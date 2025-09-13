Ce condiții pune Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancțiuni Rusiei

Președintele american Donald Trump s-a declarat sâmbătă pregătit să impună sancțiuni majore împotriva Rusiei atunci când toate țările din NATO se vor pune de acord și vor începe să facă același lucru. De asemenea, el condiționează impunerea sancțiunilor și de momentul în care toate statele din alianța nord-atlantică vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Radio Chisinau