Ion Cărăruș a marcat, iar echipa la care este legitimat țintește promovarea în Superliga românească de fotbal
Radio Moldova, 14 septembrie 2025 18:00
Fotbalistul moldovean Ion Cărăruș a marcat primul său gol în acest sezon. Fundașul de 29 de ani a înscris pentru Corvinul Hunedoara într-un meci din Liga a 2-a, a doua divizie valorică a fotbalului românesc. În etapa a 6-a, hunedorenii au câștigat cu 4:2 în deplasare partida cu Olimpia Satu Mare, iar Cărăruș a restabilit egalitatea în minutul 41.
• • •
Un om a murit și 25 au fost răniți la Madrid, în urma unei explozii produse într-o cafenea din oraș. Deflagrația a avariat clădirea cu trei etaje în care se afla localul. 18 echipaje de pompieri au intervenit de urgență.
Marathon Chișinău, competiția care a adunat mii de oameni pentru mișcare și distracție # Radio Moldova
11 mii de oameni au alergat prin capitală în cadrul unei noi ediții a Marathon Chișinău. La eveniment au participat atât amatori, cât și sportivi obișnuiți cu distanțe lungi. Pentru toți, scopul a fost același: să se distreze și să aibă parte de o experiență unică.
Surse din GUR confirmă implicarea serviciilor speciale ucrainene în acțiunile de sabotaj pe căile ferate din Rusia # Radio Moldova
Mass-media ucraineană, citând o sursă din Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR), relatează că serviciile speciale ale țării sunt implicate în explozia de lângă calea ferată din regiunea rusă Oriol, care a avut loc pe 13 septembrie. RBC-Ucraina scrie, la rândul său, că GUR confirmă și implicarea serviciilor speciale ucrainene în incidentele de pe liniile feroviare din regiunea Leningrad, în noaptea de 14 septembrie, relatează DW.
Rezultat onorabil: Alexandra Emilianov s-a clasat pe locul 10 în finala Campionatelor Mondiale de atletism # Radio Moldova
Atleta Alexandra Emilianov s-a clasat pe locul 10 în finala probei de aruncarea discului la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo. În cea mai bună încercare a sa, Emialianov a obținut rezultatul de 62 de metri și 59 centimetri.
Internaționalul moldovean Ion Nicolăescu a marcat al doilea său gol pentru Maccabi Tel Aviv. Într-un meci din etapa a treia a primei divizii israeliene de fotbal, atacantul a înscris în minutul 45 în poarta echipei Ironia Tiberias, iar "galben-albaștrii" au câștigat cu 4:1 în deplasare.
Dronele rusești care vor intra în spațiul aerian al României vor fi doborâte, așa cum au procedat și polonezii, autoritățile române fiind în permanentă legătură cu centrul de comandă NATO, a declarat ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, scrie CaleaEuropeana.ro.
CFR Cluj nu se regăsește în actuala ediție a Superligii românești de fotbal. Echipa ardeleană a ajuns la 7 meciuri consecutive fără victorie în campionat, dintre care 4 remize și 3 înfrângeri. În etapa a 9-a, discipolii italianului Andrea Mandorlini au fost ținuți în șah de Metaloglobus București, iar partida disputată la Clinceni s-a încheiat la egalitate, scor 1:1:
Măsură de securitate: Ucraina analizează restricționarea rețelelor mobile în timpul raidurilor rusești # Radio Moldova
Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruse pentru a împiedica utilizarea rețelelor pentru coordonarea atacurilor, a declarat duminică șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, transmite Agerpres, cu referire la Reuters.
Spectacol total în Serie A: Juventus Torino a învins cu 4:3 pe Internazionale Milano # Radio Moldova
Spectacol total în derby-ul fotbalului italian. Într-un meci al etapei a treia din cadrul Seriei A, Juventus Torino a învins cu 4:3 acasă pe Internazionale Milano. „Bianconeri” au preluat conducerea în minutul 14, grație golului marcat de englezul Lloyd Kelly. În prima repriză au mai fost înscrise alte două goluri. „Nerazzurri” au restabilit egalitatea prin turcul Hakan Çalhanoğlu, iar compatriotul acestuia, Kenan Yıldız i-a readus pe piemontezi în avantaj.
Traian Băsescu: “On September 28, Putin could be at Romania’s border — diaspora vote decisive” # Radio Moldova
The parliamentary elections in the Republic of Moldova are crucial not only for the country's European aspirations but also for Romania's security, warns former President Traian Băsescu. In a Facebook post, Băsescu highlights that the close competition between pro-European and pro-Russian parties may be influenced by the vote from the diaspora. He cautions that a potential victory for pro-Moscow forces could turn the Republic of Moldova into an ally of the Kremlin, posing a challenge to Romania's eastern border.
Analiză SHS: Când au fost înregistrate cea mai rece și cea mai caldă lună septembrie, pe teritoriul R. Moldova # Radio Moldova
Temperaturi caniculare, înghețuri sau chiar ninsori - luna septembrie poate aduce surprize în R. Moldova.
The citizens of the Republic of Moldova, wherever they may be, can play a vital role in shaping the country's future. This message was conveyed by President Maia Sandu to participants at the Summit of Active Moldovans in the Diaspora, which was held on September 12-13 in Potsdam, Germany.
Condiții mai bune de muncă pentru pompierii de la Unitatea de salvatori din Tomai, Ceadîr-Lunga. Postul, la fel ca alte nouă din Republica Moldova, este renovat în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Lucrările de reparații includ schimbarea geamurilor, modernizarea sistemelor de încălzire și a spațiilor de odihnă.
Ianis Hagi a început în forță aventura sa în Turcia. Fiul legendarului Gheorghe Hagi a debutat în tricoul formației Alanyaspor, în partida din deplasare cu Konyaspor, câștigată de echipa sa cu 2:1. Mijlocașul în vârstă de 26 de ani a intrat pe teren în minutul 66, la scorul de 1:1, când l-a înlocuit pe Ibrahim Kaya.
Zimbru Chișinău a egalat la puncte formația Petrocub Hâncești, după victoria obținută în etapa a 12-a a primei divizii moldovenești de fotbal. „Galben verzii” au învins pe teren propriu pe CSF Bălți, scor 2:0. După un gol anulat pe motiv de ofsaid în debutul meciului, chișinăuienii au preluat conducerea în minutul 33 prin brazilianul Matteo Amoroso. Sud-americanul care a marcat cu un șut din afara careului.
Sute de vizitatori s-au adunat la Bălăbănești, Criuleni, la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Etno-Gastronomic „Bostaniada”. În cadrul evenimentului au fost expuse peste 20 de tone de bostani. Oaspeții au admirat dovlecii uriași, lucrările meșterilor populari și au gustat bucate tradiționale, iar punctul culminant a fost premierea celui mai mare bostan din Republica Moldova.
RETROSPECTIVA // Provocări „de amploare” în campania electorală, discurs al Maiei Sandu aplaudat în picioare la Strasbourg și Plahotniuc așteptat în Penitenciarul nr.13 # Radio Moldova
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie este marcată de numeroase cazuri de corupție electorală, inclusiv finanțare ilegală a partidelor politice, și de un val de dezinformări, constată atât autoritățile, cât și societatea civilă. Tentativele Federației Ruse de a deturna rezultatul scrutinului și a prelua controlul asupra R. Moldova sunt condamnate de partenerii de dezvoltare, care promit sprijin statului nostru ca să reziste războiului hibrid lansat de Moscova.
Traian Băsescu: „Pe 28 septembrie, seara, Putin și ai lui pot fi la granița României! Votul diasporei va fi decisiv” # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt decisive nu doar pentru viitorul european al țării, ci și pentru securitatea României, avertizează fostul lider de la Cotroceni, Traian Băsescu. Într-o postare pe Facebook, Băsescu subliniază că „bătălia” strânsă dintre partidele pro-europene și cele pro-ruse ar putea fi decisă de votul diasporei, iar un eventual succes al forțelor pro-Moscova ar transforma Republica Moldova într-un aliat al Kremlinului la granița de est a României.
Sipoteni, printre primele localități care vor beneficia de proiectul „sat inteligent” # Radio Moldova
Cinci localități din Republica Moldova vor fi transformate în sate inteligente, grație unei investiții de peste 21 de milioane de lei din partea Uniunii Europene. Printre ele se regăsește și comuna Sipoteni din raionul Călărași. Localitatea va fi asigurată cu apă potabilă, prin instalarea a patru stații de filtrare, și iluminat public inteligent. La fel, vor fi amenajate patru stații moderne de așteptare a transportului, dotate cu panouri care afișează informații în timp real.
Șefa statului îndeamnă diaspora să se implice în construcția unui viitor european pentru R. Moldova # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova, indiferent unde se află, pot avea un rol decisiv în luarea deciziilor cruciale pentru viitorul statului nostru, le-a transmis președinta Maia Sandu participanților la Summitul Moldovenilor Activi din Diasporă, care a avut loc pe 13 septembrie la Potsdam, Germania.
Armata Ucraineană a confirmat lovitura asupra rafinăriei de la Kirishi, în regiunea Leningrad. La rafinărie au fost înregistrate explozii și un incendiu. Rezultatele atacului sunt în curs de clarificare, se arată într-un comunicat al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de serviciul rus al BBC News.
Prunii de la Marinici, doldora de roadă: cum și-a protejat Ion Croitoru livada de înghețurile din primăvară # Radio Moldova
Raionul Nisporeni, numit și „regiunea prunelor”, are fermieri care demonstrează că munca și perseverența pot învinge greutățile. În satul Marinici, agricultorul Ion Croitoru a reușit să transforme un teren abandonat într-o livadă modernă de pruni. În ciuda obstacolelor naturale din ultimii ani, el continuă să investească, să muncească și să creadă în viitorul agriculturii.
Documentare apreciate la nivel internațional, filme artistice, concerte și alte programe culturale, pot fi accesate gratuit și în Republica Moldova. Toate pe platforma europeană de streaming ARTE.tv, care de curând, este disponibilă și în limba română. La Chișinău a avut loc evenimentul de lansare a platformei, care a reunit mai mulți oameni de cultură.
Kievul, vizitat de oficiali europeni, americani și Prințul Harry: apel pentru securitatea Ucrainei # Radio Moldova
Volodimir Zelenski a făcut apel la „finalizarea garanțiilor de securitate cât mai curând posibil”, după o întâlnire cu consilieri ai liderilor din Regatul Unit, Franța, Germania și Italia, aflați la Kiev în acest sfârșit de săptămână. Secretarul britanic de externe l-a asigurat pe președintele ucrainean de sprijin continuu și a anunțat o finanțare de 142 de milioane de lire sterline. Au vizitat Kievul și emisarul american Keith Kellogg, dar și Prințul Harry al Marii Britanii.
ELECTORALA 2025 // Trei secții de votare, instituite la Iași. Una deschisă în premieră # Radio Moldova
Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, la Iași vor fi deschise trei secții de votare. Cetățenii moldoveni își vor putea exercita dreptul la vot la Casa de Cultură a Studenților, la Școala Primară „Gheorghe Asachi” și la Facultatea de Chimie a Universității Tehnice, unde este deschisă o secție în premieră. În total, în România vor funcționa 23 de secții. Autoritățile mizează pe o participare sporită.
Festivalul Etniilor de la Soroca: tradiții, obiceiuri și gastronomie într-o atmosferă pitorească # Radio Moldova
Cel mai pitoresc și prietenos festival a adunat zeci de oameni la Soroca. Vorbim de „Festivalul etniilor”, o adevărată călătorie în diversitatea culturală a țării. Reprezentanții diferitor etnii au încercat să prezinte vizitatorilor tot ce au mai bun în cultura lor: costume tradiționale, tradiții și obiceiuri și, desigur, bucatele pentru deliciul gurmanzilor.
Alertă în România: populația avertizată să se adăpostească după pătrunderea unei drone rusești # Radio Moldova
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, sâmbătă după amiază, în cadrul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Autoritățile au emis sâmbătă după-amiază un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care populația locală este informată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și îndemnată să se adăpostească în următoarele 90 de minute în zone sigure.
Trump: NATO trebuie să oprească importurile de petrol rusesc pentru sancțiuni împotriva Moscovei # Radio Moldova
Țările NATO trebuie să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia, iar aceasta este condiția pentru ca Washingtonul să introducă sancțiuni împotriva Moscovei, ca pedeapsă pentru refuzul acesteia de a opri războiul împotriva Ucrainei, a declarat președintele Donald Trump, citat de publicația The Moscow Times.
Buenos Aires și-a revizuit semnificativ politica migrațională, a declarat ambasadorul Argentinei la Moscova, Enrique Ignacio Ferrer Vieira, în cadrul unui interviu acordat RBC. Astfel, pentru a obține cetățenia argentiniană prin naturalizare, un cetățean străin cu vârsta de peste 18 ani trebuie acum să dovedească faptul că are reședință legală permanentă în Argentina și că a locuit acolo timp de doi ani înainte de depunerea cererii de naturalizare, transmite DW.
Arsenal Londra a obținut o victorie convingătoare în etapa a 4-a din Premier League. "Tunarii" au învins pe Nottingham Forest cu 3-0 în meciul jucat pe stadionul Emirates.
Echipa națională de rugby masculin a Noii Zeelande a înregistrat cea mai drastică înfrângere din istorie. „All Blacks” au pierdut meciul cu selecționata Africii de Sud din cadrul Rugby Championship cu scorul de 10-43.
Stop fals! Datele oficiale contrazic propaganda: exporturile de mere moldovenești în UE au crescut de 24 de ori # Radio Moldova
Afirmațiile președintelui PSRM, Igor Dodon, potrivit cărora „merele noastre în Europa nu o să se cumpere” și că „fără Rusia falimentează toți producătorii noștri”, sunt false. Datele oficiale arată că exporturile de fructe moldovenești către Uniunea Europeană sunt în creștere constantă, în timp ce Federația Rusă a impus în repetate rânduri embargouri asupra fructelor din Republica Moldova, scrie Stopfals.md pe baza unei analize.
Circa 50 de țări, inclusiv R. Moldova, și-au exprimat îngrijorarea la ONU privind incursiunile dronelor ruse în Polonia # Radio Moldova
La inițiativa Poloniei, 48 de țări, printre care și R. Moldova, România, Ucraina, Japonia sau SUA, precum și Delegația UE au emis, în marja unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, un comunicat de presă comun privind cea mai mare încălcare a spațiului aerian polonez de către dronele rusești de la începutul războiului din Ucraina.
Naționala Republicii Moldova și-a aflat posibilii adversari din Liga Națiunilor 2026/27 # Radio Moldova
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova și-a aflat potențialii adversarii din următoarea ediție a Ligii Națiunilor UEFA. Forul fotbalistic continental a stabilit urnele pentru tragerea la sorți. „Tricolorii” vor evolua în Liga C, fiind incluși în urna a 4-a.
Vouchere de 6.000 de lei pentru alte mii de familii cu copii și persoane în vârstă din R. Moldova # Radio Moldova
Alte 5.802 familii din Republica Moldova vor putea înlocui electrocasnicele vechi cu unele noi, eficiente energetic, prin Programul EcoVoucher, în cea de-a cincea sesiune a acestui an, desfășurată între 12 și 29 septembrie. Voucherele, în valoare de 6.000 de lei fiecare, acoperă până la 70% din costul unui aparat nou și pot fi utilizate în rețeaua magazinelor partenere, care oferă livrare gratuită și preluarea echipamentelor vechi pentru reciclare.
Autospeciale noi: IGSU va implementa șase proiecte finanțate de UE cu granturi de 2.7 milioane de euro # Radio Moldova
Republica Moldova va beneficia de granturi europene în valoare de circa 2,7 milioane de euro pentru a-și consolida capacitatea de reacție în fața dezastrelor. Fondurile, accesate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova 2021-2027, vor fi investite în autospeciale, echipamente de intervenție și instruirea salvatorilor.
Festivalul Pădurilor: Autocarele vor porni spre Condrița de sub podul de la Telecentru și de pe str. Alba Iulia. Transportul va fi gratuit # Radio Moldova
Cetățenii care intenționează să meargă duminică, 14 septembrie, la Reședința prezidențială de la Condrița, pentru a participa la Festivalul Pădurilor, sunt îndemnați să opteze pentru transportul pus la dispoziție gratuit de către organizatori.
Operațiunea „Țeava 3.0”: infiltrare prin gazoduct, fără confirmare oficială de la Moscova sau Kiev # Radio Moldova
Ziua 1298 a războiului. „Țeava 3.0”: trupele ruse, potrivit bloggerilor ucraineni, au folosit din nou un gazoduct pentru a pătrunde în spatele liniilor Forțelor Armate ale Ucrainei – de această dată la Kupiansk, relatează Meduza-Live.
Echipa națională de baschet masculin a Germaniei, campioană mondială în exercițiu, este la un pas de a cuceri și titlul european. „Die Mannschaft” a învins Finlanda în semifinale cu 98-86.
Care este forma corectă a verbului A ÎNFIGE? În niciun caz "a înfinge". Spunem corect "tu înfigi", iar nu "înfingi". Dacă ne uităm la clasici, găsim întotdeauna forma corectă, chiar și la Creangă.
Militarii celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale și-au început oficial misiunea de menținere a păcii în Liban, în cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite (UNIFIL). Într-o ceremonie desfășurată la baza multinațională din Shama, pacificatorii moldoveni au preluat responsabilitățile de la contingentul leton, în prezența oficialilor ONU și a partenerilor internaționali.
UE caută soluții „juridic creative” pentru finanțarea Kievului din fondurile înghețate ale Rusiei # Radio Moldova
Comisia Europeană a propus înlocuirea fondurilor transferate către Kiev din activele rusești cu bilete la ordin garantate de Uniunea Europeană, scrie DW, cu referire la Politico, care citează patru surse. Potrivit interlocutorilor publicației, ideea a fost discutată pe 11 septembrie, în cadrul unei reuniuni a Comisiei Europene cu reprezentanții ministerelor de finanțe ale statelor membre.
IGSU obține șase proiecte europene pentru creșterea capacității de intervenție în cazul dezastrelor # Radio Moldova
Adunarea Generală a ONU a adoptat vineri cu o largă majoritate „declarația de la New York”, care vizează reînvierea soluției cu două state, israelian și palestinian, însă a exclus fără echivoc Hamas, relatează Agerpres, cu referire la AFP și Reuters.
Fostul candidat la președinția Belarusului și liderul partidului „Narodnaia Hromada”, Nikolai Statkevici, eliberat de Alexandr Lukașenko pe 11 septembrie, a dispărut după ce a refuzat să plece din țară. Despre aceasta a anunțat „Radio Svoboda”, în cadrul unei conferințe de presă a foștilor deținuți politici la Vilnius. Rudele politicianului afirmă, de asemenea, că nu au nicio informație privind locul unde se află acesta, relatează The Moscow Times.
Revista Presei: Mitropolitul Moldovei, Vladimir a participat la evenimente alături de liderul separatist de la Tiraspol, Krasnoselski, și ambasadorul Rusiei în R. Moldova, Ozerov # Radio Moldova
Protestul veteranilor războiului de pe Nistru; cum discursul de ură domină campania electorală; tichete de vacanță pentru salariații din Republica Moldova- sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
Vineri seara, la solicitarea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU a discutat încălcarea spațiului aerian polonez de către dronele rusești. În timpul ședinței, ambasadoarea SUA la ONU, Dorothy Shea, aflată în calitate de reprezentant permanent interimar, a condamnat ferm acțiunile Rusiei și a declarat că Washingtonul este pregătit să-și apere aliații din NATO, transmite serviciul rus al BBC News.
