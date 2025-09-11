Dronele rusești doborâte în Polonia provoacă reacții la nivel înalt: Trump, Macron și Nawrocki au discutat situația

14:10

Părinții pot ridica ajutoarele de 1000 de lei, acordate de Guvern în contextul începutului de an școlar, până la sfârșitul lui 2025. Peste 250.000 de alocații au fost deja primite, potrivit reprezentanților Executivului. Sprijinul reprezintă ajutor unic din partea statului și a fost ridicat de către 85% dintre beneficiari. Suma se oferă familiilor cu elevi