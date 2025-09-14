Dronă rusească în spațiul aerian al României. Piloții români au avut aprobarea de a o doborî

O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat un act deliberat prin care Moscova caută extinderea războiului ca urmare a intruziunii de zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei, iar ministrul român al apărării a transmis că piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești, ridicate în aer la 18:05 pentru a monitoriza situația generată de atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, au confirmat pătrunderea neautorizată a aparatului pe teritoriul național. Drona a fost urmărită până la aproximativ 20 de kilometri sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.

