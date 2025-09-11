/FOTO/ Copiii cu deficiențe de vedere din Moldova primesc o nouă șansă la educație datorită UNICEF
TV Nord, 11 septembrie 2025 10:50
Sute de copii din Moldova care se confruntă cu deficiențe de vedere au acum acces la dispozitive moderne de sprijin, datorită suportului oferit de UNICEF și partenerii săi. Ochelari speciali, lupe electronice, telescoape monoculare, dar și softuri de citire a ecranului sau mașini de scris Braille le deschid drumul spre o educație mai incluzivă și […]
Acum 10 minute
11:00
Un incendiu de vegetație uscată izbucnit în după-amiaza zilei de 10 septembrie, în satul Dănceni, raionul Ialoveni, a curmat viața unei femei de 63 de ani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24, iar la fața locului au intervenit pompierii pentru a stinge flăcările care cuprinseseră circa trei ari de teren din […]
Acum 30 minute
10:50
Sute de copii din Moldova care se confruntă cu deficiențe de vedere au acum acces la dispozitive moderne de sprijin, datorită suportului oferit de UNICEF și partenerii săi. Ochelari speciali, lupe electronice, telescoape monoculare, dar și softuri de citire a ecranului sau mașini de scris Braille le deschid drumul spre o educație mai incluzivă și […]
Acum o oră
10:20
Un caz grav de încălcare a regulilor de circulație a fost depistat în raionul Edineț, unde un minor de 17 ani a fost surprins la volan fără a deține permis de conducere și sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc la ieșirea din satul Parcova, atunci când un echipaj mixt format din carabinierii Direcției Regionale […]
Acum 2 ore
09:20
Astăzi, 11 septembrie, creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, o zi de mare solemnitate în calendarul bisericesc. Această sărbătoare este dedicată pomenirii martiriului prorocului Ioan, cel care a fost decapitat la porunca regelui Irod, la cererea Irodiadei. Tradiția creștină consideră această zi una dintre cele mai aspre din punct de […]
Acum 24 ore
18:40
Astăzi, sportul se dezvoltă doar datorită implicării oamenilor de afaceri: dacă un sportiv sau o echipă are sponsor – lucrurile se mișcă; dacă nu – sportivul rămâne practic „orfan", la fel ca și antrenorii. Cel mai grav este că, în Republica Moldova, sunt pe cale de dispariție nu doar oamenii pasionați de sport, ci și […]
17:30
Autorități, jurnaliști și ONG-uri discută la Bălți despre noul Cod Electoral și combaterea corupției electorale.
16:40
Iazul din comuna Cubolta va prinde din nou viață. Cu sprijinul Uniunii Europene și în parteneriat cu o localitate din România, lacul va fi curățat, barajul reconstruit, iar zona din jur transformată într-un loc modern pentru odihnă, sport și pescuit. Proiectul va aduce beneficii celor două mii de locuitori ai satului și va oferi mai […]
15:40
Fermierii din Republica Moldova, ale căror culturi au fost afectate de înghețurile târzii din primăvara acestui an, vor beneficia de sprijin financiar din partea Guvernului. Comisia pentru Situații Excepționale (CSE), prezidată de premierul Dorin Recean, a aprobat astăzi, 10 septembrie 2025, alocarea sumei de 100 de milioane de lei din fondul de intervenție. Suma va […]
14:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun. La Roma, șefa statului se va întâlni cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul european al Republicii Moldova, extinderea […]
13:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat public excluderea unui candidat din lista formațiunii, după ce au apărut informații că aceasta a participat la alegerile locale din 2023 pe lista unei formațiuni politice declarată ulterior în afara legii. Ne bucură faptul că această informație a apărut în perioada în care pot fi operate modificări în […]
12:10
Ofițerii Direcției Investigații „Nord" a Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu polițiștii și procurorii din Drochia, au desfășurat mai multe percheziții și acțiuni speciale în cadrul unui dosar penal privind circulația ilegală a drogurilor. Descinderile au avut loc la mai multe adrese din orașul Drochia și satul Visoca, raionul Soroca. În urma perchezițiilor, oamenii legii […]
11:40
SA Energocom a informat că, până la data de 10 septembrie 2025, a achiziționat 90,9% din consumul ferm prognozat pentru anul gazier 2025–2026 (1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026), plus luna septembrie 2025 integral. Este vorba despre 7,45 milioane MWh, echivalentul a circa 700 de milioane de metri cubi de gaze naturale. Totodată, compania […]
Ieri
10:30
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova anunță că principalele sindicate din Franța au declarat grevă generală națională pentru miercuri, 10 septembrie 2025. Acțiunea va afecta sectoare esențiale precum transportul public, cel feroviar, aerian, educația, sănătatea, serviciile publice, comerțul și industria. Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța sunt îndemnați să […]
10:20
Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmit CNN și BBC, potrivit News.ro. Premierul Donald Tusk a declarat pe rețelele sociale că forţele militare poloneze „au folosit arme […]
09:10
Pentru ziua de 10 septembrie, meteorologii anunță vreme cu cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Pe parcursul nopții, izolat se vor semnala ploi slabe de scurtă durată, local însoțite de descărcări electrice. În schimb, ziua va fi în general stabilă, fără precipitații. Vântul va sufla slab până la moderat din direcția sud-est. Temperaturile se […]
08:40
La data de 8 septembrie, echipa de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) din cadrul SAMU Soroca a intervenit la un caz deosebit, în urma unui apel la Serviciul 112. La ora 03:02, soțul unei femei însărcinate a solicitat ajutorul de urgență, după ce aceasta a intrat în travaliu. Ajunși la fața locului, paramedicii au constatat că […]
9 septembrie 2025
18:30
Partidul „Respect Moldova" va construi un sistem de sănătate în care fiecare cetățean să fie tratat cu demnitate și grijă, având acces egal la servicii medicale de calitate și tratamente moderne. Angajamentul a fost anunțat de președintele formațiunii, Marian Lupu, în cadrul unei vizite efectuate la Spitalul Raional Criuleni, împreună cu vicepreședintele Partidului „Respect Moldova", […]
17:50
Într-o sală de clasă de la Liceul Teoretic „Vasile Coroban" din Glodeni, copiii se pregătesc să descopere lumea prin ochii unui tânăr învățător. Dincolo de povești și personaje, orele lui Marius Cerghizan sunt o călătorie care prinde viață: discuții, imaginație, zâmbete și răspunsuri neașteptate. „Guguță este titlul lecției de astăzi, doar că noi am auzit […]
17:30
Pe măsură ce scrutinul se apropie, locuitorii din satele Republicii Moldova resimt din plin agitația campaniei electorale. În gospodăriile lor ajung pliante, ziare și sondaje, iar politicienii sunt tot mai activi în teren. „De multe ori chiar în poartă mă pomenesc numai cu o revistă acolo din partea socialiștilor, a PAS-ului, dar așa să vorbesc […]
14:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut marți, 9 septembrie, un discurs în fața Parlamentului European, în care a vorbit despre riscurile cu care se confruntă democrațiile europene și despre parcursul Moldovei spre Uniunea Europeană. Sandu a subliniat interdependența securității Moldovei cu cea a Europei: „Nimeni nu se poate apăra singur. Stabilitatea noastră este stabilitatea […]
13:30
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința Președintei Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor", privind săvârșirea infracțiunii – acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate de complice. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un […]
12:30
Alexandru Bălan fost director SIS Moldova a fost adus la audieri de către mascații de la DIICOT, transmite stirileprotv.ro. Este suspectat de trădare, prin transmitere de informații secrete de stat, care ar fi afectat securitatea națională a României. Bărbatul a fost capturat în Timișoara, de procurorii DIICOT și ofițerii de la combaterea crimei organizate. Vorbim […]
11:50
Un incident grav a avut loc luni, în localitatea Scoreiu din județul Sibiu, unde un băiat de 10 ani a fost găsit legat cu un lanț de o masă și încuiat în casă de tatăl său. Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. Autoritățile au deschis o anchetă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de abuz de serviciu, vizând doi viceprimari ai municipiului Comrat. Potrivit materialelor anchetei, unul dintre viceprimari ar fi organizat atribuirea mai multor contracte de achiziții publice către o întreprindere aflată sub controlul său, dar […]
10:00
Un grav accident rutier s-a produs ieri dimineață, în jurul orei 08:50, pe o stradă din Sîngerei, implicând un autoturism și o motocicletă. Potrivit cercetărilor preliminare, un bărbat de 75 de ani, aflat la volanul unui Dacia Logan, a efectuat manevra de întoarcere fără a se asigura, intrând în coliziune frontală cu o motocicletă condusă […]
09:10
Polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali și autoritățile din Ucraina, au dejucat o tentativă de introducere ilegală a bijuteriilor în Republica Moldova. Incidentul a avut loc pe 7 septembrie 2025, la Punctul de trecere a frontierei Palanca. O femeie de 26 de ani, cetățeană a Ucrainei, care călătorea cu un autocar pe ruta […]
08:50
Vladimir Plahotniuc, unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri și politicieni din Republica Moldova, urmează să fie adus în țară pe 25 septembrie, dimineața, cu o cursă avia de la Atena. Anunțul a fost făcut de Renato Usatâi, liderul Partidului Nostru, în cadrul emisiunii Новая неделя de la TV8, însă nu a precizat de […]
08:10
Începând cu 8 septembrie, cetățenii din Republica Moldova sunt invitați să verifice listele electorale la secțiile de votare.
8 septembrie 2025
20:20
La Bălți, pe strada Ivan Franco, pe segmentul cuprins între strada Decebal și trecerea de cale ferată, a fost finalizată construcția trotuarului din pavaj și au fost instalate bordure pe marginea drumului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov, a declarat că lucrările de reparație a drumului vor continua imediat după finalizarea lucrărilor de reabilitare a podurilor, pentru […] Acest articol /VIDEO/ Pe strada Ivan Franco din Bălți a fost construit trotuar nou și a fost pregătit un tronson pentru reparația capitală a drumului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:30
O seară plină de emoții și energie s-a desfășurat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), unde inaugurarea anului universitar a fost marcată de un eveniment cultural special, realizat în parteneriat cu DRÄXLMAIER Grup Moldova. Tinerii au urmărit cu entuziasm filmele prezentate, fiind copleșiți de esența și emoțiile transmise. „Extrem de senzațional, foarte […] Acest articol /VIDEO/ USARB a inaugurat anul universitar cu film în aer liber, în parteneriat cu DRÄXLMAIER Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:00
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în cazul unui bărbat găsit vinovat de trafic de influență și implicare în eliberarea de certificate false de vaccinare COVID-19. Instanța i-a aplicat o amendă de 275.000 lei și a dispus confiscarea a 600 de euro, bani obținuți în urma infracțiunii. Potrivit probatoriului administrat de Centrul […] Acest articol Bărbat condamnat pentru trafic de influență în cauza denumită generic COVID-19 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
La Edineț, începutul de an școlar aduce o schimbare importantă – tot mai mulți copii romi pășesc pragul țării. „Cu acest creion, iată ai linia și condu-o cu creionul, așa, mai departe a doua, începi de sus și conduci până la capăt.” Pentru acești elevi, școala este mai mult decât învățare. „Când am venit la […] Acest articol /VIDEO/ Educație pentru toți. Tot mai mulți copii romi merg la școală a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova informează participanții la traficul transfrontalier că, în perioada 9–10 septembrie 2025, circulația prin Punctul de Trecere a Frontierei „Costești–Stânca” va fi îngreunată din cauza lucrărilor de montaj a echipamentelor la priza de apă aferentă conductei de utilități, pe coronamentul barajului hidrotehnic. Conform datelor furnizate de Poliția de Frontieră Iași, […] Acest articol Atenție, călători. Trafic restricționat la PTF „Costești–Stânca” pe 9 și 10 septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
34 de ani de la crearea SIS au fost marcați printr-o ceremonie oficială, la care Președinta Republicii Moldova a subliniat importanța instituției în apărarea independenței și democrației. Acest articol Maia Sandu, mesaj la aniversarea SIS: „Apărăm democrația și independența țării” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?” Le spun clar: Da, va fi anulată! Pentru că este o aberație să obligi zeci de mii de copii să trăiască cu frica – ori de amendă, ori că o să-i ia la armată. Armata trebuie să fie doar […] Acest articol Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract! O altă inițiativă a Partidului Nostru a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
În anul de studii 2025-2026, peste 700 de instituții de învățământ general din Republica Moldova vor integra Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE) în procesele lor educaționale. Această inițiativă reprezintă un pas semnificativ în digitalizarea educației, aproximativ 60% din totalul instituțiilor de învățământ general din țară fiind așteptate să utilizeze această platformă. Implementarea SICE are drept […] Acest articol Peste 700 de instituții de învățământ din Moldova vor utiliza catalogul electronic în anul de studii 2025-2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Bălți, a desfășurat o amplă operațiune pe teritoriul Republicii Moldova. În urma acțiunilor, au fost efectuate 60 de percheziții și au fost reținute pentru 72 de ore, 15 persoane, bănuite de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit […] Acest articol /FOTO/ Operațiune CNA: 60 de percheziții și 15 persoane reținute pentru finanțare ilegală a partidelor politice a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, și-a prezentat oficial scrisorile de acreditare președintelui Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Casa Albă. În discursul său, ambasadorul a transmis salutul președintei Maia Sandu și a subliniat angajamentul ferm al Republicii Moldova pentru păstrarea păcii și consolidarea independenței energetice. De asemenea, […] Acest articol Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Donald Trump a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Un incendiu puternic s-a produs în noaptea de 7 spre 8 septembrie la o fabrică de panificație din municipiul Orhei, pe strada Ioana Iachir 30. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:34, iar pentru lichidarea focului au intervenit două echipe de pompieri. Salvatorii au constatat că flăcările cuprinseseră o hală de producție. […] Acest articol Incendiu la o fabrică de panificație din Orhei. Un bărbat de 52 de ani și-a pierdut viața a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
În perioada 1 – 7 septembrie 2025, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a colectat la bugetul de stat peste 786,8 milioane de lei. De la începutul anului, suma totală acumulată depășește 26,9 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o îndeplinire a planului la 100,6%. Potrivit instituției, doar în prima săptămână din septembrie, persoanele fizice au […] Acest articol Încasări la vamă: peste 786 milioane de lei în prima săptămână din septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
7 septembrie 2025
17:10
CEC a aprobat ordinea celor 23 de candidați și modelul buletinului de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Acest articol CEC a aprobat ordinea candidaților și modelul buletinului de vot pentru parlamentarele din 28 septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Președintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care Pentagonul își schimbă denumirea oficială din Departamentul Apărării în Departamentul de Război, Acest articol Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru redenumirea Pentagonului în „Departamentul de Război” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Luna Sângerie vizibilă în timpul eclipsei totale de Lună din 7 septembrie 2025 Acest articol Astăzi pasionații de astronomie vor avea posibilitatea de a admira Eclipsa totală de Lună a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj ferm după atacul devastator al Federației Ruse asupra capitalei Ucrainei, Kiev, în noaptea de 7 septembrie. Acest articol „Rusia aduce lumii doar minciuni și rachete”. Maia Sandu după atacul sângeros asupra Kievului din noaptea de 7 septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Vicepreședintele pentru Dezvoltare Strategică și fondatorul Partidului „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc, a avut mai multe întâlniri cu alegătorii din raionul Florești, localitatea sa de baștină, dar și cu cei din satul Alexeevca, raionul Edineț. În cadrul vizitei, locuitorii din nordul țării și-au exprimat îngrijorările, dar și speranțele pentru viitor. Oamenii au vorbit despre problemele de […] Acest articol Eugeniu Nichiforciuc, în discuții cu locuitorii din Florești și Alexeevca a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Poliția de Frontieră oferă reguli clare pentru vânătoarea 2025–2026 în zona de frontieră. Evitați riscurile, respectați legea! Acest articol /FOTO/ Sezonul de vânătoare în zona de frontieră: regulile esențiale pentru 2025–2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Federația Rusă a atacat Ucraina în decursul acestei nopți cu 805 drone și patru rachete. Acest articol /FOTO/VIDEO Rusia a atacat Ucraina cu 805 drone. Sunt raportate decese și persoane rănite a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Ziua de șapte septembrie aduce o vreme stabilă în Republica Moldova. Meteorologii anunță cer noros și temperaturi înalte. Acest articol /METEO/ Cer noros și temperaturi înalte. Câte grade vor fi astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
6 septembrie 2025
19:10
Profesorii merită respect, condiții de muncă mai bune și salarii de două ori mai mari, iar copiii trebuie să aibă acces la o educație de calitate. Declarațiile au fost făcute de președintele Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, Marian Lupu, la emisiunea „Gonța Media”, realizată de jurnalistul Gheorghe Gonța. „Dincolo de orele pe care trebuie să le […] Acest articol Marian Lupu: Respectul pentru profesori înseamnă să le dublăm salariile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:40
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sunt tratate la pensionare. În viitorul parlament, Partidul Nostru va insista pe modificarea legislației astfel încât persoanele cu dizabilități să nu mai fie obligate să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită […] Acest articol /VIDEO/ Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
