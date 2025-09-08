Liderii UE, mesaje dure pentru Putin după atacurile masive asupra Ucrainei: „Își bate joc de diplomație. Rusia nu vrea pace”

04:00

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Paris, după discuţiile cu liderii din Coaliţia de Voinţă şi cu preşedintele Donald Trump, că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin este necesară pentru încheierea războiului, dar nu este de acord ca aceasta să aibă loc la Moscova, aşa cum a propus, miercuri, şeful Kremlinului.