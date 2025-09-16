A dat 7.000 de euro pentru un document fals
Observatorul de Nord, 16 septembrie 2025 10:50
Un bărbat în vârstă de 35 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost prins la Vama Stânca în timp ce încerca să treacă frontiera cu un document fals. Acesta călătorea ca pasager într-un microbuz înmatriculat în Republica Moldova și, la controlul de frontieră, a prezentat un permis de ședere care părea emis de autoritățile
Un șofer prins beat la volan, amendat cu peste 90 de mii de lei și lăsat fără permis
Un șofer din Soroca a fost condamnat după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate la volanul unui autoturism. Incidentul a avut loc la 10 august 2025. Testul efectuat cu aparatul „Drager" a arătat o concentrație de 0,94 mg/l alcool în aerul expirat – de aproape trei ori mai mare decât limita admisă
Cupa Prieteniei 2025: Florești a găzduit prima ediție a turneului republican de șah
La data de 13–14 septembrie 2025, peste 110 tineri și adulți pasionați de șah din mai multe raioane ale Republicii Moldova s-au reunit la Centrul de Creație al Copiilor Florești, pentru prima ediție a Turneului Republican de Șah „Cupa Prieteniei", 2025. Competiția, organizată de Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Florești
Astăzi dimineață a avut loc un accident rutier matinal în centrul municipiului Soroca dintre o camionetă și o motocicletă. Din fericire nimeni nu a avut de suferit, iar norocul motociclistului și a pasagerei este că purtau cască. Astfel că s-au ales cu traume minore. Din primele examinări la fața locului se pare că atunci când
Un bărbat de 44 de ani din satul Vărvăreuca, raionul Florești, a fost găsit fără suflare în noaptea de 13 septembrie, în apropiere de o stație PECO, la ieșirea din orașul Florești spre satul Gura Camencii. Apelul la Serviciul 112 a fost făcut la ora 00:05. La fața locului au ajuns grupa operativă și procurorul
Profil Electoral // Blocul Împreună: unirea, dezbinarea și oferta pragmatică pentru Parlament
La 28 septembrie 2025 electoratul va avea o misiune pe cât de importantă, pe atât de responsabilă or, pentru a alege corect este nevoie de cât mai multe informații despre candidații la un loc în legislativ. În acest context, colegii de la anticorupție.md au făcut un lucru mare creionând PROFILUL ELECTORAL al concurenților, pe care
Bătaie cu bâte şi topoare, în plină stradă. Imagini cu scandalul în urma căruia a murit un om, patru persoane au ajuns la spital
Într-o dimineață, liniștea din Craiova a fost spulberată de un conflict extrem de violent desfășurat chiar pe una dintre arterele principale ale orașului. Scenele surprinse de martori arată cum mai multe persoane au transformat bulevardul Nicolae Romanescu într-un adevărat câmp de luptă, folosind bâte, topoare și alte obiecte contondente. Imagini șocante surprinse pe bulevardul Nicolae
Curs valutar, 16 septembrie 2025: euro este mai scump cu u ban, iar dolarul este mai ieftin cu un ban
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 16 septembrie 2025, un euro va avea valoarea de 19 lei și 47 de bani, cu un ban mai mult decât ieri. Dolarul american se ieftinește cu un ban și are valoarea 16 lei și 57 de bani. Leul românesc este
Horoscopul zilei de 16 septembrie 2025. Peștii sunt optimiști. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 16 septembrie 2025 mai arată că vei trăi momente cu adevărat semnificative. Realizezi cât de norocoasă ești și acest lucru te determină să muncești și mai mult pentru visurile tale. Este o zi care te poate motiva profund, o zi în care îți regăsești determinarea și curajul. Descoperă ce îți rezervă astrele
Prețul la benzină a crescut cu patru bani, iar motorina este mai scumpă cu trei bani
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 16 septembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,40 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,83 lei. Aceasta ar însemna o scumpire cu patru bani la
În raioanele de nord ale Republicii Moldopva, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 16 septembrie 2025, vom avea o zi frumoasă de toamnă, fără precipitații. Astfel, valorile termice se vor încadra între +13 și +22 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 62 procente, iar vântul va bate
La evenimentul organizat sâmbătă la Soroca de RAM Impact, un accent aparte s-a pus pe filtrarea informațiilor, distingerea adevărului și cum putem să nu fim victimele manipulatorilor pe rețele sociale. Printre cei care au vorbit la aceste subiecte sunt expertul în comunicare strategică Ion Grosu și trainerul de educație media, Stand Up Comediantul Alexandru Ghețan.
RAM Impact la Soroca: Creatorii de conținut vs divertismentul responsabil pe online / VIDEO
RAM Impact a organizat sâmbătă, 13 septembrie o activitate deosebită la Soroca, unde s-au adunat mai mulți creatori de conținut. La evenimentul ce s-a desfășurat la Palatul de Cultură s-a discutat despre folosirea responsabilă a divertismentului online, sursele de informație de încredere și cum putem deosebi adevărul de minciună. Divertismentul responsabil pe online a fost
În Gimnaziul Stoicani micii pietoni au învățat să circule în siguranță / GALERIE FOTO
În perioada 1 – 15 septembrie, elevii treptei primare de la IP Gimnaziul Stoicani au participat la Decada Circulației Rutiere, sub genericul „Micii pietoni învață să fie în siguranță". Activitatea a fost organizată pentru a-i ajuta pe copii să cunoască regulile de circulație și să învețe cum să se protejeze pe drumuri. Elevii au luat
Un incendiu a izbucnit pe 14 septembrie 2025 în localitatea Moara de Piatră, raionul Drochia, distrugând o construcție auxiliară din lemn și foi de ardezie. Apelul la Serviciul Situații Excepționale a fost recepționat la ora 11:09. La fața locului au intervenit o echipă din cadrul DRCS-2 Bălți și o echipă din PSPT Biruința. Pompierii au
„Pentru un Parlament Curat 2025": Au fost publicate 30 de profiluri de integritate ale candidaților
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025", Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de a accede în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști
Lecție practică pentru tineri: Cum să reziste tentației de a consuma droguri / GALERIE FOTO
Elevii de la Colegiul „Mihai Eminescu" din Soroca au participat recent la o activitate de informare și discuții cu tema „Spune NU drogurilor". Întâlnirea s-a desfășurat la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA și a fost condusă de psihologul Adelina Călugăreanu. Activitatea a fost una interactivă, unde tinerii au lucrat în grupuri, au
A doua ediție a proiectului muzical-educativ „Jazz și poezie" va avea loc în perioada 2 – 8 octombrie 2025, în patru locații istorice și culturale din Republica Moldova: Palatul Culturii din Soroca, Palatul Culturii din Ungheni, Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Muzeul de Istorie al orașului Chișinău, informează moldpres.md Evenimentul, organizat de Asociația Obștească
Tinerii din Soroca au învățat despre valorile europene la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat" / GALERIE FOTO
Pe 12 septembrie, Consiliul Raional al Elevilor din Soroca a participat la cea de-a doua activitate din cadrul proiectului „Tineri Promotori ai Valorilor UE". Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu A.O. „STUDEM" din Bălți și a avut loc la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat" din Soroca. Atelierul a fost dedicat informării tinerilor
O șoferiță din Soroca a fost sancționată după ce a provocat un accident rutier la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Viilor. Potrivit poliției, ea nu a respectat indicatorul „Cedează trecerea" și a lovit o mașină care circula regulamentar. Femeia a primit o amendă de 1 200 de lei și 6 puncte de penalizare, însă
Până mâine-seară, 16 septembrie, o puternică furtună magnetică va acoperi Pământul
Începând cu ieri-seară, 14 septembrie, pe Pământ a început o furtună geomagnetică de intensitate de nivel cinci (furtună moderată). Perturbările vor fi resimțite pe parcursul zilei de azi,
Cine a plătit pentru vizita familiei Maiei Sandu la Vatican – Președinția dezminte falsurile # Observatorul de Nord
Cheltuielile pentru vizita familiei Maiei Sandu la Vatican au fost acoperite din resurse proprii, transmite tv8.md. Precizările au fost făcute de purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov, după ce în spațiul public au apărut falsuri despre presupusele cheltuieli din banii statului. Potrivit lui Zaharov, toate costurile vizitei au fost acoperite integral de familia Președintei, […] Post-ul Cine a plătit pentru vizita familiei Maiei Sandu la Vatican – Președinția dezminte falsurile apare prima dată în Observatorul de Nord.
La Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca a avut loc o lecție publică dedicată temei „Mănăstirile Moldovei istorice – tezaur milenar”. Evenimentul a adunat beneficiarii Centrului de plasament temporar al copiilor în situaţii de risc „Azimut” din oraș, oferindu-le prilejul de a pătrunde în universul spiritual și cultural al mănăstirilor din Republica […] Post-ul Lecție publică pentru copii la Muzeul „Nicolae Bulat” din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Spitalul raional din Soroca a fost dotat cu sistem modern automat de sterilizare # Observatorul de Nord
Alături de alte 28 de instituții medico-sanitare publice din Republica Moldova, spitalul raional „Anatolie Prisacari” din Soroca a fost dotat cu sistem modern automate de sterilizare. Conform afrimațiilor ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, care a publicat știrea pe pagina sa de Facebook, acest proiect de amploare, a fost realizat cu finanțare de la Banca de […] Post-ul Spitalul raional din Soroca a fost dotat cu sistem modern automat de sterilizare apare prima dată în Observatorul de Nord.
Atenție! „Ajutorul material” sau „Cadoul electoral” ar putea să vă coste până la 37.500 lei # Observatorul de Nord
Banii oferiți ca „ajutor material” sau „cadou” pentru a participa la proteste sau pentru a vota un anumit candidat/partid NU sunt daruri. Sunt corupție electorală, transmite Poliția Republicii Moldova. Ce trebuie să știi: Oferirea și primirea banilor în schimbul votului constituie infracțiune. Amenda ajunge până la 37 500 lei. „Nu se va afla” e o […] Post-ul Atenție! „Ajutorul material” sau „Cadoul electoral” ar putea să vă coste până la 37.500 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un șofer a fost sancționat după ce a fost surprins circulând pe traseul R-14, în apropierea satului Șolcani, raionul Soroca, unde a încălcat marcajul rutier 1.1.1 – linia continuă ce delimitează sensurile de mers. Potrivit procesului-verbal, conducătorul auto a fost amendat cu 500 de lei, echivalentul a 10 unități convenționale, și a primit 2 puncte […] Post-ul Șofer din Soroca sancționat pentru încălcarea marcajului rutier apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ce profesii au cei care vor să devină deputați? Aproape 50 la sută sunt juriști, profesori sau economiști… # Observatorul de Nord
Aproape 50% dintre cei care vor să devină deputați sunt de profesie juriști, profesori sau economiști, scrie blog.debates.md. În același timp, printre doritorii de a ocupa un fotoliu în Parlament sunt și tractoriști, jurnaliști, actori, lăcătuși auto, frizeri, bucătari, chelneri, șoferi, animatori sau studenți care abia însușesc o profesie. Totodată, cel mai vârstnic candidat […] Post-ul Ce profesii au cei care vor să devină deputați? Aproape 50 la sută sunt juriști, profesori sau economiști… apare prima dată în Observatorul de Nord.
Republica Moldova are oameni harnici și antreprenori ambițioși. Dar ani la rând, lipsa resurselor și a piețelor de desfacere stabile, după ce Rusia a impus repetat embargouri, a frânat dezvoltarea economică. Mulți tineri au plecat pentru salarii mai mari în Europa, iar satele s-au golit treptat. Realitatea de astăzi e diferită: mergem pe calea cea […] Post-ul Moldova crește datorită ajutorului de la prietenii noștri europeni apare prima dată în Observatorul de Nord.
Luptătorii din Soroca au ocupat locul secund la un turneu internațional care a avut loc în Slovacia # Observatorul de Nord
Recent, în orașul Topoliniki din Slovacia a avut loc Turneul Internațional Cupa primarului Tîrhova Hradsca la lupte greco-romane. Lotul Școlii Sportive din Soroca a participat cu 16 sportivi, inclusiv șase sportivi de la clubul Sportiv Heracle. Pe echipe sorocenii au ocupat locul II. La individual, locul I a fost câștigat de Mihai Cristel, la categora […] Post-ul Luptătorii din Soroca au ocupat locul secund la un turneu internațional care a avut loc în Slovacia apare prima dată în Observatorul de Nord.
Serghei Ștepa, directorul Spitalului Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău, se confruntă cu complicații medicale în urma unui grav accident, care necesită o intervenție chirurgicală spinală costisitoare peste hotare, transmite newsmaker.md. Medicul a publicat pe 13 septembrie un mesaj în care face apel la persoanele care au posibilitatea să contribuie cu donații pentru operație. Serghei […] Post-ul După un grav accident, un medic are nevoie de ajutorul nostru apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cupa Prieteniei 2025: orașul Florești a găzduit prima ediție a turneului republican de șah # Observatorul de Nord
La data de 13–14 septembrie 2025, peste 110 tineri și adulți pasionați de șah din mai multe raioane ale Republicii Moldova s-au reunit la Centrul de Creație al Copiilor Florești, pentru prima ediție a Turneului Republican de Șah „Cupa Prieteniei”, 2025. Competiția, organizată de Direcția Generală Educație, Cultură, Tineret și Sport a Consiliului raional Florești […] Post-ul Cupa Prieteniei 2025: orașul Florești a găzduit prima ediție a turneului republican de șah apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 15 septembrie 2025: la început de săptămână euro valorează 19,46 lei, iar dolarul costă 16,58 lei # Observatorul de Nord
Conform cursuluoi oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 15 septembrie, moneda unică europeană poate fi cumpărată cu 19 lei și 46 de bani. Dolarul este cotat la 16 lei și 58 de bani, leul românesc costă 3 lei și 83 de bani, hrivna ucraineană valorează 40 de bani, iar […] Post-ul Curs valutar, 15 septembrie 2025: la început de săptămână euro valorează 19,46 lei, iar dolarul costă 16,58 lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025 mai arată și că nativii sunt pregătiți pentru o nouă etapă din viața lor. Mulți simt nevoia unei schimbări, fie că este vorba de planul profesional, de cel emoțional sau spiritual. Astrele le oferă sprijinul necesar pentru a explora noile oportunități care le apar în cale. Este momentul ideal […] Post-ul Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Meteo, 15 septembrie 2025: zi fără precipitații și cu temeperaturi de toamnă autentică # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 15 septembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o zi frumoasă de toamnă, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Temperatura aerului se va încadra între +12 și +23 de garde Celsius, probabilitatea unor ploi este de 15 la sută, umiditatea aerului va fi de 47 […] Post-ul Meteo, 15 septembrie 2025: zi fără precipitații și cu temeperaturi de toamnă autentică apare prima dată în Observatorul de Nord.
Berbec Te încrezi atât de mult în propriile puteri încât știi că acțiunile tale îți vor aduce reușita la care visezi. Dacă ceea ce simți te duce prea aproape de pericol și de posibilitatea de a fi dezamăgită, este important să îți dai seama de ce simți astfel. Este posibil ca anumite mecanisme psihologice să […] Post-ul Horoscop săptămânal: 15-21 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
A doua căsătorie când ai deja un copil: decizie curajoasă sau pas riscant? Avantaje și provocări pentru mamele singure # Observatorul de Nord
Pentru multe femei care rămân singure cu un copil, ideea unei a doua căsătorii vine la pachet cu speranțe, dar și cu temeri. Decizia poate fi una dintre cele mai importante din viața lor, influențând nu doar viitorul lor emoțional, ci și bunăstarea copilului. Între dorința de a-și reconstrui familia și nevoia de stabilitate, dilema […] Post-ul A doua căsătorie când ai deja un copil: decizie curajoasă sau pas riscant? Avantaje și provocări pentru mamele singure apare prima dată în Observatorul de Nord.
Tunderea trandafirilor toamna te ajută să pregătești planta pentru iarnă și să ai flori mai multe primăvara. În acest articol îți spun luna ideală pentru tăiere, ce fel de tunsori să faci și ce îngrijire să urmezi ca trandafirii tăi să reziste la frig. Tunde trandafirii după primele brume, adică în octombrie sau noiembrie. Atunci […] Post-ul Când se tund trandafirii toamna și cum să ai flori frumoase apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ouăle prăjite sunt unele dintre cele mai versatile preparate, potrivite la micul dejun, prânz sau cină. Chiar și un ingredient mic poate transforma complet aroma unui ou prăjit. Pasta de tomate este soluția simplă care aduce un gust intens și surprinzător chiar și în cantități mici. Ouă prăjite cu pastă de tomate În mod tradițional, […] Post-ul Ou ochi prăjit perfect. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Igrasia este problema apariției umezelii pe pereți sau tencuială. Nu este mucegai, este doar efectul unui mediu prea umed, al infiltrațiilor sau al unei izolații slabe. Mirosul persistent de umezeală, petele care apar pe pereți sau vopsea care se cojește semnalează faptul că ai igrasie. Igrasia devine periculoasă pentru sănătate dacă nu o elimini. Ea […] Post-ul Ce este igrasia și cum o poți elimina din casă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Profil Electoral // De la Platformă la Bloc: cum s-a născut și ce își propune Blocul Unirii Naționale # Observatorul de Nord
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 electoratul va avea o misiune pe cât de importantă, pe atât de responsabilă or, pentru a alege corect este nevoie de cât mai multe informații despre candidații la un loc în legislativ. În acest context, colegii de la anticorupție.md au făcut un lucru mare creionând PROFILUL ELECTORAL al […] Post-ul Profil Electoral // De la Platformă la Bloc: cum s-a născut și ce își propune Blocul Unirii Naționale apare prima dată în Observatorul de Nord.
FALS: Europa nu va cumpăra merele din Moldova, iar fără Rusia falimentează toți producătorii noștri # Observatorul de Nord
Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că „merele noastre în Europa nu o să se cumpere” și că „fără Rusia falimentează toți producătorii noștri”. Afirmațiile sunt false. Datele oficiale arată că exporturile de fructe moldovenești în Uniunea Europeană (UE) sunt în creștere, iar accesul pe piața europeană este facilitat constant prin eliminarea taxelor vamale […] Post-ul FALS: Europa nu va cumpăra merele din Moldova, iar fără Rusia falimentează toți producătorii noștri apare prima dată în Observatorul de Nord.
EFA câștigă trei puncte prețioase, iar „vulturilor” li s-a mai tăiat din aripi. Sâmbătă urmează „lupta titanilor” # Observatorul de Nord
Continuă seria de succese ale fotbaliștilor de la EFA. În etapa a cincea, visocenii au avut meci greu, în compania „steliștilor” de la Izvoare, dar echipa patronată de Ghenadie Mija a spulberat orice îndoieli – EFA este una din pretendentele la promovare! Soarta meciului de la Criuleni (unde, de altfel, ambele echipe s-au putut considera […] Post-ul EFA câștigă trei puncte prețioase, iar „vulturilor” li s-a mai tăiat din aripi. Sâmbătă urmează „lupta titanilor” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 14 septembrie 2025, moneda unică europeană valorează 19 lei și 48 de bani. Dolarul valorează 16 lei și 67 de bani, leul românesc are valoarea de 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană poate fi cumpărată cu 40 […] Post-ul Curs valutar, 14 septembrie 2025: dolarul valorează 16 lei și 67 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ai gumă de mestecat pe haine? Avem cele mai tari trucuri secrete care te ajută să o scoți # Observatorul de Nord
Petele de gumă de mestecat pot fi foarte greu de îndepărtat de pe haine. Deci, pentru a scăpa de ele în mod eficient, au nevoie de un tratament prealabil. Cel mai simplu mod de a îndepărta guma de mestecat de pe haine Deoarece nu este întotdeauna clar cum puteți să curățați acelor pete lipicioase, iată […] Post-ul Ai gumă de mestecat pe haine? Avem cele mai tari trucuri secrete care te ajută să o scoți apare prima dată în Observatorul de Nord.
Alimentația sănătoasă: Cum să reduci produsele procesate și să-ți detoxifiezi intestinul # Observatorul de Nord
Ceea ce punem zilnic în farfurie influențează nu doar sănătatea fizică, ci și claritatea gândirii și starea emoțională. O alimentație corectă poate preveni numeroase boli, în timp ce mâncarea procesată și dezechilibrată afectează sistemul digestiv, creierul și chiar nivelul de energie. Specialiștii atrag atenția că detoxifierea intestinului și reducerea alimentelor ultraprocesate sunt pași esențiali pentru […] Post-ul Alimentația sănătoasă: Cum să reduci produsele procesate și să-ți detoxifiezi intestinul apare prima dată în Observatorul de Nord.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi o avertizare hidrologică actualizată, valabilă pentru intervalul 13 – 19 septembrie 2025. Potrivit specialiștilor, pe râurile mari și mici din Republica Moldova se menține o scurgere redusă a apei, semnificativ mai mică decât mediile lunare multianuale, transmite moldpres.md „Astfel, sunt anunțate următoarele niveluri de cod: Cod roșu […] Post-ul Scurgeri reduse de apă în Nistru, Prut și râurile mici din Republica Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
Meteo, 14 septembrie 2025: nu vom avea precipitații, iar valorile termice se vor încadra între +11 și +22 grade Celsius # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 14 septembrie 2025, temperatura aerului va oscila între +11 și +22 grade Celsius. Probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 41 procente, iar vântul va bate cu viteza de 21 km/oră. Mâine, 15 septembrie, vremea nu se […] Post-ul Meteo, 14 septembrie 2025: nu vom avea precipitații, iar valorile termice se vor încadra între +11 și +22 grade Celsius apare prima dată în Observatorul de Nord.
Tatiana și Anatol Rudei sunt binecunoscuți la Soroca, și nu numai, iar aparițiile lor pe scenă și la diverse evenimente culturale bucură nu doar ochii și urechile, ci și inima. Despre cum s-au cunoscut și au format un cuplu am vorbit cu cantautorul Anatol Rudei, invitat la una dintre recentele emisiuni „Interviu cu soroceni”. Acesta […] Post-ul Cum s-au cunoscut Tatiana și Anatol Rudei? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Truc simplu din bucătărie: Cum să scapi de gheața din congelator cu ajutorul uleiului # Observatorul de Nord
În multe locuințe, gheața care se formează în congelator este o problemă constantă. Stratul albicios care acoperă pereții nu doar că reduce spațiul util, dar face aparatul să consume mai multă energie electrică. În timp, acest lucru afectează calitatea alimentelor și aduce facturi mai mari. Deși frigiderele moderne au sisteme no-frost care previn aceste neplăceri, […] Post-ul Truc simplu din bucătărie: Cum să scapi de gheața din congelator cu ajutorul uleiului apare prima dată în Observatorul de Nord.
Îngrijirea trandafirilor toamna este esențială pentru a asigura o înflorire spectaculoasă și sănătatea plantelor pe perioada sezonului rece. Stropirile regulate, efectuate la două săptămâni, previn bolile, protejează frunza și tulpinile și pregătesc trandafirii pentru iernare. Alegerea corectă a soluțiilor de tratament face diferența între plante sănătoase și o cultură afectată de dăunători sau mucegai. Trandafiri […] Post-ul Cu ce să stropești trandafirii de toamnă apare prima dată în Observatorul de Nord.
