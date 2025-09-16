Frontiera polono-belarusă va continua să fie închisă pe termen nedeterminat

07:30

Petele de gumă de mestecat pot fi foarte greu de îndepărtat de pe haine. Deci, pentru a scăpa de ele în mod eficient, au nevoie de un tratament prealabil. Cel mai simplu mod de a îndepărta guma de mestecat de pe haine Deoarece nu este întotdeauna clar cum puteți să curățați acelor pete lipicioase, iată […] Post-ul Ai gumă de mestecat pe haine? Avem cele mai tari trucuri secrete care te ajută să o scoți apare prima dată în Observatorul de Nord.