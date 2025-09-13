Anunțul lui Kim Jong Un privind politica nucleară a Coreei de Nord
Radio Chisinau, 13 septembrie 2025 12:50
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat că țara sa va prezenta o politică de dezvoltare combinată a armamentului nuclear și a puterii militare convenționale în cadrul unei reuniuni importante a partidului de guvernământ, a scris sâmbătă agenția de presă oficială KCNA, preluată de Reuters.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 30 minute
12:50
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a anunțat că țara sa va prezenta o politică de dezvoltare combinată a armamentului nuclear și a puterii militare convenționale în cadrul unei reuniuni importante a partidului de guvernământ, a scris sâmbătă agenția de presă oficială KCNA, preluată de Reuters.
Acum o oră
12:30
Târgurile din Chișinău de unde poți cumpăra produse și mărfuri autohtone în acest weekend # Radio Chisinau
Primăria Municipiului Chișinău informează că în acest weekend, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
Acum 2 ore
12:05
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă astăzi, 13 septembrie, la o întâlnire cu moldovenii din diasporă implicați activ în viața comunităților lor.
11:40
O investigație de presă dezvăluie câți soldați ruși au murit în Ucraina până acum. Kievul avansează alte cifre # Radio Chisinau
Publicația independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 130.150 de militari ruși uciși în Ucraina, relatează The Kyiv Independent.
11:20
Memorial Basarabean | Nicolae Negru: „Cum mi-am măsurat puterile cu armata sovietică” (Audio) # Radio Chisinau
Invitatul emisiunii Memorial Basarabean, scriitorul și publicistul Nicolae Negru, care și-a petrecut copilăria împreună cu familia în Gulagul siberian, povestește mai multe detalii despre tinerețea din perioada sovietică.
Acum 4 ore
10:55
Peste 71 de mii de traversări ale frontierei de stat, în ultimele 24 de ore. Câți străini nu au fost lăsați să intre în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 71 060 traversări.
10:30
SUA s-au angajat în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul aliaților NATO după ce Rusia a trimis drone și o rachetă în Polonia # Radio Chisinau
Statele Unite au declarat vineri în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după o incursiune în Polonia a unor drone suspectate a fi rusești.
10:10
Premierul Dorin Recean, la Congresul Societății de Anesteziologie și Reanimatologie: „Anestezia și reanimarea sunt piloni esențiali ai medicinei moderne” # Radio Chisinau
Prim-ministrul Dorin Recean a participat la deschiderea Congresului aniversar al Societății de Anesteziologie și Reanimatologie, care marchează 50 de ani de la înființare. Evenimentul, desfășurat la Chișinău în perioada 12–14 septembrie, reunește peste 400 de participanți și 60 de vorbitori internaționali din România, Franța, Marea Britanie, Germania, Turcia, Israel și Ucraina.
09:45
Poliția avertizează: Oferirea sau primirea de bani pentru vot ori participarea la proteste constituie corupție electorală # Radio Chisinau
Poliția avertizează cetățenii că banii sau „ajutoarele materiale” oferite pentru participarea la proteste ori pentru votarea unui anumit candidat sau partid reprezintă corupție electorală.
09:25
NATO anunță un nou scut împotriva Rusiei, după „încălcările rusești din România până în Lituania”. Ce este „Santinela estică” # Radio Chisinau
NATO lansează operațiunea „Santinela Estică” pentru a-și consolida poziția pe flancul estic, a anunțat secretarul general al NATO, Mark Rutte, citat de polsatnews.pl. Vor fi mobilizate resurse din opt țări, a precizat secretarul general NATO într-o conferință de presă, vineri, urmare a incidentului din noaptea de 9 spre 10 septembrie, când spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de cel puțin 21 de drone rusești. România salută lansarea operațiunii.
09:10
METEO | Cer variabil și ploi slabe sâmbătă noaptea. Câte grade se vor înregistra în acest weekend # Radio Chisinau
Meteorologii anunță că, în acest weekend, vremea va fi predominant fără precipitații, cu excepția nopții de 13 septembrie, când izolat vor cădea ploi slabe
Acum 24 ore
21:15
Republica Moldova a încheiat analiza Capitolului 12. Cristina Gherasimov: „Agricultorii vor avea șanse mai mari de a intra pe piața europeană” # Radio Chisinau
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, anunță că astăzi, 12 septembrie, la Bruxelles, a fost încheiată analiza Capitolului 12 – Siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară.
20:50
Salariații din Republica Moldova vor putea beneficia de tichete de vacanță, începând cu anul 2026. Precizările Ministerului de Finanțe # Radio Chisinau
Începând cu anul fiscal 2026, angajații din Republica Moldova vor putea primi tichete de vacanță pentru acoperirea cheltuielilor turistice în structuri de cazare din mediul rural. Potrivit Ministerului Finanțelor, valoarea acestora va putea fi dedusă fiscal de către angajatori, în limita a 50% din salariul mediu lunar pe economie.
20:30
Zestrea Neamului | Ecaterina Popescu: „Covorul este o valoare artistică de necomparat a neamului nostru” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
20:10
Republica Moldova a primit din partea Poloniei o cotă suplimentară de autorizații pentru transportatul rutier internațional de mărfuri # Radio Chisinau
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează că, în urma negocierilor desfășurate la ședința Comisiei Mixte moldo-poloneze din 22 iulie curent, Republica Moldova a primit un contingent suplimentar de 150 autorizații pentru efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri în/din țări terțe.
19:50
Autoritățile din Grecia au aprobat extrădarea lui Plahotniuc. Ministerul de Interne de la Chișinău a inițiat procedurile de preluare # Radio Chisinau
Ministerul Justiției a anunțat astăzi, 12 septembrie, că a recepționat, prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol, decizia autorităților din Grecia privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova.
19:50
Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat astăzi, 12 septembrie, rezultatul verificării integrității procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție. În Raportul de evaluare emis, Comisia propune ca acesta să nu promoveze evaluarea externă,.
19:45
Autoritățile din Grecia au aprobat extrădarea lui Plahotniuc. Ministerul Justiției de la Chișinău inițiază procedurile de preluare # Radio Chisinau
Ministerul Justiției a anunțat astăzi, 12 septembrie, că a recepționat, prin intermediul Biroului Național Central Chișinău Interpol, decizia autorităților din Grecia privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova.
19:20
Luna străbate în această noapte zona de cer în care se află Pleiadele. „Fenomenul nu se mai repetă în 2025” # Radio Chisinau
Luna străbate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, zona de cer în care se află roiul stelar Pleiade, informează dr. Adrian Șonka, astronom la Observatorul „Amiral Vasile Urseanu”, transmite Agerpres.
19:00
Belarus a eliberat 52 de deținuți politici în schimbul ridicării sancțiunilor americane # Radio Chisinau
Autoritățile de la Minsk au eliberat 52 de persoane considerate deținuți politici, atât de opoziția din Belarus, cât și de organizațiile internaționale pentru drepturile omului. Eliberarea acestora survine în urma unei intervenții a președintelui SUA, Donald Trump, care a a anunțat în schimb eliminarea unor sancțiuni impuse Belarusului, transmite IPN.
18:40
La Chișinău va avea loc a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Programul evenimentelor # Radio Chisinau
Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu” va fi inaugurat duminică, 14 septembrie, la Chișinău. Ediția din acest an este dedicată celebrei soprane Maria Bieșu, Primadona Operei Naționale, de la a cărei naștere se împlinesc 90 de ani. Evenimentul, ajuns la cea de-a 33-a ediție, va reuni pe scena Teatrului Național de Operă și Balet artiști de renume internațional – 20 de invitați speciali din peste 12 țări, transmite MOLDPRES.
18:20
FOTO | Militarii celui de-al treilea contingent UNIFIL al Armatei Naționale și-au început misiunea în Liban # Radio Chisinau
Militarii din cadrul celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale, detașat în misiunea Forței Interimare a Națiunilor Unite (UNIFIL), și-au început misiunea în Liban, anunță Ministerul Apărării. Ceremonia de transfer al autorității s-a desfășurat în Baza multinațională „Sector West HQ UNP 2-3” din localitatea Shama.
18:00
Meteorologii au emis cod roșu, cod portocaliu și cod galben de scurgeri mici de apă în majoritatea râurilor din Republica Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare hidrologică actualizată, valabilă pentru perioada 13 – 19 septembrie 2025. Potrivit acesteia, scurgerea apelor pe râurile Prut, Nistru (sectorul Dubăsari – Tudora) și pe majoritatea râurilor mici din țară rămâne sub mediile lunare multianuale.
17:45
Danemarca va cumpăra sisteme de apărare aeriană în valoare de 9 miliarde de dolari, pe fondul tensiunilor în creștere cu Rusia # Radio Chisinau
Danemarca intenționează să achiziționeze sisteme de apărare aeriană fabricate în Europa în valoare de 58 de miliarde de coroane daneze (9,11 miliarde de dolari), cea mai mare achiziție de armament din istoria țării, a anunțat vineri ministrul Apărării, invocând situația dificilă din punct de vedere al securității, relatează Reuters.
17:25
Raport WatchDog: Șor a sponsorizat 88% din reclame politice pe Meta, cheltuind aproape 32 de mii de euro în trei luni # Radio Chisinau
Rețeaua asociată oligarhului Ilan Șor a dominat publicitatea politică pe platformele Meta între 30 aprilie și 28 iulie 2025: 88,1% din totalul reclamelor și 70,4% din bugetul estimat au fost atribuite acestui actor. În bani, Șor a cheltuit 31.687 de euro pentru 1.326 de reclame, arată un raport publicat astăzi de WatchDog. În total, în perioada monitorizată au fost identificate 1.505 reclame politice pe Meta, cu un buget cumulat de circa 45.000 de euro.
17:00
VIDEO | Peste 130 de turiști, bloggeri și jurnaliști italieni au ajuns la Chișinău într-o cursă-surpriză, parte a campaniei internaționale „Let’s Get Lost” # Radio Chisinau
Agenția de Investiții anunță că astăzi, la Chișinău a aterizat o cursă „absolut specială”. 137 de italieni (jurnaliști, bloggeri, turiști), care au câștigat de la compania WizzAir o călătorie gratuită de 3 zile într-o destinație secretă. Acum câteva minute ei au aflat unde au aterizat - în Republica Moldova
16:40
Ministerul Culturii și Ministerul de Externe au semnat un ordin prin care aprobă Concepția Diplomației Culturale a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Republica Moldova lansează Concepția Diplomației Culturale a Republicii Moldova, un plan prin care țara își va face cunoscute valorile, tradițiile și creativitatea artistică pe scena internațională. Ministerul Afacerilor Externe și Ministerului Culturii au semnat astăzi, 12 septembrie, un ordin comun de aprobare a acestui document.
16:20
Pentru prima dată, Ucraina a atacat cu drone portul rusesc Primorsk. Importanța strategică a acestui obiectiv # Radio Chisinau
Un atac cu drone asupra portului Primorsk din nord-vestul Rusiei a provocat vineri incendierea unei nave și a unei stații de pompare, a declarat guvernatorul regional, acesta fiind primul atac cu drone raportat asupra unuia dintre cele mai mari terminale pentru exporturile de petrol și combustibil din țară, relatează Reuters, scrie News.ro
16:00
Maia Sandu, primită în audiență la Papa Leon al XIV-lea: „Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită” # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită astăzi în audiență de către Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. În cadrul întrevederii, șefa statului a vorbit despre importanța restabilirii păcii pe continentul european, precum și despre valorile creștine care au păstrat unitatea și demnitatea poporului nostru în fața încercărilor istoriei, potrivit Președinției.
15:45
Donald Trump anunță că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat # Radio Chisinau
Președintele Donald Trump a anunțat vineri că suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk a fost arestat, transmite CNN.
15:20
OAMENI ȘI IDEI | Ghenadie Gâlcă, despre Reuniunea Teatrelor Naționale Românești: „Ne dorim să spunem că prin artă, prin cultură, vom reuși să înaintăm înainte ca națiune” (Audio) # Radio Chisinau
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești - un festival al artelor scenice care are loc anual la Chișinău, a ajuns la cea de-a X-a ediție. Evenimentul reunește teatre din România și Republica Moldova și aduce în prim-plan nu doar spectacole de teatru, ci și conferințe, lansări de carte și spectacole radiofonice, a spus directorul adjunct al Teatrului Național „Mihai Eminescu”, Ghenadie Gâlcă, în cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău.
15:05
Marș împotriva federalizării Republicii Moldova. Veteranii Războiului de pe Nistru au scandat: „Armata rusă, afară!”, „Nu federalizării!” # Radio Chisinau
Veteranii Războiului de la Nistru din 1992 cer autorităților să nu admită discursuri care ar promova federalizarea Republicii Moldova. Aceasta, în opinia lor, ar reprezenta o amenințare directă la independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Zeci de veterani au mers în marș în semn de protest până la sediul Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, după ce unul dintre candidații înscriși în cursa pentru Parlament a declarat, într-o emisiune televizată, că ar susține ideea federalizării Republicii Moldova.
14:50
Promo-LEX a lansat al 3-lea raport de monitorizare a campaniei electorale: Zeci de cazuri de discurs de ură, discriminare, violență și abuz al resurselor administrative # Radio Chisinau
Misiunea Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie a lansat cel de-al treilea raport cu de monitorizare a campaniei electorale, pentru perioada 29 august-10 septembrie 2025. Raportul semnalează utilizarea abuzivă a resurselor administrative, cazuri de potențială corupere a alegătorilor, implicarea cultelor religioase, precum și discrepanțe între rapoartele oficiale și cheltuielile reale ale concurenților electorali, transmite Radio Chișinău.
14:25
14:05
Dorin Junghietu: „Ne propunem ca până în 2050, peste 80% din energia electrică să fie produsă local, fără șantaj energetic și cu noi conexiuni cu România și UE” # Radio Chisinau
Republica Moldova își propune să atingă independența energetică completă până în 2050, cu 85% din energia electrică produsă din surse regenerabile și facturi mai accesibile pentru cetățeni, potrivit noii Strategii Energetice. Documentul care stabilește direcția de dezvoltare a sectorului energetic pentru următorii 25 de ani a fost prezentat astăzi într-o conferință de presă de ministrul Energiei Dorin Junghietu și directorul Secretariatului Comunității Energetice, Artur Lorkowski, transmite Radio Chișinău.
13:45
Parlamentul organizează Săptămâna deschiderii parlamentare – o serie de evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii # Radio Chisinau
În perioada 13–20 septembrie, Parlamentul Republicii Moldova organizează o nouă ediție a Săptămânii deschiderii parlamentare, un eveniment dedicat promovării democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii.
13:30
Lista beneficiarilor proiectelor culturale finanțate din Fondul național al culturii va fi extinsă # Radio Chisinau
Monitorul Oficial a publicat astăzi noul Regulament privind finanțarea proiectelor și programelor de rezidență și mobilitate artistică și culturală din Fondul național al culturii. Documentul extinde lista beneficiarilor eligibili pentru finanțare, informează MOLDPRES.
13:10
Marea Britanie lovește în flota fantomă a Rusiei și impune sancțiuni împotriva a zeci de furnizori militari # Radio Chisinau
Regatul Unit a anunțat vineri că impune sancțiuni împotriva a circa o sută de furnizori militari și nave suspectate că fac parte din „flota fantomă” ruse, cu ocazia unei vizite la Kiev a noii șefe a diplomației britanice.
Ieri
12:55
VIDEO | Președinta Maia Sandu a ajuns la Vatican, unde urmează să fie primită de Papa Leon al XIV-lea # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns la Vatican, unde urmează să fie primită de Papa Leon al XIV-lea. Potrivit președinției, discuția va oferi prilejul unui schimb de opinii privind promovarea păcii, solidarității și valorilor creștine într-o lume marcată de multiple provocări.
12:50
Din 11 octombrie, Programul LEADER aduce subvenții mai mari și reguli noi pentru start-up-uri și proiecte locale # Radio Chisinau
Începând cu 11 octombrie 2025, intră în vigoare modificările Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin Programul LEADER, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2022 și publicate în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES.
12:30
VIDEO | Președinta Maia Sandu a ajuns la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns la Vatican, unde urmează să fie primită în audiență de Papa Leon al XIV-lea. Potrivit președinției, discuția va oferi prilejul unui schimb de opinii privind promovarea păcii, solidarității și valorilor creștine într-o lume marcată de multiple provocări.
12:25
O femeie din Republica Moldova a încercat să intre în Parlamentul României cu șase cuțite # Radio Chisinau
O femeie din Republica Moldova a fost depistată, vineri, la filtrele de acces în Palatul Parlamentului de la București când încerca să pătrundă în clădire având asupra sa șase cuțite, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
12:15
O femeie din Republica Moldova a încercat să intre în Parlamentul României a fost prinsă cu șase cuțite # Radio Chisinau
O femeie din Republica Moldova a fost depistată, vineri, la filtrele de acces în Palatul Parlamentului de la București când încerca să pătrundă în clădire având asupra sa șase cuțite, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
11:55
Benzina și motorina se scumpesc la pompă. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru weekend # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile în perioada 13-15 septembrie.
11:35
Reacția Poloniei după ce Donald Trump a spus că atacul cu drone ruse „ar fi putut fi o greșeală” # Radio Chisinau
Nu poate exista nicio greșeală într-un atac la scară atât de mare asupra Poloniei, a declarat un oficial polonez ca răspuns la declarația președintelui american Donald Trump că intrarea unor drone ruse pe teritoriul polonez ar fi putut fi accidentală, transmite Reuters.
11:20
ELECTORALA 2025 | CEC a început tipărirea buletinelor de vot pentru secțiile de votare din străinătate # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, ce vor fi utilizate în secțiile de votare constituite în străinătate.
11:00
Programul „Casa Verde” | Peste 160 de propuneri de proiect au fost aprobate, în doar două luni de la lansare # Radio Chisinau
Un număr de 161 de propuneri de proiect au fost aprobate în cadrul Programului de finanțare „Casa Verde”, la două luni de la lansarea acestuia. Inițiativa prevede că beneficiarii vor putea primi granturi de până la 200 de mii de lei pentru a-și eficientiza energetic locuințele și a-și reduce facturile la energie, transmite MOLDPRES.
10:50
Maia Sandu invită cetățenii la Festivalul Pădurilor: „R. Moldova crește frumos atunci când alegem să investim în natură” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu invită pe cetățeni să participe la Festivalul Pădurilor, care va avea loc pe 14 septembrie, la Reședința prezidențială din Condrița. „Ușile vor fi deschise pentru toți cei care iubesc pădurea și își doresc un viitor mai verde pentru țara noastră”, a transmis șefa statului într-un mesaj publicat pe Facebook.
10:25
CNA și Procuratura Anticorupție au descins cu percheziții în raionul Călărași într-un dosar de corupere a alegătorilor # Radio Chisinau
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), desfășoară acțiuni procesuale în mai multe localități din raionul Călărași, într-un dosar penal ce vizează fapte de corupere a alegătorilor.
10:10
Presa de la Chișinău scrie despre noi detalii din culisele fugii și tentativei de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc. Totodată, jurnaliștii mai relatează despre o nouă ofensivă informațională a Rusiei înaintea alegerilor din 28 septembrie, care încearcă să readucă Republica Moldova în „lumea rusă”. Platforme conectate la Ilan Șor și propaganda Kremlinului difuzează falsuri și deepfake-uri, atacând parcursul european al țării și discreditând autoritățile pro-europene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.