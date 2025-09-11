Creștinii ortodocși de stil vechi marchează Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

19:10

Profesorii merită respect, condiții de muncă mai bune și salarii de două ori mai mari, iar copiii trebuie să aibă acces la o educație de calitate. Declarațiile au fost făcute de președintele Partidului „Mișcarea Respect Moldova", Marian Lupu, la emisiunea „Gonța Media", realizată de jurnalistul Gheorghe Gonța. „Dincolo de orele pe care trebuie să le […]