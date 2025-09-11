EPISOD // Climentii Ursu – campion la tir cu pistolul

13:10

Ca pensionarul să nu depindă de nicio guvernare și de mofturile politicienilor de orice culoare, noi propunem două lucruri. Pensia minimă să nu fie mai mică de 5000 de lei și în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației! Pensia minimă să fie și pentru cei care au probleme cu stagiul – […] Acest articol /VIDEO/ Nicio pensie mai mică de 5000 de lei pe lună și indexarea pensiei la rata inflației – stabilită în Constituție! Partidul Nostru are soluții de unde să găsim rapid bani pentru aceasta! a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.