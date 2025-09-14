LIVE TEXT/ Rusia atacă Dnipro cu o rachetă și lovește mai multe orașe din regiunea Dnipropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 1299

11:00

Ceva mai mult de două săptămâni au rămas până în ziua decisivă, în care cetățenii R. Moldova, indiferent unde s-ar afla, vor alege un nou Parlament. Dacă ținem cont de faptul că R. Moldova e un stat parlamentar, reiese că avem de ales conducerea legislativă supremă a acestui stat, iar dacă pretindem că aspirăm să...