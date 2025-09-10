5 pași pentru un mic dejun care îți hrănește creierul
ZdGust, 10 septembrie 2025 09:40
Când iei micul dejun, nu doar că îți alimentezi corpul, ci și creierul. Dacă este bine planificat, micul dejun te poate ajuta să te concentrezi mai bine, să ai energie pe tot parcursul zilei și chiar să îți amintești unde ți-ai lăsat sticla preferată de apă. De ce? „După o noapte de post, creierul tău [...]
Alte ştiri de ZdGust
Acum 30 minute
09:40
Acum 24 ore
17:20
Donarea de sânge reprezintă o modalitate importantă de a sprijini persoanele cu afecțiuni medicale grave. Totuși, acest proces poate genera unele efecte secundare, cum ar fi oboseala sau anemia. Conform unui articol publicat de Healthline, este important să te hidratezi corect înainte și după donare, având în vedere că aproximativ jumătate din sânge este format [...]
16:20
Ce trebuie să conțină pachetul cu mâncare sănătoasă pentru școală: ce alimente recomandă specialiștii # ZdGust
Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. De preferat să fie luat în familie și cu alimente variate și sănătoase în farfurie. La fel de important însă este și pachețelul pe care copilul îl pune în ghiozdan pentru a-l consuma la școală, scrie HotNews. Cercetările arată că performanța academică tinde să crească atunci [...]
13:40
Astăzi, 10 septembrie, la Chișinău începe cea de-a zecea ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, unul dintre cele mai importante festivaluri europene de arte scenice din R. Moldova. Evenimentul se desfășoară până pe 21 septembrie, sub genericul „Scena unei lumi libere”. Programul festivalului include peste 40 de spectacole, inclusiv producții radiofonice, lansări de carte, conferințe [...]
12:20
Căutările online pentru haine Armani vintage au explodat după ce celebrul designer italian Giorgio Armani a murit joi, cumpărătorii orientându-se către platformele de second-hand pentru a găsi stilurile sale emblematice. Armani, care a condus compania ce-i poartă numele și a rămas implicat în design până la moartea sa, la 91 de ani, a fost un [...]
11:30
Lipsa energiei, căderea părului sau îmbolnăvirile frecvente pot fi semne că nu consumi suficiente calorii. Subalimentarea poate duce la probleme fizice, mentale și emoționale, fie că este vorba de o restricție intenționată a alimentelor, o scădere a apetitului sau alte cauze. În continuare, vom explora, conform Healthline, cele mai comune semne care indică o alimentație [...]
10:50
Aroma și gustul său inconfundabil o fac cea mai iubită și consumată băutură de majoritatea. Cafeaua, un stimulent puternic și o sursă de energie, uneori necesară pentru a susține angajamentele și obligațiile zilnice, este, de asemenea, un ritual plăcut de împărtășit cu prietenii și colegii. Pentru a fi consumată cu moderație, este important să înțelegem [...]
Ieri
18:30
Pentru a rămâne competitiv în fața modei rapide, industria second-hand trebuie să ofere o experiență de cumpărare tot mai atrăgătoare, aliniată cu așteptările consumatorilor, scrie Fashion United. Iată trei tendințe majore pentru sezonul Toamnă-Iarnă 2025/2026, analizate de experți în moda second-hand, care pot inspira o ofertă cu adevărat seducătoare în acest sezon. 1. Neo-Preppy & [...]
17:30
Caravana EcoVoucher ajunge în localitățile țării: cetățenii vor afla cum pot economisi energie și bani # ZdGust
Caravana EcoVoucher pornește prin localitățile țării pentru a informa cetățenii despre Programul de Vouchere pentru Electrocasnice și beneficiile înlocuirii aparatelor vechi cu unele noi, eficiente energetic. Prima vizită va avea loc în raionul Nisporeni, iar în următoarele trei săptămâni Caravana EcoVoucher își propune să ajungă și în alte raioane ale țării, anunță Centrul Național pentru [...]
16:10
La data de 9 septembrie, între orele 11:00–17:00, Teatrul Național „Eugène Ionesco” își deschide uşile și vă invită să descoperiți lumea fascinantă a teatrului dincolo de scenă. Ziua Ușilor Deschise este ocazia perfectă pentru a pătrunde în culisele teatrului, acolo unde magia se construiește zi de zi. Vizitatorii vor putea afla cum se nasc spectacolele, [...]
15:00
Turneul „Cu pianul prin Moldova”: concerte de muzică clasică în mai multe localități din țară # ZdGust
În perioada 15–19 septembrie, Marcel Lazăr și Dan-Iulian Druțac vor susține concertul „Cu pianul prin Moldova” în mai multe localități ale țării. Intrarea este liberă, iar publicul este așteptat să se bucure de muzica clasică. Turneul va începe pe 15 septembrie, la Susleni, la Casa de Cultură, de la ora 18:00, și va continua cu [...]
13:50
Lipsa de vitamina D, consecință și posibilă cauză a depresiei. Care este doza necesară pentru menținerea sănătății mintale # ZdGust
Tristețea care se instalează fără motiv aparent, oboseala care nu trece nici după ore bune de somn, scăderea interesului pentru activități care altădată aduceau plăcere, pot fi uneori semne ale lipsei de vitamina D. Cercetătorii au descoperit că acest nutrient liposolubil are receptori în zonele creierului responsabile cu starea de spirit, scrie HotNews. Cum se explică [...]
12:40
Înotul este un antrenament complet pentru corp, accesibil persoanelor de toate vârstele și nivelurile de fitness. Nu doar că îți folosești întregul corp pentru a te propulsa prin apă – lucrându-ți inima, mușchii și plămânii – dar flotabilitatea apei îți permite să te miști fără a pune prea multă presiune pe articulații, așa cum se [...]
11:30
Semințele de chia ar putea avea beneficii pentru sănătatea arterială și hipertensiune: ce spun studiile # ZdGust
Specialiștii caută soluții simple pentru reducerea riscului de boli cardiovasculare. Semințele de chia se dovedesc un aliat promițător, oferind beneficii atât pentru tensiune, cât și pentru sănătatea generală, arată verywellhealth.com. Cercetările indică faptul că semințele de chia reduc valorile tensiunii, în special diastolice. Studiile arată o scădere cu 6 până la 7 mmHg a tensiunii diastolice, [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
4 smoothie-uri delicioase pe care le poți transforma în înghețată – perfecte și pentru micul dejun # ZdGust
Pentru zilele de toamnă cu temperaturi de vară, un smoothie e exact ce ți-ai dori. În plus, smoothie-ul este și un perfect înlocuitor al micului dejun, ușor de preparat și de savurat în drum spre birou sau spre școală, scrie G4Food. Smoothie-ul 2 în 1, băutură și înghețată de casă – varianta ideală Dacă ești atent [...]
7 septembrie 2025
16:50
Laptele de vacă este o sursă excelentă de calciu. Potrivit Departamentului de Agricultură al Statelor Unite (USDA), o cană (220-230 ml) de lapte, cu conținut redus de grăsimi, oferă 314 mg de calciu, ceea ce reprezintă 24% din valoarea zilnică recomandată pentru calciu, conform Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA). Potrivit Institutelor Naționale de Sănătate [...]
15:20
Ora de masă la vârste înaintate poate influenţa sănătatea şi longevitatea, arată un nou studiu # ZdGust
Cercetătorii au descoperit că schimbările în programul meselor pot fi un indicator important al stării de sănătate şi al riscului de deces la persoanele vârstnice. Pe măsură ce îmbătrânim, rutina zilnică, inclusiv modul în care ne alimentăm, se modifică treptat. Un nou studiu sugerează că nu doar ce şi cât mâncăm contează, ci şi ora [...]
14:00
Cum poți reduce timpul petrecut în bucătărie și să mănânci mai sănătos: vezi un meniu pentru întreaga săptămână # ZdGust
Cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie? Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână. Este ceea ce se numește batch cooking. Ne putem bucura de un meniu variat cu multe legume, fructe, paste, carne și pește. Dacă simțiți [...]
12:30
Începerea zilei cu băuturi specifice, ușor de preparat, și cu un mic dejun bine planificat poate stimula puternic metabolismul, ajutându-ți corpul să ardă mai multe calorii și să țintească grăsimea abdominală încă de la prima oră a dimineții, potrivit healthshots.com. Grăsimea de pe burtă – Cum scapi de ea? Grăsimea excesivă din jurul taliei poate face pierderea în [...]
11:30
După Serghei Tarnovschi, Elena Glizan și Daniela Cociu au urcat pe podium la Mondialele de canoe maraton de la Gyor. Daniela Cociu a cucerit, de asemenea, medalia de argint, fiind cronometratǎ cu 1:17.45 pe distanța 14,4 km, potrivit Olympic Moldova. Elena Glizan a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial U23 de canoe maraton, care [...]
6 septembrie 2025
17:10
Ceva dulce este acceptabil în cantități mici, dar prea mult zahăr poate provoca obezitate, diabet de tip 2, acnee și crește riscul pentru boli grave, inclusiv afecțiuni cardiovasculare și cancer, conform healthyline.com. Surprinzător, zahărul adăugat se ascunde în multe produse cotidiene, de la sos de roșii la unt de arahide, ceea ce face dificilă controlarea aportului [...]
15:30
Potasiul ar putea fi secretul unui somn odihnitor. Descoperă ce alimente să consumi seara pentru un somn profund # ZdGust
Cercetările recente arată că potasiul, un mineral adesea asociat cu sănătatea inimii și recuperarea musculară, joacă un rol important în reglarea somnului, arată mindbodygreen.com. Potasiul ajută mușchii să se relaxeze, susține funcționarea normală a nervilor și menține tensiunea arterială sănătoasă. Toți acești factori contribuie la un somn odihnitor și reparator. Studiul care leagă potasiul de somn [...]
14:00
Călătoriile nu se măsoară doar în kilometri sau muzee vizitate, ci și în experiențe culinare care lasă amintiri plăcute. De la festivaluri de pește la brutării de familie sau restaurante ascunse pe drumuri de munte, mâncarea devine parte din povestea fiecărei destinații. Iată câteva experiențe împărtășite de cititorii The Guardian, care merită luate în calcul la [...]
12:20
Cele mai utile teste care depistează riscurile pentru sănătatea inimii și la ce vârste ar trebui făcute # ZdGust
Bolile de inimă pot evolua ani la rând fără niciun semn vizibil, până când un vas de sânge se blochează și apare infarctul. Însă, un episod atât de grav ar putea fi evitat prin câteva investigații simple, cum ar fi măsurarea tensiunii arteriale, analize de sânge pentru colesterol sau ecografia cardiacă, investigație rapidă și neinvazivă [...]
11:40
Terapia nutrițională este un tratament medical care se bazează pe utilizarea alimentației adecvate pentru prevenirea, gestionarea sau tratarea diferitelor afecțiuni de sănătate. Se bazează pe evaluarea nevoilor nutriționale ale pacientului și stabilirea unui plan alimentar personalizat. Condimentele joacă un rol important în terapia nutrițională, nu doar pentru faptul că îmbunătățesc gustul mâncărurilor, dar și pentru [...]
10:00
Un mic dejun rapid și hrănitor poate fi și gustos. Sandwich-ul cu pesto și ou este soluția ideală pentru dimineți aglomerate, promite eatingwell.com. Timpul de preparare este de doar 10 minute, iar ingredientele aduc atât savoare, cât și nutrienți esențiali. Ingrediente cheie pentru un sandwich sănătos 1 lingură ulei de măsline extravirgin 1 ou mare 2 [...]
5 septembrie 2025
15:30
Mulți stăpâni de animale de companie tind să ajungă la medicul veterinar doar atunci când apare o urgență. Totuși, specialiștii subliniază că vizitele regulate la veterinar sunt esențiale pentru a menține câinii și pisicile sănătoase și pentru a preveni apariția unor probleme grave, scrie pets&cats. Prevenția prelungește viața animalului tău Consultațiile anuale sau semestriale pot depista [...]
15:00
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 3–5 septembrie 2025. Programul vizitei include discuții cu reprezentanți ai guvernului pe tema reformelor și a parcursului european al țării, precum și întâlniri cu investitori și antreprenori despre viitorul economiei moldovenești în perspectiva aderării la UE. Pe lângă întâlnirile oficiale, [...]
14:30
Stresul face parte din viața noastră de zi cu zi — și, în anumite situații, poate fi chiar benefic, contribuind la dezvoltarea rezilienței, motivației și productivității. Însă, în fața unui flux constant de știri negative și a listelor interminabile de sarcini, stresul cronic devine o reală amenințare pentru sănătatea fizică și psihică, notează TODAY. Există [...]
13:40
Cum pot părinții și profesorii să sprijine împreună copiii cu cerințe educaționale speciale # ZdGust
O relație deschisă și constructivă între părinți și școală joacă un rol esențial în dezvoltarea educațională a fiecărui elev, în special a celor cu cerințe educaționale speciale. Atunci când familia și profesorii colaborează constant, se creează un cadru educativ stabil, care asigură legătura dintre ceea ce învață copilul la școală și sprijinul primit acasă. „Părinții [...]
12:50
Toamna începe în forță la Chișinău, cu un calendar plin de evenimente pentru toate gusturile. Fie că ești pasionat de vinuri, muzică live, activități în aer liber sau cauți o ieșire în familie, orașul oferă o mulțime de experiențe de neratat. Am selectat cele mai interesante evenimente din prima parte a lunii septembrie, ca să-ți [...]
12:30
Fructele nu sunt doar o sursă excelentă de hidratare, ci pot oferi și electroliți — minerale esențiale pentru buna funcționare a organismului, scrie Today. Electroliții joacă un rol esențial în activitatea nervilor, mușchilor, inimii și creierului. Aceștia mențin echilibrul apei în corp, stabilizează tensiunea arterială și facilitează transportul nutrienților în celule, potrivit Bibliotecii Naționale de [...]
11:20
Compania aeriană Wizz Air a anunțat extinderea activității în Republica Moldova, prin lansarea a șase rute noi spre orașele europene Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga. Totodată, la baza aeriană din țara noastră vor fi adăugate două aeronave suplimentare, ceea ce va permite creșterea frecvenței zborurilor pe nouă destinații deja existente: Bruxelles, Larnaca, [...]
10:30
Poate un copil să sufere de burnout? Da – iar specialiștii avertizează că fenomenul nu trebuie minimalizat sau tratat ca o simplă „modă”. Burnout-ul la copii, cunoscut și sub denumirea de epuizare școlară sau oboseală cronică, apare atunci când viața celor mici este dezechilibrată: prea multe teme, activități extracurriculare și sarcini „obligatorii”, dar prea puțin [...]
09:20
Această alegere, bogată în proteine, este ideală pentru un mic dejun consistent și echilibrat, perfect pentru a-ți începe ziua în forță. Rețeta combină ouăle cu brânza cottage, obținând o textură cremoasă, care se topește în gură. În plus, legumele bogate în antioxidanți adaugă un plus de savoare și beneficii nutriționale, scrie EatingWell. Tarta se coace [...]
4 septembrie 2025
18:00
Începând cu data de 4 septembrie, cetățenii R. Moldova pot călători în Emiratele Arabe Unite fără a avea nevoie de viză, pentru o perioadă de până la 90 de zile în decursul a 180 de zile calendaristice. Măsura intră în vigoare ca urmare a Memorandumului de înțelegere semnat între Guvernul R. Moldova și Guvernul Emiratelor [...]
17:40
Celebrul designer italian Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul a fost făcut de compania sa printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Potrivit companiei, Armani a rămas activ până în ultimele zile ale vieții, implicat direct în conducerea casei de modă pe care a fondat-o și în dezvoltarea noilor colecții. [...]
16:40
Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici” își deschide stagiunea aniversară printr-un turneu național, aducând spectacole îndrăgite copiilor din mai multe localități ale Republicii Moldova. În perioada 10–18 septembrie, actorii teatrului vor susține reprezentații în șase localități ale țării. Programul turneului include trei spectacole care vor fi prezentate în șase localități din întreaga țară, după cum urmează: [...]
16:00
Ai muncit legal în străinătate? Află ce acorduri bilaterale îți asigură pensia și prestațiile sociale # ZdGust
Guvernul Republicii Moldova a încheiat, de-a lungul anilor, mai multe acorduri bilaterale în domeniul securității sociale cu diferite state, menite să protejeze drepturile cetățenilor moldoveni care lucrează sau au lucrat în străinătate. Aceste acorduri permit, printre altele, cumularea perioadelor de contribuție, exportul prestațiilor sociale către domiciliul beneficiarilor. Biroul Relații cu Diaspora a publicat lista completă [...]
14:00
Semințele de dovleac, deși mici, sunt extrem de bogate în nutrienți și oferă o varietate de beneficii pentru sănătate. Acestea sunt o gustare populară în timpul toamnei, însă efectele lor pozitive asupra organismului se extind mult dincolo de simpla atracție sezonieră. Consumul regulat de semințe de dovleac poate avea un impact semnificativ asupra sănătății inimii, [...]
13:10
Ne-am obișnuit să trăim în viteză, însă atunci când vine vorba despre mâncare ar trebui să o lăsăm mai ușor. O serie de efecte neplăcute asupra sănătății noastre apar în urma faptului că mâncăm în grabă. Experții spun că mâncatul în viteză aduce exces de gaze, digestie dificilă sau balonare, arată The Conversation. Există o [...]
12:30
UPSHIFT 2025: Ideile elevilor din Republica Moldova pot deveni proiecte reale cu finanțare și mentorat # ZdGust
Consiliile Elevilor din întreaga țară sunt invitate să participe la o nouă ediție a programului UPSHIFT, care va demara în luna septembrie 2025. Programul le oferă tinerilor șansa de a transforma ideile lor în proiecte concrete, cu posibilitatea de a obține finanțare de până la 30.000 MDL. Cum funcționează programul? Participanții vor urma 10 webinarii [...]
11:40
Un concurs național de fotografie intitulat „Porțile Moldovei” a fost lansat de Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova, invitând participanții să surprindă, prin obiectivul aparatului de fotografiat, frumusețea porților moldovenești – fie ele tradiționale, fie moderne – și să redea, în imagini și cuvinte, poveștile pe care acestea le ascund. Competiția este deschisă tuturor pasionaților [...]
10:40
Terciul de ovăz cu mere și unt de arahide, bogat în proteine: cel mai bun mod de a-ți începe ziua # ZdGust
Acest terci de ovăz lăsat la înmuiat peste noapte, cu mere și unt de arahide, bogat în proteine, reprezintă un mic dejun sățios, perfect pentru un început de zi. Untul de arahide cremos și iaurtul în stil grecesc oferă un aport generos de proteine, care te ajută să te simți sătul și plin de energie [...]
3 septembrie 2025
18:20
Teatrul Național „Eugène Ionesco” aduce în nordul Republicii Moldova una dintre cele mai îndrăgite comedii din repertoriu – Chiriţa în provincie! # ZdGust
Teatrul Național „Eugène Ionesco” propune, în acest weekend, două producții teatrale ce vor captiva publicul din nordul Republicii Moldova. Vineri și sâmbătă, comedia „Chirița în provincie” de Vasile Alecsandri, regizată de Petru Vutcărău, va fi prezentată la Edineț și Drochia, oferind o replică actuală și satirică a realităților sociale. Duminică, la Bălți, va avea loc [...]
17:40
(VIDEO) Din diaspora înapoi acasă: un tânăr antreprenor revenit din Marea Britanie își construiește viitorul în Moldova # ZdGust
După trei ani petrecuți în Marea Britanie, Petru Gherciu, fondatorul „Hops Pub”, a decis să revină acasă împreună cu familia. Povestea sa a fost prezentată într-un film video realizat și distribuit de Biroul pentru Relații cu Diaspora. Tânărul antreprenor povestește că anterior a mai condus o afacere în domeniul alimentației publice, dar pandemia Covid-19 l-a [...]
17:20
În noaptea de 7 spre 8 septembrie, R. Moldova se va afla în zona de vizibilitate a unei eclipse totale de Lună, un fenomen astronomic rar care va putea fi observat integral pe întreg teritoriul țării. Faza de totalitate va dura aproximativ 82 de minute. Eclipsa se va putea observa din Europa, Africa, Asia, Australia [...]
15:30
Admiterea la universitățile din țară continuă: află ce locuri bugetare mai sunt disponibile și unde te poți înscrie # ZdGust
Universitățile din R. Moldova desfășoară, în perioada 1–26 septembrie, cel de-al treilea tur de admitere la studii superioare de licență și master, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Dosarele se depun în original, direct la universitate, iar candidații pot alege o singură instituție și o singură specialitate. În total sunt disponibile 575 de locuri bugetare [...]
15:10
Agenția Servicii Publice (ASP) informează că verificarea datelor privind înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară se poate realiza online, prin intermediul portalului guvernamental verifica.gov.md. Serviciul este accesibil non-stop și se află în prezent în etapa de pilotare. Verificarea poate fi efectuată de persoanele care dețin semnătura electronică. ASP atrage atenția cetățenilor că nici o [...]
14:10
Sindromul impostorului îi face pe oameni să creadă că nu merită succesul și aprecierea pe care o primesc. Ei simt că nu sunt la fel de competenți sau de inteligenți precum cred ceilalți și se tem că, într-o zi, adevărul despre ei va ieși la iveală. Ironia este că cei care se confruntă cu acest [...]
