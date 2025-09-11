Trei moduri în care alimentele ultra-procesate afectează sănătatea bărbaților

09:40

Când iei micul dejun, nu doar că îți alimentezi corpul, ci și creierul. Dacă este bine planificat, micul dejun te poate ajuta să te concentrezi mai bine, să ai energie pe tot parcursul zilei și chiar să îți amintești unde ți-ai lăsat sticla preferată de apă. De ce? „După o noapte de post, creierul tău [...]