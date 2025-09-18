Meteo, 18 septembrie: Cer variabil și temperaturi moderate

15:20

Părinții a peste 263 de mii de elevi din clasele a I-a – a IX-a au primit deja ajutorul de o mie de lei acordat de Guvern la început de an școlar. Cei care nu au recepționat încă resursele financiare sunt îndemnați să se adreseze la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), transmite MOLDPRES. Purtătorul […] Post-ul Ajutorul de o mie de lei oferit de Guvern a ajuns la părinții a peste 263 de mii de copii. Cei care nu l-au primit trebuie să se adreseze la CNAS apare prima dată în Observatorul de Nord.