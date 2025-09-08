Care sunt beneficiile înotului pentru sănătate. Sfaturi utile pentru siguranță în apă
ZdGust, 8 septembrie 2025 12:40
Înotul este un antrenament complet pentru corp, accesibil persoanelor de toate vârstele și nivelurile de fitness. Nu doar că îți folosești întregul corp pentru a te propulsa prin apă – lucrându-ți inima, mușchii și plămânii – dar flotabilitatea apei îți permite să te miști fără a pune prea multă presiune pe articulații, așa cum se [...]
• • •
Alte ştiri de ZdGust
Acum 30 minute
12:40
Acum 2 ore
11:30
Semințele de chia ar putea avea beneficii pentru sănătatea arterială și hipertensiune: ce spun studiile # ZdGust
Specialiștii caută soluții simple pentru reducerea riscului de boli cardiovasculare. Semințele de chia se dovedesc un aliat promițător, oferind beneficii atât pentru tensiune, cât și pentru sănătatea generală, arată verywellhealth.com. Cercetările indică faptul că semințele de chia reduc valorile tensiunii, în special diastolice. Studiile arată o scădere cu 6 până la 7 mmHg a tensiunii diastolice, [...]
Acum 4 ore
10:10
4 smoothie-uri delicioase pe care le poți transforma în înghețată – perfecte și pentru micul dejun # ZdGust
Pentru zilele de toamnă cu temperaturi de vară, un smoothie e exact ce ți-ai dori. În plus, smoothie-ul este și un perfect înlocuitor al micului dejun, ușor de preparat și de savurat în drum spre birou sau spre școală, scrie G4Food. Smoothie-ul 2 în 1, băutură și înghețată de casă – varianta ideală Dacă ești atent [...]
Acum 24 ore
16:50
Laptele de vacă este o sursă excelentă de calciu. Potrivit Departamentului de Agricultură al Statelor Unite (USDA), o cană (220-230 ml) de lapte, cu conținut redus de grăsimi, oferă 314 mg de calciu, ceea ce reprezintă 24% din valoarea zilnică recomandată pentru calciu, conform Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA). Potrivit Institutelor Naționale de Sănătate [...]
15:20
Ora de masă la vârste înaintate poate influenţa sănătatea şi longevitatea, arată un nou studiu # ZdGust
Cercetătorii au descoperit că schimbările în programul meselor pot fi un indicator important al stării de sănătate şi al riscului de deces la persoanele vârstnice. Pe măsură ce îmbătrânim, rutina zilnică, inclusiv modul în care ne alimentăm, se modifică treptat. Un nou studiu sugerează că nu doar ce şi cât mâncăm contează, ci şi ora [...]
14:00
Cum poți reduce timpul petrecut în bucătărie și să mănânci mai sănătos: vezi un meniu pentru întreaga săptămână # ZdGust
Cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie? Soluția este să-ți pregătești mâncarea pe câteva zile sau să gândești un meniu pentru întreaga săptămână. Este ceea ce se numește batch cooking. Ne putem bucura de un meniu variat cu multe legume, fructe, paste, carne și pește. Dacă simțiți [...]
Ieri
12:30
Începerea zilei cu băuturi specifice, ușor de preparat, și cu un mic dejun bine planificat poate stimula puternic metabolismul, ajutându-ți corpul să ardă mai multe calorii și să țintească grăsimea abdominală încă de la prima oră a dimineții, potrivit healthshots.com. Grăsimea de pe burtă – Cum scapi de ea? Grăsimea excesivă din jurul taliei poate face pierderea în [...]
11:30
După Serghei Tarnovschi, Elena Glizan și Daniela Cociu au urcat pe podium la Mondialele de canoe maraton de la Gyor. Daniela Cociu a cucerit, de asemenea, medalia de argint, fiind cronometratǎ cu 1:17.45 pe distanța 14,4 km, potrivit Olympic Moldova. Elena Glizan a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial U23 de canoe maraton, care [...]
6 septembrie 2025
17:10
Ceva dulce este acceptabil în cantități mici, dar prea mult zahăr poate provoca obezitate, diabet de tip 2, acnee și crește riscul pentru boli grave, inclusiv afecțiuni cardiovasculare și cancer, conform healthyline.com. Surprinzător, zahărul adăugat se ascunde în multe produse cotidiene, de la sos de roșii la unt de arahide, ceea ce face dificilă controlarea aportului [...]
15:30
Potasiul ar putea fi secretul unui somn odihnitor. Descoperă ce alimente să consumi seara pentru un somn profund # ZdGust
Cercetările recente arată că potasiul, un mineral adesea asociat cu sănătatea inimii și recuperarea musculară, joacă un rol important în reglarea somnului, arată mindbodygreen.com. Potasiul ajută mușchii să se relaxeze, susține funcționarea normală a nervilor și menține tensiunea arterială sănătoasă. Toți acești factori contribuie la un somn odihnitor și reparator. Studiul care leagă potasiul de somn [...]
14:00
Călătoriile nu se măsoară doar în kilometri sau muzee vizitate, ci și în experiențe culinare care lasă amintiri plăcute. De la festivaluri de pește la brutării de familie sau restaurante ascunse pe drumuri de munte, mâncarea devine parte din povestea fiecărei destinații. Iată câteva experiențe împărtășite de cititorii The Guardian, care merită luate în calcul la [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Cele mai utile teste care depistează riscurile pentru sănătatea inimii și la ce vârste ar trebui făcute # ZdGust
Bolile de inimă pot evolua ani la rând fără niciun semn vizibil, până când un vas de sânge se blochează și apare infarctul. Însă, un episod atât de grav ar putea fi evitat prin câteva investigații simple, cum ar fi măsurarea tensiunii arteriale, analize de sânge pentru colesterol sau ecografia cardiacă, investigație rapidă și neinvazivă [...]
11:40
Terapia nutrițională este un tratament medical care se bazează pe utilizarea alimentației adecvate pentru prevenirea, gestionarea sau tratarea diferitelor afecțiuni de sănătate. Se bazează pe evaluarea nevoilor nutriționale ale pacientului și stabilirea unui plan alimentar personalizat. Condimentele joacă un rol important în terapia nutrițională, nu doar pentru faptul că îmbunătățesc gustul mâncărurilor, dar și pentru [...]
10:00
Un mic dejun rapid și hrănitor poate fi și gustos. Sandwich-ul cu pesto și ou este soluția ideală pentru dimineți aglomerate, promite eatingwell.com. Timpul de preparare este de doar 10 minute, iar ingredientele aduc atât savoare, cât și nutrienți esențiali. Ingrediente cheie pentru un sandwich sănătos 1 lingură ulei de măsline extravirgin 1 ou mare 2 [...]
5 septembrie 2025
15:30
Mulți stăpâni de animale de companie tind să ajungă la medicul veterinar doar atunci când apare o urgență. Totuși, specialiștii subliniază că vizitele regulate la veterinar sunt esențiale pentru a menține câinii și pisicile sănătoase și pentru a preveni apariția unor probleme grave, scrie pets&cats. Prevenția prelungește viața animalului tău Consultațiile anuale sau semestriale pot depista [...]
15:00
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 3–5 septembrie 2025. Programul vizitei include discuții cu reprezentanți ai guvernului pe tema reformelor și a parcursului european al țării, precum și întâlniri cu investitori și antreprenori despre viitorul economiei moldovenești în perspectiva aderării la UE. Pe lângă întâlnirile oficiale, [...]
14:30
Stresul face parte din viața noastră de zi cu zi — și, în anumite situații, poate fi chiar benefic, contribuind la dezvoltarea rezilienței, motivației și productivității. Însă, în fața unui flux constant de știri negative și a listelor interminabile de sarcini, stresul cronic devine o reală amenințare pentru sănătatea fizică și psihică, notează TODAY. Există [...]
13:40
Cum pot părinții și profesorii să sprijine împreună copiii cu cerințe educaționale speciale # ZdGust
O relație deschisă și constructivă între părinți și școală joacă un rol esențial în dezvoltarea educațională a fiecărui elev, în special a celor cu cerințe educaționale speciale. Atunci când familia și profesorii colaborează constant, se creează un cadru educativ stabil, care asigură legătura dintre ceea ce învață copilul la școală și sprijinul primit acasă. „Părinții [...]
12:50
Toamna începe în forță la Chișinău, cu un calendar plin de evenimente pentru toate gusturile. Fie că ești pasionat de vinuri, muzică live, activități în aer liber sau cauți o ieșire în familie, orașul oferă o mulțime de experiențe de neratat. Am selectat cele mai interesante evenimente din prima parte a lunii septembrie, ca să-ți [...]
12:30
Fructele nu sunt doar o sursă excelentă de hidratare, ci pot oferi și electroliți — minerale esențiale pentru buna funcționare a organismului, scrie Today. Electroliții joacă un rol esențial în activitatea nervilor, mușchilor, inimii și creierului. Aceștia mențin echilibrul apei în corp, stabilizează tensiunea arterială și facilitează transportul nutrienților în celule, potrivit Bibliotecii Naționale de [...]
11:20
Compania aeriană Wizz Air a anunțat extinderea activității în Republica Moldova, prin lansarea a șase rute noi spre orașele europene Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga. Totodată, la baza aeriană din țara noastră vor fi adăugate două aeronave suplimentare, ceea ce va permite creșterea frecvenței zborurilor pe nouă destinații deja existente: Bruxelles, Larnaca, [...]
10:30
Poate un copil să sufere de burnout? Da – iar specialiștii avertizează că fenomenul nu trebuie minimalizat sau tratat ca o simplă „modă”. Burnout-ul la copii, cunoscut și sub denumirea de epuizare școlară sau oboseală cronică, apare atunci când viața celor mici este dezechilibrată: prea multe teme, activități extracurriculare și sarcini „obligatorii”, dar prea puțin [...]
09:20
Această alegere, bogată în proteine, este ideală pentru un mic dejun consistent și echilibrat, perfect pentru a-ți începe ziua în forță. Rețeta combină ouăle cu brânza cottage, obținând o textură cremoasă, care se topește în gură. În plus, legumele bogate în antioxidanți adaugă un plus de savoare și beneficii nutriționale, scrie EatingWell. Tarta se coace [...]
4 septembrie 2025
18:00
Începând cu data de 4 septembrie, cetățenii R. Moldova pot călători în Emiratele Arabe Unite fără a avea nevoie de viză, pentru o perioadă de până la 90 de zile în decursul a 180 de zile calendaristice. Măsura intră în vigoare ca urmare a Memorandumului de înțelegere semnat între Guvernul R. Moldova și Guvernul Emiratelor [...]
17:40
Celebrul designer italian Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani. Anunțul a fost făcut de compania sa printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Potrivit companiei, Armani a rămas activ până în ultimele zile ale vieții, implicat direct în conducerea casei de modă pe care a fondat-o și în dezvoltarea noilor colecții. [...]
16:40
Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici” își deschide stagiunea aniversară printr-un turneu național, aducând spectacole îndrăgite copiilor din mai multe localități ale Republicii Moldova. În perioada 10–18 septembrie, actorii teatrului vor susține reprezentații în șase localități ale țării. Programul turneului include trei spectacole care vor fi prezentate în șase localități din întreaga țară, după cum urmează: [...]
16:00
Ai muncit legal în străinătate? Află ce acorduri bilaterale îți asigură pensia și prestațiile sociale # ZdGust
Guvernul Republicii Moldova a încheiat, de-a lungul anilor, mai multe acorduri bilaterale în domeniul securității sociale cu diferite state, menite să protejeze drepturile cetățenilor moldoveni care lucrează sau au lucrat în străinătate. Aceste acorduri permit, printre altele, cumularea perioadelor de contribuție, exportul prestațiilor sociale către domiciliul beneficiarilor. Biroul Relații cu Diaspora a publicat lista completă [...]
14:00
Semințele de dovleac, deși mici, sunt extrem de bogate în nutrienți și oferă o varietate de beneficii pentru sănătate. Acestea sunt o gustare populară în timpul toamnei, însă efectele lor pozitive asupra organismului se extind mult dincolo de simpla atracție sezonieră. Consumul regulat de semințe de dovleac poate avea un impact semnificativ asupra sănătății inimii, [...]
13:10
Ne-am obișnuit să trăim în viteză, însă atunci când vine vorba despre mâncare ar trebui să o lăsăm mai ușor. O serie de efecte neplăcute asupra sănătății noastre apar în urma faptului că mâncăm în grabă. Experții spun că mâncatul în viteză aduce exces de gaze, digestie dificilă sau balonare, arată The Conversation. Există o [...]
12:30
UPSHIFT 2025: Ideile elevilor din Republica Moldova pot deveni proiecte reale cu finanțare și mentorat # ZdGust
Consiliile Elevilor din întreaga țară sunt invitate să participe la o nouă ediție a programului UPSHIFT, care va demara în luna septembrie 2025. Programul le oferă tinerilor șansa de a transforma ideile lor în proiecte concrete, cu posibilitatea de a obține finanțare de până la 30.000 MDL. Cum funcționează programul? Participanții vor urma 10 webinarii [...]
11:40
Un concurs național de fotografie intitulat „Porțile Moldovei” a fost lansat de Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova, invitând participanții să surprindă, prin obiectivul aparatului de fotografiat, frumusețea porților moldovenești – fie ele tradiționale, fie moderne – și să redea, în imagini și cuvinte, poveștile pe care acestea le ascund. Competiția este deschisă tuturor pasionaților [...]
10:40
Terciul de ovăz cu mere și unt de arahide, bogat în proteine: cel mai bun mod de a-ți începe ziua # ZdGust
Acest terci de ovăz lăsat la înmuiat peste noapte, cu mere și unt de arahide, bogat în proteine, reprezintă un mic dejun sățios, perfect pentru un început de zi. Untul de arahide cremos și iaurtul în stil grecesc oferă un aport generos de proteine, care te ajută să te simți sătul și plin de energie [...]
3 septembrie 2025
18:20
Teatrul Național „Eugène Ionesco” aduce în nordul Republicii Moldova una dintre cele mai îndrăgite comedii din repertoriu – Chiriţa în provincie! # ZdGust
Teatrul Național „Eugène Ionesco” propune, în acest weekend, două producții teatrale ce vor captiva publicul din nordul Republicii Moldova. Vineri și sâmbătă, comedia „Chirița în provincie” de Vasile Alecsandri, regizată de Petru Vutcărău, va fi prezentată la Edineț și Drochia, oferind o replică actuală și satirică a realităților sociale. Duminică, la Bălți, va avea loc [...]
17:40
(VIDEO) Din diaspora înapoi acasă: un tânăr antreprenor revenit din Marea Britanie își construiește viitorul în Moldova # ZdGust
După trei ani petrecuți în Marea Britanie, Petru Gherciu, fondatorul „Hops Pub”, a decis să revină acasă împreună cu familia. Povestea sa a fost prezentată într-un film video realizat și distribuit de Biroul pentru Relații cu Diaspora. Tânărul antreprenor povestește că anterior a mai condus o afacere în domeniul alimentației publice, dar pandemia Covid-19 l-a [...]
17:20
În noaptea de 7 spre 8 septembrie, R. Moldova se va afla în zona de vizibilitate a unei eclipse totale de Lună, un fenomen astronomic rar care va putea fi observat integral pe întreg teritoriul țării. Faza de totalitate va dura aproximativ 82 de minute. Eclipsa se va putea observa din Europa, Africa, Asia, Australia [...]
15:30
Admiterea la universitățile din țară continuă: află ce locuri bugetare mai sunt disponibile și unde te poți înscrie # ZdGust
Universitățile din R. Moldova desfășoară, în perioada 1–26 septembrie, cel de-al treilea tur de admitere la studii superioare de licență și master, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Dosarele se depun în original, direct la universitate, iar candidații pot alege o singură instituție și o singură specialitate. În total sunt disponibile 575 de locuri bugetare [...]
15:10
Agenția Servicii Publice (ASP) informează că verificarea datelor privind înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară se poate realiza online, prin intermediul portalului guvernamental verifica.gov.md. Serviciul este accesibil non-stop și se află în prezent în etapa de pilotare. Verificarea poate fi efectuată de persoanele care dețin semnătura electronică. ASP atrage atenția cetățenilor că nici o [...]
14:10
Sindromul impostorului îi face pe oameni să creadă că nu merită succesul și aprecierea pe care o primesc. Ei simt că nu sunt la fel de competenți sau de inteligenți precum cred ceilalți și se tem că, într-o zi, adevărul despre ei va ieși la iveală. Ironia este că cei care se confruntă cu acest [...]
13:40
Orezul rămâne mereu una dintre primele opțiuni pentru zilele aglomerate ale săptămânii, iar dacă folosim din cel integral, cu atât mai bine, scrie G4Food. Adăugând peste această bază de carbohidrați o parte proteică – carnea de pui e una dintre cele mai la îndemână opțiuni, și una vegetală – dovlecei de sezon, avem foarte simplu [...]
12:30
Polenul ambroziei, eliberat în aer în lunile august-septembrie, provoacă reacții alergice puternice: strănut repetat, nas înfundat, ochi roșii, tuse și, în cazuri mai grave, chiar crize de astm. Specialiștii estimează că în zonele unde planta s-a răspândit, peste 20% dintre locuitori sunt afectați, transmite Ministerul Sănătății. Planta poate cauza probleme serioase chiar și celor care [...]
11:10
Pe 3 septembrie 1991, la doar o săptămână după proclamarea independenței, Republica Moldova își crea propria Armată Națională prin decretul semnat de primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur. Doi ani mai târziu, această dată a fost oficial instituită drept sărbătoare profesională a militarilor și a devenit un reper simbolic al suveranității și identității statului. [...]
11:00
Cât trebuie să te miști ca să trăiești mai mult: top 7 beneficii dovedite științific ale exercițiilor fizice # ZdGust
Lipsa mișcării omoară mai mult decât fumatul, diabetul sau bolile de inimă, potrivit unui studiu care a inclus peste 122.000 de pacienți ai Clinicii Cleveland, din SUA. Cercetarea retrospectivă, desfășurată între anii 1991 și 2014, a scos la iveală că persoanele sedentare au un risc de mortalitate cu 500% mai mare față de cele care [...]
09:50
Consumul de proteine la micul dejun este una dintre cele mai bune modalități de a-ți începe ziua. „Începerea zilei cu proteine ajută la echilibrarea zahărului din sânge, reduce poftele de la mijlocul dimineții și te menține sătul pentru mai mult timp”, explică Kaytee Hadley, dietetician nutriționist autorizat, specialist în medicină funcțională și fondatoare a Holistic [...]
2 septembrie 2025
18:00
Creștere semnificativă a numărului de studenți înmatriculați. Află ce universități sunt în top și detalii despre turul III # ZdGust
Numărul studenților înmatriculați la studii superioare în R. Moldova a crescut cu 7% față de anul trecut, după primele două tururi de admitere. În total, 15.925 de tineri au fost deja înmatriculați la programele de licență și 5.127 la master. Procesul de admitere continuă cu turul III, care se va desfășura în perioada 1–26 septembrie [...]
15:40
Cea mai frecventă greșeală la periaj care îți poate îngălbeni dinții, explicată de un dentist # ZdGust
Este normal să ne periem dinții de două-trei ori pe zi, folosind o pastă de dinți și o periuță potrivite pentru nevoile fiecăruia. Deși este un gest de rutină pe care îl învățăm din copilărie, nu este întotdeauna realizat corect, ceea ce poate duce la alte probleme de sănătate, precum apariția cariilor, inflamația gingiilor sau, [...]
14:40
Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la nivelurile ridicate de utilizare a țigărilor electronice în rândul copiilor la nivel global, afirmând că sunt convinși că aceste dispozitive cauzează daune ireversibile sănătății acestora, scrie The Guardian. Cardiologi, cercetători și experți în sănătate publică și-au exprimat „îngrijorarea extremă” față de efectele nocive ale țigărilor electronice [...]
13:30
Te gândești să savurezi un pahar de vin în timpul zborului? Trebuie să știi că alcoolul consumat la altitudine poate afecta corpul mai puternic decât la sol și poate crește riscul unor probleme de sănătate neașteptate. Consumul de băuturi alcoolice în avion poate provoca diverse probleme de sănătate până și probleme cardiace, mai ales dacă [...]
12:40
Pensia anticipată pentru carieră lungă: cum se calculează și care sunt condițiile de acordare # ZdGust
În Republica Moldova, nu ești obligat să aștepți până la vârsta standard pentru a ieși la pensie. Din 1 ianuarie 2022 a fost introdusă pensiunea anticipată pentru carieră lungă – o categorie specială destinată persoanelor care au muncit mulți ani, dar nu au împlinit încă vârsta necesară pentru pensia de limită de vârstă. Cine are [...]
11:40
Chișinău găzduiește între 3 și 7 septembrie 2025 o nouă ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest, iar Editura Cartier anunță un line-up de excepție: Tatiana Țîbuleac, Ionela Hadârcă, Dumitru Crudu, Mihai Fusu, Vasile Botnaru, Dumitra Râșnoveanu, Veronique North-Minca. Publicul este așteptat la standul Cartier, amplasat la MediaCor (str. Mateevici 60, intrarea dinspre Pușkin), unde [...]
10:50
Copiii din localitățile rurale vor beneficia de tratamente stomatologice gratuite începând cu luna septembrie # ZdGust
Copiii din localitățile rurale ale R. Moldova vor avea acces, începând cu luna septembrie, la servicii stomatologice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști, anunță Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM). Campania de consultații stomatologice gratuite pentru copiii din mediul rural este reluată, iar echipele mobile de medici specialiști vor activa în mai [...]
