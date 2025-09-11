Irlanda amenință că se va retrage de la Eurovision 2026 dacă Israelul va participa

14:50

Pensie minimă de 5000 de lei, iar în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației. Aceste două inițiative au fost prezentate de liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a explicat că astfel, pe viitor, pensionarii nu vor mai depinde de „mofturile unor guvernări”. „Pensia minimă să fie […] Articolul Renato Usatîi: Pensii minime de 5000 de lei pe lună, indexate la inflație! PN are soluții de unde să găsească bani apare prima dată în Realitatea.md.