Meteo, 18 septembrie: Cer variabil și temperaturi moderate
Observatorul de Nord, 18 septembrie 2025 06:10
Astăzi, joi, 18 septembrie, sorocenii se vor bucura de o zi de toamnă cu vreme schimbătoare. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare și nori. Temperatura maximă va atinge 18 grade Celsius, iar minima va coborî până la 8 grade Celsius. Diferența dintre zi și noapte este vizibilă, de aceea oamenii sunt sfătuiți să
• • •
Acum o oră
06:10
Astăzi, joi, 18 septembrie, sorocenii se vor bucura de o zi de toamnă cu vreme schimbătoare. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare și nori. Temperatura maximă va atinge 18 grade Celsius, iar minima va coborî până la 8 grade Celsius. Diferența dintre zi și noapte este vizibilă, de aceea oamenii sunt sfătuiți să
Acum 12 ore
18:40
Unde te afli pe harta politică a Republicii Moldova? Află cu Busola Electorală 2025! # Observatorul de Nord
Crezi că știi exact ce partid îți reprezintă valorile? Busola Electorală Moldova 2025 ar putea să îți arate surprize. Un chestionar online, interactiv și gratuit, îți dezvăluie unde te afli pe axele stânga–dreapta și progresist–conservator și cât de aproape ești de partidele care luptă pentru votul tău la parlamentarele din 28 septembrie 2025. Busola Electorală
18:00
Primii cetățeni ai Republicii Moldova au votat deja în cadrul Alegerilor Parlamentare din acest an. Este vorba de o parte din concetățenii noștri din diasporă, a căror buletine de vot vor ajunge acasă prin corespondență. Informația ne-a fost confirmată și de câțiva soroceni din SUA care și-au ales candidații preferați la parlamentare, iar buletinul lor
Acum 24 ore
17:20
Accident la Peresecina: Un TIR a derapat de pe traseu și a intat într-un stâlp # Observatorul de Nord
Un accident a avut loc acum câteva ore în localitatea Peresecina din raionul Orhei. Potivit Poliției, un camion DAF a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un stâlp. „Cu puțin timp în urmă, în satul Peresecina, raionul Orhei, un camion de marca DAF a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un stâlp. În
16:40
O decizie corespunzătoare a fost aprobată de guvern în cadrul unei reuniuni din 17 septembrie. În conformitate cu noul regulament, importatorii sunt obligați să obțină o concluzie sanitară de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică înainte de introducerea produselor pe piață. În acest scop, ei vor trebui să prezinte un certificat de înregistrare în domeniul
16:20
„Alexei Navalnîi a fost otrăvit”: Dezvăluirile Iuliei Navalnaia după rezultatele analizelor de laborator # Observatorul de Nord
Alexei Navalnîi, cel mai proeminent opozant politic al lui Vladimir Putin, ar fi fost otrăvit. Declarația a fost făcută de către văduva politicianului, Iulia, în baza rezultatelor analizelor efectuate în laboratoarele a două țări occidentale. „În februarie 2024 am reușit să obținem, să trimitem în străinătate și să predăm laboratorului uneia dintre țările occidentale mostre
16:00
O femeie de 84 de ani din Ialoveni este căutată de oamenii legii. Aceasta a plecat de acasă sâmbătă, 13 septembrie, într-o direcție necunoscută, și până în prezent locul aflării acesteia nu este cunoscut. Semnalmente: înălțime – 1,60 m, ochi căprui, corpolență medie și se deplasa cu ajutorul a două bastoane. În momentul dispariției purta
15:40
Modificări la Legea privind actele de stare civilă: cetățenii vor putea solicita online înregistrarea nașterii sau a căsătoriei # Observatorul de Nord
Cetățenii care dețin o semnătură electronică vor putea solicita online servicii precum înregistrarea nașterii sau a căsătoriei, fără a se deplasa la ghișeele Agenției. Documentele vor fi disponibile în format digital în MCabinet-ul personal și vor putea fi verificate printr-un cod electronic, inclusiv de autorități din străinătate. Modificările la Legea privind actele de stare civilă au
15:20
Ajutorul de o mie de lei oferit de Guvern a ajuns la părinții a peste 263 de mii de copii. Cei care nu l-au primit trebuie să se adreseze la CNAS # Observatorul de Nord
Părinții a peste 263 de mii de elevi din clasele a I-a – a IX-a au primit deja ajutorul de o mie de lei acordat de Guvern la început de an școlar. Cei care nu au recepționat încă resursele financiare sunt îndemnați să se adreseze la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), transmite MOLDPRES. Purtătorul
14:30
Primele rezultate ale Programului „Europa este aproape” se văd la Antoneuca, Drochia: drum modernizat și investiții în infrastructura comunitară # Observatorul de Nord
Primele rezultate ale Programului Național de modernizare a drumurilor locale „Europa este aproape" sunt deja vizibile în satul Antoneuca, raionul Drochia. Un tronson de 500 de metri de drum local a fost reabilitat, asigurând legătura cu școala, grădinița, oficiul medical, primăria, Casa de Cultură și magazinul din sat, transmite MOLDPRES. Modernizarea drumului facilitează transportul școlar,
14:10
Măsuri de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în perioada fermentării vinului # Observatorul de Nord
În acestă perioadă, gospodarii din majoritatea localităților din țară au început prepararea vinului. În condițiile în care fermentarea vinului de casă poate prezenta un risc sporit de intoxicații cu dioxid de carbon, specialiștii Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au pornit în inspecție prin gospodăriile moldovenilor pentru a verifica dacă procesul se desfășoară cu respectarea
13:50
Localnicii reacționează la locul unui atac cu drone în Kiev, Ucraina, pe 10 iulie 2025, în contextul invaziei rusești în desfășurare. Cel puțin două persoane au fost ucise la Kiev, iar multe altele au fost rănite în Ucraina, în urma atacurilor rusești efectuate peste noapte în regiunile Kiev, Cernihiv, Sumî, Poltava, Kirovohrad și Harkov, a
13:20
Polițiștii din Soroca au discutat cu elevii din Gimnaziul Cosăuți despre siguranța rutieră / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Ieri, la Gimnaziul din Cosăuți, Inspectoratul de Poliție Soroca a desfășurat o activitate dedicată siguranței rutiere și comportamentului responsabil în comunitate. La discuții au participat atât elevii din clasele primare, cât și cei din clasele gimnaziale. Polițiștii au abordat mai multe subiecte importante pentru viața de zi cu zi a copiilor. S-a vorbit despre bullying
13:00
Cum previi durerile de spate și afecțiunile musculo-scheletice la locul de muncă, conform experților # Observatorul de Nord
Durerile de spate, de gât, tendinitele sau sindromul de tunel carpian nu sunt simple neplăceri trecătoare, ci afecțiuni musculo-scheletice (AMS) care reprezintă cea mai frecventă problemă de sănătate profesională în România și în întreaga Europă. Deși pot apărea atât la muncitorii din domenii solicitante fizic, cât și la angajații de birou, aceste tulburări nu sunt
12:40
Trei tineri, judecați pentru escrocherie cu carduri bancare. Instanța a pronunțat sentința # Observatorul de Nord
Trei tineri sunt acuzați de implicare într-o schemă de escrocherie cu carduri bancare, prin care au fost sustrase mijloace bănești în sumă de peste 34 de mii de lei. Potrivit probatoriului, inculpații au acționat după un plan prestabilit, contactând telefonic victima și prezentându-se drept angajați ai unei bănci comerciale. Aceștia au obținut datele cardului bancar
12:20
Spitalul raional Soroca pierde în fiecare an sute de mii de lei acordând servicii medicale persoanelor neasigurate care nu pot plăti. CNAM spune că cheltuielile trebuie să fie suportate de spital sau de fondator – Ministerul Sănătății. Ultimul a acoperit, în 2024, doar urgențele chirurgicale. Pacientul N.G, în vârstă de 38 de ani, a fost
12:00
VOX: Locuitorii din Cosăuți: De ce trebuie să alegem calea europeană? / VIDEO # Observatorul de Nord
Ieri, în localitatea Cosăuți din raionul Soroca, am discutat cu oamenii despre un subiect important pentru viitorul țării: de ce ar trebui să alegem Uniunea Europeană? Răspunsurile au fost diverse, dar toate au scos în evidență dorința de pace, dezvoltare și un trai mai bun pentru copii. Unii locuitori au subliniat legătura strânsă dintre cultura
12:00
Proiect-pilot la vama Leușeni: Programare electronică obligatorie pentru camioane, din 22 septembrie # Observatorul de Nord
Începând cu data de 22 septembrie, toate camioanele, atât cele încărcate cu marfă, cât și cele fără marfă, ce intenționează să traverseze pe sensul de ieșire din Republica Moldova prin postul vamal de frontieră Leușeni, urmează să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS (Border Queuing System), în regim pilot, anunță Serviciul Vamal
11:40
Potrivit terapeutului londonez Kaivan Han, consumarea lămâilor și a usturoiului nu reduce riscul de gripă și a infecțiilor respiratorii acute. Potrivit expertului, prevenirea eficientă a răcelilor necesită alimentație corectă, somn sănătos, spălarea temeinică a mâinilor și combaterea promptă a simptomelor. Specialistul a explicat că somnul de calitate este principalul mod de a întări imunitatea toamna.
11:10
Descoperirea care ar putea schimba totul în ceea ce privește cancerul, conform oamenilor de știință # Observatorul de Nord
Noi structuri genetice identificate în bacteriile din gură, denumite „Inocles", ar putea influența sănătatea orală și riscul de apariție a unor tipuri de cancer. Un studiu recent realizat de Universitatea din Tokyo a scos la iveală o descoperire surprinzătoare: bucle mari de ADN, aflate în bacteriile din cavitatea bucală, ar putea avea un rol benefic
11:00
Amendă uriașă pentru o comandă Temu: cum a ajuns un italian să plătească de 14 ori mai mult decât prețul produselor # Observatorul de Nord
Un caz petrecut în Italia readuce în atenție riscurile ascunse ale cumpărăturilor online. Un bărbat din Roma s-a trezit cu o amendă de 618 euro după ce a plasat o comandă pe platforma Temu în valoare de doar 42 de euro. Motivul? Două dintre produsele primite erau contrafăcute, iar legea italiană îl consideră pe destinatar
10:40
Hackerii au furat datele personale ale clienților brandurilor Balenciaga, Gucci și Alexander McQueen. Despre acest lucru a relatat BBC, care a primit informația chiar de la hackeri. În corporația Kering, căreia îi aparțin aceste branduri, a fost confirmat furtul de date. Compania nu a precizat câți clienți au fost afectați de atac. Potrivit BBC, ar
09:50
Cetățenii sunt îndemnați să evite acțiunile care pot provoca izbucnirea focarelor de ardere # Observatorul de Nord
Pericol excepțional de incendii de vegetație în Republica Moldova. Serviciului Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de Cod galben, valabilă pentru perioada 16–22 septembrie, privind menținerea unui pericol excepțional de incendiu cu caracter natural pe întreg teritoriul țării. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe
09:50
Descoperire arheologică uimitoare: dovezi de mumificare vechi de 12.000 de ani, în sudul Chinei # Observatorul de Nord
Când auzim cuvântul „mumie", gândul ne duce de obicei la Egiptul Antic. Totuși, o echipă internațională de arheologi a scos la lumină dovezi care schimbă complet această perspectivă. În sudul Chinei au fost descoperite rămășițe umane datând de acum 12.000 de ani, tratate printr-o tehnică de uscare cu fum înainte de înhumare. Aceasta reprezintă cea
09:20
Este riscant să ai o singură sursă de energie. După aderarea la UE, RM va rezolva și această problemă # Observatorul de Nord
Mereu, dar mai cu seamă în ultimii ani, Republica Moldova a fost șantajată de furnizorii din Federația Rusă, iar această stare de lucruri persistă și în această campanie electorală. Unii concurenți pedalează pe această temă, iar marja de promisiuni variază de la micșorarea prețurilor, la energia primită din FR, de circa trei ori până la
08:20
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 17 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 49 de bani, cu 2 bani mai mult. Dolarul american se ieftinește cu 7 bani și va avea valoarea 16 lei și 50 de bani. Leul românesc va fi cotat la
07:50
Ziua de marți, 16 septembrie 2025, aduce energii amestecate pentru cele 12 semne zodiacale. Unele zodii se bucură de claritate și încredere, altele simt nevoia de a lua o pauză și de a analiza mai bine pașii următori. Atenție însă: pentru o anumită zodie, zona financiară devine punctul sensibil al zilei. Horoscopul zilei de 16
07:20
Miercuri, 17 septembrie, vremea în Republica Moldova va fi instabilă, cu cer predominant noros și ploi pe arii extinse, izolat cu intensificări. În centrul țării sunt prognozate precipitații însoțite de vânt ce va sufla cu până la 27 km/h. Valorile termice vor fi moderate pentru această perioadă, cu maxime de până la 20 de grade
Ieri
19:10
Un bărbat de 37 de ani, originar din satul Zastînca, raionul Soroca, a fost ucis cu bestialitate, iar cadavrul său a fost ascuns într-o pădure din apropierea localității Ocolina. Tragedia a avut loc pe 15 septembrie. Soția victimei a alertat poliția după ce acesta a mers în ospeție la niște cunoscuți și nu s-a mai
17:20
Pe 12
16:50
Constantin Țuțu, kickboxerul pe care Vladimir Plahotniuc l-a făcut deputat și care a fost reținut împreună cu oligarhul fugar în Grecia, s-ar afla acum în regiunea transnistreană, spune procurora pe caz. Asta deși anterior Țuțu își cumpărase bilet de avion de la Atena spre R. Moldova. Elena Cazacov, acuzatoarea pe caz, a afirmat pe 16 […] Post-ul Constantin Țuțu ar fi în regiunea transnistreană apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Grupare care acționa în numele lui „Kitaeț”, destructurată. Trei persoane au fost reținute # Observatorul de Nord
Trei persoane care se prezentau în numele hoțului în lege „Kitaeț” au fost reținute, fiind implicate într-un caz de șantaj pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), suspecții ar fi estorcat de la un bărbat suma de 12.5 mii de euro, pentru o datorie pretinsă, și l-au deposedat de un automobil Mercedes […] Post-ul Grupare care acționa în numele lui „Kitaeț”, destructurată. Trei persoane au fost reținute apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Nova Post a lansat livrările între Moldova și țările europene în care compania activează # Observatorul de Nord
Compania logistică „Nova Post” și-a extins serviciile internaționale pentru clienții din Moldova. Acum aceștia pot expedia și primi colete nu doar din Ucraina și România, ci și din alte 14 state europene în care compania este deja prezentă. Termenul de livrare între țări începe de la două zile, iar expedierea coletelor se face pe cale […] Post-ul Nova Post a lansat livrările între Moldova și țările europene în care compania activează apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Lilian Popescu este noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova # Observatorul de Nord
La 5 zile după demisia lui Sergiu Cleșcenco, Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal a aprobat, cu unanimitate de voturi, candidatura antrenorului de 51 de ani. În următoarele două luni, Popescu va conduce echipa națională de pe banjca ei tehnică în 4 meciuri: amicalul cu România, programat a se juca la București în data […] Post-ul Lilian Popescu este noul selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Frontiera polono-belarusă va continua să fie închisă pe termen nedeterminat, a anunțat Ministerul polonez de Interne, într-un comunicat de presă. Sursa notează că decizia a fost luată în contextul tensiunilor sporite dintre Varșovia și Minsk și este dictată de preocupările legate de siguranța cetățenilor polonezi. Autoritățile de la Varșovia precizează că închiderea frontierei nu este limitată la […] Post-ul Frontiera polono-belarusă va continua să fie închisă pe termen nedeterminat apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Peste 14.600 solicitări de urgență medicală au fost înregistrate în perioada 8–14 septembrie 2025 # Observatorul de Nord
În perioada 8-14 septembrie curent, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat 14608 solicitări, inclusiv 2162 la copii. Din numărul total de solicitări 448 au fost inutile, care nu corespund criteriilor de urgențe medico-chirurgicale. După acordarea asistenței medicale urgente la etapa de prespital 5978 pacienți, dintre care 1318 copii au fost transportați la […] Post-ul Peste 14.600 solicitări de urgență medicală au fost înregistrate în perioada 8–14 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a blocat fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, președinta Partidului politic Inima Moldovei. Măsuri similare au fost luate în cazul lui Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru. Deciziile au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Potrivit ordinelor emise de directoarea SFS, Olga Golban, fondurile Irinei Vlah și ale lui Veaceslav […] Post-ul Fiscul a blocat conturile bancare ale Irinei Vlah și ale doi activiști apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Elevii Școlii Profesionale din Soroca au învățat cum să combată stereotipurile și discriminarea / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Elevii Școlii Profesionale din Soroca au participat recent la o sesiune de informare cu tema „Egalitatea de gen și accesul la justiție”. Activitatea a avut drept scop promovarea drepturilor egale pentru toți cetățenii, indiferent de gen, și încurajarea unei culturi a respectului și incluziunii în rândul tinerilor. Varvara Pereteatcu, reprezentanta Centrului de Resurse pentru Tineri […] Post-ul Elevii Școlii Profesionale din Soroca au învățat cum să combată stereotipurile și discriminarea / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Femeile de la țară – între tradiție și modernitate, între muncă și grijă pentru sine # Observatorul de Nord
Cine a spus, că femeia de la țară, are numai grija câmpului? Vă greșiți amarnic! După o zi întreagă de muncă, cu mâinile bătătorite de coada sapei și chipul ars de soare, câteva femei din comuna Șuri, cu inimile pline de ambiție, și-au făcut un obicei frumos: se întâlnesc într-o sală de fitness improvizată într-o […] Post-ul Femeile de la țară – între tradiție și modernitate, între muncă și grijă pentru sine apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Un bărbat în vârstă de 35 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost prins la Vama Stânca în timp ce încerca să treacă frontiera cu un document fals. Acesta călătorea ca pasager într-un microbuz înmatriculat în Republica Moldova și, la controlul de frontieră, a prezentat un permis de ședere care părea emis de autoritățile […] Post-ul A dat 7.000 de euro pentru un document fals apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Un șofer prins beat la volan, amendat cu peste 90 de mii de lei și lăsat fără permis # Observatorul de Nord
Un șofer din Soroca a fost condamnat după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate la volanul unui autoturism. Incidentul a avut loc la 10 august 2025. Testul efectuat cu aparatul „Drager” a arătat o concentrație de 0,94 mg/l alcool în aerul expirat – de aproape trei ori mai mare decât limita admisă […] Post-ul Un șofer prins beat la volan, amendat cu peste 90 de mii de lei și lăsat fără permis apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Cupa Prieteniei 2025: Florești a găzduit prima ediție a turneului republican de șah # Observatorul de Nord
La data de 13–14 septembrie 2025, peste 110 tineri și adulți pasionați de șah din mai multe raioane ale Republicii Moldova s-au reunit la Centrul de Creație al Copiilor Florești, pentru prima ediție a Turneului Republican de Șah „Cupa Prieteniei”, 2025. Competiția, organizată de Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Florești […] Post-ul Cupa Prieteniei 2025: Florești a găzduit prima ediție a turneului republican de șah apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Astăzi dimineață a avut loc un accident rutier matinal în centrul municipiului Soroca dintre o camionetă și o motocicletă. Din fericire nimeni nu a avut de suferit, iar norocul motociclistului și a pasagerei este că purtau cască. Astfel că s-au ales cu traume minore. Din primele examinări la fața locului se pare că atunci când […] Post-ul Accident rutier matinal la Soroca dintre o camionetă și o motocicletă apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Un bărbat de 44 de ani din satul Vărvăreuca, raionul Florești, a fost găsit fără suflare în noaptea de 13 septembrie, în apropiere de o stație PECO, la ieșirea din orașul Florești spre satul Gura Camencii. Apelul la Serviciul 112 a fost făcut la ora 00:05. La fața locului au ajuns grupa operativă și procurorul […] Post-ul Cadavrul unui bărbat a fost depistat la marginea orașului Florești apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Profil Electoral // Blocul Împreună: unirea, dezbinarea și oferta pragmatică pentru Parlament # Observatorul de Nord
La 28 septembrie 2025 electoratul va avea o misiune pe cât de importantă, pe atât de responsabilă or, pentru a alege corect este nevoie de cât mai multe informații despre candidații la un loc în legislativ. În acest context, colegii de la anticorupție.md au făcut un lucru mare creionând PROFILUL ELECTORAL al concurenților, pe care […] Post-ul Profil Electoral // Blocul Împreună: unirea, dezbinarea și oferta pragmatică pentru Parlament apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Bătaie cu bâte şi topoare, în plină stradă. Imagini cu scandalul în urma căruia a murit un om, patru persoane au ajuns la spital # Observatorul de Nord
Într-o dimineață, liniștea din Craiova a fost spulberată de un conflict extrem de violent desfășurat chiar pe una dintre arterele principale ale orașului. Scenele surprinse de martori arată cum mai multe persoane au transformat bulevardul Nicolae Romanescu într-un adevărat câmp de luptă, folosind bâte, topoare și alte obiecte contondente. Imagini șocante surprinse pe bulevardul Nicolae […] Post-ul Bătaie cu bâte şi topoare, în plină stradă. Imagini cu scandalul în urma căruia a murit un om, patru persoane au ajuns la spital apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 16 septembrie 2025: euro este mai scump cu u ban, iar dolarul este mai ieftin cu un ban # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 16 septembrie 2025, un euro va avea valoarea de 19 lei și 47 de bani, cu un ban mai mult decât ieri. Dolarul american se ieftinește cu un ban și are valoarea 16 lei și 57 de bani. Leul românesc este […] Post-ul Curs valutar, 16 septembrie 2025: euro este mai scump cu u ban, iar dolarul este mai ieftin cu un ban apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Horoscopul zilei de 16 septembrie 2025. Peștii sunt optimiști. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 16 septembrie 2025 mai arată că vei trăi momente cu adevărat semnificative. Realizezi cât de norocoasă ești și acest lucru te determină să muncești și mai mult pentru visurile tale. Este o zi care te poate motiva profund, o zi în care îți regăsești determinarea și curajul. Descoperă ce îți rezervă astrele […] Post-ul Horoscopul zilei de 16 septembrie 2025. Peștii sunt optimiști. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Prețul la benzină a crescut cu patru bani, iar motorina este mai scumpă cu trei bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 16 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,40 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,83 lei. Aceasta ar însemna o scumpire cu patru bani la […] Post-ul Prețul la benzină a crescut cu patru bani, iar motorina este mai scumpă cu trei bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldopva, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 16 septembrie 2025, vom avea o zi frumoasă de toamnă, fără precipitații. Astfel, valorile termice se vor încadra între +13 și +22 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 62 procente, iar vântul va bate […] Post-ul Meteo, 16 septembrie 2025: vreme caldă, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
