Colaps! Pentru al doilea an la rând, Moldova importă mai mult ulei, decât exportă
Realitatea.md, 11 septembrie 2025 14:00
Republica Moldova a exportat în iulie–august 2025 un volum de 1 800 tone de ulei de floarea-soarelui, de 2,3 ori mai mult față de aceeași perioadă din 2024 (778 tone), arată analiza economistului Iurie Rija. Totuși, nivelul rămâne mult sub performanțele din 2022 și 2023, când în aceeași perioadă s-au livrat anual aproape 29 mii
• • •
Acum 10 minute
14:10
Rusia ar putea folosi Transnistria pentru destabilizare, atenționează fostul ministru al Apărării, Vitalie Marinuța # Realitatea.md
Kremlinul pregătește Transnistria pentru destabilizarea situației din regiune, a declarat la Washington membrul partidului Liga Orașelor și Comunităților (LOC), fostul ministru al Apărării al Moldovei, Vitalie Marinuța, în cadrul unei serii de întâlniri cu congresmeni și reprezentanți ai Departamentului de Stat al SUA. "Observăm intensificarea eforturilor Kremlinului de a crea în Transnistria o platformă pentru
Acum 30 minute
14:00
În ședința de miercuri, 10 septembrie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au aplicat 15 avertizări publice pentru încălcarea legislației electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Totodată, pentru admiterea unor forme de discriminare, furnizorul public regional de servicii media Compania „Găgăuziya Radio Televizionu" (GRT) a fost sancționat cu 7000 de lei, iar postul privat
14:00
13:50
România avea în 2024 a doua cea mai mică speranță de viață din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 81,7 ani, în creștere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, arată datele preliminare publicate joi de Eurostat. Potrivit Agerpres, în 15 state membre speranța de viață este
13:50
Moldovenii din Italia vor putea schimba permisele fără examene, începând cu 8 noiembrie # Realitatea.md
Permisele de conducere ale cetățenilor moldoveni emise după 2020 vor putea fi preschimbate în permise italiene începând cu 8 noiembrie 2025, fără a mai susține examene teoretice sau practice. Aceeași facilitate se aplică și cetățenilor italieni care trăiesc în Moldova. Modificările Acordului bilateral permit ca viitoarele schimbări privind formatul permiselor să fie făcute prin Note
Acum o oră
13:40
Serghei Cleșcenco își dă demisia de la naționala Moldovei, după înfrângerea cu Norvegia # Realitatea.md
Serghei Cleșcenco și-a dat demisia din funcția de selecționer al naționalei Moldovei, după aproape patru ani la conducerea echipei. În această perioadă, el a condus selecționata spre momente importante, precum lupta pentru EURO 2024 și promovarea în Liga C a Ligii Națiunilor. Ultimul meci sub conducerea sa s-a încheiat cu o înfrângere categorică în fața
Acum 2 ore
12:50
Este FALS! Ministerul Apărării respinge zvonurile despre dislocarea militarilor străini în Moldova # Realitatea.md
În ultimele zile, pe rețelele sociale au reapărut informații false despre o presupusă dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană și despre sosirea a peste 800 de militari NATO în Republica Moldova după alegeri. Ministerul Apărării respinge categoric aceste afirmații, precizând că nu au nicio bază reală și că sunt minciuni, transmite IPN.
12:50
Nu mai e la modă? Oficial, în Moldova nu s-a importat nici un articol din blană în prima jumătate a anului # Realitatea.md
Importurile de articole din blană au dispărut complet din statistici. În primul semestrul al anului trecut au fost introduse în țară cinci articole, cu o valoare totală de 8.690 lei, însă în primele șase luni din 2025 nu s-a mai înregistrat nicio astfel de tranzacție, potrivit datelor Serviciul Vamal oferite redacției BANI.MD. Importurile de metale
12:40
Vlah către ambasadorul Canadei: Cer să mi se prezinte motivele pentru care am fost inclusă în lista de sancțiuni # Realitatea.md
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei", s-a adresat Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Canadei în Republica Moldova cu reședința la București, Gavin Buchan, în contextul deciziei autorităților canadiene de a-i impune sancțiuni. Pe această cale, ea cere să i se prezinte motivele pentru care a fost inclusă în lista persoanelor sancţionate, inclusiv probele
12:30
Polonia introduce restricţii de trafic aerian de-a lungul frontierei sale estice, până în decembrie # Realitatea.md
Polonia a impus restricții de trafic aerian la frontiera sa estică, cu Belarus și Ucraina, pe fondul escaladării tensiunilor după ce mai multe drone au încălcat spațiul său aerian. Decizia a fost anunțată joi de Comandamentul Operațional al Forțelor Armate, transmite Reuters, citat de Agerpres. Incidentul a avut loc miercuri dimineață, când Polonia a doborât
12:20
VIDEO Scene violente într-o școală din nordul țării! O elevă a fost agresată de mai multe colege # Realitatea.md
O elevă a fost agresată luni, 8 septembrie, de mai multe colege în curtea unei școli din raionul Soroca. Incidentul s-a produs în timpul pauzei dintre orele a cincea și a șasea, iar scenele violente au fost surprinse de alți elevi și distribuite rapid pe rețelele de socializare. Directoarea instituției a spus că totul s-a
Acum 4 ore
11:40
Igor Grosu: „O guvernare pro-rusă ar însemna riscul ca tinerii moldoveni să fie trimiși în războaiele lui Putin” # Realitatea.md
Președintele PAS, Igor Grosu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că preluarea guvernării de către forțele pro-ruse, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, ar înseamna oprirea parcursului european al țării. „Un astfel de scenariu ar însemna pierderea vizelor, oprirea drumului nostru european, anularea votului la referendum și chiar riscul ca tinerii moldoveni
11:30
Trafic de heroină, opium și marijuana: Patru bărbați din Chișinău și Comrat, trimiși după gratii # Realitatea.md
În urma unui dosar înaintat în judecată de procurorii PCCOCS în anul 2018, patru bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău la pedepse de până la 11 ani de detenție pentru circulația ilegală a trei tipuri de droguri. Potrivit PCCOCS, cei patru membri ai grupului criminal organizat din Chișinău și Comrat au vârste între 41
11:30
Consiliul de Securitate al ONU se reunește de urgență la cererea Poloniei, după încălcarea spațiului său aerian # Realitatea.md
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia, a anunțat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Agerpres. Acest demers vine ca răspuns la o operațiune fără precedent, desfășurată miercuri în zori, în care Polonia, susținută de aliați din NATO,
10:50
Iurie Ciocan: Influența alegătorilor din afara țării nu trebuie să domine influența celor din țară # Realitatea.md
Fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale (CEC), Iurie Ciocan, atrage atenția asupra faptului că extinderea continuă a numărului secțiilor de votare pentru diaspora nu poate fi un proces nelimitat. Potrivit lui, există riscul ca, în viitor, influența alegătorilor din afara țării să depășească influența celor care locuiesc în Republica Moldova și suportă direct consecințele deciziilor
10:40
Astăzi, ambasada Statelor Unite în Republica Moldova marchează comemorarea celor care și-au pierdut viața în atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, o zi care rămâne adânc întipărită în memoria americanilor. Este vorba despre atacurile asupra Turnurilor Gemene din New York, Pentagonului și prăbușirii zborului United 93. „Tocmai îmi începusem primul semestru la Universitatea din Colorado,
10:40
Stenograme ELCEN: Frații Slivinschi, implicați în discuții despre mită și contracte energetice peste Prut # Realitatea.md
Dosarul de corupție în care este vizat directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, capătă noi dimensiuni după publicarea unor stenograme incendiare ce fac legătura cu afacerile derulate de frații Slivinschi din Republica Moldova, scrie g4media.ro. Potrivit ordonanței de control judiciar consultate de presă, interceptările surprind modul în care conducerea ELCEN ar fi discutat împărțirea mitei,
10:20
Fraude online de mii de euro: opt reținuți, printre care și tânărul care a încercat să fugă pe la balcon # Realitatea.md
Pe 9 septembrie, în timpul unei descinderi, un tânăr cercetat pentru fraude online a încercat să fugă, sărind peste balustrada balconului. Polițiștii l-au reținut imediat, iar imaginile au devenit virale pe TikTok. Două zile mai târziu, autoritățile au anunțat că descinderile vizau un așa-numit centru de apel, implicat în escrocherii online. În urma perchezițiilor, opt
Acum 6 ore
09:40
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, prezentă la reuniunea Eurochambres din Muntenegru # Realitatea.md
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, a participat la reuniunea membrilor afiliați și corespondenți Eurochambres, desfășurată la Podgorița, Muntenegru. În cadrul evenimentului, el a vorbit despre contribuția instituției la procesul de integrare europeană, promovarea exporturilor și a comerțului, dezvoltarea învățământului dual și consolidarea dialogului dintre mediul de afaceri și autorități.
09:10
Dronele rusești doborâte în Polonia provoacă reacții la nivel înalt: Trump, Macron și Nawrocki au discutat situația # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a discutat miercuri seară la telefon cu omologii săi din Polonia și Franța, Karol Nawrocki și Emmanuel Macron, pe tema dronelor rusești doborâte în spațiul aerian polonez. Anunțul a fost făcut de președintele polonez, scrie Antena 3 CNN. „Tocmai am vorbit la telefon cu preşedintele american Donald Trump despre multiplele încălcări
09:00
A fost identificat tipul dronei rusești care a pătruns în spațiul aerian polonez. Ar putea fi utilizată drept momeală # Realitatea.md
O dronă rusească de tip Gerbera a pătruns miercuri în spațiul aerian al Poloniei, provocând îngrijorare în rândul oficialilor de la Varșovia. Incidentul este considerat de autoritățile poloneze drept o extindere a conflictului din Ucraina pe teritoriul unui stat membru NATO. Ce este drona Gerbera Potrivit serviciilor de informații ucrainene, Gerbera este o dronă ieftină,
08:50
Maia Sandu salută rezoluția Parlamentului European pentru reziliența Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință Parlamentului European după adoptarea rezoluției prin care eurodeputații și-au exprimat sprijinul pentru consolidarea rezilienței Chișinăului împotriva amenințărilor hibride și au cerut deschiderea rapidă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. La o zi după discursul Maiei Sandu, PE votează într-o rezoluție deschiderea rapidă a
08:40
Lucrările de pe strada Calea Ieșilor din capitală, ilustrate printr-un video cu imagini din diferiți ani # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a publicat un videoclip în care prezintă imagini comparative ale străzii Calea Ieșilor din sectorul Buiucani al capitalei. Sunt arătate cadre din anii trecuți și din perioada în care acesta a deținut mandatul. Edilul a însoțit postarea cu un mesaj în care a menționat că „17 zile au mai rămas
08:40
Un raport recent al Parlamentului francez, publicat joi, propune interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani și introducerea unei forme de „restricție digitală" pentru adolescenții cu vârste între 15 și 18 ani. Măsura are ca scop combaterea efectelor negative ale algoritmilor de recomandare, care pot afecta sănătatea mintală a tinerilor. „O astfel
08:30
Creștinii ortodocși de stil vechi prăznuiesc tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții și superstiții # Realitatea.md
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc, astăzi 11 septembrie, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Această zi este considerată zi de post și rugăciune, fiind asemănată cu Vinerea Patimilor și se spune că la fel cum postim în fiecare vineri, ca zi a răstignirii, așa se cuvine să postim și în această zi. În ziua de
08:30
Cine este Larry Ellison, noul cel mai bogat om din lume. A construit proiectul „Oracle” pentru CIA # Realitatea.md
Larry Ellison are, probabil, cea mai bună zi de miercuri, scrie CNN. Cofondatorul Oracle a devenit cel mai bogat om din lume, detronându-l pe Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, notează Bloomberg. Averea lui Ellison a crescut spectaculos, cu 101 miliarde de dolari într-o singură zi, ajungând acum la 393 de miliarde de dolari, față
Acum 8 ore
08:00
Joi, 11 septembrie, între orele 09:00 și 18:00, mai mulți locuitori din municipiul Chișinău vor rămâne temporar fără apă potabilă la robinet. În orașul Durlești, vor fi afectați consumatorii de pe următoarele străzi: -str. V. Alexandri, Păcii, str. Unirii Principatelor, str-la Unirii Principatelor, str. Rezistenții, str-la Rezistenții, str. Vovințeni. Totodată, în intervalul 09:00 – 17:00,
07:50
Iulian Baltag: „Uniunea Europeană deschide uși pentru cei care vor să transforme pasiunea în performanță” # Realitatea.md
Iulian Baltag este profesor de șah și triplu campion al Republicii Moldova, care își dorește să contribuie activ la dezvoltarea țării prin promovarea sportului minții și susținerea tinerilor talentați. Iulian afirmă, că implicarea oamenilor în procesul de modernizare al țării este cheia pentru un viitor european mai sigur și mai prosper. „Uniunea Europeană deschide uși
07:40
Avantajul Republicii Moldova în relația cu investitorii este în conectarea directă a business-ului cu autoritățile. Declarația aparține directoarei Agenției de Investiții, Natalia Bejan, care a fost invitata emisiunii „Cons
07:20
Miercuri, în întreaga Franță, protestatarii au blocat autostrăzile, au incendiat baricade și au avut confruntări sporadice cu poliția, manifestându-și furia față de președintele Emmanuel Macron, clasa politică și planurile de reducere bugetară. Autoritățile au mobilizat peste 80.000 de agenți de securitate pentru a îndepărta barierele și a dispersa mulțimile cu ajutorul jeturilor de apă, pe […] Articolul Franța sub presiune: Protestele „Blocați totul” au eșuat să paralizeze țara apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
VIDEO Incident șocant în SUA: Charlie Kirk, împușcat în timpul unui eveniment public # Realitatea.md
Charlie Kirk, activist conservator și fondator al organizației Turning Point USA, a fost împușcat de către un lunetist în timpul unei dezbateri desfășurate la Universitatea din Utah. Potrivit autorităților, Kirk a fost rănit grav la nivelul gâtului și a fost transportat de urgență la spital. Deocamdată, starea sa de sănătate este incertă. Poliția a confirmat […] Articolul VIDEO Incident șocant în SUA: Charlie Kirk, împușcat în timpul unui eveniment public apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Ziua de azi vine cu vibrații pozitive pentru cei mai mulți nativi. Influențele astrale, în special cele transmise de Jupiter – planeta norocului și abundenței – aduc energie, claritate și motivație. Este un moment excelent pentru a te conecta cu sinele tău interior și a merge mai departe cu încredere. Berbec: 21 martie – 19 […] Articolul O zi cu potențial magic pentru toate zodiile – vezi ce îți aduce 11 septembrie 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial al principalelor valute pentru data de 11 septembrie. Astfel, euro este cotat la 19 lei și 52 de bani, în scădere cu 3 bani. Dolarul american se apreciază cu 4 bani și ajunge la 16 lei și 68 de bani. Leul românesc pierde un ban, fiind cotat […] Articolul Curs valutar 11 septembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
06:30
Conform prognozelor meteorologilor, astăzi, 11 septembrie 2025, vremea în Republica Moldova va fi predominant înnorată, însă nu sunt așteptate precipitații. Cerul va rămâne acoperit pe tot parcursul zilei în majoritatea regiunilor, iar valorile termice se vor menține în limitele normale pentru prima jumătate a lunii septembrie. În raioanele de nord, temperaturile se vor încadra între […] Articolul Cer variabil, fără precipitații. Câte grade vor fi? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
22:30
VIDEO Proteste violente pe fondul crizei politice din Franța. Primele declarații ale noului premier, Sébastien Lecornu # Realitatea.md
Aflată în plină criză politică, Franța dă în clocot. După ce s-au mobilizat pe rețele sociale, adepții mișcării „Blocăm tot” au ieșit cu zecile de mii în stradă, transmite știrileprotv.ro. Au avut loc mai multe confruntări cu forțele de ordine și cel puțin 300 de persoane au fost reținute. Un restaurant a fost incendiat în […] Articolul VIDEO Proteste violente pe fondul crizei politice din Franța. Primele declarații ale noului premier, Sébastien Lecornu apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Designeri italieni și moldoveni, profesori, studenți și elevi au participat la un eveniment internațional la UTM # Realitatea.md
Un eveniment internațional, organizat miercuri, 10 septembrie curent, la Universitatea Tehnică a Moldovei, a reunit designeri italieni și moldoveni, cadre didactice universitare, studenți ai Facultății Design, precum și elevi din colegii de profil. Agenda conferinței a inclus ateliere de lucru susținute de specialiști italieni, în cadrul cărora tinerii au avut oportunitatea să experimenteze diverse tehnici […] Articolul Designeri italieni și moldoveni, profesori, studenți și elevi au participat la un eveniment internațional la UTM apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Pericol pe drumurile din Orhei: șofer beat și fără permis, stopat cu fiul minor pe motocicletă # Realitatea.md
Un bărbat de 30 de ani a fost surprins de polițiști, în satul Mitoc, în timp ce conducea neuniform o motocicletă Viper, avându-l ca pasager pe fiul său minor. „Rezultatul testului alcoolscopic a arătat o concentrație de 1,78 mg/l alcool în aerul expirat. Motocicleta nu avea revizia tehnică și asigurarea obligatorie valabile. Mai mult, nici […] Articolul Pericol pe drumurile din Orhei: șofer beat și fără permis, stopat cu fiul minor pe motocicletă apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Investiție verde la Ialoveni: centrală fotovoltaică de 22 MW cu sistem de stocare a energiei electrice # Realitatea.md
În comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni urmează să fie edificată o centrală fotovoltaică. Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, 10 septembrie curent, construcția acesteia. Stația va avea capacitatea de 22 MW, va fi dotată cu un sistem de stocare a energiei electrice de 16,512 MWh și se va întinde pe o suprafață de 18 hectare. […] Articolul Investiție verde la Ialoveni: centrală fotovoltaică de 22 MW cu sistem de stocare a energiei electrice apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Ursula von der Leyen promite să sprijine „presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri, 10 septembrie curent, în discursul privind Starea Uniunii Europene, că democrația din Europa este supusă unor atacuri tot mai puternice prin manipularea informațiilor și dezinformare, și a anunțat noi măsuri pentru apărarea libertății presei și consolidarea rezilienței democratice. Ursula von der Leyen a susținut primul […] Articolul Ursula von der Leyen promite să sprijine „presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
VIDEO Precizările MEC privind nemulțumirile părinților față de meniurile pentru elevi: „Este o experiență nouă” # Realitatea.md
Secretarul de stat din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu, a venit cu precizări referitoare la alimentația copiilor în școli, în contextul nemulțumirilor exprimate de unii părinți privind calitatea pachetelor alimentare. Potrivit acesteia, toate meniurile sunt elaborate pe baza unor recomandări oficiale și avizate de autoritățile sanitare. Au existat reacții critice din partea […] Articolul VIDEO Precizările MEC privind nemulțumirile părinților față de meniurile pentru elevi: „Este o experiență nouă” apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
VIDEO Dacă nu se va prezenta în instanță, procurorul de caz va decide asupra măsurilor împotriva lui Constantin Țuțu # Realitatea.md
Fostul deputat și kickboxer Constantin Țuțu, așteptat să revină pe 4 septembrie la Chișinău, dar care nu a mai ajuns la Aeroportul Internațional, se află în continuare în Grecia. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că informațiile privind deplasările acestuia sunt incerte, din cauza schimbării repetate a biletelor de călătorie. „La moment este în Grecia. […] Articolul VIDEO Dacă nu se va prezenta în instanță, procurorul de caz va decide asupra măsurilor împotriva lui Constantin Țuțu apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Sâmbătă, 13 septembrie, toţi melomanii sunt aşteptaţi la Castel Mimi unde va avea loc cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Clasică VinOpera, organizat de către Fundaţia Constantin Mimi. Preşedinta Fundaţiei, Cristina Frolov, mărturiseşte că ideea organizării unui festival de muzică clasică i-a fost inspirată de regretatul maestru Eugen Doga cu ani în urmă, aflat […] Articolul VinOpera, festivalul de muzică clasică binecuvântat de maestrul Eugen Doga apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Noaptea de 9 spre 10 septembrie marchează un moment de cotitură pe Flancul Estic al NATO. Pentru prima dată, Polonia a doborât drone rusești de tip Shahed care au pătruns în spațiul său aerian, calificând incidentul drept „un act de agresiune”. În paralel, România a ridicat de urgență avioane F-16 pentru a intercepta un grup […] Articolul Rusia testează reacția NATO la frontierele sale estice apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Maia Sandu către Meloni și La Russa: „Relațiile dintre Republica Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care se află la Roma, a avut întrevederi cu prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cu președintele Senatului, Ignazio La Russa. „Relațiile dintre Republica Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată. La Roma, în discuțiile cu Prim-ministra Giorgia Meloni și Președintele Senatului, Ignazio La Russa, am simțit prietenia sinceră […] Articolul Maia Sandu către Meloni și La Russa: „Relațiile dintre Republica Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată” apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
Congresmanul american Mike Lawler a anunțat, printr-o postare pe rețelele sociale, că a avut o întâlnire cu mai mulți lideri politici moldoveni, printre care Alexandru Bujorean, Anatolie Dimitriu și Vitalie Marinuța. Discuțiile au vizat viitorul democratic al Republicii Moldova și provocările cu care aceasta se confruntă în actualul context geopolitic. În aceeași zi, Lawler a […] Articolul Congresmanul Mike Lawler: SUA trebuie să sprijine Moldova în fața agresiunii ruse apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Avocat Promo-LEX: În cazul Plahotniuc trebuie luate măsuri legale, nu sub presiune politică # Realitatea.md
Extrădarea lui Vlad Plahotniuc trebuie urmată de proceduri legale riguroase, iar orice măsură preventivă aplicată trebuie justificată prin probe clare și riscuri reale, afirmă avocatul Asociației Promo-LEX, Vadim Vieru, transmite IPN. Vieru a explicat, la postul public de radio, că este esențial ca Procuratura să comunice în mod clar ce cauze penale are deschise pe […] Articolul Avocat Promo-LEX: În cazul Plahotniuc trebuie luate măsuri legale, nu sub presiune politică apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit unor surse judiciare citate de Digi24.ro. Decizia instanței nu este definitivă. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat miercuri, 10 septembrie, că Alexandru Bălan, fostul adjunct al […] Articolul Fostul director SIS, Alexandru Bălan, a fost reținut pentru 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Socialiștii vor să îi acorde vot de neîncredere lui Buzu. Regulamentul Parlamentului le joacă festa # Realitatea.md
Deputații socialiști au anunțat că înregistrat în Parlament o moțiune de cenzură împotriva ministrului Alexei Buzu. Inițiativa vine după declarația scandaloasă, în care oficialul utilizează cuvântul „bîdlă” în raport cu populația. Deși socialiștii afirmă că au înregistrat proiectul, Regulamentul Parlamentului prevede că moțiunile simple trebuie înaintate în ședința de plen speakerului sau vicepreședintelui Legislativului, care […] Articolul Socialiștii vor să îi acorde vot de neîncredere lui Buzu. Regulamentul Parlamentului le joacă festa apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Iulian Baltag: „Uniunea Europeană deschide uși pentru cei care vor să transforme pasiunea în performanță” # Realitatea.md
17:30
Renato Usatîi propune alocarea mai multor bani pentru cultură, educație și sănătate prin revizia cheltuielilor publice # Realitatea.md
”Dacă vrei să distrugi o țară, distruge sistemul de educație, sănătate și cultură!” Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întâlnirii cu cetățenii. Liderul formațiunii a precizat că una dintre prioritățile echipei sale, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, va fi dezvoltarea celor trei domenii, iar resursele financiare pot fi […] Articolul Renato Usatîi propune alocarea mai multor bani pentru cultură, educație și sănătate prin revizia cheltuielilor publice apare prima dată în Realitatea.md.
