The Moscow Times: În Belarus se construiește o bază militară secretă de mărimea a 280 de terenuri de fotbal
Unica.md, 10 septembrie 2025 23:50
În Belarus are loc o construcție de amploare a unei noi baze militară, a cărei suprafață a depășit deja 2 km², echivalentul a aproximativ 280 de terenuri de fotbal, relatează ... Post-ul The Moscow Times: În Belarus se construiește o bază militară secretă de mărimea a 280 de terenuri de fotbal apare prima dată în Unica.md.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum 15 minute
00:00
Activistul conservator american Charlie Kirk a decedat la spital, a anunțat președintele SUA, Donald Trump. Kirk fusese transportat la spital după un atentat — activistul a fost împușcat în timpul ... Post-ul Aliatul lui Trump, Charlie Kirk, a murit după un atentat apare prima dată în Unica.md.
Acum 30 minute
23:50
The Moscow Times: În Belarus se construiește o bază militară secretă de mărimea a 280 de terenuri de fotbal # Unica.md
În Belarus are loc o construcție de amploare a unei noi baze militară, a cărei suprafață a depășit deja 2 km², echivalentul a aproximativ 280 de terenuri de fotbal, relatează ... Post-ul The Moscow Times: În Belarus se construiește o bază militară secretă de mărimea a 280 de terenuri de fotbal apare prima dată în Unica.md.
Acum o oră
23:30
Activist conservator american și susținător vocal al lui Donald Trump, împușcat la un eveniment universitar # Unica.md
Activistul conservator Charlie Kirk a fost împușcat miercuri în timpul unui eveniment la Universitatea Utah Valley, potrivit CNBC News. Foto: Michael Ho Wai Lee / SOPA Images / Sipa Press / ... Post-ul Activist conservator american și susținător vocal al lui Donald Trump, împușcat la un eveniment universitar apare prima dată în Unica.md.
23:20
Bătaie între eleve la o școală din raionul Soroca. Incident filmat și distribuit pe rețelele sociale # Unica.md
Un incident de violență între eleve a avut loc luni, 8 septembrie, în curtea unei școli din raionul Soroca. În pauza dintre orele a V-a și a VI-a, o elevă ... Post-ul Bătaie între eleve la o școală din raionul Soroca. Incident filmat și distribuit pe rețelele sociale apare prima dată în Unica.md.
Acum 2 ore
23:10
La o zi după discursul Maiei Sandu, Parlamentul European votează într-o rezoluție deschiderea rapidă a negocierilor de aderare # Unica.md
Parlamentul European a adoptat miercuri, 10 septembrie, la Strasbourg, o rezoluție prin care critică intensificarea operațiunilor hibride și a tentativelor de ingerință ale Rusiei în Republica Moldova, în contextul alegerilor ... Post-ul La o zi după discursul Maiei Sandu, Parlamentul European votează într-o rezoluție deschiderea rapidă a negocierilor de aderare apare prima dată în Unica.md.
23:00
Soția lui Alexei Cotorobai contestă acuzațiile în dosarul bebelușului din 2010 și cere un proces echitabil: „El este nevinovat” # Unica.md
Rudele lui Alexei Cotorobai, învinuit de omorul unui bebeluș în 2010, solicită autorităților o anchetă „corectă și echidistantă”, susținând că bărbatul este nevinovat. Soția acestuia, Angela Cotorobai, afirmă că dosarul ... Post-ul Soția lui Alexei Cotorobai contestă acuzațiile în dosarul bebelușului din 2010 și cere un proces echitabil: „El este nevinovat” apare prima dată în Unica.md.
22:40
Nicușor Dan: Reținerea lui Alexandru Bălan, rezultatul unei operațiuni complexe de contraspionaj # Unica.md
Reținerea fostului ofițer moldovean Alexandru Bălan, acuzat de trădare prin transmiterea de informații secrete, este rezultatul unei operațiuni de contraspionaj desfășurate de Serviciul Român de Informații (SRI) în colaborare cu ... Post-ul Nicușor Dan: Reținerea lui Alexandru Bălan, rezultatul unei operațiuni complexe de contraspionaj apare prima dată în Unica.md.
Acum 6 ore
19:30
Un bărbat a comandat de pe Temu și s-a trezit cu o amendă uriașă. Cât va plăti în plus față de valoarea produselor # Unica.md
Un caz neobișnuit a stârnit discuții aprinse în Italia, după ce un bărbat a primit o amendă de 618 euro – de peste 14 ori mai mare decât valoarea comenzii ... Post-ul Un bărbat a comandat de pe Temu și s-a trezit cu o amendă uriașă. Cât va plăti în plus față de valoarea produselor apare prima dată în Unica.md.
19:10
Test de sânge revoluționar depistează cu până la 10 ani mai devreme cancerul de cap și gât cauzat de HPV # Unica.md
HPV-DeepSeek folosește secvențierea genomului pentru a detecta fragmente minuscule de ADN HPV, care se desprind din tumorile incipiente și ajung în sângele pacientului. Cercetătorii americani au dezvoltat un test de ... Post-ul Test de sânge revoluționar depistează cu până la 10 ani mai devreme cancerul de cap și gât cauzat de HPV apare prima dată în Unica.md.
19:00
Prima reacție a Casei Albe după ce 19 drone rusești au intrat în Polonia și au fost doborâte # Unica.md
Donald Trump intenționează să discute astăzi cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki Donald Trump. Credit foto: CNP/ADM / Capital pictures / Profimedia Agenția națională de presă a Poloniei a întrebat administrația ... Post-ul Prima reacție a Casei Albe după ce 19 drone rusești au intrat în Polonia și au fost doborâte apare prima dată în Unica.md.
19:00
Donald Trump a cerut miercuri pedeapsa capitală pentru presupusul autor al uciderii Irynei Zarutska, o refugiată ucraineană înjunghiată la sfârşitul lui august într-un tramvai, moartea ei stârnind indignare în Statele ... Post-ul Trump cere pedeapsa cu moartea pentru americanul care a ucis un refugiat ucrainean apare prima dată în Unica.md.
18:50
CFM: venituri peste 60 milioane lei lunar, restanțe salariale în scădere și un model de business resetat pe piața internă # Unica.md
Administrația Căii Ferate din Moldova (CFM) anunță că întreprinderea înregistrează o evoluție vizibil pozitivă, datorită unui complex de măsuri decisive, implementate în ultimele luni. În ultimele luni CFM a obținut ... Post-ul CFM: venituri peste 60 milioane lei lunar, restanțe salariale în scădere și un model de business resetat pe piața internă apare prima dată în Unica.md.
18:30
Importurile de mașini de lux cresc în 2025: primul Lamborghini intrat în Moldova. Porsche domină topul, Bentley urcă la valoare # Unica.md
Datele Serviciului Vamal arată o creștere vizibilă a valorii importurilor de autoturisme de lux și o dinamică mixtă pe segmentul mașinilor de colecție în ianuarie–iunie 2025, comparativ cu aceeași perioadă ... Post-ul Importurile de mașini de lux cresc în 2025: primul Lamborghini intrat în Moldova. Porsche domină topul, Bentley urcă la valoare apare prima dată în Unica.md.
18:20
Italia recunoaște permisele moldovenești: Acordul de conversiune intră în vigoare pe 8 noiembrie 2025. Maia Sandu: „Legăturile noastre sunt mai puternice ca niciodată” # Unica.md
Veste bună pentru cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Italia. Acordul privind conversiunea permiselor de conducere moldovenești în Italia va intra în vigoare la 8 noiembrie 2025, a anunțat președinta Maia ... Post-ul Italia recunoaște permisele moldovenești: Acordul de conversiune intră în vigoare pe 8 noiembrie 2025. Maia Sandu: „Legăturile noastre sunt mai puternice ca niciodată” apare prima dată în Unica.md.
Acum 8 ore
17:10
EXCLUSIV: Scorpions semnează tabloul „Wind of Change” pentru CCF Moldova. Lucrarea lui Sergiu Țopa, lot principal la licitația caritabilă din 4 decembrie # Unica.md
Concertul de aseară al trupei Scorpions, aflată în turneul jubiliar de 60 de ani, a electrizat Chișinăul și a adunat mii de fani. Dincolo de spectacol, artiștii au făcut un ... Post-ul EXCLUSIV: Scorpions semnează tabloul „Wind of Change” pentru CCF Moldova. Lucrarea lui Sergiu Țopa, lot principal la licitația caritabilă din 4 decembrie apare prima dată în Unica.md.
17:10
Peste 20 tone de prune din Moldova, distruse în Rusia, după depistarea unui dăunător de carantină # Unica.md
Un lot de 20,1 tone de prune originare din Republica Moldova va fi distrus în regiunea Pskov, după ce specialiștii Serviciului Federal pentru Supraveghere Veterinară și Fitosanitară din Rusia (Rosselhoznadzor) ... Post-ul Peste 20 tone de prune din Moldova, distruse în Rusia, după depistarea unui dăunător de carantină apare prima dată în Unica.md.
Acum 12 ore
16:00
Plahotniuc ar putea fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. MAI: „Data este preliminară, așteptăm confirmările de zbor” # Unica.md
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie 2025, a anunțat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, după ședința Guvernului de miercuri, 10 ... Post-ul Plahotniuc ar putea fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. MAI: „Data este preliminară, așteptăm confirmările de zbor” apare prima dată în Unica.md.
16:00
Guvernul Republicii Moldova reacționează după reținerea lui Alexandru Balan în România: „Trebuie să curățim instituțiile de oamenii care au trădat interesele țării” # Unica.md
Guvernul Republicii Moldova a transmis o reacție oficială după reținerea în România a lui Alexandru Balan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), suspectat de trădare prin ... Post-ul Guvernul Republicii Moldova reacționează după reținerea lui Alexandru Balan în România: „Trebuie să curățim instituțiile de oamenii care au trădat interesele țării” apare prima dată în Unica.md.
15:50
Eminența cenușie a Kremlinului și “Kinder Surprise”: noul “curator” pe Republica Moldova și arhitectul noii direcții pentru “parteneriat strategic și cooperare„ # Unica.md
Serghei Kirienko, prim-adjunct al Administrației Prezidențiale a Rusiei și unul dintre cei mai influenți tehnocrați ai regimului Putin, este creditat tot mai des cu un rol-cheie în modelarea politicilor Moscovei ... Post-ul Eminența cenușie a Kremlinului și “Kinder Surprise”: noul “curator” pe Republica Moldova și arhitectul noii direcții pentru “parteneriat strategic și cooperare„ apare prima dată în Unica.md.
15:50
La Călărași s-a desfășurat finala concursului „Cel mai bun pădurar”, un eveniment dedicat profesioniștilor care protejează și îngrijesc pădurile. 22 de participanți din Republica Moldova și trei din România și-au ... Post-ul Cel mai bun pădurar al anului 2025, desemnat la Călărași apare prima dată în Unica.md.
15:40
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze declarațiile premierului polonez Donald Tusk privind dronele doborâte în spațiul aerian al Poloniei, afirmând că subiectul „nu este de ... Post-ul Kremlinul evită comentariile pe tema dronelor doborâte de Polonia apare prima dată în Unica.md.
15:30
NATO denunță drept „absolut imprudentă” violarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești. Rutte: „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” # Unica.md
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a calificat miercuri drept „absolut imprudentă” și „absolut periculoasă” violarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, subliniind că evaluarea completă a incidentului ... Post-ul NATO denunță drept „absolut imprudentă” violarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești. Rutte: „Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” apare prima dată în Unica.md.
15:20
Ministra Justiției confirmă: Constantin Țuțu se află în Grecia. Ședința de judecată ar putea continua chiar și în absența sa # Unica.md
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a confirmat că fostul deputat democrat Constantin Țuțu se află pe teritoriul Republicii Elene. Întrebată de jurnaliști cu privire la data revenirii acestuia în Republica Moldova, ... Post-ul Ministra Justiției confirmă: Constantin Țuțu se află în Grecia. Ședința de judecată ar putea continua chiar și în absența sa apare prima dată în Unica.md.
15:20
Guvernul a aprobat o hotărâre prin care producătorii și importatorii vor fi obligați să colecteze și să recicleze deșeurile generate. Măsura are drept scop reducerea poluării și diminuarea presiunii asupra ... Post-ul Producătorii vor recicla propriile deșeuri: Care sunt noile reguli apare prima dată în Unica.md.
15:10
Misiune de maximă securitate soldată cu accident: echipajul de jandarmi care l-a escortat pe ex-adjunctul SIS, Alexandru Balan, implicat într-o coliziune cu un TIR # Unica.md
O operațiune de transport cu grad ridicat de securitate, care a vizat transferul la București al lui Alexandru Balan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din ... Post-ul Misiune de maximă securitate soldată cu accident: echipajul de jandarmi care l-a escortat pe ex-adjunctul SIS, Alexandru Balan, implicat într-o coliziune cu un TIR apare prima dată în Unica.md.
13:10
Turbulențe severe la un zbor spre Europa: pasageri și cărucioare aruncați în tavan, 18 persoane spitalizate # Unica.md
Pasagerii unui zbor Delta Air Lines din Salt Lake City către Amsterdam au trăit momente de groază când aeronava a intrat, pe 30 iulie, în turbulențe severe deasupra statului Wyoming. ... Post-ul Turbulențe severe la un zbor spre Europa: pasageri și cărucioare aruncați în tavan, 18 persoane spitalizate apare prima dată în Unica.md.
12:40
Polonia cere consultări urgente în NATO după pătrunderea dronelor ruse în spațiul său aerian. Tusk: „Solidaritatea e binevenită, dar nu e suficientă” # Unica.md
Liderii Poloniei au convenit declanșarea de urgență a consultărilor cu aliații din NATO, după ce drone rusești au intrat pe teritoriul polonez și au fost doborâte de aeronave ale alianței. ... Post-ul Polonia cere consultări urgente în NATO după pătrunderea dronelor ruse în spațiul său aerian. Tusk: „Solidaritatea e binevenită, dar nu e suficientă” apare prima dată în Unica.md.
12:30
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus în Republica Moldova ar fi fost declarat persona non grata de autoritățile de la Chișinău, au indicat surse citate de IPN. Până la această ... Post-ul Diplomat al Ambasadei Belarus la Chișinău, declarat persona non grata apare prima dată în Unica.md.
12:00
Anatol Șalaru susține că fostul adjunct SIS, Alexandru Bălan, ar fi furnizat informații KGB-ului de peste 25 de ani # Unica.md
Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru, afirmă că Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), ar fi transmis de aproape 25 de ani ... Post-ul Anatol Șalaru susține că fostul adjunct SIS, Alexandru Bălan, ar fi furnizat informații KGB-ului de peste 25 de ani apare prima dată în Unica.md.
12:00
Emmanuel Macron îl desemnează pe Sébastien Lecornu prim-ministru, după căderea Guvernului Bayrou # Unica.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a desemnat marți seara pe Sébastien Lecornu pentru funcția de prim-ministru, la o zi după ce fostul premier, François Bayrou, a pierdut votul de încredere în ... Post-ul Emmanuel Macron îl desemnează pe Sébastien Lecornu prim-ministru, după căderea Guvernului Bayrou apare prima dată în Unica.md.
11:40
Ursula von der Leyen: „Vechea lume a geopoliticii s-a încheiat. Trebuie să apară o nouă Europă”. Incidentul dronelor din Polonia, „provocare” din partea Rusiei # Unica.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, în discursul anual despre Starea Uniunii susținut în Parlamentul European, că „vechea lume a geopoliticii s-a încheiat” și că este ... Post-ul Ursula von der Leyen: „Vechea lume a geopoliticii s-a încheiat. Trebuie să apară o nouă Europă”. Incidentul dronelor din Polonia, „provocare” din partea Rusiei apare prima dată în Unica.md.
11:30
Maia Sandu, vizită de lucru în Italia și la Sfântul Scaun, 10–12 septembrie: întrevederi cu Giorgia Meloni, Ignazio La Russa și audiență la Papa Leon al XIV-lea # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Italia și la Sfântul Scaun. La Roma, șefa statului va avea o întrevedere cu ... Post-ul Maia Sandu, vizită de lucru în Italia și la Sfântul Scaun, 10–12 septembrie: întrevederi cu Giorgia Meloni, Ignazio La Russa și audiență la Papa Leon al XIV-lea apare prima dată în Unica.md.
11:30
Un nou val de atacuri aeriene rusești a lovit Ucraina: morți și răniți în mai multe regiuni, incendii și distrugeri pe scară largă # Unica.md
Ucraina a fost ținta unui nou val de atacuri aeriene în noaptea de 10 septembrie, cu drone kamikaze și rachete de croazieră și balistice lansate asupra mai multor regiuni. Autoritățile ... Post-ul Un nou val de atacuri aeriene rusești a lovit Ucraina: morți și răniți în mai multe regiuni, incendii și distrugeri pe scară largă apare prima dată în Unica.md.
11:20
Donald Trump a fost huiduit marți seara într-un restaurant din Washington, unde un grup de manifestanți pro-Palestina a fluturat bannere cu drapelul palestinian și a strigat lozinci precum „Eliberați Washingtonul! ... Post-ul Trump, huiduit într-un restaurant din Washington apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
11:10
Autoritățile, prin SA Energocom, au achiziționat peste 90% din necesarul planificat de gaze naturale pentru anul gazier 2025–2026, inclusiv pentru sezonul de iarnă, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Stocurile ... Post-ul Energocom a asigurat peste 90% din necesarul de gaze pentru 2025–2026 apare prima dată în Unica.md.
11:10
Franța, zi de proteste sub sloganul „Blocăm tot”: infrastructuri vizate, mobilizare masivă a forțelor de ordine și prime rețineri la Paris # Unica.md
Franța se confruntă miercuri cu o zi agitată, după apelul „Blocăm tot” apărut pe rețelele sociale, considerat un test al nivelului de nemulțumire socială într-o țară aflată în criză politică. ... Post-ul Franța, zi de proteste sub sloganul „Blocăm tot”: infrastructuri vizate, mobilizare masivă a forțelor de ordine și prime rețineri la Paris apare prima dată în Unica.md.
10:20
Rîșcani: Un bărbat și-a găsit fratele decedat. poliția stabilește dacă este vorba de suicid # Unica.md
Un bărbat a alertat poliția, după ce a dat peste cadavrul fratelui său. Descoperirea macabră a fost înregistrată în după-amiaza zilei de ieri, în jurul orei 14:15, în localitatea Mihăileni, ... Post-ul Rîșcani: Un bărbat și-a găsit fratele decedat. poliția stabilește dacă este vorba de suicid apare prima dată în Unica.md.
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset. Întrevederea s-a desfășurat în contextul pregătirilor pentru preluarea de către țara noastră a ... Post-ul Maia Sandu s-a întâlnit cu Secretarul General al Consiliului Europei apare prima dată în Unica.md.
10:10
Live cu scântei pe TikTok: Igor Dodon a intrat noaptea trecută în intervenția lui Grigore Manoli, iar tânărul i-a spus direct: „Prima dată când mi-a fost rușine că sunt din Moldova a fost când dvs erați președinte.” # Unica.md
Live cu scântei pe TikTok: Igor Dodon a intrat noaptea trecută în intervenția lui Grigore Manoli, iar tânărul i-a spus direct că „prima dată când i-a fost rușine că e ... Post-ul Live cu scântei pe TikTok: Igor Dodon a intrat noaptea trecută în intervenția lui Grigore Manoli, iar tânărul i-a spus direct: „Prima dată când mi-a fost rușine că sunt din Moldova a fost când dvs erați președinte.” apare prima dată în Unica.md.
10:00
O dronă a lovit o clădire rezidențială în Wyryki, în estul Poloniei, dar nimeni nu a fost rănit, relatează postul privat de televiziune Polsat News, citând poliția locală. Polonia a doborât ... Post-ul O dronă a lovit o casă în estul Poloniei, anunță Varșovia apare prima dată în Unica.md.
10:00
Kiev: „Putin testează Occidentul” după incidentul din spațiul aerian al Poloniei. Varșovia mobilizează apărarea aeriană și capacități NATO # Unica.md
Ucraina avertizează că Vladimir Putin „nu încetează să testeze Occidentul” și va continua să o facă în lipsa unui „răspuns ferm”, după ce Polonia a denunțat un „act de agresiune” ... Post-ul Kiev: „Putin testează Occidentul” după incidentul din spațiul aerian al Poloniei. Varșovia mobilizează apărarea aeriană și capacități NATO apare prima dată în Unica.md.
10:00
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei # Unica.md
Cel mai recent atac al Rusiei asupra Ucrainei a determinat Polonia să-și mobilizeze miercuri atât sistemele naționale de apărare aeriană, cât și capabilitățile NATO, pentru a doborî drone care au ... Post-ul Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei apare prima dată în Unica.md.
09:50
Două cadavre au fost descoperite marți, în jurul orei 09:45, într-o încăpere auxiliară a unei ferme din localitatea Bardar, raionul Ialoveni. Victimele sunt doi bărbați de 22 și, respectiv, 43 ... Post-ul Doi angajați ai unei ferme din Bardar, găsiți fără viață într-un butoi cu bălegar apare prima dată în Unica.md.
09:50
Bullyingul, problemă gravă în școlile din Republica Moldova: forme, efecte și recomandări. Psiholog: „Nu e conflict între egali, e un atac repetat al celui mai puternic” # Unica.md
Bullyingul rămâne o problemă serioasă în școlile din Republica Moldova, cu efecte profunde asupra dezvoltării copiilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Psihologul Victoria Gonța explică faptul ... Post-ul Bullyingul, problemă gravă în școlile din Republica Moldova: forme, efecte și recomandări. Psiholog: „Nu e conflict între egali, e un atac repetat al celui mai puternic” apare prima dată în Unica.md.
09:50
Numărul persoanelor divorțate în Republica Moldova a crescut de la peste 124.000 (Recensământ 2014) la peste 200.000 anul trecut, aproape dublu în decurs de un deceniu. Potrivit Agenției Servicii Publice, ... Post-ul Numărul divorțurilor aproape s-a dublat în zece ani. Principalele cauze apare prima dată în Unica.md.
09:20
O femeie a ajuns la spital, în urma unui incediu de vegetație. Cazul a avut loc ieri-seară, în jurul orei 20:58, în localitatea Boldurești din raionul Nisporeni. Victima s-a dovedit ... Post-ul Incendiu de vegetație la Nisporeni. O femeie a ajuns la spital apare prima dată în Unica.md.
07:30
„Torturată timp de mai multe luni”. Studentă doctorandă de la Princeton răpită în Irak a fost eliberată # Unica.md
Elizabeth Tsurkov, studentă la doctorat la Universitatea Princeton, care a dispărut în 2023 la Bagdad în timp ce desfășura cercetări despre sectarismul din regiune, a fost eliberată și predată marți ... Post-ul „Torturată timp de mai multe luni”. Studentă doctorandă de la Princeton răpită în Irak a fost eliberată apare prima dată în Unica.md.
07:30
Armata poloneză anunță doborârea unor drone care au încălcat spațiul aerian al Poloniei, în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei # Unica.md
Armata Poloniei a anunțat miercuri dimineață că a doborât mai multe drone care au încălcat spațiul aerian național în contextul unui atac aerian masiv al Rusiei asupra Ucrainei vecine, relatează ... Post-ul Armata poloneză anunță doborârea unor drone care au încălcat spațiul aerian al Poloniei, în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei apare prima dată în Unica.md.
07:30
Europarlamentarii au votat din greșeală un amendament care critică strategia UE în Ucraina # Unica.md
O eroare de coordonare în plenul Parlamentului European a dus marți, 9 septembrie, la adoptarea accidentală a unui amendament care critică „strategia militaristă a UE în Ucraina”, relatează Le Figaro. Textul, ... Post-ul Europarlamentarii au votat din greșeală un amendament care critică strategia UE în Ucraina apare prima dată în Unica.md.
07:20
Horoscopul zilei de miercuri, 10 septembrie 2025: clarificări, inițiative curajoase și discuții care deblochează situații # Unica.md
Azi contează disciplina, cuvântul dat și atenția la detalii. Întâlnirile scurte, bine pregătite, au randament excelent. Evită promisiunile la cald, structurează-ți prioritățile și nu amâna discuțiile dificile. Berbec Energie generală: ... Post-ul Horoscopul zilei de miercuri, 10 septembrie 2025: clarificări, inițiative curajoase și discuții care deblochează situații apare prima dată în Unica.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.