Ordin de protecție între doi frați din Beclean. Șase luni au interzis să se contacteze unul pe altul
Bistrita Express, 1 septembrie 2025 00:30
Doi frați din Beclean, care locuiesc în vecinătate, n-au voie sa se contacteze în niciun fel timp de 6 luni și nici sa se apropie la o distanță mai mare de 5 metri unul de celălalt. Cel puțin asta a stabilit zilele trecute o instanță a Judecatoriei Beclean la solicitarea unuia dintre frați, Gelu M, […]
• • •
Alte ştiri de Bistrita Express
Acum 2 ore
00:30
Ordin de protecție între doi frați din Beclean. Șase luni au interzis să se contacteze unul pe altul # Bistrita Express
Doi frați din Beclean, care locuiesc în vecinătate, n-au voie sa se contacteze în niciun fel timp de 6 luni și nici sa se apropie la o distanță mai mare de 5 metri unul de celălalt. Cel puțin asta a stabilit zilele trecute o instanță a Judecatoriei Beclean la solicitarea unuia dintre frați, Gelu M, […]
Acum 4 ore
23:20
Case și beciuri inundate în Bistrița, după ploile cu debite mari, de peste 50 de l/mp de duminică # Bistrita Express
Bistrița s-a confruntat din nou cu ploi abundente duminică, 31 august după amiaza și seara, care au dus din nou la inundarea de beciuri, curți și case. Pompierii și echipele SVSU au intervenit încă de la ora 18,00 cu pompe, în foarte multe zone pentru a ajuta la scoaterea apei. Ploaia a continuat însă să […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Agresori în familie la nici 30 de ani de ani: doi tineri s-au ales cu ordine de protecție după ce și-au agresat partenerele. Unul a fost reținut # Bistrita Express
Doi tineri au primit ordine de protecție provizorii după ce și-au agresat soțiile în Bistrița-Năsăud: niciunul dintre indivizii agresivi cu partenerele n-avea mai mult de 30 de ani. E vorba de un bistrițean de 29 de ani și un tânăr din Lunca Ilvei de 26 de ani. Bistrițeanul a ajuns inclusiv după gratii. În cazul […]
16:30
Bistrițean reclamat la poliție după ce a încasat bani pentru reparația unor acoperișuri în Alba, dar a uitat de reparații # Bistrita Express
Polițiștii din Alba i-au făcut percheziții în cursul zilei de ieri unui bistrițean de 28 de ani care a încasat bani de la doi localnici din Alba Iulia în urmă cu o lună, pentru reparații la acoperiș, dar nu s-a întors sa mai facă și prestația. Unul dintre clienții bistrițeanului care s-a dovedit ulterior că […]
10:30
Spitalul Bistrița-Năsăud și-a angajat o casă de avocatură din Cluj pentru contestarea despăgubirii de 1 milion de euro # Bistrita Express
Comitetul Director al Spitalului Județean Clinic de Urgență Bistrița-Năsăud a decis în iulie angajarea unui avocat clujean care să-l reprezinte în procesul în care contestă despăgubirea record de un milion de euro, acordată de un complet al Judecatoriei Bistrița familiei unui fost pacient. Potrivit datelor SEAP Spitalul Judetean de Urgență îi va plăti avocatului care-l […]
00:30
Prima ediție a Rezidenței Artistice Beclean, expunere inedită de lucrări în foaierul Primăriei. Remus Ștefureac, invitat special # Bistrita Express
Foaierul Primăriei din Beclean a găzduit joi după amiaza un eveniment inedit: un minivernisaj al unui grup de artiști plastici invitați de administrația orașului să facă rezidență artistică într-un program aflat la prima ediție. Rodul rezidenței artistice Beclean-ediția I a fost o colecție de lucrări plastice și de fotografii expuse la intrarea în Primărie. Lucrările, […]
00:20
Setați-vă în agendă 29 august: seară de live cooking chef Gălan, plus degustare de vinuri la Casa cu Bere # Bistrita Express
Un show cu live cooking chef Marius Gălan plus o degustare a unei selecții de vinuri Domeniile Sâmburești este o rețetă perfectă pentru a încheia spectaculos luna august. Seara specială de final de august meritată setată în agendă, dar sa vă amintiți, neapărat să faceți și rezervare. Se întâmplă la Casa cu Bere într-o ambianță […]
00:00
Prima ediție a Rezidenței Artistice Beclean, expunere inedită de lucrări în foaierul Primăriei. Remus Ștefurac, invitat special # Bistrita Express
Foaierul Primăriei din Beclean a găzduit joi după amiaza un eveniment inedit: un minivernisaj al unui grup de artiști plastici invitați de administrația orașului să facă rezidență artistică într-un program aflat la prima ediție. Rodul rezidenței artistice Beclean-ediția I a fost o colecție de lucrări plastice și de fotografii expuse astăzi în foaierul Primăriei. Lucrările, […]
28 august 2025
14:40
Un bărbat de 52 de ani acuzat că a violat o fetiță, trimis în arest de judecătorii năsăudeni # Bistrita Express
Judecătorii din Năsăud au trimis astăzi în arest preventiv un bărbat de 52 de ani, acuzat de fapte odioase: ademenirea și violarea unei fetiță de școală generală. Instanța de drepturi si liberăți a Judecatoriei Năsăud a aprobat fără să clipească rechizitoriul procurorului și a dispus arestarea preventivă a individului, deocamdată pentru 30 de zile, până […]
13:50
Arestat la două saptamâni după ce a provocat un accident auto cu o alcoolemie aproape de coma alcoolică. # Bistrita Express
Un șofer pericol public a fost reținut 24 de ore de polițiști abia ieri,la două săptămâni după un accident provocat în 14 august, înainte de Sfanta Marie, pe drumul judetean 172 C pe relația Ilva-Mică-Strâmba. Individul, care s-a dovedit ulterior ca avea o alcoolemie aproape de coma alcoolică, a pierdut controlul volanului si a intrat […]
27 august 2025
16:50
CNI nu a stopat chiar toate investițiile de la zero: demarează lucrările la prima creșă construită într-o comună din BN # Bistrita Express
Prima creșă construită într-o comună din Bistrița-Năsăud din bani guvernamentali are ordin de începere a lucrărilor. Este vorba de o creșă din Reteag, comuna Petru Rareș, cu 40 de locuri, finanțată din banii Companiei Naționale de Investiții (CNI). De altfel acest gen de investiție este una dintre puținele obiective ridicate de la zero pentru care […]
15:50
Setați-vă în agendă 29 septembrie: seară de live cooking chef Gălan, plus degustare de vinuri la Casa cu Bere # Bistrita Express
Un show cu live cooking chef Marius Gălan plus o degustare a unei selecții vinuri Domeniile Sâmburești o rețetă perfectă pentru a încheia spectaculos luna septembrie. Seara specială de final de septembrie meritată setată în agendă, dar sa vă amintiți să faceți rezervare. Se întâmplă la Casa cu Bere într-o ambianță de poveste în 29 […]
15:10
Un accident provocat de un brașovean de 73 de ani a trimis-o în spitalul din Bistrița pe o șoferiță din Sibiu și pe pasagera acesteia # Bistrita Express
O șoferiță din Sibiu și pasagera acesteia, turiste pe șoselele din Bistrița-Năsăud au ajuns, accidentate, în Spitalul din Bistrița, după ce autoturismul lor a fost lovit de mașina condusă de un brașovean de 73 de ani. Accidentul s-a produs miercuri după amiază în Florești (comuna Nimigea) pe Drumul Județean 172. Conform primelor verificări efectuate la […]
13:20
Judecătorii Tribunalului BN dar și procurorii din toate parchetele județene-protest oficial începând de astăzi. Ce activități vor mai face? # Bistrita Express
Judecătorii Tribunalului Bistrița-Năsăud dar și procurorii tuturor parchetelor din județ își reduc activitatea începând de astăzi, 27 august ca formă de protest față de măsurile de ceea ce numesc ”campania agresivă împotriva magistraților” și cer retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților. Judecătorii Tribunalului au luat decizia suspendării […]
12:00
Șoferul de 70 de ani descoperit în urmă cu două zile, inconștient într-o mașină, care a fost resuscitat de trei ori, pe drumul spre spital, la Primiri Urgențe Năsăud și ulterior la UPU-ul Spitalului Județean de Urgență Bistrița, a pierdut în cele din urma bătălia pentru supraviețuire. Organismul bărbatului care a reușit sa revină la […]
11:40
Pubela albastră va fi prima ridicată în septembrie în cadrul programului lunar pentru deșeuri reciclabile din Bistrița și localitățile componente. ADI Deșeuri a anunțat că în 3 SEPTEMBRIE mașinile Supercom vor ridica pubela albastră. respectiv sacul albastru, în cazul celor care n-au reușit încă să intre în posesia pubelei pentru hârtie și carton În 10 […]
26 august 2025
20:00
Tânărul de 20 de ani care a lovit cu motocicleta o fetiță a fost trimis în arest la domiciliu. Procurorii ceruseră arest preventiv # Bistrita Express
Tânărul de 20 de ani din Sângeorz Băi, care a lovit zilele trecute o fetiță în timp ce conducea o motocicleta, a fost trimis în arest la domiciliu. Procurorii năsăudeni au cerut în cazul acestuia arest preventiv pentru 30 de zile ținând cont de circumstanțele agravante: a condus cu permisul suspendat, motocicleta era neînmatriculată, a […]
12:40
Consilierul municipal PNL Doina Macarie și-a pierdut funcția de inspector școlar. Chiar liberalii ar fi la originea schimbării # Bistrita Express
Consilierul local PNL Doina Macarie nu va mai fi inspector școlar din 1 septembrie 2025. Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar BN, întrunit luni după amiază a votat pentru înlocuirea acesteia din funcția de inspector pentru proiecte educaționale cu profesoara de limba engleză, Ruxandra Maria Dobra. Noua numire alături de alte două: Ana Moldovan, directoarea […]
25 august 2025
14:40
Luptă pentru salvarea unui năsăudean găsit inconștient într-o mașină: a fost resuscitat de trei ori # Bistrita Express
Luptă contracronometru pentru salvarea unui bărbat de 70 de ani găsit astăzi în stop cardiac într-o mașină cu ușile blocate, în orasul Năsăud. A fost resuscitat de trei ori pe drumul către spitalul din Năsăud și apoi spre Bistrița și de fiecare dată salvatorii au reușit sa-i readucă funcțiile vitale. Un șofer de 70 de […]
14:10
Un tânăr de 22 de ani din Urmeniș a avut parte de o moarte violentă duminică, în Gara Bistrița: l-a lovit în plin o locomotivă care făcea manevre cu spatele în zona liniei 2. Tânărul, Dorin O. P. a murit pe loc. Un împiegat de mișcare a anunțat tragedia la 112. Cu câteva secunde înaintea […]
11:40
Campania Pubela Albastră continuă în Bistrița în cartiere și pe străzile periferice # Bistrita Express
Astăzi, 25 august locatarii de pe Valea Jelnei din Bistrița, dar și de pe străzile Viorelelor și Taberei sunt invitați să aibă un reprezentant acasă după amiaza, când o mașină Supercom va livra gratuit pubelele albastre. ADI Deșeuri anunță programul din cursul acestei saptamani pentru distribuția în Bistrița: MARȚI 26 august 2025 – Străzile Dâmbului, […]
24 august 2025
21:10
Fetiță de 10 ani lovită de un motociclist bezmetic a ajuns intubată la Spital. A fost nevoie de intervenția elicopterului Smurd # Bistrita Express
Un motociclist cu dreptul de conducere suspendat la doar 20 de ani a accidentat extrem de grav astăzi, in localitatea Cormaia o fetiță de 10 ani. Motocicleta condusă de tânăr a lovit fetița care circula ca pieton, a precizat poliția. Violența loviturii a lăsat-o pe copilă pe asfalt, inconștientă, cu traumatism craniocerebral grav. Potrivit ISU […]
20:10
Hărțuitorul din Rusu Bârgăului are unul dintre cele mai stricte ordine de protectie date vreodată de judecatorii din BN. Ce verificari a cerut instanța în cazul său # Bistrita Express
Hărțuitorul tinerei din Bârgău, Vasile Dorin Flore a primit unul dintre cele mai stricte ordine de protecție din istoria instanțelor bistrițene: de 12 luni. Tmp de un an bărbatul de 33 de ani nu se poate apropia deloc la mai puțin de 50 de metri de tânăra vizată si de mama acesteia, nu are voie […]
22 august 2025
13:10
Lidia Buble e cap de afiș la Zilele Sângeorz Băi-ului, care încep astăzi. Manifestarea e fără foc de artificii și s-ar baza doar pe sponsorizări # Bistrita Express
Primăria Sângeorz Bai întinde pe trei zile, de astăzi până duminică inclusiv, sărbătoarea orașului. Are programate piese de teatru pentru copii, concerte cu Lidia Buble cap de afis sâmbătă și folclor pentru duminică. Primarul Cătălin Bota susțină că inițial a vrut să renunțe la manifestare, însă că localnicii s-ar fi arătat dezamăgiți de o asemenea […]
21 august 2025
20:10
Controversate sau nu, microbuzele electrice sunt primite cu bucurie în comunități. Ce postare jucaușă a facut administrația din Budac # Bistrita Express
Comunitățile din Bistrița-Năsăud care au primit microbuzele electrice de la CJ pentru transportul școlar, prin PNRR se bucură de noua achiziție, iar disputa legată de prețul de cumpărare, mult mai mare decât prețul standard, rămâne undeva în urmă. Primăria din Budacu de Jos a prezentat recent microbuzul pe pagina de facebook a administrației, într-o notă […]
19:30
Polițiștii caută un pacient fugit de la Psihiatrie, internat forțat. Individul a hărțuit o tânără din Bârgău # Bistrita Express
Poliția din Bistrița caută un pacient fugit din Spitalul de Psihiatrie, acolo unde a fost internat forțat în 18 august, după ce o tânără din Bârgău și mama ei au cerut ordin de protecție împotriva lui. Cele două ar fi sesizat că individul, un bărbat de 33 de ani, cunoscut cu antecedente psihiatrice o urmărește […]
15:00
Teleportare, nu altceva: autoutilitară furata în Belgia a apărut în curtea unui localnic din Nepos # Bistrita Express
O autoutilitară dispărută în Belgia la începutul verii a fost găsită două luni mai târziu în localitatea bistrițeană Nepos, în curtea unui localnic. Deocamdată omul, un tânăr de 31 de ani este cercetat penal penal pentru tăinuire, asta până când polițiștii elucidează circumstanțele ”teleportării” mașinii utilitare. Autovehiculul nu e nou, de fapt are vreo 7 […]
14:20
Douăzeci de zile după gratii deocamdată pentru un sofer din Pintic, prins fără permis, cu alcoolemie foarte mare. # Bistrita Express
Doi bărbați din BN care și-au petrecut noaptea în arest după ce au fost reținuți de polițiști în aceeași zi, 19 august, pentru infracțiuni în trafic, adică alcoolemie mare si conducere fără permis au ajuns unul după gratii pentru 20 de zile, celălalt a scăpat deocamdată cu control judiciar. Judecatorii de la Judecatoria Bistrița nu […]
20 august 2025
16:10
Tânărul șofer din Poiana Ilvei în comă la trei zile după accident. E internat la ATI # Bistrita Express
Tânărul de 20 de ani care s-a răsturnat cu mașina duminică noaptea pe drumul dintre Poiana Ilvei și Ilva Mare este în continuare în stare gravă, în comă la secția ATI a Spitalului Clinic de Urgență BN. Tânărul, care a avut nevoie de intubare înainte de transportul la Spital, are numeroase traumatisme craniene dar și […]
13:40
Apel al unui primar care n-a prins niciun microbuz electric din lotul de 33 distribuite de Consiliul Județean, deși comuna sa are școli in 5 localități # Bistrita Express
Primarul din Spermezeu, Sorin Hognogi a făcut un apel către edilii din alte primării care au primit ieri microbuze electrice de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud să le cedeze comunei sale, dacă n-au nevoie de vehicul. Hognogi, a cărui comună a fost săltată de cei care au făcut distribuirea celor 33 de microbuze din prima tranșă […]
19 august 2025
19:20
Primarul Bistriței, descindere la chiriașii municipalității cu locuințe neîntreținute. A postat și un video # Bistrita Express
Primarul Bistriței, Gabriel Lazany le-a declarat război chiriașilor municipalității care nu-și întrețin sau chiar își distrug locuințele și a început să facă verificări inopinate, însoțit de viceprimarul Ștefania Stere, funcționari de la Spațiul locativ si polițiști locali pe la locuințele închiriate în Centrul Istoric. Primarul a postat pe facebook marți, 19 august un video cu […]
13:10
Categoria MICI sinecuri locale: CJAS plătește 10 membri CA. Sunt sindicaliști, pensionari și reprezentanți de instituții # Bistrita Express
Casa Județeană a Asigurărilor de Sănătate (CJAS) Bistrița-Năsăud are pe statul de plată pe lângă proprii angajați și membri unui consiliu de administrație, 10 cu totul, din care fac parte, din 2022 oameni care n-au nicio treabă cu sănătatea ori finanțarea acesteia: sunt lideri de sindicat, reprezentanți ai patronatului, ai asociaților de vârstnici, și a […]
18 august 2025
15:40
Tânăr dat dispărut ieri în Botoșani, găsit mort într-o zonă izolată din Lunca Ilvei # Bistrita Express
Un bărbat de 35 de ani din județul Botoșani a fost găsit luni dimineața, decedat, într-o zonă izolată din Lunca Ilvei. Inițial anunțul transmis de poliția TF a fost că e vorba de trupul unui bărbat aflat în stare de inconștiență. Ulterior poliția a anunțat că victima căzută lângă calea ferată, un bărbat de 35 […]
14:20
Concurs de ochii publicului la Aquabis, dar cu reguli de guvernare corporatistă: au ieșit directori toți cei cinci interimari. Comisia i-a întrebat pe toți de ce vor sa fie directori # Bistrita Express
Societatea județeană de apă și canal Aquabis SA și-a încheiat concursurile pentru funcțiile de directori, în liniște, așa cum le-au și început, iar la final pe cele cinci funcții vor fi numiți tot interimarii desemnați în urmă cu două luni de un nou CA. Chiar și pentru singura poziție pentru care au fost doi candidați, […]
11:40
S-a răsturnat cu mașina și a ajuns intubat la spital. Accidentul s-a produs la miezul nopții # Bistrita Express
Un tânăr de 20 de ani din Poiana Ilvei care s-a răsturnat în aceasta noapte cu mașina a ajuns în stare foarte gravă, intubat, la Spitalul Clinic de Urgență. Din comunicarea poliției tânărul era singur în mașină în momentul accidentului, produs la miezul nopții, în circumstanțe încă neclare: practic mașina acestuia a iesit de pe […]
17 august 2025
16:30
Manelistul Dani Mocanu recompensat cu o diplomă de un primar de comună din BN. Primăria acestuia a cheltuit 80 de mii de euro cu festivalul # Bistrita Express
Risipă de bani publici revoltătoare în vremuri de austeritate într-o comună din Bistrița-Năsăud, în Lunca Ilvei, acolo unde Primaria, susținută de Consiliul Local a cheltuit 80 000 de euro cu un festival local, organizat în acest weekend, la care a invitat maneliști, cap de afiș. Manifestarea pentru care s-au cheltuit atâția bani (a avut buget […]
12:00
Parohia Evanghelică Bistrița în dispută cu WTF Rock Festival din cauza locației de anul acesta, la câțiva metri de biserica-monument # Bistrita Express
Organizarea în premieră a Festivalului de rock WTF Rock Festival în centrul Bistriței, la câțiva metri de Biserica Evanghelică a atras nemulțumirea Parohiei Evanghelice, care susține, într-o postare pe facebook, că manifestarea, prin muzica pe care o promovează, este complet neadecvată acestui gen de spațiu și le cere organizatorilor de festivaluri și municipalității să țină […]
16 august 2025
13:50
TERIBIL: un băiețel de 2 ani a murit, acroșat de mașina condusă de tatăl său, chiar în curtea casei # Bistrita Express
Accident teribil astăzi în localitatea Șanț: un copilaș de doi ani si câteva luni a fost acroșat în curtea casei de mașina condusă de tatăl acestuia, care nu l-a observat pe micuț. Două echipaje medicale trimise de urgență, inclusiv cel de pe elicopterul de salvare aeriană, trimis în ajutor nu l-au mai putut salva pe […]
15 august 2025
02:50
Autorul accidentului în care și-a pierdut viața Miluț, trimis în final în arest preventiv. # Bistrita Express
Procurorii năsăudeni au reușit să obțină arestul preventiv pentru 22 de zile în cazul elevului școlii de poliție care, băut la volan a provocat un accident de circulație în urma căruia a murit prietenul său de 18 ani, Miluț. Ei au contestat la Tribunalul BN decizia Judecatoriei Năsăud, care l-a trimis pe autorul accidentului din […]
14 august 2025
14:20
Alin Demian, sinecuristul minune din PSD Bistrița-Năsăud este și mandatar special la Fabrica de Arme Cugir, cea cu explozia recentă. Are venituri din vreo 6 surse bugetare # Bistrita Express
Bistrițeanul Alin Damian, șeful de cabinet al ministrului Energiei, Bogdan Ivan are venituri substanțiale din cel puțin șase surse bugetare. Salariul de sef de cabinet și indemnizația de consilier județean BN sunt aproape bani de semințe pe lângă stipendiile pe care le primește din participarea la consiliile de administrație cu care l-a pricopsit șeful, prietenul […]
13 august 2025
21:00
CS Gloria Bistrița a câștigat în această seară în Gheorgheni cu 5 la 1 partida cu echipa gazdelor CS, jucată în Cupa României. Gazdele au deschis scorul dintr-o lovitură de la 11 metri, însă Gloria a egalat scorul până la pauză. Bistrițenii s-au dezlănțuit în a doua parte a meciului când au înscris încă 3 […]
13:30
Municipalitatea anunță revenirea Povestii Vinului pe pasajele Bistriței. După un an de pauză, în intervalul 22-24 august manifestarea revine, în locul devenit tradițional, adică pe pasajele din Centrul vechi al orașului. Vor fi trei zile de muzică live, vinuri aromate și bunătăți locale, într-o atmosferă de sărbătoare, promit organizatorii. Pe scenă vor urca : Mihail, […]
12:50
Incendiu devastator azi noapte: o casă și anexele distrusă, pagube si la o locuință din vecini. # Bistrita Express
Un incendiu devastator izbucnit în această dimineață, undeva după ora 2,00 a făcut scrum anexele gospodaresti a unei case si a distrus o bună parte din casp. o casa din comuna Prundu Bârgaului. Mai mult incendiu s-a extins și la vecini. Pompierii susțin că efectul termic al curentului electric ar fi generat nenorocirea. Intervenția pompierilor […]
00:00
S-a fâsâit numirea finului Damian în sinecura de la Hidroelectrica: ministrul Ivan a dat înapoi. Finul rămâne totuși cu alte două CA-uri bănoase # Bistrita Express
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a dat în cele din urmă înapoi în scandalul numirii în Consiliul de Supraveghere de la Hidroelectrica a șefului său de cabinet, Alin Damian, un alt bistrițean cu multe sinecuri și a anunțat la finalul zilei că renunță la nominalizare Inițial după ce informația că Ivan și-a nominalizat șeful de cabinet, […]
12 august 2025
15:00
Selecția pentru cei cinci directori ai AQUABIS se apropie de final. Patru dintre candidați nici n-au avut concurență # Bistrita Express
Concursul pentru selecția celor 5 manageri care vor conduce Aquabis-ul, compania județeană de apă și canal din Bistrița-Năsăud în următorii cinci ani, se apropie de final. Procedura de selecție ar trebui încheiată, cu tot cu contestații până la finalul acestei săptămâni, în condițiile în care numirea celor cinci manageri: general, general adjunct, economic, tehnic și […]
11:10
Cum a ajuns un magazin din Bistrița să fie închis 30 de zile pentru că a vândut țigări minorilor? Decizie aplicată la câteva luni după sancțiuni # Bistrita Express
Un magazin alimentar din Bistrița va trebui sa rămână închis timp 30 de zile ca sancțiune că a fost surprins si sancționat în mai multe rânduri pentru că a vândut țigări minorilor. Decizia a fost aplicată de Poliția Locală din Bistrița după ce o comisie municipală i-a suspendat autorizația de funcționare. Drastica soluție a fost […]
11 august 2025
18:00
Radu Moldovan: ” PSD nu va mai tolera lipsa de respect din coaliție”. Cum crede că ar trebui făcută totuși reforma # Bistrita Express
Radu Moldovan, președintele PSD Bistrița-Năsăud spune că partidul său nu mai are de gând să tolereze lipsa de respect cu care ar fi tratat în coaliție, vorbind despre decizii luate fără consultare: ”Eu nu simt nicio tensiune în coaliție” a susținut Radu Moldovan astăzi, întrebat de ziariștii din presa locală despre tensiunile din partidele coaliției […]
16:40
Un incendiu izbucnit luni după amiaza la o anexă aflată între două case în Blăjenii de Jos (Șintereag ) a mistuit trei anexe și s-a extins la casa de locuit, precum și la o locuință din vecinătate. Pompierii spun că în momentul în care au ajuns la locul incendiului din Blăjeni focul ardea deja generalizat […]
9 august 2025
00:00
Ce e cu panourile stradale despre reciclare? ADI deseuri anunță că sunt 30, amplasate în tot județul # Bistrita Express
ADI Deșeuri a amplasat 30 de panouri stradale în întreg județul cu mesaje care invită la colectare selectivă și reciclarea deșeurilor În județul Bistrița-Năsăud, ne dorim o comunitate curată, responsabilă și conectată la valorile protejării mediului. Pentru a încurajacolectarea selective și reciclarea deșeurilor, am amplasat 30 de panouristradale cu imagini și mesaje care ne amintesc […]
8 august 2025
19:30
Podul de lemn stratificat, o bijuterie arhitecturală a Sângeorzului, l-a fascinat pe șeful ADR NV, fostul ministru Boloș # Bistrita Express
Podul de lemn stratificat din Sângeorz-Băi, o bijuterie arhitecturală de 54 de metri lungime, în formă de ”S”, care atrage ca un magnet turiștii din zonă, l-a impresionat și pe fostul ministrul al Fondurilor Europene, Marcel Boloș, în prezent director regional ADR Nord Vest. Boloș, care a fost prezent ieri alături de o echipă de […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.