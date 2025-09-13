CEC a publicat lista partidelor politice admise la alegerile locale noi din 16 noiembrie

15:05

Veteranii Războiului de la Nistru din 1992 cer autorităților să nu admită discursuri care ar promova federalizarea Republicii Moldova. Aceasta, în opinia lor, ar reprezenta o amenințare directă la independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Zeci de veterani au mers în marș în semn de protest până la sediul Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, după ce unul dintre candidații înscriși în cursa pentru Parlament a declarat, într-o emisiune televizată, că ar susține ideea federalizării Republicii Moldova.