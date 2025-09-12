Ministerul Justiției a recepționat decizia autorităților elene privind extrădarea lui Plahotniuc: „MAI deja întreprinde acțiunile necesare pentru preluarea lui”
Ziarul de Garda, 12 septembrie 2025 19:40
Ministerul Justiției anunță că a recepționat astăzi, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. În rezultat, setul de acte necesar pentru extrădare a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, instituție competentă pentru...
• • •
Acum 30 minute
19:40
19:30
Acum 2 ore
18:50
Noi detalii despre cei doi viceprimari de Comrat reținuți recent: „Arest în penitenciar pentru 30 de zile” # Ziarul de Garda
Procurorii din Cahul au prezentat noi detalii despre cei doi viceprimari de Comrat reținuți recent, o candidată la funcția de deputat și 2 activiști ai unui partid. În privința viceprimarului reținut pentru abuz de serviciu – Stepan Cara, în cazul prezumtivei alocări ilegale a mai multor terenuri de construcție către apropiații săi, în timp ce...
18:40
SINTEZA ELECTORALĂ/ Agitație electorală la ore, sondaje „cu iz de manipulare”, gazul de 10 lei – istorie # Ziarul de Garda
Mai mulți cetățeni sunt contactați telefonic și solicitați să răspundă în cadrul unor așa-zise sondaje telefonice. O operatoare care a contactat alegătorii a declarat că lucrează pentru o asociație obștească din Comrat, condusă de Alla Fedoristova, care l-a sprijinit pe Alexandr Stoianoglo la prezidențiale, iar ulterior a distribuit postări ale Irinei Vlah. Marc Tkaciuk, unul...
18:20
Mai multe străzi din capitală vor fi închise în weekend în contextul unui eveniment sportiv. Cum va circula transportul public # Ziarul de Garda
Primăria Municipiului Chișinău anunță că sâmbătă și dimunică, 13 și 14 septembrie, traficul va fi suspendat în câteva zone din capitală pentru desfășurarea unor evenimente sportive. Transportul public va circula conform unui itinerar special, iar șoferii sunt îndemnați să ocolească zonele respective. De pe 13.09.205, ora 01:10, până pe 14.09.2025, ora 19:00, va fi suspendat...
Acum 4 ore
17:50
Limba română va fi predată la o instituție de învățământ din Franța ca obiect obligatoriu # Ziarul de Garda
Limba română va fi predată ca limbă obligatorie în sistemul public preuniversitar din Franța, a anunțat într-un comunicat Ambasada României în Franța. Astfel, Ministerul Educației Naționale din Românie, Învățământului superior și Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Créteil, a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în...
17:40
Ministerul Sănătății anunță că 28 de spitale au beneficiat de sisteme moderne de sterilizare: „O investiție de circa 60 de milioane de lei” # Ziarul de Garda
Pe 12 septembrie, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, a avut loc evenimentul de inaugurare a sistemelor moderne de sterilizare, instalate în 28 de spitale din țară. Potrivit Ministerului Sănătății, noile echipamente sunt esențiale pentru creșterea calității actului medical, protejarea pacienților și prevenirea infecțiilor nosocomiale. Acest proiect a fost realizat în contextul implementării componentei...
17:30
Suspectul în cazul asasinării activistului american Charlie Kirk este un tânăr de 22 de ani. Tatăl său a informat autoritățile și l-a reținut până când acesta a putut fi arestat # Ziarul de Garda
Suspectul în cazul asasinării activistului american Charlie Kirk a fost arestat. Acesta este Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani. Tyler a mărturisit tatălui său că el a fost cel care a tras în Kirk, transmite CNN. Tatăl suspectului a informat autoritățile și a declarat că l-a reținut pe fiul său până când acesta...
17:20
CSP a admis rapoartele de evaluare a integrității etice și financiare emis în privința a trei procurori # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au admis în ședință vineri, 12 septembrie, rapoartele Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința a trei procurori, Mariana Leahu, Victor Muntean și Gheorghe Caragia. Pe 23 iulie, Mariana Leahu, adjunctă interimară a procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), a promovat evaluarea integrității etice și financiare în temeiul Legii nr....
17:10
LIVE TEXT/ Trei persoane au decedat, iar alte cinci au fost rănite, în urma atacurilor rusești asupra regiunii Sumî. Război în Ucraina, ziua 1297 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Un bărbat a murit în urma atacului rus cu drone asupra orașului Sumî din noaptea de 12 septembrie, au anunțat salvatorii. În plus, în urma atacului cu rachete lansat de Rusia asupra regiunii dimineața, două persoane au murit și alte cinci au fost rănite. În urma atacului, în oraș a luat foc o...
17:00
Comisia de evaluare a procurorilor a propus nepromovarea evaluării externe a procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor a propus astăzi, 12 septembrie, nepromovarea evaluării externe a procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție în rezultatul verificării integrității procurorului. Conform sursei citate, procesul de evaluare a relevat că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară. Comisia a identificat dubii privind integritatea sa financiară, pe care acesta...
16:50
Primul raport, în privința unui procuror anticorupție care a promovat evaluarea, respins de către CSP: Alexandru Cernei va fi reevaluat de către Comisie # Ziarul de Garda
Procurorul anticorupție Alexandru Cernei, care a promovat evaluarea integrității, urmează să fie reevaluat de către Comisie. Consiliul Superior al Procurorilor a decis în ședința de vineri, 12 septembrie, să respingă raportul pozitiv de evaluarea a integrității acestuia. Cu trei voturi în favoare acceptării raportului de promovare a evaluării externe, ale președintelui CSP Dumitru Obadă și...
16:40
Militarii din cadrul celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale și-au început misiunea în Liban # Ziarul de Garda
Militarii din cadrul celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale, detașat în misiunea Forței Interimare a Națiunilor Unite (UNIFIL), și-au început misiunea în Liban, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Apărării. În cadrul unei ceremonii a transferului de autoritate, desfășurată în Baza multinațională „Sector West HQ UNP 2-3”, din localitatea Shama, aceștia au preluat atribuțiile pacificatorilor letoni care au făcut parte din contingentul italian. În prezența...
16:40
Primele declarații făcute de femeia prinsă cu 6 cuțite la intrarea în Parlamentul României: Erau obiecte vechi, din perioada sovietică. Le aveam în poșetă # Ziarul de Garda
Diana Lavric, o femeie din R. Moldova care voia să participe la o activitate a partidului AUR din România, a fost prinsă la filtrul de securitate de la intrarea în Parlamentul României cu șase cuțite, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Femeia, în vârstă de 35 de ani, figurează pe lista suplimentară AUR la activitatea...
16:20
LIVE TEXT/ Kremlinul afirmă că există o „pauză” în negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia. Război în Ucraina, ziua 1297 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:18 Kremlinul a declarat vineri, 12 septembrie, că există o „pauză” în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, nefiind stabilită o dată pentru o următoare rundă de discuții, și a acuzat țările europene că împiedică un proces față de care Moscova rămâne deschisă, relatează Reuters, citat de Agerpres. „Canalele de comunicare există și...
16:10
Procurorul anticorupție Mihail Ivanov a fost desemnat de către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în componența Consiliului Institutului Național al Justiției (INJ). Pentru numirea acestuia au votat, în ședința CSP de vineri, 12 septembrie, toți membrii, în afară de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Conform membrei CSP care a raportat subiectul, Elena Roșior, pentru funcție au...
16:00
Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican: „R. Moldova este văzută, R. Moldova este auzită” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit vineri, 12 septembrie, cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican, acolo unde au discutat despre „pace, despre credința care ne ține împreună și despre drumul R. Moldova spre o viață mai bună”. Alături de Maia Sandu au fost prezente mama acestia, Emilia Sandu și sora sa, Veronica Sandu. Maia Sandu...
Acum 6 ore
15:40
Donald Trump a sugerat că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat. „Cineva foarte apropiat de suspect l-a denunțat” # Ziarul de Garda
Președintele Donald Trump a sugerat că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat, transmite CNN. „Cred că, cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie”, a declarat Trump, într-o declarație pentru Fox News. Trump a spus că cineva „foarte apropiat de suspect l-a denunțat” și a afirmat mai târziu vor fi...
15:30
Cancelarul german intenţionează să întărească serviciile de informaţii în contextul atacurilor hibride ale Rusiei și Chinei # Ziarul de Garda
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi, 11 septembrie, că doreşte ca Serviciul Federal de Informaţii (BND) să opereze la „cel mai înalt nivel”, lucru care, în opinia sa, necesită o „schimbare de paradigmă”, transmite G4Media. „Vrem ca BND să opereze la cel mai înalt nivel”, a afirmat Merz în timpul prezentării lui Martin Jaeger...
15:20
Circa 15 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului 2025, dintre care aproape 5 mii de șomeri # Ziarul de Garda
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 15 022 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 4954 șomeri (33%) și 493 șomeri-zilieri sau șomeri angajați pe perioadă determinată până la 3...
15:10
Doi bărbați au fost trimiși pe banca acuzaților pentru omor și viol în Chișinău. Aceștia au stropit cadavrul cu clor și înălbitor, apoi l-au ascuns în nisip # Ziarul de Garda
Doi bărbați au fost trimiși în judecată pentru omorul și violul, comis în martie 2024, altor două persoane fără loc permanent de trai în Chișinău, anunță vineri, 12 septembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit unui comunicat, cei doi sunt originari din Edineț și Strășeni, cu vârste de 30 și 39 de ani, dar locuiau în subsolul...
14:30
A fost prezentat proiectul Strategiei Energetice a R. Moldova până în anul 2050. Investiții de 43 de miliarde de euro, 40 de mii de locuri de muncă și 90% din energia elecrică – din surse regenerabile # Ziarul de Garda
A fost prezentat proiectul Strategiei energetice până în anul 2050 în cadrul unui eveniment public, cu participarea principalilor actori în domeniu din sectorul public și privat, societății civile, dar și al partenerilor de dezvoltare, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Energiei. Pentru realizarea strategiei sunt estimate investiții de 43 de miliarde de...
14:20
UE prelungește sancțiunile împotriva persoanelor implicate în războiul Rusiei din Ucraina # Ziarul de Garda
Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri, 12 septembrie, să prelungească sancțiunile împotriva persoanelor legate de războiul Rusiei din Ucraina pentru încă șase luni, a anunțat Danemarca, în calitate de deținătoare a președinției rotative a blocului comunitar, într-o postare pe X, scrie Reuters. UE a inclus pe listă peste 2500 de entități și persoane...
Acum 8 ore
13:50
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a susținut în ședința de vineri, 12 septembrie, numirea lui Anatolie Maliuta în funcția de adjunct-interimar al procurorului-șef al Procuraturii Strășeni, șef al Oficiului Călărași. Ordinul procurorului general interimar cu privire la dispunerea interimatului funcției a venit după ce contestația procurorului Ion Tețcu, împotriva unei decizii a Consiliului Superior al...
13:10
Analiză/ Cum a încercat Moscova să submineze R. Moldova prin propagandă, influență politică și rețele economice # Ziarul de Garda
Federația Rusă rămâne statul cu cea mai agresivă și persistentă implicare în spațiul informațional al R. Moldova, constată expertul asociat al Comunității WatchDog, Eugen Muravschi. De la șantaj energetic, embargouri comerciale și sprijinirea regimului separatist de la Tiraspol, până la finanțarea ilegală a partidelor și manipularea online prin troli și boți, arsenalul Moscovei s-a diversificat...
12:50
VIDEO/ Maia Sandu a ajuns în Vatican și urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea. # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a ajuns vineri, 12 septembrie la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea. Discuția va oferi prilejul unui schimb de opinii privind promovarea păcii, solidarității și valorilor creștine într-o lume marcată de multiple provocări. Totodată, șefa statului va avea o întrevedere cu Cardinalul Secretar de Stat,...
12:40
Producătorul chinez de automobile BYD se va lansa oficial pe 19 septembrie în R. Moldova # Ziarul de Garda
Producătorul chinez BYD se va lansa oficial pe 19 septembrie în R. Moldova. Prin biroul european al companiei, moldovenii vor avea acces la modelele disponibile pe piața europeană. Până acum, BYD a fost adus în Moldova de persoane fizice sau dealeri neoficiali direct din China. În primele opt luni ale lui 2025, peste 420 de...
12:40
12:30
12:20
Arestarea fostului adjunct SIS Alexandru Balan în România: narațiuni conspiraționiste, explicații și fapte # Ziarul de Garda
Reținerea în România a fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova Alexandru Balan a declanșat o serie de dezinformări pe canalele de Telegram în limba rusă, care sugerează implicarea României și a guvernării în presupuse răfuieli politice și strategii electorale. Expertul Nicolae Țîbrigan explică mecanismele acestor mesaje și impactul lor...
12:10
Marea Britanie lansează noi sancțiuni legate de Rusia, vizând flota din umbră și furnizorii de arme # Ziarul de Garda
Marea Britanie a lansat vineri, 12 septembrie, un nou pachet de sancțiuni legate de Rusia, vizând navele care transportă petrol rusesc, precum și companiile și persoanele care furnizează electronice, substanțe chimice și explozibili utilizați pentru fabricarea armelor rusești, scrie Reuters. Pachetul a fost un răspuns la recenta agresiune rusă, a declarat guvernul britanic într-un comunicat,...
12:00
Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a discuta incursiunea dronelor ruse în Polonia # Ziarul de Garda
Consiliul de Securitate al ONU va organiza astăzi, 12 septembrie, o reuniune de urgență pentru a discuta incidentul din spațiul aerian polonez, unde 19 drone ruse au fost doborâte, relatează Reuters. Președintele polonez a numit-o o încercare a Rusiei de a testa reacția Varșoviei și a NATO Aviația poloneză, cu asistența forțelor NATO, a doborât...
Acum 12 ore
11:50
Marian Brînza, declarat câștigătorul concursului pentru funcția de director general al CET-Nord. A avut un singur contracandidat # Ziarul de Garda
Marian Brînza a fost declarat câștigătorul concursului pentru funcția de director general al S.A. „CET-Nord”. Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat că, în baza deciziei Comisiei de concurs din 10 septembrie, punctajul total acumulat de Brînza, care a asigurat din 2022 interimatul funcției, a fost de 9,54 din 10. Până la expirarea termenului de depunere...
11:30
Pentru secțiile de votare din străinătate vor fi tipărite peste 864 mii de buletine de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul de Garda
Buletinele de vot pentru secțiile de votare din diaspora pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, au început să fie tipărite de Comisia Electorală Centrală (CEC), anunță vineri, 12 septembrie, CEC. Astfel, în total, va fi tipărit un tiraj de 864 300 de buletine de vot, dintre care 756 800 în limba română, 105 500 în limba rusă,...
11:30
Început de an școlar pentru copiii cu dizabilități: cum îi ajută rutina de dimineață să-și gestioneze anxietatea # Ziarul de Garda
A început un nou an școlar – moment plin de emoții, întrebări, așteptări atât pentru copii, cât și pentru părinți. Pentru unii este bucuria de a-și revedea colegii, pentru alții – curiozitatea de a cunoaște noi prieteni și profesori. Însă pentru părinții care au copii cu dizabilități acest început vine și cu mai multe gânduri,...
11:10
Un fermoar stricat? Aruncăm geaca. O tigaie cu mâner rupt? Cumpărăm alta. O jucărie fără o rotiță? O înlocuim. Fără să ne dăm seama, tratăm tot mai multe obiecte din jurul nostru ca pe bunuri „de unică folosință”. Astfel, risipim bani, resurse și umplem sacii de gunoi cu lucruri care ar fi putut fi reparate...
11:00
Semințe de cannabis și echipamente de cultivare a acestora au fost depistate în urma unui control vamal la postul vamal Palanca # Ziarul de Garda
Semințe de cannabis și echipamente de cultivare au fost depistate urmare a controlului vamal la postul vamal Palanca asupra unui microbuz de model „Mercedes Sprinter”, ce efectua ruta „Odessa-Chișinău”, anunță Serviciul Vamal. Potrivit unui comunicat, la volanul vehiculului se afla un moldovean în vârstă de 38 de ani. În urma verificărilor, printre bagajele personale ale...
10:50
Două persoane au fost găsite fără suflare la Cahul. Poliția a reținut o suspectă care „se află la evidența instituțiilor medicale de specialitate” # Ziarul de Garda
Puțin dupǎ miezul nopții, Poliția a fost sesizată despre faptul că, pe o stradă din Cahul, un bărbat a fost găsit la sol, în stare de inconștiență. La fața locului a fost constatat decesul acestuia, prezentând semne vizibile de moarte violentă. Ulterior, într-o locuință din apropiere a fost descoperit și cadavrul unei femei, care prezenta...
10:40
LIVE TEXT/ Prințul Harry face o vizită surpriză în Ucraina, promițând sprijin pentru mii de răniți. Război în Ucraina, ziua 1297 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:33 În noaptea de 12 septembrie (de la ora 22:00 pe 11 septembrie), forțele ruse au atacat Ucraina cu 40 de drone, peste 20 dintre ele fiind de tip Shahed. Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/„suprimat” 33 de drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri...
10:30
G4Media: O femeie din R. Moldova care voia să participe la o activitate AUR, prinsă la intrarea în Parlamentul României cu șase cuțite # Ziarul de Garda
Diana Lavric, o femeie din R. Moldova care voia să participe la o activitate AUR, a fost prinsă la filtrul de securitate de la intrarea în Parlamentul României cu șase cuțite, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Femeia, în vârstă de 25 de ani, figurează pe lista suplimentară AUR la activitatea „Forumul Economic”. Sursa citată scrie...
10:10
Percheziții în raionul Călărași, într-un dosar de corupere electorală înainte de alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție au anunțat în dimineața zilei de vineri, 12 septembrie, despre efectuarea investigațiilor privind coruperea electorală la Călărași. Potrivit materialelor administrate, la care CNA face referire într-un comunicat de presă, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, „responsabili” de localități din raionul Călărași, sunt suspectați...
09:50
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat # Ziarul de Garda
Fostul preşedinte al Braziliei de extremă dreapta, Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani şi trei luni de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, informează AFP, citează News.ro. Al cincilea şi ultimul magistrat al Curţii Supreme care şi-a exprimat decizia, Cristiano Zanin, a considerat că fostul şef al statului a participat la...
09:30
FOTO/ Sondaje telefonice „cu iz de manipulare” efectuate înainte de alegeri. Cine se află în spatele lor? # Ziarul de Garda
„În pofida statutului de neutralitate, autoritățile promovează apropierea de NATO, care poate duce la repetarea scenariului din Ucraina… Sunteți pentru aderarea la NATO sau?” – aceasta este una dintre întrebările la care, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, mai mulți cetățeni sunt rugați să răspundă în cadrul unor așa-zise sondaje telefonice. Una dintre operatoarele...
09:10
Rusia și Belarus încep exercițiile militare Zapad, în timp ce Occidentul privește cu îngrijorare. Polonia, Lituania și Letonia au intensificat măsurile de securitate # Ziarul de Garda
Rusia și aliatul său cheie, Belarus, vor începe vineri, 12 septembrie, exerciții militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spaţiul său aerian, transmite AFP, citată de News.ro și G4Media. Exercițiile „Zapad” au loc în contextul...
08:40
LIVE TEXT/ Mai multe drone ar fi vizat Moscova și instalațiile petroliere rusești, într-un atac ucrainean de amploare. Război în Ucraina, ziua 1297 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:30 Mai multe regiuni din Rusia, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg, au fost ținta unui atac nocturn de amploare cu drone, au raportat oficialii ruși și mass-media pe 12 septembrie. Apărarea aeriană rusă ar fi interceptat 221 de drone în toată țara în timpul nopții, a afirmat Ministerul Apărării rus în dimineața de după...
Acum 24 ore
22:20
LIVE TEXT/ Rusia a atacat regiunea Dnipropetrovsk cu drone, artilerie și rachete KAB, provocând victime. Război în Ucraina, ziua 1296 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:05 Trupele rusești au atacat raioanele Nikopol și Sînelnîkove din regiunea Dnipropetrovsk pe tot parcursul zilei, avariand întreprinderi, clădiri administrative, case private și o conductă de gaze și rănind trei persoane, scrie Ukrinform. Acest lucru a fost relatat pe Facebook de șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Serhii Lysak . Potrivit acestuia, atacurile asupra districtului Nikopol au...
22:10
22:00
Autoritățile americane au găsit o pușcă și au publicat fotografii în căutarea ucigașului lui Charlie Kirk # Ziarul de Garda
Anchetatorii americani au declarat joi, 11 septembrie, că au găsit pușca cu acțiune manuală despre care credeau că a fost folosită pentru uciderea influentului activist conservator Charlie Kirk și au publicat imagini cu o persoană de interes în timp ce îl căutau pe atacator, pe care l-au descris ca fiind de vârstă universitară, scrie Reuters....
21:10
Mark Tkaciuk, unul din liderii Blocului „Alternativa”, care se vrea pro-european, a declarat că „Memorandumul lui Kozak” din 2003 trebuia să fie semnat # Ziarul de Garda
Mark Tkciuk, președintele Partidului „Acțiunii Comune – Congresul Civic” și al patrulea candidat la funcția de deputat în Parlament pe lista Blocului politic „Alternativa” a declarat în cadrul emisiunii „Novaia nedelia” de la TV8 că „Memorandumul Kozak” din 2003 trebuia să fie semnat. Întrebat de moderatorul emisunii, Anatolie Golea, despre faptul că acesta nu a...
20:20
LIVE TEXT/ Suedia va oferi Ucrainei un ajutor de 7,5 miliarde de dolari și anunță un nou pachet militar de 840 de milioane de dolari. Război în Ucraina, ziua 1296 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:15 Suedia a anunțat joi, 11 septembrie, să ofere Ucrainei aproximativ 70 de miliarde de coroane suedeze (7,44 miliarde de dolari) în ajutor militar în următorii doi ani și a dezvăluit un nou pachet în valoare de 9,2 miliarde de coroane (840 de milioane de dolari) ca parte a acestui angajament, a anunțat ministrul...
