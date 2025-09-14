Cum propaganda rusă falsifică rapoartele despre infracțiuni pentru a discredita Forțele Armate Ucrainene

10:10

Cum e, în aceste timpuri zbuciumate, să-ți trăiești viața printre flori, să crești flori, să le îngrijești, să le altoiești și să creezi soiuri noi? Ina Erhan Ștefăneț, din satul Dobrogea, raionul Sîngerei, cunoaște răspunsuri la toate aceste întrebări, pentru că, de pe când avea doar 15 ani, e mereu printre flori. După absolvirea școlii...