A dat 7.000 de euro pentru un document fals

06:50

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 16 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,40 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,83 lei. Aceasta ar însemna o scumpire cu patru bani la […] Post-ul Prețul la benzină a crescut cu patru bani, iar motorina este mai scumpă cu trei bani apare prima dată în Observatorul de Nord.