Astfel, România […] Articolul VIDEO Maia Sandu, la Forumul economic România-R. Moldova: „Chem mediul de afaceri să ne fie în continuare alături” apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Avocatul Lucian Rogac: Vlad Plahotniuc nu a refuzat extrădarea; Grecia nu ne-a informat despre suspendarea procesului # Realitatea.md
Vladimir Plahotniuc nu a refuzat extrădarea în Republica Moldova, susține avocatul său, Lucian Rogac. În plus, acesta afirmă că nici el, nici colegii din Grecia nu au fost informați oficial despre suspendarea procesului, deși Procuratura Generală a confirmat primirea unei notificări de la autoritățile elene. Lucian Rogac a declarat pentru TV8 că informațiile potrivit cărora […] Articolul Avocatul Lucian Rogac: Vlad Plahotniuc nu a refuzat extrădarea; Grecia nu ne-a informat despre suspendarea procesului apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
VIDEO David Beckham se laudă cu propria rețetă de dulceață de prune. A botezat-o „Beckjam” # Realitatea.md
Când spui David Beckham, îți vine în minte imaginea celebrului fotbalist englez, cu lovituri libere impecabile, apariții strălucitoare alături de familia sa și o carieră sportivă legendară. În prezent, însă, a intrat într-un univers neașteptat: cel al dulcețurilor de casă. În grădina sa din Cotswolds, printre găini, albine și pomi încărcați de fructe, fostul căpitan […] Articolul VIDEO David Beckham se laudă cu propria rețetă de dulceață de prune. A botezat-o „Beckjam” apare prima dată în Realitatea.md.
