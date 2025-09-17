Polițiștii din Soroca au discutat cu elevii din Gimnaziul Cosăuți despre siguranța rutieră / GALERIE FOTO

09:20

Mereu, dar mai cu seamă în ultimii ani, Republica Moldova a fost șantajată de furnizorii din Federația Rusă, iar această stare de lucruri persistă și în această campanie electorală. Unii concurenți pedalează pe această temă, iar marja de promisiuni variază de la micșorarea prețurilor, la energia primită din FR, de circa trei ori până la […]