Ianis Hagi a debutat la noua sa echipă de club
Radio Moldova, 14 septembrie 2025 13:00
Ianis Hagi a început în forță aventura sa în Turcia. Fiul legendarului Gheorghe Hagi a debutat în tricoul formației Alanyaspor, în partida din deplasare cu Konyaspor, câștigată de echipa sa cu 2:1. Mijlocașul în vârstă de 26 de ani a intrat pe teren în minutul 66, la scorul de 1:1, când l-a înlocuit pe Ibrahim Kaya.
• • •
The citizens of the Republic of Moldova, wherever they may be, can play a vital role in shaping the country's future. This message was conveyed by President Maia Sandu to participants at the Summit of Active Moldovans in the Diaspora, which was held on September 12-13 in Potsdam, Germany.
Condiții mai bune de muncă pentru pompierii de la Unitatea de salvatori din Tomai, Ceadîr-Lunga. Postul, la fel ca alte nouă din Republica Moldova, este renovat în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Lucrările de reparații includ schimbarea geamurilor, modernizarea sistemelor de încălzire și a spațiilor de odihnă.
Zimbru Chișinău a egalat la puncte formația Petrocub Hâncești, după victoria obținută în etapa a 12-a a primei divizii moldovenești de fotbal. „Galben verzii” au învins pe teren propriu pe CSF Bălți, scor 2:0. După un gol anulat pe motiv de ofsaid în debutul meciului, chișinăuienii au preluat conducerea în minutul 33 prin brazilianul Matteo Amoroso. Sud-americanul care a marcat cu un șut din afara careului.
Sute de vizitatori s-au adunat la Bălăbănești, Criuleni, la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Etno-Gastronomic „Bostaniada”. În cadrul evenimentului au fost expuse peste 20 de tone de bostani. Oaspeții au admirat dovlecii uriași, lucrările meșterilor populari și au gustat bucate tradiționale, iar punctul culminant a fost premierea celui mai mare bostan din Republica Moldova.
RETROSPECTIVA // Provocări „de amploare” în campania electorală, discurs al Maiei Sandu aplaudat în picioare la Strasbourg și Plahotniuc așteptat în Penitenciarul nr.13 # Radio Moldova
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie este marcată de numeroase cazuri de corupție electorală, inclusiv finanțare ilegală a partidelor politice, și de un val de dezinformări, constată atât autoritățile, cât și societatea civilă. Tentativele Federației Ruse de a deturna rezultatul scrutinului și a prelua controlul asupra R. Moldova sunt condamnate de partenerii de dezvoltare, care promit sprijin statului nostru ca să reziste războiului hibrid lansat de Moscova.
Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, seara, Putin și ai lui pot fi la granița României! Votul diasporei va fi decisiv” # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt decisive nu doar pentru viitorul european al țării, ci și pentru securitatea României, avertizează fostul lider de la Cotroceni, Traian Băsescu. Într-o postare pe Facebook, Băsescu subliniază că „bătălia” strânsă dintre partidele pro-europene și cele pro-ruse ar putea fi decisă de votul diasporei, iar un eventual succes al forțelor pro-Moscova ar transforma Republica Moldova într-un aliat al Kremlinului la granița de est a României.
Sipoteni, printre primele localități care vor beneficia de proiectul „sat inteligent” # Radio Moldova
Cinci localități din Republica Moldova vor fi transformate în sate inteligente, grație unei investiții de peste 21 de milioane de lei din partea Uniunii Europene. Printre ele se regăsește și comuna Sipoteni din raionul Călărași. Localitatea va fi asigurată cu apă potabilă, prin instalarea a patru stații de filtrare, și iluminat public inteligent. La fel, vor fi amenajate patru stații moderne de așteptare a transportului, dotate cu panouri care afișează informații în timp real.
Șefa statului îndeamnă diaspora să se implice în construcția unui viitor european pentru R. Moldova # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova, indiferent unde se află, pot avea un rol decisiv în luarea deciziilor cruciale pentru viitorul statului nostru, le-a transmis președinta Maia Sandu participanților la Summitul Moldovenilor Activi din Diasporă, care a avut loc pe 13 septembrie la Potsdam, Germania.
Armata Ucraineană a confirmat lovitura asupra rafinăriei de la Kirishi, în regiunea Leningrad. La rafinărie au fost înregistrate explozii și un incendiu. Rezultatele atacului sunt în curs de clarificare, se arată într-un comunicat al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de serviciul rus al BBC News.
Prunii de la Marinici, doldora de roadă: cum și-a protejat Ion Croitoru livada de înghețurile din primăvară # Radio Moldova
Raionul Nisporeni, numit și „regiunea prunelor”, are fermieri care demonstrează că munca și perseverența pot învinge greutățile. În satul Marinici, agricultorul Ion Croitoru a reușit să transforme un teren abandonat într-o livadă modernă de pruni. În ciuda obstacolelor naturale din ultimii ani, el continuă să investească, să muncească și să creadă în viitorul agriculturii.
Documentare apreciate la nivel internațional, filme artistice, concerte și alte programe culturale, pot fi accesate gratuit și în Republica Moldova. Toate pe platforma europeană de streaming ARTE.tv, care de curând, este disponibilă și în limba română. La Chișinău a avut loc evenimentul de lansare a platformei, care a reunit mai mulți oameni de cultură.
Kievul, vizitat de oficiali europeni, americani și Prințul Harry: apel pentru securitatea Ucrainei # Radio Moldova
Volodimir Zelenski a făcut apel la „finalizarea garanțiilor de securitate cât mai curând posibil”, după o întâlnire cu consilieri ai liderilor din Regatul Unit, Franța, Germania și Italia, aflați la Kiev în acest sfârșit de săptămână. Secretarul britanic de externe l-a asigurat pe președintele ucrainean de sprijin continuu și a anunțat o finanțare de 142 de milioane de lire sterline. Au vizitat Kievul și emisarul american Keith Kellogg, dar și Prințul Harry al Marii Britanii.
ELECTORALA 2025 // Trei secții de votare, instituite la Iași. Una deschisă în premieră # Radio Moldova
Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, la Iași vor fi deschise trei secții de votare. Cetățenii moldoveni își vor putea exercita dreptul la vot la Casa de Cultură a Studenților, la Școala Primară „Gheorghe Asachi” și la Facultatea de Chimie a Universității Tehnice, unde este deschisă o secție în premieră. În total, în România vor funcționa 23 de secții. Autoritățile mizează pe o participare sporită.
Festivalul Etniilor de la Soroca: tradiții, obiceiuri și gastronomie într-o atmosferă pitorească # Radio Moldova
Cel mai pitoresc și prietenos festival a adunat zeci de oameni la Soroca. Vorbim de „Festivalul etniilor”, o adevărată călătorie în diversitatea culturală a țării. Reprezentanții diferitor etnii au încercat să prezinte vizitatorilor tot ce au mai bun în cultura lor: costume tradiționale, tradiții și obiceiuri și, desigur, bucatele pentru deliciul gurmanzilor.
Alertă în România: populația avertizată să se adăpostească după pătrunderea unei drone rusești # Radio Moldova
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, sâmbătă după amiază, în cadrul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Autoritățile au emis sâmbătă după-amiază un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care populația locală este informată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și îndemnată să se adăpostească în următoarele 90 de minute în zone sigure.
Trump: NATO trebuie să oprească importurile de petrol rusesc pentru sancțiuni împotriva Moscovei # Radio Moldova
Țările NATO trebuie să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia, iar aceasta este condiția pentru ca Washingtonul să introducă sancțiuni împotriva Moscovei, ca pedeapsă pentru refuzul acesteia de a opri războiul împotriva Ucrainei, a declarat președintele Donald Trump, citat de publicația The Moscow Times.
Buenos Aires și-a revizuit semnificativ politica migrațională, a declarat ambasadorul Argentinei la Moscova, Enrique Ignacio Ferrer Vieira, în cadrul unui interviu acordat RBC. Astfel, pentru a obține cetățenia argentiniană prin naturalizare, un cetățean străin cu vârsta de peste 18 ani trebuie acum să dovedească faptul că are reședință legală permanentă în Argentina și că a locuit acolo timp de doi ani înainte de depunerea cererii de naturalizare, transmite DW.
Arsenal Londra a obținut o victorie convingătoare în etapa a 4-a din Premier League. "Tunarii" au învins pe Nottingham Forest cu 3-0 în meciul jucat pe stadionul Emirates.
Echipa națională de rugby masculin a Noii Zeelande a înregistrat cea mai drastică înfrângere din istorie. „All Blacks” au pierdut meciul cu selecționata Africii de Sud din cadrul Rugby Championship cu scorul de 10-43.
Stop fals! Datele oficiale contrazic propaganda: exporturile de mere moldovenești în UE au crescut de 24 de ori # Radio Moldova
Afirmațiile președintelui PSRM, Igor Dodon, potrivit cărora „merele noastre în Europa nu o să se cumpere” și că „fără Rusia falimentează toți producătorii noștri”, sunt false. Datele oficiale arată că exporturile de fructe moldovenești către Uniunea Europeană sunt în creștere constantă, în timp ce Federația Rusă a impus în repetate rânduri embargouri asupra fructelor din Republica Moldova, scrie Stopfals.md pe baza unei analize.
Circa 50 de țări, inclusiv R. Moldova, și-au exprimat îngrijorarea la ONU privind incursiunile dronelor ruse în Polonia # Radio Moldova
La inițiativa Poloniei, 48 de țări, printre care și R. Moldova, România, Ucraina, Japonia sau SUA, precum și Delegația UE au emis, în marja unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, un comunicat de presă comun privind cea mai mare încălcare a spațiului aerian polonez de către dronele rusești de la începutul războiului din Ucraina.
Naționala Republicii Moldova și-a aflat posibilii adversari din Liga Națiunilor 2026/27 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova și-a aflat potențialii adversarii din următoarea ediție a Ligii Națiunilor UEFA. Forul fotbalistic continental a stabilit urnele pentru tragerea la sorți. „Tricolorii” vor evolua în Liga C, fiind incluși în urna a 4-a.
Vouchere de 6.000 de lei pentru alte mii de familii cu copii și persoane în vârstă din R. Moldova # Radio Moldova
Alte 5.802 familii din Republica Moldova vor putea înlocui electrocasnicele vechi cu unele noi, eficiente energetic, prin Programul EcoVoucher, în cea de-a cincea sesiune a acestui an, desfășurată între 12 și 29 septembrie. Voucherele, în valoare de 6.000 de lei fiecare, acoperă până la 70% din costul unui aparat nou și pot fi utilizate în rețeaua magazinelor partenere, care oferă livrare gratuită și preluarea echipamentelor vechi pentru reciclare.
Autospeciale noi: IGSU va implementa șase proiecte finanțate de UE cu granturi de 2.7 milioane de euro # Radio Moldova
Republica Moldova va beneficia de granturi europene în valoare de circa 2,7 milioane de euro pentru a-și consolida capacitatea de reacție în fața dezastrelor. Fondurile, accesate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027, vor fi investite în autospeciale, echipamente de intervenție și instruirea salvatorilor.
Festivalul Pădurilor: Autocarele vor porni spre Condrița de sub podul de la Telecentru și de pe str. Alba Iulia. Transportul va fi gratuit # Radio Moldova
Cetățenii care intenționează să meargă duminică, 14 septembrie, la Reședința prezidențială de la Condrița, pentru a participa la Festivalul Pădurilor, sunt îndemnați să opteze pentru transportul pus la dispoziție gratuit de către organizatori.
Operațiunea „Țeava 3.0”: infiltrare prin gazoduct, fără confirmare oficială de la Moscova sau Kiev # Radio Moldova
Ziua 1298 a războiului. „Țeava 3.0”: trupele ruse, potrivit bloggerilor ucraineni, au folosit din nou un gazoduct pentru a pătrunde în spatele liniilor Forțelor Armate ale Ucrainei – de această dată la Kupiansk, relatează Meduza-Live.
Echipa națională de baschet masculin a Germaniei, campioană mondială în exercițiu, este la un pas de a cuceri și titlul european. „Die Mannschaft” a învins Finlanda în semifinale cu 98-86.
Care este forma corectă a verbului A ÎNFIGE? În niciun caz "a înfinge". Spunem corect "tu înfigi", iar nu "înfingi". Dacă ne uităm la clasici, găsim întotdeauna forma corectă, chiar și la Creangă.
14:10
Militarii celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale și-au început oficial misiunea de menținere a păcii în Liban, în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite (UNIFIL). Într-o ceremonie desfășurată la baza multinațională din Shama, pacificatorii moldoveni au preluat responsabilitățile de la contingentul leton, în prezența oficialilor ONU și a partenerilor internaționali.
UE caută soluții „juridic creative” pentru finanțarea Kievului din fondurile înghețate ale Rusiei # Radio Moldova
Comisia Europeană a propus înlocuirea fondurilor transferate către Kiev din activele rusești cu bilete la ordin garantate de Uniunea Europeană, scrie DW, cu referire la Politico, care citează patru surse. Potrivit interlocutorilor publicației, ideea a fost discutată pe 11 septembrie, în cadrul unei reuniuni a Comisiei Europene cu reprezentanții ministerelor de finanțe ale statelor membre.
IGSU obține șase proiecte europene pentru creșterea capacității de intervenție în cazul dezastrelor # Radio Moldova
Adunarea Generală a ONU a adoptat vineri cu o largă majoritate „declarația de la New York”, care vizează reînvierea soluției cu două state, israelian și palestinian, însă a exclus fără echivoc Hamas, relatează Agerpres, cu referire la AFP și Reuters.
Fostul candidat la președinția Belarusului și liderul partidului „Narodnaia Hromada”, Nikolai Statkevici, eliberat de Alexandr Lukașenko pe 11 septembrie, a dispărut după ce a refuzat să plece din țară. Despre aceasta a anunțat „Radio Svoboda”, în cadrul unei conferințe de presă a foștilor deținuți politici la Vilnius. Rudele politicianului afirmă, de asemenea, că nu au nicio informație privind locul unde se află acesta, relatează The Moscow Times.
Revista Presei: Mitropolitul Moldovei, Vladimir a participat la evenimente alături de liderul separatist de la Tiraspol, Krasnoselski, și ambasadorul Rusiei în R. Moldova, Ozerov # Radio Moldova
Protestul veteranilor războiului de pe Nistru; cum discursul de ură domină campania electorală; tichete de vacanță pentru salariații din Republica Moldova- sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Vineri seara, la solicitarea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU a discutat încălcarea spațiului aerian polonez de către dronele rusești. În timpul ședinței, ambasadoarea SUA la ONU, Dorothy Shea, aflată în calitate de reprezentant permanent interimar, a condamnat ferm acțiunile Rusiei și a declarat că Washingtonul este pregătit să-și apere aliații din NATO, transmite serviciul rus al BBC News.
Numerele de telefon mobil ale lui Friedrich Merz, ale miniștrilor germani, ale șefilor de agenții și ale conducerii militare de vârf din Germania pot fi găsite cu ușurință pe internet. Spiegel a discutat cu un expert în securitate cibernetică din Italia, care a descoperit această scurgere inițial la politicieni italieni, iar apoi a verificat și la cei străini – inclusiv la germani. S-a dovedit că accesul la datele personale ale principalilor politicieni din Germania se poate obține în doar câteva clicuri, scrie DW.
Republicanul Lindsey Graham și democratul Richard Blumenthal, care anterior au propus introducerea unor tarife de 500% împotriva țărilor ce cumpără resurse energetice rusești, împreună cu alți doi senatori din ambele partide, au lansat o nouă ofensivă împotriva Rusiei. Deși proiectul lor de lege vizează pedepsirea Moscovei pentru alte crime, inițiativa a fost făcută publică la doar o zi după ce drone rusești au intrat prin Belarus pe teritoriul unui stat NATO, scrie publicația The Moscow Times.
Maria Bieșu International Opera and Ballet Festival celebrates 90 years since the birth of the legendary soprano.
Bruxelles: R. Moldova a încheiat screeningul la capitolul legat de agricultură și siguranța alimentelor # Radio Moldova
Republica Moldova a încheiat vineri, 12 septembrie, la Bruxelles, procesul de screening pe capitolul 12, cel legat de agricultură, siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară.
Publicitate mascată pe pagini anonime: Șor a cheltuit zeci de mii de euro pentru a promova doi politicieni și a răspândi narative false # Radio Moldova
Federația Rusă, prin rețeaua condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, a sponsorizat masiv publicitate politică pe platformele Meta și YouTube, între 30 aprilie și 28 iulie 2025, cu scopul de a submina parcursul european al Republicii Moldova și de a destabiliza climatul politic intern. Constatarea aparține experților WatchDog.MD, Andrei Rusu și Andrei Curăraru, care au analizat reclamele politice sponsorizate în perioada menționată.
Artiști celebri din 12 țări vor participa la cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Este o ediție aniversară care marchează 90 de ani de la nașterea celebrei soprane Maria Bieșu. Festivalul se va desfășura în perioada 14 septembrie - 5 octombrie.
Violența este rezultatul unor conflicte nerezolvate și semnalul unor nevoi emoționale ignorate, iar soluția este prevenția, avertizează directoarea adjunctă a Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, Tatiana Lungu, într-un interviu oferit pentru Moldova 1. Comentând un caz recent din Soroca, experta a reiterat necesitatea unei abordări integrate de educație socio-emoțională în instituții, consilierea psihologică și implicarea părinților și profesorilor pentru a preveni escaladarea acestui fenomen.
Cioburile din sticlă vor fi reciclate mai eficient în Republica Moldova. La Chișinău a fost lansată o nouă linie tehnologică, capabilă să proceseze un volum mult mai mare de deșeuri sticloase. Investiția marchează un pas important în gestionarea durabilă a deșeurilor și protejarea mediului.
Turismul intern, stimulat prin tichete de vacanță: beneficii pentru angajați și pensiuni # Radio Moldova
Angajații din R. Moldova își vor putea petrece, începând cu anul viitor, concediile, zilele de naștere sau alte evenimente speciale în pensiunile turistice din țară, în baza tichetelor de vacanță oferite de angajatori.
Rușilor li s-a început blocarea ieșirii din țară după lansarea registrului electronic de evidență militară și transmiterea citațiilor electronice. Despre primul astfel de caz, petrecut pe 11 septembrie pe aeroportul Șeremetievo, a scris „Controlul de frontieră”, citat de publicația The Moscow Times.
Procuratura: Doi bărbați riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață # Radio Moldova
Doi bărbați din Edineț și Strășeni au fost trimiși în judecată pentru omor și viol, după ce au ucis în bătaie un bărbat și, la câteva luni, unul dintre ei a agresat sexual o tânără. Cei doi locuiau într-un subsol din Chișinău împreună cu victimele.
Trump: „Răbdarea mea față de Putin se termină”. SUA pregătesc sancțiuni dure împotriva Rusiei # Radio Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că răbdarea sa față de Vladimir Putin „se termină rapid”, iar Rusia ar putea fi vizată de noi sancțiuni care vor afecta sectoarele financiar și energetic ale economiei. „Ea (răbdarea) parcă se epuizează și se epuizează repede”, a declarat Trump într-un interviu pentru Fox News, citat de publicația The Moscow Times.
