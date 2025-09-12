Turismul intern, stimulat prin tichetele de vacanță: beneficii pentru angajați și pensiuni
Radio Moldova, 12 septembrie 2025 15:00
Angajații din R. Moldova își vor putea petrece, începând cu anul viitor, concediile, zilele de naștere sau alte evenimente speciale în pensiunile turistice din țară, în baza tichetelor de vacanță oferite de angajatori.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 10 minute
15:10
Gheorghe Urschi, internat la Institutul de Medicină Urgentă. Familia artistului solicită transferul către o altă instituție medicală # Radio Moldova
Maestrul Gheorghe Urschi este internat la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău. Familia umoristului susține că starea acestuia este gravă și solicită transferul către o altă instituție medicală. Reprezentanții instituției medicale nu interzic transferul și recomandă externarea pacientului, însă afirmă că rudele maestrului nu ar fi de acord.
15:10
Vizită la Vatican: Maia Sandu s-a întâlnit cu Suveranul Pontif și cardinalul Pietro Parolin # Radio Moldova
Papa Leon al XIV-lea a primit-o vineri, 12 septembrie, în audiență pe președinta Maia Sandu, în Palatul Apostolic din Cetatea Vaticanului. Întrevederea a fost urmată de discuții la Secretariatul de stat al Sfântului Scaun cu cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat, și arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, responsabil pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale.
Acum 30 minute
15:00
Turismul intern, stimulat prin tichetele de vacanță: beneficii pentru angajați și pensiuni # Radio Moldova
Angajații din R. Moldova își vor putea petrece, începând cu anul viitor, concediile, zilele de naștere sau alte evenimente speciale în pensiunile turistice din țară, în baza tichetelor de vacanță oferite de angajatori.
Acum o oră
14:40
Spitale mai sigure pentru pacienți și personal: circa 30 de instituții medicale, dotate cu echipamente moderne de sterilizare # Radio Moldova
Circa 30 de spitale publice din întreaga țară au fost dotate cu echipamente de sterilizare a instrumentarului medical, în valoare de peste 45 de milioane de lei. Evenimentul de inaugurare a sistemelor de sterilizare a avut loc astăzi, 12 septembrie, la Institutul de Medicină Urgentă.
14:30
Alla Pugaciova, primul interviu după declanșarea războiului din Ucraina, care a determinat-o să părăsească Rusia: „Să spui patriei că greșește - asta e patriotism” # Radio Moldova
Una dintre cele mai importante cântărețe ale Rusiei, Alla Pugaciova, a oferit primul său mare interviu de după plecarea din țară, jurnalistei Ekaterina Gordeeva. Tema principală: plecarea din Rusia la scurt timp după începutul războiului și atitudinea sa față de ceea ce se întâmplă. Totuși, pe parcursul celor peste trei ore și jumătate de discuții, Pugaciova a vorbit și despre cei dragi, despre politicieni din diferite epoci, despre soți și relații. De asemenea, artista a vorbit despre cântecele sale și despre ceea ce dorește să lase în amintirea celor care, de-a lungul vieții, au iubit-o sau au detestat-o.
Acum 2 ore
14:10
Sancțiunile UE împotriva persoanelor și entităților rusești, extinse până la începutul lui 2026 # Radio Moldova
Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri să prelungească cu încă șase luni sancțiunile impuse persoanelor și entităților legate de războiul Rusiei în Ucraina. Decizia a fost anunțată de Danemarca, care deține președinția rotativă a Consiliului UE, printr-o postare pe platforma X, scrie Reuters.
14:10
ELECTORALA 2025 // Un partid și două blocuri electorale ar accede în Parlament, arată un sondaj IRI # Radio Moldova
Un partid politic și două blocuri electorale ar accede în Parlament, în rezultatul unor alegeri parlamentare. Datele se regăsesc într-un sondaj realizat de Institutul Republican Internațional (IRI).
14:00
Veteranii de la Nistru îi cer explicații lui Tkaciuk, după ce și-a exprimat regretul că Voronin nu a semnat „memorandumul Kozak” # Radio Moldova
Unul dintre liderii Blocului electoral „Alternativa”, Mark Tkaciuk, este invitat de veteranii războiului de la Nistru să le explice ce planuri de „federalizare” are pentru R. Moldova și le va promova, dacă va ajunge în Parlament după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Invitația a fost lansată vineri, 12 septembrie, de către veterani, după ce Tkaciuk și-a exprimat regretul că fostul lider comunist, Vladimir Voronin, nu a semnat, în 2003, „Memorandumul Kozak”. Mark Tkaciuk susține, la rândul său, că declarațiile sale ar fi fost interpretate greșit.
Acum 4 ore
13:10
ELECTORALA 2025 // Raport Promo-LEX: Abuzuri administrative, corupere a alegătorilor și implicarea cultelor religioase în campanie # Radio Moldova
Cel puțin 78 de cazuri de discurs de ură, instigare la discriminare sau alte forme de manifestare a intoleranței, care au fost vizualizate de peste 830 de mii de ori pe rețelele de socializare, au fost raportate de Promo-LEX de la începutul campaniei pentru parlamentarele din 28 septembrie. Dintre acestea, 41 de cazuri au fost răspândite prin intermediul aplicațiilor mobile.
12:00
Decizie inedită a Federației Internaționale de Fotbal Asociații. FIFA a aprobat un transfer după încheierea perioadei de mercato! Plecarea lui Aymeric Laporte de la Al-Nassr Er-Riad la Athletic Bilbao a fost aprobată, deși termenul-limită a expirat pe 1 septembrie. Fundașul central a fos înregimentat de clubul din Țara Bascilor și a semnat cu un contract valabil până în vara anului 2028.
12:00
O femeie din Republica Moldova care voia să participe la un eveniment din Palatul Parlamentului al României a fost prinsă vineri dimineață la filtrul de securitate de la intrare cu șase cuțite. Informația a fost confirmată de surse judiciare și din Parlamentul român pentru HotNews.
11:40
ELECTORALA 2025 // CEC a început tipărirea buletinelor de vot pentru diaspora, la parlamentarele din 28 septembrie # Radio Moldova
Tipărirea a peste 864.300 de buletine de vot, destinate secțiilor electorale deschise în străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, a fost demarată vineri, 12 septembrie, la Chișinău.
11:30
ELECTORALA 2025 // CEC a început tiparul buletinelor de vot pentru diaspora la parlamentarele din 28 septembrie # Radio Moldova
Peste 864 300 de buletine de vot vor fi tipărite pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, care vor fi utilizate în secțiile de votare deschise în străinătate. Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că a început tiparul buletinelor de vot.
11:30
Uniunea Asociațiilor Europene de fotbal (UEFA) a anunțat că finala Ligii Campionilor din anul 2027 se va disputa pe stadionul „Wanda Metropolitano”, al clubului Atletico, din orașul Madrid. Decizia a fost luată la ședința Comitetului Executiv al forului european ce a avut loc în capitata Albaniei, orașul Tirana.
11:20
Andre Onana a fost împrumutat la FC Trabzonspor: camerunezul a fost întâmpinat cu mult fast de către suporterii noii sale echipe # Radio Moldova
Portarul camerunez Andre Onana va evolua în prima divizie a fotbalului turcesc. Clubul englez Manchester United l-a împrumutat la FC Trabzonspor până la finalul acestui sezon. Goalkeeperul de 29 ani a intrat în vizorul suporterilor „diavolilor roșii” în multiple rânduri, iar în acest debut de sezon a jucat într-un singur meci - umilința cu Grimsby Town din Cupa Ligii Angliei. Acesta nu s-a mai aflat în planurile antrenorului portughez Ruben Amorim, iar luzitanul și-a dat acceptul pentru înregimentarea portarului belgian Senne Lammens de la Royal Antwerp.
Acum 6 ore
10:50
Dublu omor la Cahul: un bărbat și o femeie, găsiți fără suflare pe stradă și într-o locuință din apropiere # Radio Moldova
Două persoane, un bărbat și o femeie, ambii în vârstă de 34 de ani, au fost găsite suflare la Cahul. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), trupul bărbatului a fost descoperit după miezul nopții, căzut la sol, pe o stradă din oraș, iar femeia a fost găsită ulterior într-o locuință din apropiere.
10:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii anticorupție, desfășoară vineri, 12 septembrie, noi percheziții într-o cauză privind coruperea electorală. De această dată, investigațiile vizează mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de localități din raionul Călărași.
10:10
Europa, divizată în privința vizelor pentru Rusia: unele state cer interdicție totală # Radio Moldova
Țările Uniunii Europene discută introducerea unor cote pentru eliberarea vizelor Schengen turiștilor din Rusia, precum și prelungirea termenelor de examinare a cererilor și majorarea taxei consulare în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni, a declarat pentru „Izvestia” europarlamentarul Tomaš Zdehovski.
10:10
Tradiții, gastronomie și vinuri moldovenești promovate la cea de-a VII-a ediție a Festivalului de la Paris # Radio Moldova
Republica Moldova participă în aceste zile la cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional al Gastronomiei de la Paris, eveniment care a debutat pe 11 septembrie și se desfășoară până pe 14 septembrie 2025. Manifestarea reunește zeci de țări și tradiții culinare, oferind publicului ocazia să descopere patrimoniul gastronomic internațional și noile tendințe din arta culinară.
10:00
Revista presei internaționale // NATO pregătește un „răspuns militar defensiv” în fața Rusiei; Albania a numit un ministru cu inteligență artificială # Radio Moldova
Presa internațională informează despre măsurile urgente luate de aliații europeni după pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei în noaptea de 10 septembrie. Mai multe publicații scriu despre starea tot mai acută a economiei ruse, care e afectată de război. Cum încearcă Franța să depășească criza politică și care e prima țară care are un ministru cu inteligență artificială – aflăm din presa străină.
09:40
Festivalul Pădurilor, la Reședința prezidențială din Condrița. Maia Sandu: „R. Moldova crește frumos atunci când investim în natură” # Radio Moldova
Cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor va avea loc duminică, 14 septembrie, la Reședința prezidențială de la Condrița. Evenimentul, organizat sub egida președintei Maia Sandu, este parte a Programului Național de Împădurire, lansat în 2023 – cea mai amplă acțiune de acest fel din istoria țării, care își propune plantarea a circa 145 de mii de hectare de pădure în următorii zece ani.
09:30
MAI: Circa 2.000 de percheziții și zeci de rețineri de la începutul campaniei electorale # Radio Moldova
De la începutul actualei campanii electorale, au fost efectuate aproximativ două mii de percheziții și au fost întocmite mai multe procese penale pentru fapte legate de corupția electorală, anunță minsitra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Potrivit oficialei, printre cele mai răspândite încălcări documentate se numără organizarea protestelor plătite, nesupunerea la solicitările poliției și încălcarea legislației privind întrunirile.
Acum 8 ore
09:10
Un bărbat a ajuns la spital în urma unui un accident rutier produs în dimineața zilei de 12 septembrie 2025, în jurul orei 06:40, pe apropiere de orașul Sângera din municipiul Chișinău.
09:00
Pe măsură ce economia Rusiei încetinește, problemele acumulate ies tot mai mult la suprafață. Industria continuă să crească, dar într-un mod particular: potrivit calculelor Centrului de Analiză Macroeconomică și Prognoză pe termen scurt (ȚMAKP), apropiat de autorități, în majoritatea ramurilor și pentru cele mai multe produse se înregistrează în ultima vreme o reducere a producției, scrie publicația The Moscow Times.
08:50
Rusia și Belarus dau startul exercițiilor „Zapad-2025”, primul mare antrenament militar de la invazia Ucrainei # Radio Moldova
Rusia și aliatul său apropiat, Belarus, au dat startul vineri, 12 septembrie, exercițiilor militare comune „Zapad-2025”, care se desfășoară pe teritoriul ambelor țări, dar și în Marea Baltică și Marea Barents. Manevrele, planificate înaintea incidentului recent cu drone rusești intrate în spațiul aerian polonez, au loc într-un moment de tensiune maximă în războiul din Ucraina.
08:30
Ministrul Energiei: Republica Moldova nu se va confrunta, în acest an, cu o nouă criză a gazelor # Radio Moldova
Republica Moldova nu se va confrunta, în acest an, cu o nouă criză a gazelor, dă asigurări ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a declarat, într-un interviu pentru Euronews, că țara noastră importă în prezent tot volumul necesar de gaze din România sau prin România, după ce gazoductul Iași–Ungheni a pus bazele independenței energetice.
08:30
Alla Pugaciova, primul interviu după declanșarea războiului din Ucraina care a determinat-o să părăsească Rusia: „Să spui patriei că greșește - asta e patriotism” # Radio Moldova
Una dintre cele mai importante cântărețe ale Rusiei, Alla Pugaciova, a oferit primul său mare interviu de după plecarea din țară, jurnalistei Ekaterina Gordeeva. Tema principală: plecarea din Rusia la scurt timp după începutul războiului și atitudinea sa față de ceea ce se întâmplă. Totuși, pe parcursul celor peste trei ore și jumătate de discuții, Pugaciova a vorbit și despre cei dragi, despre politicieni din diferite epoci, despre soți și relații. De asemenea, artista a vorbit despre cântecele sale și despre ceea ce dorește să lase în amintirea celor care, de-a lungul vieții, au iubit-o sau au detestat-o.
08:10
Fost ministru al Apărării din România: NATO trebuie să reacționeze la provocările Rusiei # Radio Moldova
Federația Rusă a intensificat provocările la adresa NATO, inclusiv prin încălcarea spațiului aerian al Poloniei, cu scopul de a testa capacitatea de reacție a Alianței, care „a răspuns prompt, printr-o reacție fermă și coordonată, sub umbrela solidarității strategice”. Într-un interviu oferit postului public de televiziune Moldova 1, fostul ministru al Apărării din România, Mihai-Viorel Fifor, a avertizat că astfel de incidente, parte a războiului hibrid al Rusiei, vor continua, iar NATO trebuie să mențină o postură fermă de descurajare, pentru a contracara ambițiile Kremlinului de a destabiliza securitatea europeană.
08:00
Alertă în Rusia: Aeroporturile din Kaluga, Sankt Petersburg, Ivanovo, Pskov și Iaroslavl au introdus restricții din cauza atacurilor cu drone # Radio Moldova
Nouă drone ucrainene au fost doborâte în noaptea de vineri, 12 septembrie, în apropierea de Moscova, a anunțat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin. Oficialul a precizat că la locurile unde au căzut resturile intervin serviciile de urgență, fără a fi raportate victime sau distrugeri, scrie DW.
07:40
Președintele SUA critică incursiunea dronelor rusești în Polonia, dar sugerează că ar putea fi vorba de o „eroare” # Radio Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, a condamnat pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, dar a sugerat că incidentul ar fi putut fi „o eroare”. „Acest lucru ar putea fi o greșeală, dar, oricum, nu mă bucură nimic din ceea ce ține de această situație”, a declarat Trump la Casa Albă, exprimându-și speranța că „totul se va încheia”.
07:20
Corespondență Dan Alexe // Belgia va recunoaște statul Palestina… iar UE anunță sancțiuni asupra Israelului # Radio Moldova
Un anunț care a surprins, în discursul de miercuri, 10 septembrie, privind starea Uniunii al șefei Comisiei UE, Ursula von der Leyen, a fost propunerea de suspendare parțială a legăturilor comerciale cu Israelul, blocarea unor fonduri și introducerea de „sancțiuni asupra miniștrilor extremiști și împotriva coloniștilor violenți”.
Acum 24 ore
23:10
MAI: Circa 2000 de percheziții și zeci de rețineri de la începutul campaniei electorale # Radio Moldova
De la începutul campaniei electorale, au fost efectuate aproximativ două mii de percheziții și au fost întocmite mai multe procese penale pentru fapte legate de corupția electorală, a menționat Minsitra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. Potrivit oficialei, printre cele mai răspândite încălcări documentate se numără organizarea protestelor plătite, nesupunerea la solicitările poliției și încălcarea legislației privind întrunirile.
23:00
Înțelegere Lukașenko-Trump: sancțiuni ridicate contra eliberării a 52 de deținuți politici # Radio Moldova
Statele Unite au ridicat sancțiunile impuse transportatorului național al Belarusului – compania „Belavia”, a anunțat reprezentantul președintelui american, John Cole. Decizia a fost luată după întâlnirea liderului belarus, Aleksandr Lukașenko, cu oficialii americani la Minsk. Cole a precizat că hotărârea a fost aprobată de toate ministerele și agențiile la ordinul președintelui Donald Trump de a face acest lucru „imediat”, scrie publicația The Moscow Times.
22:10
Un incident grav a avut loc într-un gimnaziu din nordul țării, unde o elevă a fost agresată de două colege în curtea școlii. Alți elevi au filmat scena, amuzându-se în loc să anunțe profesorii. Psihologii avertizează că astfel de situații pot avea efecte serioase asupra adolescenților și trebuie gestionate cu atenție de către adulți.
21:30
Recoltarea sfeclei de zahăr a început mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Anul a fost dificil, spun fermierii. În primăvară, cultura a fost grav afectată de înghețuri. Agricultorii depun mari eforturi pentru ca în fabricile de zahăr să ajungă materie primă de calitate.
21:10
Un incident grav a avut loc într-un gimnaziu din nordul țării, unde o elevă a fost agresată de două colege în curtea școlii. Alți elevi au filmat scena în loc să anunțe profesorii. Psihologii avertizează că astfel de situații pot avea efecte serioase asupra adolescenților și trebuie gestionate cu atenție de către adulți.
20:20
GUR: O navă militară rusă a fost scoasă din funcțiune și are nevoie de reparații majore # Radio Moldova
O navă a flotei ruse din Marea Neagră a fost avariată în apropiere de Novorossiisk, în urma unei operațiuni a Direcției Principale de Informații (GUR) din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei, a transmis instituția. Potrivit comunicatului, forțele speciale ale GUR au urmărit și atacat o navă multifuncțională de tip MPSV07, destinată cercetării radioelectronice și patrulării în apropierea golfului, relatează The Moscow Times.
19:50
BNS confirmă: Creștere de aproape 9% a prețurilor la alimente, scumpiri moderate la haine și carburanți # Radio Moldova
Fructele, legumele, carnea și pâinea sunt mai scumpe, în comparație cu anul trecut. Arată ultimul raport publicat de Biroul Național de Statistică (BNS). Prețul produselor alimentare a crescut, în ultimul an, cu aproape 9 procente. Îmbrăcămintea, încălțămintea și carburanții s-au scumpit mai puțin, cu aproximativ două la sută.
19:00
Înțelegere Lukașenko - Trump: sancțiuni ridicate contra eliberării a 52 de deținuți politici # Radio Moldova
Statele Unite au ridicat sancțiunile impuse transportatorului național al Belarusului – compania „Belavia”, a anunțat reprezentantul președintelui american, John Cole. Decizia a fost luată după întâlnirea liderului belarus, Aleksandr Lukașenko, cu oficialii americani la Minsk. Cole a precizat că hotărârea a fost aprobată de toate ministerele și agențiile la ordinul președintelui Donald Trump de a face acest lucru „imediat”, scrie publicația The Moscow Times.
18:40
Jurnalistă DW: Atacurile hibride ale Rusiei nu se opresc în R. Moldova. Spionajul și sabotajul se intensifică înainte de alegeri # Radio Moldova
Republica Moldova se află în vizorul Kremlinului, care intensifică atacurile hibride înaintea alegerilor, folosind metode precum spionaj, tentative de sabotaj și campanii de dezinformare. Jurnalista Deutsche Welle Alina Kühnel a remarcat, într-un interviu acordat postului Moldova 1, că aceste acțiuni sunt tot mai frecvente și în țări precum România sau Germania, iar reținerea un fost oficial de rang înalt al serviciilor secrete de la Chișinău se înscrie în eforturile de a contracara amenințările ruse.
18:20
Pașaportul moldovenesc oferă acces fără viză în aproximativ 110 țări, în timp ce deținătorii unui pașaport ucrainean pot călători liber în aproape 140 de state. Pașaportul românesc, însă, deschide cele mai multe uși – în peste 170 de țări. În fiecare an este publicat un clasament global care măsoară „puterea” pașapoartelor, nu doar prin prisma călătoriilor fără viză, ci și a altor factori relevanți.
18:00
Expert, la Radio Moldova: Dronele rusești „testează” reacția NATO și ar putea fi lansate și spre alte state # Radio Moldova
Polonia este supusă unor atacuri hibride în mod permanent, fie că este vorba despre folosirea, la scară largă, a spionajului sau despre folosirea migranților ca armă de către regimul Lukashenko, susține expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac. Potrivit expertului, dronele lansate recent spre Polonia nu reprezintă un incident „întâmplător”, astfel fiind testată reacția NATO la asemenea acțiuni din partea Rusiei.
17:20
După un proces care a durat zece ani privind anularea sancțiunilor, Tribunalul General al Uniunii Europene a respins plângerea lui Viktor Ianukovici, președintele Ucrainei între 2010 și 2014, transmite DW.
16:50
Peste 15 mii de moldoveni și-au găsit locuri de muncă de la începutul anului: deficitul de forță de muncă persistă # Radio Moldova
Peste 15.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă, de la începutul anului curent, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Printre acestea se regăsesc 173 de persoane cu dizabilități și alte 100 revenite de peste hotare. Totuși, angajatorii se confruntă în continuare cu o lipsă acută de personal calificat, în special de muncitori tehnici, electricieni, șoferi, precum și specialiști în siguranța alimentară.
16:50
O nouă campanie de dezinformare lansată de presa rusă și preluată de canale pro-Kremlin susține fals că Uniunea Europeană ar fi renunțat la accelerarea aderării Republicii Moldova din cauza opoziției Ucrainei. Verificările Stopfals.md arată că informația atribuită publicației Politico este inventată și face parte dintr-o operațiune de manipulare coordonată.
16:40
Întâlnire Kachka–Szijjártó: Budapesta recunoaște progrese pe tema minorităților, dar respinge aderarea Ucrainei la UE # Radio Moldova
Vicepremierul pentru integrare europeană și euroatlantică al Ucrainei, Taras Kachka, a discutat joi, 11 septembrie, cu ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, despre drepturile minorităților naționale din Transcarpatia. Acesta spune că în cadrul consultărilor bilaterale privind drepturile minorităților naționale s-a făcut un bilanț și s-a constatat lipsa divergențelor de fond, existând soluții pentru toate cele 11 puncte înaintate de Ungaria. Totodată, oficialul ucrainean a subliniat interesul Kievului pentru un dialog mai amplu pe tema politicii minorităților naționale, scrie The New Voice of Ukraine.
16:40
Un membru din staff-ul tehnic al lui Sergiu Cleșcenco își cere scuze pentru umilința din meciul cu Norvegia! Romanenco: "A fost o onoare să lucrez cu Cleșcenco. Am avut și rezultate frumoase." # Radio Moldova
Denis Romanenco, antrenorul de portari al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, a declarat că a fost onorat să lucreze alături de Sergiu Cleșcenco, care aszăzi și-a dat demisia din funcția de selecționer. Mai mult, Romanenco și-a cerut scuze tuturor pentru rezultatele înregistrate în ultimele meciuri ale naționalei, în special cel cu Norvegia, în care "tricolorii" au pierdut cu scorul de 1:11.
16:30
Calea Ferată din Moldova va beneficia de expertiză japoneză pentru modernizare și integrare în rețelele logistice europene # Radio Moldova
Calea Ferată din Moldova (CFM) va beneficia de expertiză tehnică menită să contribuie la dezvoltarea capacităților sale și la integrarea în rețelele logistice europene și internaționale. Secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, a avut o întrevedere, la sediul CFM, cu o delegație japoneză, care și-a exprimat disponibilitatea de a elabora, la solicitarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, un studiu amplu privind identificarea noilor rute de export și valorificarea oportunităților regionale și internaționale pentru transportul feroviar din Republica Moldova.
16:10
ELECTORALA 2025 // Tipărirea buletinelor de vot pentru diaspora începe vineri, 12 septembrie # Radio Moldova
Tipărirea buletinelor de vot ce vor fi utilizate în secțiile electorale din străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 va începe vineri, 12 septembrie, la „Tipografia Centrală” din Chișinău, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC).
16:00
Specialist în orientare profesională: Cum să-ți crești șansele la angajare, importanța experienței practice pe lângă studii # Radio Moldova
Pe lângă studiile universitare pentru obținerea unei specializări, studenții sunt încurajați să exploreze și oportunități din afara sălii de curs, prin voluntariat, participarea la proiecte sau activități practice. Experiențele dobândite astfel, incluse ulterior în CV, atrag atenția angajatorilor și cresc semnificativ șansele de a obține un loc de muncă potrivit intereselor și competențelor, dar și de a menține o poziție care li se potrivește.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.