Un fost consilier comunist de la Bălți a distribuit ziare pentru PAS. Formațiunea se disociază de „astfel de persoane”
Ziarul de Garda, 13 septembrie 2025 14:00
Un fost consilier comunist de la Bălți, Serghei Eremciuc, a schimbat panglica Sfântului Gheorghe, negru-oranj, pe o vestă cu logo-ul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, a criticat implicarea sa în campania PAS pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, unde a participat la distribuirea de materiale electorale. Contactată de ZdG, purtătoarea de cuvânt...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum o oră
14:00
Un fost consilier comunist de la Bălți a distribuit ziare pentru PAS. Formațiunea se disociază de „astfel de persoane” # Ziarul de Garda
Un fost consilier comunist de la Bălți, Serghei Eremciuc, a schimbat panglica Sfântului Gheorghe, negru-oranj, pe o vestă cu logo-ul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Liderul Partidului Național Moldovenesc (PNM), Dragoș Galbur, a criticat implicarea sa în campania PAS pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, unde a participat la distribuirea de materiale electorale. Contactată de ZdG, purtătoarea de cuvânt...
Acum 2 ore
13:10
Dodon distribuie un nou fals: Europa nu va cumpăra merele din Moldova, iar fără Rusia falimentează toți producătorii noștri # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a declarat că „merele noastre în Europa nu o să se cumpere” și că „fără Rusia falimentează toți producătorii noștri”. Afirmațiile sunt false. Datele oficiale arată că exporturile de fructe moldovenești în Uniunea Europeană (UE) sunt în creștere, iar accesul pe piața europeană este facilitat constant prin eliminarea taxelor vamale și...
Acum 4 ore
12:40
Alexei Agachi, doctor habilitat în istorie, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie al AȘM, dezvăluie un subiect extrem de important în această perioadă electorală din R. Moldova – impactul Bisericii ruse asupra situației politice de la noi. Într-o analiză complexă, expediată în adresa ZdG, savantul se referă la sprijinul acordat de Biserica rusă trimisului...
12:30
PAS – fruntaș în utilizarea resurselor administrative în campanie. Raport Promo-LEX # Ziarul de Garda
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a fost formațiunea cea mai vizată în cazuri de utilizare a resurselor administrative în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Aceasta este una dintre concluziile Raportului nr. 3 al Misiunii de Observare Promo-LEX, care a analizat perioada 29 august – 10 septembrie 2025. Prestația concurenților electorali: Campania electorală pentru alegerile...
12:00
Acuzații de malpraxis la Anenii Noi. Un tânăr a ajuns în comă și a fost de urgență operat la câteva ore după ce medicii i-ar fi spus mamei sale că „totul este în regulă” # Ziarul de Garda
„Totul este în regulă, o ușoară comoție” – acest verdict spune o femeie că l-a primit de la un medic din Anenii Noi după ce i-a examinat fiul. După câteva ore, tânărul a ajuns în comă și a fost dus de urgență pentru a fi operat în capitală. Acum, băiatul se află, din spusele mamei,...
11:20
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, ar putea avea o întrevedere la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), programat în octombrie, potrivit agenției Bernama, scrie Novaia Gazeta. Conform sursei, ambii lideri vor participa la summit, însă atât la Kremlin, cât și la Casa Albă informația nu a fost încă comentată oficial. La...
11:00
Ceva mai mult de două săptămâni au rămas până în ziua decisivă, în care cetățenii R. Moldova, indiferent unde s-ar afla, vor alege un nou Parlament. Dacă ținem cont de faptul că R. Moldova e un stat parlamentar, reiese că avem de ales conducerea legislativă supremă a acestui stat, iar dacă pretindem că aspirăm să...
10:50
O dronă necunoscută, descoperită pe o plajă din Bulgaria, a fost preluată de armată # Ziarul de Garda
O dronă a fost descoperită vineri, 12 septembrie, pe plaja de nord din orașul Burgas, potrivit presei bulgare. Poliția a intervenit după ce mai multe persoane au semnalat prezența vehiculului aerian fără pilot, scrie Novinite, citat de HotNews. Obiectul, cu o lungime de aproape un metru, prezenta semne evidente de coroziune, fiind lipsită de partea din...
Acum 6 ore
10:10
VIDEO/ Maia Sandu listează reușitele politice în relația cu Italia: „Să avem grijă să păstrăm ceea ce am obținut” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a enumerat reușitele politice obținute în relația cu Italia în ultimii ani 4 ani. Declarația vine în contextul vizitei sale în Italia, dar și al alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a afirmat că aceste rezultate trebuie „păstrate”. „În anii 2000, mulți moldoveni au fost nevoiți să plece de acasă, cei...
09:40
LIVE TEXT / Peste 180 de lupte pe front. Rusia a mai pierdut 950 de militari. Războiul din Ucraina, ziua 1298 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:35 Pierderile totale de luptă ale forțelor ruse în Ucraina, din 24 februarie 2022 până la 13 septembrie 2025, au ajuns la aproximativ 1 093 730 de militari, dintre care 950 au fost uciși sau răniți în ultimele 24 de ore. UPDATE 9:30 De-a lungul liniei frontului au fost înregistrate în total 183 de confruntări între...
09:00
VIDEO/ Europarlamentarii cer sprijinirea R. Moldova în fața ingerințelor Rusiei | Un fost angajat al SIS, acuzat de spionaj | Detalii noi despre vizita lui Ceban în Italia, iar Polonia invocă articolul 4 din NATO | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
R. Moldova a fost cap de afiș în prima sesiune a Parlamentului European din această toamnă. Detalii, în această ediție a Săptămânii de Gardă. Vorbim și despre reținerea pentru spionaj a unui fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova, dar și despre menținerea interdicției de intrare în Spațiul Schengen aplicată...
Acum 24 ore
22:00
LIVE TEXT/ Forțele de Apărare ale Ucrainei au dejucat ofensiva rusească asupra Sumî, declară Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1297 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că apărătorii ucraineni au dejucat complet operațiunea ofensivă rusească asupra Sumî, scrie Hromadske. Zelenski a relatat acest lucru pe rețelele de socializare. Președintele face referire la raportul comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, în timpul unei reuniuni a Cartierului General al Comandantului Suprem. „Există rezultate...
21:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, 12 septembrie, că răbdarea sa cu președintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” şi a evocat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor ruseşti şi a sectorului petrolier rusesc, dar fără a se angaja ferm în acest sens, notează AFP, citat de HotNews.ro. Preşedintele american a adăugat, în timpul unui...
20:40
LIVE TEXT/ Marea Britanie promite ajutor în valoare de 193 de milioane de dolari pentru Ucraina și aplică noi sancțiuni Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1297 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:40 Londra oferă Ucrainei ajutor în valoare de 142 de milioane de lire sterline (193 de milioane de dolari) pentru a sprijini țara pe parcursul iernii și anul viitor, a anunțat secretarul britanic de externe, Yvette Cooper, pe 12 septembrie, potrivit Kyiv Independent. Vestea vine în momentul în care Cooper a ajuns la Kiev,...
20:10
NATO lansează o nouă operațiune pentru a-și consolida apărarea pe flancul estic, după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei # Ziarul de Garda
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat vineri, 12 septembrie, la Bruxelles, că Alianța Nord-Atlantică va lansa o nouă operațiune, denumită „Eastern Sentry” (în traducere Santinela de Est), pentru a-și consolida apărarea pe flancul său estic, ca răspuns la incursiunea a numeroase drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, relatează dpa, Reuters și AFP,...
19:40
Ministerul Justiției a recepționat decizia autorităților elene privind extrădarea lui Plahotniuc: „MAI deja întreprinde acțiunile necesare pentru preluarea lui” # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției anunță că a recepționat astăzi, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. În rezultat, setul de acte necesar pentru extrădare a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, instituție competentă pentru...
19:30
Ministerul Justiției a recepționat decizia autorităților elene privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, emisă la solicitarea R. Moldova # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției anunță că a recepționat astăzi, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. În rezultat, setul de acte necesar pentru extrădare a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, instituție competentă pentru...
18:50
Noi detalii despre cei doi viceprimari de Comrat reținuți recent: „Arest în penitenciar pentru 30 de zile” # Ziarul de Garda
Procurorii din Cahul au prezentat noi detalii despre cei doi viceprimari de Comrat reținuți recent, o candidată la funcția de deputat și 2 activiști ai unui partid. În privința viceprimarului reținut pentru abuz de serviciu – Stepan Cara, în cazul prezumtivei alocări ilegale a mai multor terenuri de construcție către apropiații săi, în timp ce...
18:40
SINTEZA ELECTORALĂ/ Agitație electorală la ore, sondaje „cu iz de manipulare”, gazul de 10 lei – istorie # Ziarul de Garda
Mai mulți cetățeni sunt contactați telefonic și solicitați să răspundă în cadrul unor așa-zise sondaje telefonice. O operatoare care a contactat alegătorii a declarat că lucrează pentru o asociație obștească din Comrat, condusă de Alla Fedoristova, care l-a sprijinit pe Alexandr Stoianoglo la prezidențiale, iar ulterior a distribuit postări ale Irinei Vlah. Marc Tkaciuk, unul...
18:20
Mai multe străzi din capitală vor fi închise în weekend în contextul unui eveniment sportiv. Cum va circula transportul public # Ziarul de Garda
Primăria Municipiului Chișinău anunță că sâmbătă și dimunică, 13 și 14 septembrie, traficul va fi suspendat în câteva zone din capitală pentru desfășurarea unor evenimente sportive. Transportul public va circula conform unui itinerar special, iar șoferii sunt îndemnați să ocolească zonele respective. De pe 13.09.205, ora 01:10, până pe 14.09.2025, ora 19:00, va fi suspendat...
17:50
Limba română va fi predată la o instituție de învățământ din Franța ca obiect obligatoriu # Ziarul de Garda
Limba română va fi predată ca limbă obligatorie în sistemul public preuniversitar din Franța, a anunțat într-un comunicat Ambasada României în Franța. Astfel, Ministerul Educației Naționale din Românie, Învățământului superior și Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Créteil, a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în...
17:40
Ministerul Sănătății anunță că 28 de spitale au beneficiat de sisteme moderne de sterilizare: „O investiție de circa 60 de milioane de lei” # Ziarul de Garda
Pe 12 septembrie, la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, a avut loc evenimentul de inaugurare a sistemelor moderne de sterilizare, instalate în 28 de spitale din țară. Potrivit Ministerului Sănătății, noile echipamente sunt esențiale pentru creșterea calității actului medical, protejarea pacienților și prevenirea infecțiilor nosocomiale. Acest proiect a fost realizat în contextul implementării componentei...
17:30
Suspectul în cazul asasinării activistului american Charlie Kirk este un tânăr de 22 de ani. Tatăl său a informat autoritățile și l-a reținut până când acesta a putut fi arestat # Ziarul de Garda
Suspectul în cazul asasinării activistului american Charlie Kirk a fost arestat. Acesta este Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani. Tyler a mărturisit tatălui său că el a fost cel care a tras în Kirk, transmite CNN. Tatăl suspectului a informat autoritățile și a declarat că l-a reținut pe fiul său până când acesta...
17:20
CSP a admis rapoartele de evaluare a integrității etice și financiare emis în privința a trei procurori # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au admis în ședință vineri, 12 septembrie, rapoartele Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința a trei procurori, Mariana Leahu, Victor Muntean și Gheorghe Caragia. Pe 23 iulie, Mariana Leahu, adjunctă interimară a procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție (PA), a promovat evaluarea integrității etice și financiare în temeiul Legii nr....
17:10
LIVE TEXT/ Trei persoane au decedat, iar alte cinci au fost rănite, în urma atacurilor rusești asupra regiunii Sumî. Război în Ucraina, ziua 1297 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:00 Un bărbat a murit în urma atacului rus cu drone asupra orașului Sumî din noaptea de 12 septembrie, au anunțat salvatorii. În plus, în urma atacului cu rachete lansat de Rusia asupra regiunii dimineața, două persoane au murit și alte cinci au fost rănite. În urma atacului, în oraș a luat foc o...
17:00
Comisia de evaluare a procurorilor a propus nepromovarea evaluării externe a procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor a propus astăzi, 12 septembrie, nepromovarea evaluării externe a procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție în rezultatul verificării integrității procurorului. Conform sursei citate, procesul de evaluare a relevat că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară. Comisia a identificat dubii privind integritatea sa financiară, pe care acesta...
16:50
Primul raport, în privința unui procuror anticorupție care a promovat evaluarea, respins de către CSP: Alexandru Cernei va fi reevaluat de către Comisie # Ziarul de Garda
Procurorul anticorupție Alexandru Cernei, care a promovat evaluarea integrității, urmează să fie reevaluat de către Comisie. Consiliul Superior al Procurorilor a decis în ședința de vineri, 12 septembrie, să respingă raportul pozitiv de evaluarea a integrității acestuia. Cu trei voturi în favoare acceptării raportului de promovare a evaluării externe, ale președintelui CSP Dumitru Obadă și...
16:40
Militarii din cadrul celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale și-au început misiunea în Liban # Ziarul de Garda
Militarii din cadrul celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale, detașat în misiunea Forței Interimare a Națiunilor Unite (UNIFIL), și-au început misiunea în Liban, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Apărării. În cadrul unei ceremonii a transferului de autoritate, desfășurată în Baza multinațională „Sector West HQ UNP 2-3”, din localitatea Shama, aceștia au preluat atribuțiile pacificatorilor letoni care au făcut parte din contingentul italian. În prezența...
16:40
Primele declarații făcute de femeia prinsă cu 6 cuțite la intrarea în Parlamentul României: Erau obiecte vechi, din perioada sovietică. Le aveam în poșetă # Ziarul de Garda
Diana Lavric, o femeie din R. Moldova care voia să participe la o activitate a partidului AUR din România, a fost prinsă la filtrul de securitate de la intrarea în Parlamentul României cu șase cuțite, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Femeia, în vârstă de 35 de ani, figurează pe lista suplimentară AUR la activitatea...
16:20
LIVE TEXT/ Kremlinul afirmă că există o „pauză” în negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia. Război în Ucraina, ziua 1297 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:18 Kremlinul a declarat vineri, 12 septembrie, că există o „pauză” în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, nefiind stabilită o dată pentru o următoare rundă de discuții, și a acuzat țările europene că împiedică un proces față de care Moscova rămâne deschisă, relatează Reuters, citat de Agerpres. „Canalele de comunicare există și...
16:10
Procurorul anticorupție Mihail Ivanov a fost desemnat de către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în componența Consiliului Institutului Național al Justiției (INJ). Pentru numirea acestuia au votat, în ședința CSP de vineri, 12 septembrie, toți membrii, în afară de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Conform membrei CSP care a raportat subiectul, Elena Roșior, pentru funcție au...
16:00
Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican: „R. Moldova este văzută, R. Moldova este auzită” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit vineri, 12 septembrie, cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican, acolo unde au discutat despre „pace, despre credința care ne ține împreună și despre drumul R. Moldova spre o viață mai bună”. Alături de Maia Sandu au fost prezente mama acestia, Emilia Sandu și sora sa, Veronica Sandu. Maia Sandu...
15:40
Donald Trump a sugerat că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat. „Cineva foarte apropiat de suspect l-a denunțat” # Ziarul de Garda
Președintele Donald Trump a sugerat că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat, transmite CNN. „Cred că, cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie”, a declarat Trump, într-o declarație pentru Fox News. Trump a spus că cineva „foarte apropiat de suspect l-a denunțat” și a afirmat mai târziu vor fi...
15:30
Cancelarul german intenţionează să întărească serviciile de informaţii în contextul atacurilor hibride ale Rusiei și Chinei # Ziarul de Garda
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi, 11 septembrie, că doreşte ca Serviciul Federal de Informaţii (BND) să opereze la „cel mai înalt nivel”, lucru care, în opinia sa, necesită o „schimbare de paradigmă”, transmite G4Media. „Vrem ca BND să opereze la cel mai înalt nivel”, a afirmat Merz în timpul prezentării lui Martin Jaeger...
15:20
Circa 15 mii de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului 2025, dintre care aproape 5 mii de șomeri # Ziarul de Garda
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), au fost plasate în câmpul muncii 15 022 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care 4954 șomeri (33%) și 493 șomeri-zilieri sau șomeri angajați pe perioadă determinată până la 3...
15:10
Doi bărbați au fost trimiși pe banca acuzaților pentru omor și viol în Chișinău. Aceștia au stropit cadavrul cu clor și înălbitor, apoi l-au ascuns în nisip # Ziarul de Garda
Doi bărbați au fost trimiși în judecată pentru omorul și violul, comis în martie 2024, altor două persoane fără loc permanent de trai în Chișinău, anunță vineri, 12 septembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit unui comunicat, cei doi sunt originari din Edineț și Strășeni, cu vârste de 30 și 39 de ani, dar locuiau în subsolul...
Ieri
14:30
A fost prezentat proiectul Strategiei Energetice a R. Moldova până în anul 2050. Investiții de 43 de miliarde de euro, 40 de mii de locuri de muncă și 90% din energia elecrică – din surse regenerabile # Ziarul de Garda
A fost prezentat proiectul Strategiei energetice până în anul 2050 în cadrul unui eveniment public, cu participarea principalilor actori în domeniu din sectorul public și privat, societății civile, dar și al partenerilor de dezvoltare, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Energiei. Pentru realizarea strategiei sunt estimate investiții de 43 de miliarde de...
14:20
UE prelungește sancțiunile împotriva persoanelor implicate în războiul Rusiei din Ucraina # Ziarul de Garda
Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri, 12 septembrie, să prelungească sancțiunile împotriva persoanelor legate de războiul Rusiei din Ucraina pentru încă șase luni, a anunțat Danemarca, în calitate de deținătoare a președinției rotative a blocului comunitar, într-o postare pe X, scrie Reuters. UE a inclus pe listă peste 2500 de entități și persoane...
13:50
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a susținut în ședința de vineri, 12 septembrie, numirea lui Anatolie Maliuta în funcția de adjunct-interimar al procurorului-șef al Procuraturii Strășeni, șef al Oficiului Călărași. Ordinul procurorului general interimar cu privire la dispunerea interimatului funcției a venit după ce contestația procurorului Ion Tețcu, împotriva unei decizii a Consiliului Superior al...
13:10
Analiză/ Cum a încercat Moscova să submineze R. Moldova prin propagandă, influență politică și rețele economice # Ziarul de Garda
Federația Rusă rămâne statul cu cea mai agresivă și persistentă implicare în spațiul informațional al R. Moldova, constată expertul asociat al Comunității WatchDog, Eugen Muravschi. De la șantaj energetic, embargouri comerciale și sprijinirea regimului separatist de la Tiraspol, până la finanțarea ilegală a partidelor și manipularea online prin troli și boți, arsenalul Moscovei s-a diversificat...
12:50
VIDEO/ Maia Sandu a ajuns în Vatican și urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea. # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a ajuns vineri, 12 septembrie la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea. Discuția va oferi prilejul unui schimb de opinii privind promovarea păcii, solidarității și valorilor creștine într-o lume marcată de multiple provocări. Totodată, șefa statului va avea o întrevedere cu Cardinalul Secretar de Stat,...
12:40
Producătorul chinez de automobile BYD se va lansa oficial pe 19 septembrie în R. Moldova # Ziarul de Garda
Producătorul chinez BYD se va lansa oficial pe 19 septembrie în R. Moldova. Prin biroul european al companiei, moldovenii vor avea acces la modelele disponibile pe piața europeană. Până acum, BYD a fost adus în Moldova de persoane fizice sau dealeri neoficiali direct din China. În primele opt luni ale lui 2025, peste 420 de...
12:40
Maia Sandu a ajuns în Vatican și urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea. # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a ajuns vineri, 12 septembrie la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea. Discuția va oferi prilejul unui schimb de opinii privind promovarea păcii, solidarității și valorilor creștine într-o lume marcată de multiple provocări. Totodată, șefa statului va avea o întrevedere cu Cardinalul Secretar de Stat,...
12:30
Producătorul chinez de mașini electrice BYD se va lansa oficial pe 19 septembrie în R. Moldova # Ziarul de Garda
Producătorul chinez de mașini electrice BYD se va lansa oficial pe 19 septembrie în R. Moldova. Prin biroul european al companiei, moldovenii vor avea acces la modelele disponibile pe piața europeană. Până acum, BYD a fost adus în Moldova de persoane fizice sau dealeri neoficiali direct din China. În primele opt luni ale lui 2025,...
12:20
Arestarea fostului adjunct SIS Alexandru Balan în România: narațiuni conspiraționiste, explicații și fapte # Ziarul de Garda
Reținerea în România a fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova Alexandru Balan a declanșat o serie de dezinformări pe canalele de Telegram în limba rusă, care sugerează implicarea României și a guvernării în presupuse răfuieli politice și strategii electorale. Expertul Nicolae Țîbrigan explică mecanismele acestor mesaje și impactul lor...
12:10
Marea Britanie lansează noi sancțiuni legate de Rusia, vizând flota din umbră și furnizorii de arme # Ziarul de Garda
Marea Britanie a lansat vineri, 12 septembrie, un nou pachet de sancțiuni legate de Rusia, vizând navele care transportă petrol rusesc, precum și companiile și persoanele care furnizează electronice, substanțe chimice și explozibili utilizați pentru fabricarea armelor rusești, scrie Reuters. Pachetul a fost un răspuns la recenta agresiune rusă, a declarat guvernul britanic într-un comunicat,...
12:00
Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a discuta incursiunea dronelor ruse în Polonia # Ziarul de Garda
Consiliul de Securitate al ONU va organiza astăzi, 12 septembrie, o reuniune de urgență pentru a discuta incidentul din spațiul aerian polonez, unde 19 drone ruse au fost doborâte, relatează Reuters. Președintele polonez a numit-o o încercare a Rusiei de a testa reacția Varșoviei și a NATO Aviația poloneză, cu asistența forțelor NATO, a doborât...
11:50
Marian Brînza, declarat câștigătorul concursului pentru funcția de director general al CET-Nord. A avut un singur contracandidat # Ziarul de Garda
Marian Brînza a fost declarat câștigătorul concursului pentru funcția de director general al S.A. „CET-Nord”. Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat că, în baza deciziei Comisiei de concurs din 10 septembrie, punctajul total acumulat de Brînza, care a asigurat din 2022 interimatul funcției, a fost de 9,54 din 10. Până la expirarea termenului de depunere...
11:30
Pentru secțiile de votare din străinătate vor fi tipărite peste 864 mii de buletine de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul de Garda
Buletinele de vot pentru secțiile de votare din diaspora pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, au început să fie tipărite de Comisia Electorală Centrală (CEC), anunță vineri, 12 septembrie, CEC. Astfel, în total, va fi tipărit un tiraj de 864 300 de buletine de vot, dintre care 756 800 în limba română, 105 500 în limba rusă,...
11:30
Început de an școlar pentru copiii cu dizabilități: cum îi ajută rutina de dimineață să-și gestioneze anxietatea # Ziarul de Garda
A început un nou an școlar – moment plin de emoții, întrebări, așteptări atât pentru copii, cât și pentru părinți. Pentru unii este bucuria de a-și revedea colegii, pentru alții – curiozitatea de a cunoaște noi prieteni și profesori. Însă pentru părinții care au copii cu dizabilități acest început vine și cu mai multe gânduri,...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.