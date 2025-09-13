ELECTORALA 2025 // Trei secții de votare, instituite la Iași. Una deschisă în premieră

10:20

Numerele de telefon mobil ale lui Friedrich Merz, ale miniștrilor germani, ale șefilor de agenții și ale conducerii militare de vârf din Germania pot fi găsite cu ușurință pe internet. Spiegel a discutat cu un expert în securitate cibernetică din Italia, care a descoperit această scurgere inițial la politicieni italieni, iar apoi a verificat și la cei străini – inclusiv la germani. S-a dovedit că accesul la datele personale ale principalilor politicieni din Germania se poate obține în doar câteva clicuri, scrie DW.