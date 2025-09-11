VIDEO Scene violente într-o școală din nordul țării! O elevă a fost agresată de mai multe colege

16:30

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat pe 9 septembrie că a expediat plicurile pentru votul prin corespondență la secțiile de votare constituite în acest sens. Buletinele de vot vor ajunge, într-un final, în SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea, Australia și Noua Zeelandă. Cetățenii moldoveni din aceste state, care s-au înregistrat prealabil ca să […]