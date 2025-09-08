Liderii UE, mesaje dure pentru Putin după atacurile masive asupra Ucrainei: „Își bate joc de diplomație. Rusia nu vrea pace”
DISINFO.MD, 8 septembrie 2025 05:30
Uniunea Europeană transmite cel mai dur mesaj către Kremlin după noaptea de foc asupra Ucrainei: Ursula von der Leyen acuză Rusia că „își bate joc de diplomație și ucide fără discriminare”, iar Antonio Costa denunță „versiunea păcii lui Putin” ca fiind o mascaradă sângeroasă. Liderii UE au condamnat rând pe rând atacurile devastatoare ale Rusiei [...] Articolul Liderii UE, mesaje dure pentru Putin după atacurile masive asupra Ucrainei: „Își bate joc de diplomație. Rusia nu vrea pace” apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 15 minute
06:30
Videoclipul cu Putin și Xi care vorbesc despre viața până la 150 de ani, retras la cererea televiziunii chineze de stat # DISINFO.MD
Un videoclip cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său chinez, Xi Jinping, în care vorbeau despre posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani, a fost retras de Reuters după ce televiziunea de stat chineză și-a retras permisiunea de difuzare. Reuters News a retras vineri un videoclip de patru minute care conținea [...] Articolul Videoclipul cu Putin și Xi care vorbesc despre viața până la 150 de ani, retras la cererea televiziunii chineze de stat apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum o oră
06:00
Ucraina își crește producția de drone și sisteme de apărare antiaeriană. Volodimir Zelenski: „Aproape 60% din armele Ucrainei sunt fabricate intern” # DISINFO.MD
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă că aproape 60% din armele utilizate de armata țării sunt produse intern, depășind astfel ținta stabilită acum două luni. Aceste arme, inclusiv drone și sisteme de apărare antiaeriană. Armamentul folosit în război, produs în mare parte chiar în Ucraina Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că aproape [...] Articolul Ucraina își crește producția de drone și sisteme de apărare antiaeriană. Volodimir Zelenski: „Aproape 60% din armele Ucrainei sunt fabricate intern” apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 2 ore
05:30
05:00
Zelenski: Trump i-a dat lui Putin ceea ce își dorea. E păcat. Îmi pare rău că n-am fost în Alaska # DISINFO.MD
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că summitul din Alaska, dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, i-a oferit liderului rus ceea ce acesta își dorea. Într-un interviu pentru ABC News, președintele ucrainean și-a exprimat regretul că Ucraina nu a fost reprezentată la evenimentul din Alaska. „Este păcat că Ucraina nu a fost prezentă, [...] Articolul Zelenski: Trump i-a dat lui Putin ceea ce își dorea. E păcat. Îmi pare rău că n-am fost în Alaska apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 4 ore
04:30
Donald Trump anunță că e gata să treacă la „etapa a doua de sancțiuni” împotriva Rusiei # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică, la Casa Albă, că este gata să treacă la o a doua etapă de sancțiuni la adresa Rusiei din cauza războiului din Ucraina, scrie presa internațională. „Sunteți pregătit pentru a doua etapă de sancțiuni împotriva Rusiei?”, a fost întrebat Trump de jurnaliști. „Da, sunt”, a răspuns el. Vorbind de [...] Articolul Donald Trump anunță că e gata să treacă la „etapa a doua de sancțiuni” împotriva Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
NYT: Rușii folosesc inteligența artificială în campania de dezinformare din Moldova. Risc mai mare decât la prezidențiale # DISINFO.MD
Kremlinul a lansat o campanie pentru a influența alegerile parlamentare din Republica Moldova, într-o operațiune care ar putea deveni un nou model de interferență electorală online. De la revenirea la Casa Albă, în ianuarie, președintele Donald Trump a desființat programele guvernului american menite să combată dezinformarea străină. Însă Rusia nu a încetat să o răspândească, [...] Articolul NYT: Rușii folosesc inteligența artificială în campania de dezinformare din Moldova. Risc mai mare decât la prezidențiale apare prima dată în DISINFO.MD.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Criza din industria metalurgică a Rusiei este comparabilă cu cea din anii ’90, a declarat într-un interviu pentru RBC Aleksandr Șevelev, directorul general al „Severstal” — una dintre cele mai mari companii siderurgice din Rusia, responsabilă pentru 14% din producția totală de oțel a țării. Potrivit lui Șevelev, industria a fost grav afectată de restricțiile [...] Articolul Criza metalurgică din Rusia: revenire la haosul anilor ’90 apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Serviciul Federal de Impozite (FNS) din Rusia a început verificări în masă ale veniturilor cetățenilor ruși obținute în „țări neprietenoase”. Potrivit Forbes, inspecțiile vizează nu doar anul 2024, ci și perioadele anterioare — 2022 și 2023. Motivul principal al înăspririi controlului este decretul emis de Vladimir Putin în august 2023 privind suspendarea acordurilor de evitare [...] Articolul Fisc politic: rușii cu venituri din străinătate, ținta noii represiuni fiscale apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Criză diplomatică între Moscova și Tallinn: schimb de expulzări și acuzații de ingerințe # DISINFO.MD
Tensiunile dintre Rusia și Estonia s-au intensificat joi, după ce Moscova a anunțat expulzarea unui diplomat eston, ca reacție la o măsură similară luată de autoritățile de la Tallinn. Ministerul de Externe al Rusiei a precizat, într-un comunicat, că decizia vine ca urmare a principiului reciprocității. „Pe baza principiului reciprocităţii, partea rusă a anunţat expulzarea [...] Articolul Criză diplomatică între Moscova și Tallinn: schimb de expulzări și acuzații de ingerințe apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Rutte: „Nu decide Rusia” dacă Occidentul poate trimite trupe în Ucraina. Ce spune cancelarul german despre Putin # DISINFO.MD
Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia nu are drept de veto privind eventuala staționare a trupelor occidentale în Ucraina. În același timp, cancelarul german Friedrich Merz recunoaște că a subestimat amenințarea reprezentată de Vladimir Putin. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Praga, că Rusia nu are niciun drept să decidă [...] Articolul Rutte: „Nu decide Rusia” dacă Occidentul poate trimite trupe în Ucraina. Ce spune cancelarul german despre Putin apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze”. La ce soluție recurge liderul de la Kremlin # DISINFO.MD
Rusia s-ar putea confrunta cu o penurie de gaze. Avertismentul a fost transmis chiar de președintele Vladimir Putin, la Forumul Economic de Est de la Vladivostok. „Avem o penurie de gaze”, a spus Putin la prezentarea rezultatelor dezvoltării regiunilor din Districtul Federal din Orientul Îndepărtat. El a adăugat că există și alte probleme care necesită „o [...] Articolul Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze”. La ce soluție recurge liderul de la Kremlin apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Rușii au atacat geniștii Consiliului Danez pentru Refugiați, din regiunea Cernihiv: două persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite # DISINFO.MD
Forțele aeriene ucrainene au emis joi, 4 septembrie, o avertizare privind un atac cu rachete balistice în apropierea unui punct de control la intrarea în satul Novoselivka, din regiunea Cernihiv. Au fost vizați angajații misiunii umanitare de deminare a Consiliului Danez pentru Refugiați. Atacul cu rachete a vizat angajații misiunii umanitare de deminare a Consiliului [...] Articolul Rușii au atacat geniștii Consiliului Danez pentru Refugiați, din regiunea Cernihiv: două persoane au fost ucise, iar alte opt au fost rănite apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Două drone neidentificate au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Varșovia a ales să nu le doboare # DISINFO.MD
A fost alertă în Polonia, după ce două drone ale Federației Ruse au pătruns în spațiul aerian polonez miercuri dimineață. Autoritățile de la Varșovia nu le-au doborât deoarece aparatele de zbor nu au repezentat niciun pericol pentru securitatea statului polon. Regimul de la Varșovia are o experiență neplăcută cu astfel de aparate de zbor. În [...] Articolul Două drone neidentificate au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Varșovia a ales să nu le doboare apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Ce le-a cerut Trump lui Zelenski, Macron și liderilor UE ca să-l oprească pe Putin. Președintele SUA țintește și China # DISINFO.MD
Europa trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc și să exercite presiuni asupra Chinei, le-a transmis Donald Trump liderilor europeni care au discutat, joi, garanțiile de securitate pentru Ucraina, după cum scrie presa internațională care citează în acest sens informații de la Casa Albă. Concluziile Coaliției de Voință – formată din liderii statelor care susțin Ucraina în războiul [...] Articolul Ce le-a cerut Trump lui Zelenski, Macron și liderilor UE ca să-l oprească pe Putin. Președintele SUA țintește și China apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Răspunsul lui Zelenski pentru ruși: „Cel mai bun mod de a face ca o întâlnire să eşueze este să-mi propui să merg la Moscova” # DISINFO.MD
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Paris, după discuţiile cu liderii din Coaliţia de Voinţă şi cu preşedintele Donald Trump, că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin este necesară pentru încheierea războiului, dar nu este de acord ca aceasta să aibă loc la Moscova, aşa cum a propus, miercuri, şeful Kremlinului. „O întâlnire cu [...] Articolul Răspunsul lui Zelenski pentru ruși: „Cel mai bun mod de a face ca o întâlnire să eşueze este să-mi propui să merg la Moscova” apare prima dată în DISINFO.MD.
4 septembrie 2025
07:10
Liderul Chinei, Xi Jinping, a ridicat tema prelungirii vieții într-o discuție privată cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un. Potrivit Bloomberg, aceștia au discutat subiectul în drum spre Piața Tiananmen din Beijing, unde s-a desfășurat parada militară, iar conversația a fost difuzată în direct, relatează The Moscow Times. [...] Articolul Xi și Putin, amândoi la vârsta 72 de ani, vorbesc despre viața de 150 de ani apare prima dată în DISINFO.MD.
06:40
Parada militară de la Beijing: Liderii occidentali au boicotat evenimentul, cu o singură excepție # DISINFO.MD
Parada militară de la Beijing, care a marcat 80 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial, s-a transformat într-o demonstrație de forță, în prezența liderului rus, Vladimir Putin și a celui nord-coreean Kim Jong-un și în absența liderilor occidentali, cu o singură excepție, premierul Slovaciei, Robert Fico. Evenimentul a fost [...] Articolul Parada militară de la Beijing: Liderii occidentali au boicotat evenimentul, cu o singură excepție apare prima dată în DISINFO.MD.
06:10
ANALIZĂ Povestea de succes a lui Kim Jong-un în prietenia cu Xi și Putin. Cum s-a ridicat dictatorul nord-coreean în ordinea mondială # DISINFO.MD
Indiferent ce păreri există despre politica sa grotescă, despre istoricul său în materie de drepturile omului și despre condiția sa fizică, Kim Jong-un este unul dintre cei mai de succes lideri naționali din lume, scrie The Times. Când i-a succedat regretatului său tată în 2011, mulți oameni bine informați au râs de el numindu-l un [...] Articolul ANALIZĂ Povestea de succes a lui Kim Jong-un în prietenia cu Xi și Putin. Cum s-a ridicat dictatorul nord-coreean în ordinea mondială apare prima dată în DISINFO.MD.
05:50
Apărarea aeriană ucraineană, mobilizată la Kiev în urma atacurilor cu rachete și drone. Polonia a ridicat avioanele de apărare # DISINFO.MD
Cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia în noaptea de marți spre miercuri asupra Ucrainei, potrivit autorităților de la Kiev. Printre victime se numără patru lucrători feroviari din regiunea Kirovohrad, internați în spital după ce infrastructura de cale ferată a fost lovită. Compania feroviară de [...] Articolul Apărarea aeriană ucraineană, mobilizată la Kiev în urma atacurilor cu rachete și drone. Polonia a ridicat avioanele de apărare apare prima dată în DISINFO.MD.
05:40
Autoritățile britanice au anunțat introducerea unor sancțiuni împotriva oficialilor și organizațiilor ruse implicate în deportarea și supunerea la îndoctrinare ideologică a copiilor ucraineni. Printre cei vizați se numără mama liderului cecen Ramzan Kadîrov și organizația de tineret „Mișcarea celor dintâi”, relatează serviciul rus al BBC News. Ambasada britanică la Moscova, citând date ale serviciilor de [...] Articolul Marea Britanie sancționează oficiali ruși pentru „reeducarea” copiilor ucraineni apare prima dată în DISINFO.MD.
05:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri, 3 septembrie, că va solicita partenerilor europeni și americani măsuri mai dure împotriva Moscovei, după ce Rusia a lansat un atac aerian de proporții asupra infrastructurii energetice și de transport din țară. Potrivit oficialilor ucraineni, forțele ruse au lansat peste 500 de drone și zeci de rachete asupra [...] Articolul Zelenski către partenerii externi: „Avem nevoie de presiune puternică asupra Moscovei” apare prima dată în DISINFO.MD.
3 septembrie 2025
15:50
IPN: Șor a alocat, în 2025, 100 de milioane de dolari pentru proiecte în Moldova și CSI # DISINFO.MD
În anul2025, Ilan Șor a alocat peste 100 de milioane de dolari SUA pentru finanțarea proiectelor sale destinate influențării tineretului din țările CSI, inclusiv din Republica Moldova. Acest lucru reiese din documente interne ale „grupului Șor”, care au ajuns în spațiul public în urma unui atac cibernetic de amploare asupra conturilor asociate infrastructurii sale. Scurgerea [...] Articolul IPN: Șor a alocat, în 2025, 100 de milioane de dolari pentru proiecte în Moldova și CSI apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
Fostul șef al unui birou strategic din cadrul „Roskosmos” a fost arestat la Moscova pentru fraudă de proporții uriașe. Stanislav Alîmîi, care a condus biroul de proiectare „Motor”, este suspectat de deturnarea de fonduri în cadrul unui contract pentru livrarea de utilaje. Cazul ridică semne de întrebare cu privire la transparența achizițiilor în sectorul militaro-industrial [...] Articolul Afaceri cosmice cu iz penal: arest în rețeaua „Roskosmos” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
Rusia în spatele „inovației” nord-coreene? Suspiciuni privind fibra de carbon din motorul noii rachete # DISINFO.MD
Coreea de Nord a anunțat pentru prima dată dezvoltarea unei noi rachete balistice intercontinentale – „Hwasong-20”, relatează The Korea Times. Agenția Centrală de Telegrafie a Coreei (KCNA) a informat că liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a vizitat luni Institutul de materiale chimice din cadrul principalului departament pentru rachete, unde a verificat producția unui nou motor cu [...] Articolul Rusia în spatele „inovației” nord-coreene? Suspiciuni privind fibra de carbon din motorul noii rachete apare prima dată în DISINFO.MD.
08:20
Europa riscă să se confrunte cu un deficit de gaze în iarna 2025, avertizează președintele consiliului de administrație al „Gazprom”, Aleksei Miller. Potrivit lui, ritmul de umplere a depozitelor subterane este insuficient, iar unele țări ar putea să nu atingă nivelul de stocare necesar înainte de debutul sezonului rece. „Europa pare că încă nu conștientizează [...] Articolul „Iarna vine”: Gazprom amenință Europa cu un nou șantaj energetic apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Donald Trump este comparat cu dictatorul Nicolae Ceaușescu într-o analiză a Financial Times # DISINFO.MD
Președintele american Donald Trump este comparat cu dictatorul Nicolae Ceaușescu de către ziaristul britanic Gideon Rachman, într-un editorial pentru Financial Times. El oferă câteva argumente în sprijinul spuselor sale, printre care și apetitul lui Trump pentru lingușire. Insistența asupra lingușirii absurde și în public a lui Trump este o trăsătură a autoritasimului, spune atorul articolului, care [...] Articolul Donald Trump este comparat cu dictatorul Nicolae Ceaușescu într-o analiză a Financial Times apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Erdogan crede că Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire. Președintele turc a purtat discuții cu cei doi lideri # DISINFO.MD
După discuții purtate cu Vladimir Putin în China și o conversație telefonică cu Volodimir Zelenski, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că cele două părți „nu sunt încă pregătite” pentru o întâlnire la nivel de lideri, potrivit Reuters. Se pare că Erdogan a vorbit cu jurnaliștii la bordul unui avion care se întorcea din [...] Articolul Erdogan crede că Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire. Președintele turc a purtat discuții cu cei doi lideri apare prima dată în DISINFO.MD.
07:20
Japonia nu se va opri la Insulele Kurile și plănuiește să anexeze și alte teritorii ale Rusiei, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse și fost șef FSB, Nikolai Patrușev, într-un interviu acordat publicației „Argumentî i Faktî”. Potrivit lui, Tokyo deja întreprinde pași concreți în această direcție. „Japonia pregătește terenul pentru a formula [...] Articolul Rusia acuză Japonia de planuri expansioniste. Patrușev: „Nu se vor opri la Kurile” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Donald Trump se declară „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin și „deloc îngrijorat” de alianța Rusia-China # DISINFO.MD
Donald Trump a declarat marţi, într-un interviu pentru un post de radio, că este „foarte dezamăgit” de preşedintele rus Vladimir Putin. Preşedintele american a adăugat, fără a da detalii, că administraţia sa intenţionează să ia anumite măsuri pentru a reduce numărul deceselor în războiul Rusiei din Ucraina, relatează Agerpres. În același interviu, liderul de la [...] Articolul Donald Trump se declară „foarte dezamăgit” de Vladimir Putin și „deloc îngrijorat” de alianța Rusia-China apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Germania lansează o campanie informaţională împotriva tentativelor de recrutare atribuite serviciilor secrete ruse # DISINFO.MD
Autorităţile germane au lansat marţi o campanie publică în care avertizează asupra încercărilor tot mai frecvente de recrutare desfăşurate prin intermediul reţelelor sociale pentru activităţi de sabotaj sau spionaj, a căror creştere Germania şi alte ţări ce susţin Ucraina în războiul cu Rusia o atribuie serviciilor secrete ruse, relatează agenţiile AFP şi EFE, potrivit Agerpres. [...] Articolul Germania lansează o campanie informaţională împotriva tentativelor de recrutare atribuite serviciilor secrete ruse apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Memorandumul fără valoare: de ce investitorii fug de Gazprom după vizita lui Putin în China # DISINFO.MD
Acțiunile Gazprom s-au prăbușit brusc pe bursa din Moscova după ce a fost anunțat acordul dintre Vladimir Putin și autoritățile din China privind construcția gazoductului „Puterea Siberiei-2” (Sila Sibiri-2), cu o capacitate anuală de 50 de miliarde de metri cubi. La finalul sesiunii de marți, acțiunile Gazprom au scăzut cu 3,12%, ajungând la 130,7 ruble. [...] Articolul Memorandumul fără valoare: de ce investitorii fug de Gazprom după vizita lui Putin în China apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
SUA au pierdut 1,2 milioane de muncitori în urma deportărilor masive ale lui Trump. Efecte: recolte pierdute, șantiere goale și spitale în dificultate # DISINFO.MD
SUA trec printr-o criză majoră a forței de muncă, după ce în doar șase luni, peste 1,2 milioane de muncitori au dispărut din piața muncii, pe fondul politicilor stricte de deportare promovate de administrația Trump. Scădere masivă a forţei de muncă Datele preliminare ale Biroului de Recensământ, analizate de Pew Research Center, arată că între ianuarie și [...] Articolul SUA au pierdut 1,2 milioane de muncitori în urma deportărilor masive ale lui Trump. Efecte: recolte pierdute, șantiere goale și spitale în dificultate apare prima dată în DISINFO.MD.
05:40
Reni vii, tratamente de potență și ritualuri de întinerire: ce caută Rusia în medicina chineză # DISINFO.MD
Rusia a obținut permisiunea oficială de a exporta în China reni vii și coarnele lor fragede – numite pante. Potrivit Kremlinului, protocoalele aferente au fost semnate de Serviciul Federal pentru Supraveghere Veterinară și Fitosanitară al Rusiei și Administrația Generală a Vămilor din China, în timpul vizitei lui Vladimir Putin la Beijing. În medicina tradițională chineză, [...] Articolul Reni vii, tratamente de potență și ritualuri de întinerire: ce caută Rusia în medicina chineză apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Merz, despre Vladimir Putin: Poate cel mai rău criminal de război al vremurilor noastre # DISINFO.MD
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat marţi că preşedintele rus Vladimir Putin este „poate cel mai rău criminal de război din zilele noastre”, transmite dpa, potrivit Agerpres. Declaraţia lui Merz vine la doar o zi după ce liderul de la Kremlin a anunţat că ajuns la „înțelegeri” cu Donald Trump, privind încheierea războiului din Ucraina, la întâlnirea [...] Articolul Merz, despre Vladimir Putin: Poate cel mai rău criminal de război al vremurilor noastre apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Un tribunal din Franța a emis mandate internaționale de arestare pe numele fostului președinte al Siriei, Bashar al-Assad, și al altor șase oficiali de rang înalt din anturajul său. Potrivit France24, ancheta vizează bombardarea orașului sirian Homs, în februarie 2012, în urma căreia au murit jurnalista americană Marie Colvin (56 de ani, The Sunday Times) [...] Articolul Franța cere arestarea lui Bashar al-Assad. Rusia îl protejează apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Adrian Năstase, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un la parada militară de la Beijing # DISINFO.MD
Adrian Năstase, vizită surpriză la Beijing. Fostul premier participă la marea paradă militară organizată de China pentru a marca 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei, un eveniment la care sunt prezenți lideri mondiali precum Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un. Adrian Năstase participă în calitate de fost premier Fostul premier al [...] Articolul Adrian Năstase, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un la parada militară de la Beijing apare prima dată în DISINFO.MD.
04:40
Avertisment rar de la Banca Centrală a Rusiei: cheltuielile statului scapă de sub control # DISINFO.MD
Cheltuielile bugetare anormale ale Rusiei ridică îngrijorări nu doar în rândul analiștilor independenți, ci și în cadrul Băncii Centrale. În principalul său document de politici – Orientările generale ale politicii monetare unificate pentru următorii trei ani – instituția atrage atenția asupra unui grafic atipic de execuție bugetară. „În perioada ianuarie–iunie au fost executate 50,3% din [...] Articolul Avertisment rar de la Banca Centrală a Rusiei: cheltuielile statului scapă de sub control apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Un stat membru UE a reluat procesarea vizelor turistice pentru cetățenii ruși, la mai bine de trei ani după suspendarea acestora ca răspuns la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova. Decizia, luată de Guvernul din Slovacia, pare să fi intrat în vigoare la începutul verii. Măsura marchează o abatere de la linia [...] Articolul O țară UE a început să emită din nou vize pentru ruși, după o pauză de trei ani apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
În Federația Rusă circulă o broșură scandaloasă adresată soțiilor militarilor, în care femeilor li se recomandă să tolereze violența domestică și să își ceară iertare de la agresor, potrivit minval.az. Broșura, intitulată „Ce să faci dacă soțul te bate?”, este prezentată drept un ghid practic pentru soțiile militarilor. Printre „sfaturi” se regăsesc: să nu facă [...] Articolul Broșuri șocante pentru soțiile militarilor ruși: „Dacă te bate, cere-i iertare” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Președintele american Donald Trump pare tot mai aproape să dea vina pe aliații europeni pentru eșecul relansării procesului de pace în Ucraina. După o lună de gesturi diplomatice spectaculoase, dar fără rezultate concrete, Casa Albă intră într-o nouă etapă: justificarea stagnării prin plasarea responsabilității în afara cercului decizional american. Potrivit The Times, Trump și-a petrecut [...] Articolul Trump caută vinovați pentru blocajul negocierilor privind Ucraina. Europa, noua țintă? apare prima dată în DISINFO.MD.
2 septembrie 2025
08:20
În Rusia, noul an școlar începe în umbra unei crize demografice fără precedent. Cu 25% mai puțini elevi de clasa I față de acum doi ani, guvernul rus confirmă cel mai grav declin al natalității din ultimii 20 de ani. Experții avertizează că, dacă tendința continuă, sistemul educațional și piața muncii vor fi profund afectate. [...] Articolul Generația absentă: în 2025, Rusia pierde 500.000 de elevi de clasa I apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Armata rusa a continuat să avanseze în ritm crescut în Ucraina în august, dar puțin mai puțin decât în luna precedentă, potrivit unei analize AFP a datelor furnizate de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Proiectul pentru Amenințări Critice (CTP), transmite AFP. Într-o lună, forțele Moscovei au cucerit 594 de kilometri pătrați [...] Articolul Ucraina: Avansul rusesc a fost puternic în august, dar încetinește apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Garanțiile de securitate pentru Ucraina, discutate joi de „Coaliția celor dispuși”. Ce țări iau parte la reuniunea organizată de Macron # DISINFO.MD
„Coaliția celor dispuși” se va întruni joi pentru a analiza următorii pași de urmat privind războiul din Ucraina, anunță The Guardian. Reuniunea, coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, va avea loc într-un format hibrid și se va concentra pe garanțiile de securitate pentru Ucraina și pe un răspuns comun la [...] Articolul Garanțiile de securitate pentru Ucraina, discutate joi de „Coaliția celor dispuși”. Ce țări iau parte la reuniunea organizată de Macron apare prima dată în DISINFO.MD.
07:20
În portul Murmansk a fost reținut petrolierul Unity, aflat sub pavilionul statului Lesotho și considerat parte a „flotei din umbră” a Kremlinului. Decizia a fost luată după sesizarea Sindicatului Marinarilor din Rusia, care a raportat restanțe salariale față de echipaj, lipsa comunicațiilor prin satelit și nereguli grave în documentația navei. Potrivit controlului portuar, nava nu [...] Articolul Sancțiunile mușcă! Navă sancționată internațional, blocată în portul Murmansk apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Ursula von der Leyen: Analiza noastră economică e foarte clară. Sancţiunile afectează în mod sever economia Rusiei # DISINFO.MD
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat, luni, în cadrul conferinței de presă de la baza Mihail Kogâlniceanu, că sancţiunile economice afectează în mod sever economia Rusiei, care, fiind suprasolicitată de războiul din Ucraina, ajunge la limită. Ursula von der Leyen a declarat că, la orice negocieri, prima solicitare a ruşilor este ridicarea [...] Articolul Ursula von der Leyen: Analiza noastră economică e foarte clară. Sancţiunile afectează în mod sever economia Rusiei apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Patru ani și jumătate împreună în captivitate, în Rusia: Un soldat s-a întors acasă împreună cu pisica sa credincioasă # DISINFO.MD
În cadrul unui schimb de prizonieri care a avut loc pe 14 august, soldatul ucrainean Stanislav Pancenko, în vârstă de 26 de ani, s-a întors din captivitate împreună cu prietenul său cu patru picioare – un motănel pe nume Mișko. Mișko a trăit mai mult de patru ani și jumătate în colonia penală nr. 32 [...] Articolul Patru ani și jumătate împreună în captivitate, în Rusia: Un soldat s-a întors acasă împreună cu pisica sa credincioasă apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Economia Rusiei încetinește mai rapid decât estimările guvernamentale, ceea ce afectează bugetul de stat, al cărui deficit ar putea depăși semnificativ prognoza oficială, a declarat o sursă pentru agenția Interfax, implicată în elaborarea proiecțiilor bugetare. Inițial, Ministerul Economiei estima o creștere a PIB-ului de 2,5% în 2025, dar noua prognoză a fost revizuită în jos, [...] Articolul Moscova se pregătește de criză: deficitul bugetar depășește toate planurile apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Putin spune că a ajuns la „înțelegeri” cu Trump privind sfârșitul războiului din Ucraina # DISINFO.MD
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunţat luni că ajuns la „înțelegeri” cu omologul său american, Donald Trump, privind încheierea războiului din Ucraina, la întâlnirea lor din Alaska, organizată luna trecută, a relatat BBC. Dezvăluirea liderului de la Kremlin a fost făcută în cadrul unor declaraţii oferite la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai. Putin a susţinut [...] Articolul Putin spune că a ajuns la „înțelegeri” cu Trump privind sfârșitul războiului din Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Bruxelles-ul ia decizii dure după incidentul cu avionul Ursulei von der Leyen. UE va lansa sateliți suplimentari pentru protecția GPS # DISINFO.MD
Uniunea Europeană va lansa sateliți suplimentari pe orbita joasă a pământului pentru a consolida rezistența împotriva bruiajului și interferențelor GPS și pentru a îmbunătăți capacitățile de detectare a acestora, a anunțat luni comisarul UE pentru apărare, după incidentul recent cu avionul șefei CE. Măsuri urgente pregătite de Bruxelles după atacul fără precedent la adresa securității [...] Articolul Bruxelles-ul ia decizii dure după incidentul cu avionul Ursulei von der Leyen. UE va lansa sateliți suplimentari pentru protecția GPS apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Începând cu 1 septembrie, în Moscova și regiunea Moscovei a fost lansat un experiment privind controlul muncitorilor migranți prin intermediul aplicației mobile „Amina”, a anunțat Centrul Multilateral pentru Migrație din Moscova (MMC). Noul sistem vizează cetățeni din Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan, Armenia, Kazahstan, Georgia, Azerbaidjan, Moldova și Ucraina care sosesc în regiunea capitalei pentru a munci. [...] Articolul Aplicația „Amina” — noul Big Brother pentru migranții din Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
