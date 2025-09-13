O dronă a intrat în spațiul aerian al României: „A fost urmărită la 20 de km sud-vest de Chilia Veche”

12:40

Producătorul chinez BYD se va lansa oficial pe 19 septembrie în R. Moldova. Prin biroul european al companiei, moldovenii vor avea acces la modelele disponibile pe piața europeană. Până acum, BYD a fost adus în Moldova de persoane fizice sau dealeri neoficiali direct din China. În primele opt luni ale lui 2025, peste 420 de...