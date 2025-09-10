Maia Sandu efectuează o vizită oficială în Italia și la Vatican

11:40

Polițiștii de frontieră au documentat un caz de pescuit ilegal în zona lacului Manta, cu implicarea a două persoane – un bărbat și o femeie. În timpul unei misiuni de supraveghere, cu ajutorul unei drone, au fost observate două persoane care pescuiau ilegal de pe o barcă. La scurt timp după ce au ajuns la […]