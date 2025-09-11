Colaps! Pentru al doilea an la rând, Moldova importă mai mult ulei, decât exportă

12:50

Importurile de articole din blană au dispărut complet din statistici. În primul semestrul al anului trecut au fost introduse în țară cinci articole, cu o valoare totală de 8.690 lei, însă în primele șase luni din 2025 nu s-a mai înregistrat nicio astfel de tranzacție, potrivit datelor Serviciul Vamal oferite redacției BANI.MD. Importurile de metale […] Articolul Nu mai e la modă? Oficial, în Moldova nu s-a importat nici un articol din blană în prima jumătate a anului apare prima dată în Realitatea.md.