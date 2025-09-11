300 de medici și asistente, pregătiți pentru nașteri sigure și respectuoase
Realitatea.md, 11 septembrie 2025 21:40
300 de specialiști în sănătate din Republica Moldova – 100 din centrele perinatale și 200 din asistența medicală primară – vor fi instruiți în cadrul unui program amplu lansat, joi, 11 septembrie, la Institutul Mamei și Copilului. Aceștia vor fi pregătiți să ofere asistență la naștere centrată pe femeie, cu accent pe respectarea drepturilor, siguranței
• • •
Acum 30 minute
21:40
300 de specialiști în sănătate din Republica Moldova – 100 din centrele perinatale și 200 din asistența medicală primară – vor fi instruiți în cadrul unui program amplu lansat, joi, 11 septembrie, la Institutul Mamei și Copilului. Aceștia vor fi pregătiți să ofere asistență la naștere centrată pe femeie, cu accent pe respectarea drepturilor, siguranței
Acum o oră
21:20
În perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, forțele de ordine au desfășurat aproximativ 2000 de percheziții și au intentat mai multe procese penale legate de fraude și corupție electorală. Declarația aparține ministrei Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin și a fost făcută în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV. Potrivit MAI, au fost
Acum 2 ore
20:40
Ion Ceban: „40% dintre alegători sunt indeciși”. Apel la mobilizare pentru scrutinul din 28 septembrie # Realitatea.md
Liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban susține că aproximativ 40% dintre cetățeni sunt încă indeciși înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a lansat un apel la mobilizare, inclusiv către diaspora. „Este pentru prima dată în istorie când 40% dintre alegători nu s-au decis. Chemăm acești cetățeni, oriunde s-ar afla, să iasă la vot, chiar dacă
20:10
VIDEO Accident grav la Orhei. O persoană a murit, două au fost transportate la spital # Realitatea.md
O persoană a decedat, iar alte două au ajuns la spital, după un accident grav produs astăzi, 11 septembrie, pe traseul Orhei–Rezina–Rîbnița. „Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca BMW condus de un bărbat de 30 de ani, a ieșit pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un automobil de marca Dacia. La
Acum 4 ore
19:50
Lukașenko a eliberat 52 de prizonieri politici şi a obţinut de la Trump relaxarea unor sancţiuni # Realitatea.md
Belarus, aliat al Moscovei, a eliberat joi, 11 septembrie, 52 de deținuți de diferite naționalități, ca urmare a unui apel al președintelui SUA, Donald Trump. Deținuții s-au îndreptat spre Lituania împreună cu delegația americană care a negociat eliberarea lor. Trump i-a cerut lui Lukaşenko să elibereze deţinuţii pe care liderul american i-a descris ca fiind
19:30
VIDEO Videoclipuri false și reportaje trucate circulă pe rețele de socializare. Poliția recomandă prudență # Realitatea.md
Tot mai multe videoclipuri false circulă pe rețelele de socializare, unele create cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a manipula și dezinforma. În special pe TikTok și alte platforme apar reportaje false, imagini trucate sau discursuri inventate, care pot influența opinia publică, mai ales în perioada electorală. În acest context, Poliția Națională îndeamnă cetățenii să fie
19:00
Arma cu care a fost omorât Charlie Kirk a fost găsită. Ucigașul pare să fie „de vârstă universitară” # Realitatea.md
Autoritățile americane au găsit arma cu care a fost ucis activistul conservator Charlie Kirk. Într-o conferință de presă, agentul special FBI, Robert Bohls, a anunțat că arma crimei a fost găsită într-o zonă împădurită unde a fugit atacatorul. Bohls a mai precizat că anchetatorii au colectat și alte probe importante, inclusiv amprente, transmite Libertatea.ro. Comisarul
18:30
Irlanda a declarat că se va retrage de la Eurovision 2026 „dacă Israelul va participa". Într-o declarație, postul de televiziune RTÉ a afirmat că participarea țării sale la eveniment „ar fi inacceptabilă, având în vedere pierderile de vieți omenești îngrozitoare care au loc în prezent în Gaza", transmite G4media.ro. RTÉ va lua o decizie finală după
Acum 6 ore
17:50
Un bărbat din Marcăuți, dispărut de câteva zile, a fost găsit decedat. Ce au descoperit polițiștii? # Realitatea.md
Un bărbat de 53 de ani, din satul Marcăuți, raionul Dubăsari, dat dispărut acum câteva zile, a fost găsit decedat. Poliția a fost sesizată despre dispariția acestuia marți, 9 septembrie. „Bărbatul ar fi plecat la 6 septembrie curent, în jurul orei 20:00, cu un motocultor din satul Marcăuți spre satul Molovata și nu a mai
17:30
Un muncitor român de 53 de ani a murit în localitatea Ostia, Italia, după ce a căzut de la etajul cinci al unui bloc unde muncea la lucrările de reabilitare a fațadei. Bărbatul tocmai coborâse din cabina unei scări mobile care îl transportase la etajul respectiv pentru reparații la fațadă și balcoane. Din nefericire, și-a
16:50
Analiză Promo-LEX: Discursul de ură, tot mai utilizat în campania electorală pentru parlamentare # Realitatea.md
Discursul instigator la ură și discriminare, homofob sau sexist este tot mai utilizat în campania electorală pentru alegerile parlamentare. Chiar înainte de 29 august – data când concurenții electorali au putut începe agitația – misiunea de monitorizare a Promo-LEX a identificat 233 de cazuri de discurs de ură și instigare la discriminare, dintre care 162
16:50
România a aprobat achiziţia unui avion Frontex pentru supravegherea frontierei externe # Realitatea.md
Guvernul României a aprobat, printr-o hotărâre adoptată joi, 11 septembrie curent, nota de fundamentare privind oportunitatea achiziţiei de către statul român a unui Avion Frontex în vederea eficientizării supravegherii frontierei externe, valoarea totală a achiziţiei fiind de 163,7 milioane de lei românești (echivalentul a peste jumătate de miliard de lei moldovenești). Prin acest act normativ
16:50
Accident în lanț la Măgdăcești din cauza nerespectării distanței: 4 automobile, implicate # Realitatea.md
Un accident în lanț cu implicarea a patru vehicule a avut loc la 11 septembrie 2025, în jurul orei 14:15, în localitatea Măgdăcești, raionul Criuleni. Potrivit Elenei Băetrău, ofițer de presă al poliției, un Mercedes oprit regulamentar la trecerea de pietoni a fost tamponat din spate de un autocamion care nu a păstrat distanța de
16:40
Ion Ceban va ataca la Înalta Curte a României interdicția de intrare în țară și în spațiul Schengen menținută la Apel # Realitatea.md
Curtea de Apel București a respins joi, 11 septembrie curent, cererea primarului Chișinăului, Ion Ceban, de suspendare a interdicției de intrare în România și tot spațiul Schengen. Avocații lui Ceban a spus pentru Europa Liberă că vor ataca decizia la Curtea Supremă. Potrivit datelor publice de pe portalul național al instanțelor din România, judecătorii de la București
16:30
I-a fost dat business-ul peste cap! Țigări ascunse în saci și alcool în sticle, găsite în mașina unui bărbat # Realitatea.md
Mai multe sticle cu alcool și pachete cu țigări au fost găsite astăzi, 11 septembrie, într-o mașină. Incidentul a avut loc în regiunea localității Hăsnășenii Mari, raionul Drochia. Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal au oprit pentru verificări un Mercedes Sprinter, condus de un cetățean moldovean în vârstă de 50 de ani. În urma controlului,
Acum 8 ore
16:00
VIDEO Inundații devastatoare în Indonezia: 18 morți și sute de evacuați în Bali și Flores # Realitatea.md
Destinații turistice de top din Indonezia, printre care Bali și Flores, au fost grav afectate de inundații severe provocate de ploi neobișnuit de abundente, relatează BBC. Cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața, iar alte șase sunt date dispărute, au anunțat joi autoritățile. Ploile torențiale au transformat străzile în râuri, au inundat locuințe și pasaje
16:00
VIDEO Descoperire șocantă! Polițiștii au găsit un arsenal de arme în casa unui bărbat # Realitatea.md
Oamenii legii au descins la domiciliul unui bărbat de 45 de ani din Cimișlia. În urma perchezițiilor, au fost găsite și ridicate mai multe arme de foc și muniții deținute ilegal și fără acte permisive: peste 240 de cartușe de diferit calibru, patru arme și patru încărcătoare. De asemenea, polițiștii au găsit și trei obiecte
16:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că vineri, 12 septembrie, vremea va fi predominant ploioasă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Cerul va fi mai mult noros, iar pe parcursul nopții și al zilei sunt așteptate ploi pe arii extinse, cu caracter de aversă. Vântul va sufla din sud-est, slab până la moderat. Temperaturile minime nocturne vor
15:40
Acordul care se denunță de 6 luni: Centrul rus de cultură, încă funcțional, arborează drapelul rus fără cel al Moldovei # Realitatea.md
Centrul rus de cultură de la Chișinău este încă funcțional, deși despre denunțarea acordului în baza căruia funcționează instituția se discută încă din februarie 2025. Între timp, în detrimentul articolului 8 din Legea cu privire la drapelul de stat, instituția arborează steagul Rusiei, fără a fi însoțit de cel al Republicii Moldova. Realitatea a reușit
15:40
„Să faceți lista de simpatizanți, care o spus la adunare”. 15 percheziții în dosarul coruperii electorale „Șor” # Realitatea.md
Poliția și procurorii PCCOCS au desfășurat joi 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile vizează un dosar de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani, în care este implicată organizația criminală „Șor". Potrivit anchetei, grupul transfera și distribuia bani prin aplicația mobilă a unei bănci ruse aflate sub sancțiuni
15:20
Circa 18 mii de elevi au ales în 2025 să își continue studiile în instituțiile de învățământ profesional tehnic. Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării sunt cu aproape 2 mii mai mulți decât anul trecut, când s-au înregistrat aproximativ 16 mii de elevi. Potrivit autorităților, tot mai atractiv devine și învățământul dual, care îmbină teoria
14:50
Renato Usatîi: Pensii minime de 5000 de lei pe lună, indexate la inflație! PN are soluții de unde să găsească bani # Realitatea.md
Pensie minimă de 5000 de lei, iar în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației. Aceste două inițiative au fost prezentate de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a explicat că astfel, pe viitor, pensionarii nu vor mai depinde de „mofturile unor guvernări". „Pensia minimă să fie
14:50
FOTO A crezut că le-a ascuns bine! Un străin a fost prins la frontieră cu peste 28.000 de țigarete # Realitatea.md
Un cetățean străin a încercat să intre ilegal în Republica Moldova cu 28. 620 de țigarete cu timbru de acciz al Ucrainei. Cazul a fost înregistrat miercuri, 10 septembrie, la Punctul de trecere a frontierei „Giurgiulești-Reni". „Pentru efectuarea formalităților de control, s-a prezentat un autoturism Renault Megane, cu numere de înmatriculare ucrainene, care se deplasa
14:50
Pe o stradă din Căușeni, carabinierii au depistat un bărbat care pretindea că are o dizabilitate pentru a cerși bani de la trecători. El a fost documentat și urmează să fie sancționat potrivit legii. Conform Codului Contravențional, astfel de fapte se pedepsesc cu amendă de la 300 la 1 500 de lei. Autoritățile spun că
14:30
Moldoveni, atenție! Polonia închide toate punctele de trecere a frontierei cu Belarus începând cu 12 septembrie # Realitatea.md
Autoritățile poloneze vor închide toate punctele de trecere a frontierei terestre cu Belarus începând cu 12 septembrie, ora 00:00. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a venit cu mesaj de atenționare către călătorii moldoveni. „Traficul la frontiera cu Belarus va fi suspendat pe termen nedeterminat, prin toate punctele de traversare a frontierei, inclusiv cele feroviare:
14:30
Deschiderea secțiilor de votare pentru stânga Nistrului, discutată la CUC. Chișinăul cere să nu fie admise tensiuni # Realitatea.md
Deschiderea secțiilor de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului a fost discutat la ședința Comisiei Unificate de Control. Reuniunea a avut loc la Bender, Delegația Republicii Moldova a notificat despre faptul că în localitățile din Zona de Securitate aflate sub controlul autorităților constituționale vor fi organizate secții de votare pentru cetățenii Republicii Moldova, inclusiv pentru
14:20
Stoparea declinului demografic, transparentizarea achiziționării resurselor energetice și readucerea profesioniștilor în administrația publică centrală sunt printre prioritățile Partidului „Respect Moldova". Declarațiile au fost făcute de Radu Burduja, vicepreședinte al formațiunii, în cadrul emisiunii „Vocile puterii" de la Exclusiv TV. „Moldova pierde oameni, iar fără oameni nu există sate, economie și viitor. De aceea prima și
14:10
Rusia ar putea folosi Transnistria pentru destabilizare, atenționează fostul ministru al Apărării, Vitalie Marinuța # Realitatea.md
Kremlinul pregătește Transnistria pentru destabilizarea situației din regiune, a declarat la Washington membrul partidului Liga Orașelor și Comunităților (LOC), fostul ministru al Apărării al Moldovei, Vitalie Marinuța, în cadrul unei serii de întâlniri cu congresmeni și reprezentanți ai Departamentului de Stat al SUA. "Observăm intensificarea eforturilor Kremlinului de a crea în Transnistria o platformă pentru
Acum 12 ore
14:00
În ședința de miercuri, 10 septembrie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au aplicat 15
14:00
Republica Moldova a exportat în iulie–august 2025 un volum de 1 800 tone de ulei de floarea-soarelui, de 2,3 ori mai mult față de aceeași perioadă din 2024 (778 tone), arată analiza economistului Iurie Rija. Totuși, nivelul rămâne mult sub performanțele din 2022 și 2023, când în aceeași perioadă s-au livrat anual aproape 29 mii […] Articolul Colaps! Pentru al doilea an la rând, Moldova importă mai mult ulei, decât exportă apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
România avea în 2024 a doua cea mai mică speranță de viață din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 81,7 ani, în creștere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, arată datele preliminare publicate joi de Eurostat. Potrivit Agerpres, în 15 state membre speranța de viață este […] Articolul Bulgarii și românii au cea mai mică speranță de viață din Uniunea Europeană apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Moldovenii din Italia vor putea schimba permisele fără examene, începând cu 8 noiembrie # Realitatea.md
Permisele de conducere ale cetățenilor moldoveni emise după 2020 vor putea fi preschimbate în permise italiene începând cu 8 noiembrie 2025, fără a mai susține examene teoretice sau practice. Aceeași facilitate se aplică și cetățenilor italieni care trăiesc în Moldova. Modificările Acordului bilateral permit ca viitoarele schimbări privind formatul permiselor să fie făcute prin Note […] Articolul Moldovenii din Italia vor putea schimba permisele fără examene, începând cu 8 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Serghei Cleșcenco își dă demisia de la naționala Moldovei, după înfrângerea cu Norvegia # Realitatea.md
Serghei Cleșcenco și-a dat demisia din funcția de selecționer al naționalei Moldovei, după aproape patru ani la conducerea echipei. În această perioadă, el a condus selecționata spre momente importante, precum lupta pentru EURO 2024 și promovarea în Liga C a Ligii Națiunilor. Ultimul meci sub conducerea sa s-a încheiat cu o înfrângere categorică în fața […] Articolul Serghei Cleșcenco își dă demisia de la naționala Moldovei, după înfrângerea cu Norvegia apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Este FALS! Ministerul Apărării respinge zvonurile despre dislocarea militarilor străini în Moldova # Realitatea.md
În ultimele zile, pe rețelele sociale au reapărut informații false despre o presupusă dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană și despre sosirea a peste 800 de militari NATO în Republica Moldova după alegeri. Ministerul Apărării respinge categoric aceste afirmații, precizând că nu au nicio bază reală și că sunt minciuni, transmite IPN. […] Articolul Este FALS! Ministerul Apărării respinge zvonurile despre dislocarea militarilor străini în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Nu mai e la modă? Oficial, în Moldova nu s-a importat nici un articol din blană în prima jumătate a anului # Realitatea.md
Importurile de articole din blană au dispărut complet din statistici. În primul semestrul al anului trecut au fost introduse în țară cinci articole, cu o valoare totală de 8.690 lei, însă în primele șase luni din 2025 nu s-a mai înregistrat nicio astfel de tranzacție, potrivit datelor Serviciul Vamal oferite redacției BANI.MD. Importurile de metale […] Articolul Nu mai e la modă? Oficial, în Moldova nu s-a importat nici un articol din blană în prima jumătate a anului apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Vlah către ambasadorul Canadei: Cer să mi se prezinte motivele pentru care am fost inclusă în lista de sancțiuni # Realitatea.md
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Canadei în Republica Moldova cu reședința la București, Gavin Buchan, în contextul deciziei autorităților canadiene de a-i impune sancțiuni. Pe această cale, ea cere să i se prezinte motivele pentru care a fost inclusă în lista persoanelor sancţionate, inclusiv probele […] Articolul Vlah către ambasadorul Canadei: Cer să mi se prezinte motivele pentru care am fost inclusă în lista de sancțiuni apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Polonia introduce restricţii de trafic aerian de-a lungul frontierei sale estice, până în decembrie # Realitatea.md
Polonia a impus restricții de trafic aerian la frontiera sa estică, cu Belarus și Ucraina, pe fondul escaladării tensiunilor după ce mai multe drone au încălcat spațiul său aerian. Decizia a fost anunțată joi de Comandamentul Operațional al Forțelor Armate, transmite Reuters, citat de Agerpres. Incidentul a avut loc miercuri dimineață, când Polonia a doborât […] Articolul Polonia introduce restricţii de trafic aerian de-a lungul frontierei sale estice, până în decembrie apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
VIDEO Scene violente într-o școală din nordul țării! O elevă a fost agresată de mai multe colege # Realitatea.md
O elevă a fost agresată luni, 8 septembrie, de mai multe colege în curtea unei școli din raionul Soroca. Incidentul s-a produs în timpul pauzei dintre orele a cincea și a șasea, iar scenele violente au fost surprinse de alți elevi și distribuite rapid pe rețelele de socializare. Directoarea instituției a spus că totul s-a […] Articolul VIDEO Scene violente într-o școală din nordul țării! O elevă a fost agresată de mai multe colege apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Igor Grosu: „O guvernare pro-rusă ar însemna riscul ca tinerii moldoveni să fie trimiși în războaiele lui Putin” # Realitatea.md
Președintele PAS, Igor Grosu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că preluarea guvernării de către forțele pro-ruse, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, ar înseamna oprirea parcursului european al țării. „Un astfel de scenariu ar însemna pierderea vizelor, oprirea drumului nostru european, anularea votului la referendum și chiar riscul ca tinerii moldoveni […] Articolul Igor Grosu: „O guvernare pro-rusă ar însemna riscul ca tinerii moldoveni să fie trimiși în războaiele lui Putin” apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Trafic de heroină, opium și marijuana: Patru bărbați din Chișinău și Comrat, trimiși după gratii # Realitatea.md
În urma unui dosar înaintat în judecată de procurorii PCCOCS în anul 2018, patru bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău la pedepse de până la 11 ani de detenție pentru circulația ilegală a trei tipuri de droguri. Potrivit PCCOCS, cei patru membri ai grupului criminal organizat din Chișinău și Comrat au vârste între 41 […] Articolul Trafic de heroină, opium și marijuana: Patru bărbați din Chișinău și Comrat, trimiși după gratii apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență la cererea Poloniei, după încălcarea spațiului său aerian # Realitatea.md
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia, a anunțat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Agerpres. Acest demers vine ca răspuns la o operațiune fără precedent, desfășurată miercuri în zori, în care Polonia, susținută de aliați din NATO, […] Articolul Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență la cererea Poloniei, după încălcarea spațiului său aerian apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Iurie Ciocan: Influența alegătorilor din afara țării nu trebuie să domine influența celor din țară # Realitatea.md
Fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale (CEC), Iurie Ciocan, atrage atenția asupra faptului că extinderea continuă a numărului secțiilor de votare pentru diaspora nu poate fi un proces nelimitat. Potrivit lui, există riscul ca, în viitor, influența alegătorilor din afara țării să depășească influența celor care locuiesc în Republica Moldova și suportă direct consecințele deciziilor […] Articolul Iurie Ciocan: Influența alegătorilor din afara țării nu trebuie să domine influența celor din țară apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Astăzi, ambasada Statelor Unite în Republica Moldova marchează comemorarea celor care și-au pierdut viața în atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, o zi care rămâne adânc întipărită în memoria americanilor. Este vorba despre atacurile asupra Turnurilor Gemene din New York, Pentagonului și prăbușirii zborului United 93. „Tocmai îmi începusem primul semestru la Universitatea din Colorado, […] Articolul America comemorează 24 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Stenograme ELCEN: Frații Slivinschi, implicați în discuții despre mită și contracte energetice peste Prut # Realitatea.md
Dosarul de corupție în care este vizat directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, capătă noi dimensiuni după publicarea unor stenograme incendiare ce fac legătura cu afacerile derulate de frații Slivinschi din Republica Moldova, scrie g4media.ro. Potrivit ordonanței de control judiciar consultate de presă, interceptările surprind modul în care conducerea ELCEN ar fi discutat împărțirea mitei, […] Articolul Stenograme ELCEN: Frații Slivinschi, implicați în discuții despre mită și contracte energetice peste Prut apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Fraude online de mii de euro: opt reținuți, printre care și tânărul care a încercat să fugă pe la balcon # Realitatea.md
Pe 9 septembrie, în timpul unei descinderi, un tânăr cercetat pentru fraude online a încercat să fugă, sărind peste balustrada balconului. Polițiștii l-au reținut imediat, iar imaginile au devenit virale pe TikTok. Două zile mai târziu, autoritățile au anunțat că descinderile vizau un așa-numit centru de apel, implicat în escrocherii online. În urma perchezițiilor, opt […] Articolul Fraude online de mii de euro: opt reținuți, printre care și tânărul care a încercat să fugă pe la balcon apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, prezentă la reuniunea Eurochambres din Muntenegru # Realitatea.md
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, a participat la reuniunea membrilor afiliați și corespondenți Eurochambres, desfășurată la Podgorița, Muntenegru. În cadrul evenimentului, el a vorbit despre contribuția instituției la procesul de integrare europeană, promovarea exporturilor și a comerțului, dezvoltarea învățământului dual și consolidarea dialogului dintre mediul de afaceri și autorități. […] Articolul Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, prezentă la reuniunea Eurochambres din Muntenegru apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Dronele rusești doborâte în Polonia provoacă reacții la nivel înalt: Trump, Macron și Nawrocki au discutat situația # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a discutat miercuri seară la telefon cu omologii săi din Polonia și Franța, Karol Nawrocki și Emmanuel Macron, pe tema dronelor rusești doborâte în spațiul aerian polonez. Anunțul a fost făcut de președintele polonez, scrie Antena 3 CNN. „Tocmai am vorbit la telefon cu preşedintele american Donald Trump despre multiplele încălcări […] Articolul Dronele rusești doborâte în Polonia provoacă reacții la nivel înalt: Trump, Macron și Nawrocki au discutat situația apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
09:00
A fost identificat tipul dronei rusești care a pătruns în spațiul aerian polonez. Ar putea fi utilizată drept momeală # Realitatea.md
O dronă rusească de tip Gerbera a pătruns miercuri în spațiul aerian al Poloniei, provocând îngrijorare în rândul oficialilor de la Varșovia. Incidentul este considerat de autoritățile poloneze drept o extindere a conflictului din Ucraina pe teritoriul unui stat membru NATO. Ce este drona Gerbera Potrivit serviciilor de informații ucrainene, Gerbera este o dronă ieftină, […] Articolul A fost identificat tipul dronei rusești care a pătruns în spațiul aerian polonez. Ar putea fi utilizată drept momeală apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Maia Sandu salută rezoluția Parlamentului European pentru reziliența Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință Parlamentului European după adoptarea rezoluției prin care eurodeputații și-au exprimat sprijinul pentru consolidarea rezilienței Chișinăului împotriva amenințărilor hibride și au cerut deschiderea rapidă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. La o zi după discursul Maiei Sandu, PE votează într-o rezoluție deschiderea rapidă a […] Articolul Maia Sandu salută rezoluția Parlamentului European pentru reziliența Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Lucrările de pe strada Calea Ieșilor din capitală, ilustrate printr-un video cu imagini din diferiți ani # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a publicat un videoclip în care prezintă imagini comparative ale străzii Calea Ieșilor din sectorul Buiucani al capitalei. Sunt arătate cadre din anii trecuți și din perioada în care acesta a deținut mandatul. Edilul a însoțit postarea cu un mesaj în care a menționat că „17 zile au mai rămas […] Articolul Lucrările de pe strada Calea Ieșilor din capitală, ilustrate printr-un video cu imagini din diferiți ani apare prima dată în Realitatea.md.
