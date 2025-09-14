Hădărăuți: Dulceață din ardei iuți și usturoi, atracția Festivalului Dulceții

11:40

Cinci localități din Republica Moldova vor fi transformate în sate inteligente, grație unei investiții de peste 21 de milioane de lei din partea Uniunii Europene. Printre ele se regăsește și comuna Sipoteni din raionul Călărași. Localitatea va fi asigurată cu apă potabilă, prin instalarea a patru stații de filtrare, și iluminat public inteligent. La fel, vor fi amenajate patru stații moderne de așteptare a transportului, dotate cu panouri care afișează informații în timp real.